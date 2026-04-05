Le vainqueur de Grand Chelem Jannik Sinner serait-il prêt à troquer un titre contre une place en équipe d'Italie pour la Coupe du monde ? La star n° 1 du tennis répond à cette question sur les trophées après un nouvel échec cuisant des Azzurri

Le monde du sport italien tente actuellement de se remettre d’une semaine véritablement catastrophique pour l’équipe nationale de football. Au milieu de cette morosité, la star montante du tennis Sinner a su résumer l’état d’esprit d’une nation, en laissant entendre que la fierté des Azzurri l’emportait même sur son propre succès individuel sur le court.

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait prêt à renoncer à l’un de ses trophées durement gagnés pour assurer à l’Italie une place sur la plus grande scène du football, la réponse de Sinner était éloquente. « Écoutez, c’est comme ça. C'est dur. Si vous me demandez mon avis, je serais prêt à faire cet échange parce que c'est simple. Beaucoup de jeunes et d'enfants n'ont encore jamais vu la Coupe du monde, surtout depuis que l'Italie n'y participe plus », a confié le champion du Grand Chelem à Eurosport. « Pour moi, c'est pareil : j'étais trop jeune à l'époque pour vraiment suivre ça de près. »