Webb a mis fin à la polémique concernant le but égalisateur refusé à West Ham lors de sa défaite 1-0 contre Arsenal, affirmant que les arbitres avaient pris la bonne décision. Callum Wilson pensait avoir sauvé un point pour les Hammers à la cinquième minute du temps additionnel, mais le VAR est intervenu pour signaler une faute de Pablo sur le gardien David Raya. Interrogé dans l’émission « Match Officials Mic’d Up », l’arbitre a expliqué : « Faut-il parler de faute sur le gardien ? Oui, sans équivoque. Nous le répétons depuis le début de la saison, et cela a été clairement indiqué lors des réunions de pré-saison avec les joueurs : si un gardien est gêné par un adversaire qui lui saisit ou lui retient les bras et qu’il ne peut ainsi pas accomplir son travail, la sanction est automatique. »