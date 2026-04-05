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Le vainqueur de Grand Chelem Jannik Sinner serait-il prêt à troquer un titre contre une place en équipe d'Italie pour la Coupe du monde ? La star n° 1 du tennis répond à cette question sur les trophées après un nouvel échec cuisant des Azzurri
Le sacrifice ultime de Sinner pour les Azzurri
Le monde du sport italien tente actuellement de se remettre d’une semaine véritablement catastrophique pour l’équipe nationale de football. Au milieu de cette morosité, la star montante du tennis Sinner a su résumer l’état d’esprit d’une nation, en laissant entendre que la fierté des Azzurri l’emportait même sur son propre succès individuel sur le court.
Lorsqu’on lui a demandé s’il serait prêt à renoncer à l’un de ses trophées durement gagnés pour assurer à l’Italie une place sur la plus grande scène du football, la réponse de Sinner était éloquente. « Écoutez, c’est comme ça. C'est dur. Si vous me demandez mon avis, je serais prêt à faire cet échange parce que c'est simple. Beaucoup de jeunes et d'enfants n'ont encore jamais vu la Coupe du monde, surtout depuis que l'Italie n'y participe plus », a confié le champion du Grand Chelem à Eurosport. « Pour moi, c'est pareil : j'étais trop jeune à l'époque pour vraiment suivre ça de près. »
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L'humiliation subie à Zenica scelle le sort de l'Italie
Les espoirs de l'Italie de mettre fin à son absence de Coupe du monde ont été brutalement anéantis mardi soir à Zenica. Face à la Bosnie-Herzégovine lors d'un match de barrage décisif, les quadruples champions du monde ont été tenus en échec avant d'être éliminés lors d'une séance de tirs au but déchirante qui a secoué le monde du football européen.
Cet échec a été aggravé par une mauvaise exécution depuis les 11 mètres, Pio Esposito et Bryan Cristante ayant tous deux manqué leur tir au but. À l'opposé, la Bosnie s'est montrée impitoyable, transformant ses quatre tirs au but pour condamner les Azzurri à errer dans le désert international pendant quatre années supplémentaires. Il est stupéfiant de constater que l'Italie n'a plus remporté de match à élimination directe en Coupe du monde depuis qu'elle a soulevé le trophée en 2006.
Une génération perdue de supporters de football
Le tournoi de 2026 marquera la troisième édition consécutive sans les célèbres maillots bleus, un scénario impensable pour une grande puissance traditionnelle.
La star du tennis Sinner a même plaisanté sur la pression suscitée par ces questions lors d’une récente interview. « C’est fou, parce que j’ai fait toute l’interview et maintenant les Français viennent et me posent ça. Non, je plaisante. J’adorerais faire cet échange. Beaucoup de jeunes et d’enfants n’ont pas vu la Coupe du monde avec l’Italie », a-t-il ajouté, réaffirmant sa position selon laquelle la joie collective du pays reste une priorité par rapport aux honneurs personnels.
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Retrouver l'identité perdue des Azzurri
Malgré la déception immédiate liée à l'élimination en barrage, Sinner garde espoir que l'équipe nationale finira par retrouver la recette qui faisait autrefois d'elle l'envie du monde entier. Il se montre toutefois réaliste quant au fait qu'il n'existe pas de solution miracle pour une équipe qui peine régulièrement sur la scène internationale depuis près de deux décennies.
« Nous avons désormais un peu de temps pour changer certaines choses et, espérons-le, revenir là où nous méritons d’être, et là où nous voulons être. Alors, nous verrons bien. Mais oui, à ce stade, nous ne pouvons plus rien changer », a déclaré Sinner.