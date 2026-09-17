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« Le tunnel était un lac ! » : pourquoi Levante- Athletic Bilbao a été annulé de manière spectaculaire quelques minutes avant le coup d’envoi
Des pluies torrentielles contraignent au report tardif d’un match de Liga
L’Athletic Bilbao est rentré chez lui sans jouer après le report, quelques minutes avant le coup d’envoi prévu à 21 h 30, de son match de la 6e journée de Liga contre Levante. De fortes pluies à Valence ont laissé la pelouse du Ciutat de Valencia complètement gorgée d’eau.
À la suite des inspections officielles du terrain menées par des représentants de la Liga et l’arbitre de la rencontre Alejandro Quintero, les autorités ont jugé la surface de jeu impraticable.
« Il a été déterminé que le terrain ne réunit pas les conditions requises pour que le match soit joué, et la décision a donc été prise de reporter la rencontre », a confirmé le communiqué officiel du club.
Une pelouse gorgée d’eau et un tunnel inondé empêchent le déroulement du match
Le temps s’est rapidement dégradé alors que les joueurs des deux équipes effectuaient leur échauffement d’avant-match sur la pelouse. Des flaques d’eau ont empêché le ballon de rouler naturellement sur la surface, tandis que le tunnel menant depuis les vestiaires a été entièrement inondé.
L’Agence météorologique d’État (AEMET) avait activé plus tôt dans la journée une alerte orange pour de fortes pluies dans toute la région de Valence.
Alors que les conditions empiraient, l’arbitre Quintero a renvoyé les joueurs aux vestiaires avant d’officialiser le report de la rencontre.
L’absence européenne simplifie la reprogrammation des matches
Trouver une date de remplacement pour cette rencontre devrait s’avérer simple, puisque aucun des deux clubs ne participe à une compétition européenne cette saison. Le directeur du football d’Athletic, Mikel Gonzalez, a indiqué que des créneaux étaient disponibles après la prochaine trêve internationale et avant le début de la Copa del Rey à la fin du mois d’octobre.
Disputer le match jeudi a été immédiatement écarté en raison de contraintes de calendrier trop serrées.
L’Athletic reçoit le Deportivo Alaves samedi après-midi, tandis que Levante se déplace pour affronter Villarreal dimanche.
L’Athletic se tourne désormais vers le choc contre Alavés à San Mamés
L’Athletic est revenu à Bilbao jeudi matin, comme initialement prévu, afin de reprendre sa préparation pour le derby du week-end contre Alavés à San Mamés. L’effectif fait face à un calendrier chargé avant la prochaine trêve internationale de deux semaines.
Durant cette interruption, le club doit affronter la Real Sociedad en finale de l’Euskal Herria Kopa le vendredi 2 octobre.
La Liga annoncera la nouvelle date et l’heure du coup d’envoi du match contre Levante une fois que les deux clubs seront parvenus à un accord.
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