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West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

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Le VAR a-t-il pris la bonne décision en refusant le but à Arsenal ? Howard Webb, directeur du PGMOL, analyse ce moment potentiellement décisif pour le titre de Premier League, survenu lors de la rencontre à West Ham

West Ham vs Arsenal
West Ham
Arsenal
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La course au titre de Premier League a pris un tournant dramatique dimanche, lorsque West Ham United s'est vu refuser un but égalisateur inscrit in extremis contre Arsenal, à l'issue d'une longue consultation du VAR. Alors que les Gunners sont en lice pour le titre et que les Hammers luttent contre la relégation, Howard Webb, directeur du PGMOL, a expliqué le processus décisionnel crucial qui a permis à Arsenal de remporter une victoire très controversée, mais décisive.

  • Webb confirme la décision d'accorder une faute à Raya.

    Webb a mis fin à la polémique concernant le but égalisateur refusé à West Ham lors de sa défaite 1-0 contre Arsenal, affirmant que les arbitres avaient pris la bonne décision. Callum Wilson pensait avoir sauvé un point pour les Hammers à la cinquième minute du temps additionnel, mais le VAR est intervenu pour signaler une faute de Pablo sur le gardien David Raya. Interrogé dans l’émission « Match Officials Mic’d Up », l’arbitre a expliqué : « Faut-il parler de faute sur le gardien ? Oui, sans équivoque. Nous le répétons depuis le début de la saison, et cela a été clairement indiqué lors des réunions de pré-saison avec les joueurs : si un gardien est gêné par un adversaire qui lui saisit ou lui retient les bras et qu’il ne peut ainsi pas accomplir son travail, la sanction est automatique. »

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  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Enregistrement audio de la salle VAR

    L’enregistrement audio publié offre un aperçu précis de l’échange entre l’arbitre Chris Kavanagh et le responsable du VAR, Darren England. Initialement, l’arbitre sur le terrain valide le but, mais l’équipe du VAR signale aussitôt un problème. Dans la retranscription, England motive sa décision : « Sa main maintient le bras de l’adversaire vers le bas. Pour moi, c’est déterminant. Le bras gauche est en travers du corps, il gêne la tête et maintient le bras gauche de Raya. Cela l’empêche d’atteindre correctement le ballon. »

  • Les entraîneurs ont échangé leurs points de vue, malgré des situations contrastées au classement.

    Cette décision a suscité des réactions opposées chez les deux entraîneurs, reflet des trajectoires contrastées de leurs clubs. L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, a salué le VAR pour avoir fait preuve de « beaucoup de courage », son équipe occupant la première place du classement avec 79 points après 36 matches. En revanche, son homologue de West Ham, Nuno Espírito Santo, a dénoncé un « manque de cohérence ». Cette défaite laisse les Hammers à la 18e place avec 36 points, toujours englués dans la zone de relégation. Conscient de ces tensions, Webb a reconnu : « Cette saison est un peu plus particulière que les précédentes en ce qui concerne le nombre de contacts dans la surface de réparation, et cela représente un véritable défi pour les arbitres. »

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    La FIFA s’apprête à sévir contre les accrochages au sol dans la surface de réparation.

    Pour l'avenir, Webb a annoncé que des discussions se tiendront en fin de saison sur la gestion des accrochages excessifs. Alors que les entraîneurs spécialisés dans les phases arrêtées cherchent à gagner le moindre avantage, la PGMOL doit fixer des limites plus claires. Avec Arsenal en tête devant Manchester City, qui totalise 74 points et compte un match en moins, la course au titre reste passionnante et indécise.

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