L’Athletic Bilbao est rentré chez lui sans jouer après le report, quelques minutes avant le coup d’envoi prévu à 21 h 30, de son match de la 6e journée de Liga contre Levante. De fortes pluies à Valence ont laissé la pelouse du Ciutat de Valencia complètement gorgée d’eau.

À la suite des inspections officielles du terrain menées par des représentants de la Liga et l’arbitre de la rencontre Alejandro Quintero, les autorités ont jugé la surface de jeu impraticable.

« Il a été déterminé que le terrain ne réunit pas les conditions requises pour que le match soit joué, et la décision a donc été prise de reporter la rencontre », a confirmé le communiqué officiel du club.



