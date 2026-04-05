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باسم العريني - التعاونx/altaawoun1956FC
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Le « tueur » de la coopération défie tout le monde… 5 matchs à ne pas manquer lors de la dernière journée du championnat de football

FEATURES
Al Kholood U21 vs Al Taawoun U21
Al Kholood U21
Al Taawoun U21
Jawwy Elite League U-21
Al Fayha U21 vs Al Raed U21
Al Fayha U21
Al Raed U21
Al Nassr U21 vs Al Hilal U21
Al Nassr U21
Al Hilal U21
Al Adalah U21 vs Al Jabalin U21
Al Adalah U21
Al Jabalin U21
Al Orobah U21 vs Al Wehda U21
Al Orobah U21
Al Wehda U21
Al Ahli U21 vs Al Qadisiyah U21
Al Ahli U21
Al Qadisiyah U21
Al Ettifaq U21 vs Al Khaleej U21
Al Ettifaq U21
Al Khaleej U21
Al Riyadh U21 vs Al Fateh U21
Al Riyadh U21
Al Fateh U21
Al Okhdood U21 vs Damac U21
Al Okhdood U21
Damac U21
Al Hazem U21 vs Al Najmah U21
Al Hazem U21
Al Najmah U21
Al Ittihad U21 vs Al Shabab U21
Al Ittihad U21
Al Shabab U21
Arabie saoudite

Des affrontements passionnants motivent les stars de demain lors de la dernière semaine

Tous les regards se tournent vers la 20e et dernière journée du championnat « Joy » des moins de 21 ans, qui marque la fin d'une saison riche en rebondissements et en compétition, où de nombreuses jeunes stars cherchent à saisir cette dernière occasion pour prouver leurs capacités et se faire remarquer avant que le rideau ne tombe sur le championnat.

Cette journée revêt une importance particulière, non seulement pour le classement final, mais aussi parce que les jeunes talents souhaitent confirmer leur légitimité pour intégrer l'équipe première et laisser une empreinte forte qui renforcera leurs chances futures au sein des grands clubs.

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Cette journée met en avant plusieurs talents capables d’affirmer leur puissance et leur régularité tout au long de la saison, avec en tête Basem Al-Arini, la star de Al-Taawoun et meilleur buteur du championnat, qui cherche à poursuivre ses exploits et à mener son équipe vers la meilleure fin de saison possible.

  • العريني - التعاونx/altaawoun1956FC

    Basem Al-Arini… le bourreau de la coopération

    Il est l'une des figures phares de la saison en cours à tous les niveaux, puisqu'il occupe la tête du classement des buteurs du championnat, avec 17 buts inscrits.

    Al-Arini devance de trois buts Jalal Al-Salem, l'attaquant d'Al-Ittifaq, qui occupe la deuxième place.

    Regardez la Ligue saoudienne de football sur stc tv

    Al-Salem a lui aussi inscrit un but qui a permis à Al-Ittifaq de s'imposer 2-1 face à Al-Bukairiya, ce mercredi, sur le terrain de cette dernière, lors d'un match reporté de la 17e journée de la Ligue aérienne d'élite.

    Al-Arini devrait encore briller lors de la confrontation contre Al-Kholoud lors de la dernière journée, puisqu’il est l’élément clé qui a permis à son équipe d’atteindre 37 points et de se hisser à la troisième place.


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  • جلال السالم - الاتفاقx/EttifaqSa

    Le bourreau de l'accord

    Jalal Al-Salem aura une tâche relativement plus facile que Al-Arini lorsqu'il dirigera Al-Ittifaq contre Al-Khaleej lors de la dernière journée.

    Regardez le championnat saoudien de football sur stc tv

    L'équipe d'Al-Ittifaq a besoin que son meilleur buteur se mette en évidence pour conserver ses chances de figurer dans le carré d'or, les « Commandos » occupant actuellement la deuxième place avec 38 points.


  • عمار اليهيبي نجم المنتخب السعودي للشباب والقادسيةx/AlqadsiahFuture

    Le magicien de Qadisiya

    Les supporters se préparent à suivre le deuxième choc de la 20e journée du championnat de football des moins de 21 ans pour la saison 2025-2026, qui opposera Al-Ahli à Al-Qadsia dans un match considéré comme l'un des plus attendus de la saison.

    Ce match revêt une importance capitale pour les deux équipes, non seulement au niveau du classement, mais aussi pour démontrer la force des jeunes joueurs et leur capacité à laisser leur empreinte avant la fin de la saison.

    Au cœur de ce choc, on retrouve la jeune star de l'Al-Qadsia, Ammar Al-Yahibi, meneur de jeu et ailier talentueux, qui est devenu l'un des plus grands espoirs saoudiens dans la catégorie des moins de 21 ans.

    Al-Yahibi possède de superbes qualités techniques individuelles : il excelle dans les dribbles et la conservation du ballon sous pression, ce qui lui permet de faire basculer le match en faveur de son équipe dans les moments décisifs.

    De plus, Al-Yahibi se distingue par une rapidité exceptionnelle dans ses déplacements et ses prises de décision sur le terrain, ainsi que par une excellente capacité à déborder sur les ailes pour aller vers l'intérieur et lancer des attaques. Il fait également preuve d'une intelligence tactique qui lui permet de lire le jeu et de créer des occasions et des buts pour ses coéquipiers, ce qui fait de lui le joueur le plus influent dans les rangs de Al-Qadisiyah lors de ce sommet crucial.


  • Le meneur de jeu du Hilal

    Pour la dernière journée du championnat de football, le club Al-Hilal compte sur les capacités de ses meilleurs joueurs, capables de faire basculer le cours des matchs en faveur de l'équipe et de remporter la victoire dans les moments décisifs.

    Cette journée représente une occasion décisive pour Al-Hilal de conserver sa place de leader ou de consolider sa position dans la course au titre, ce qui oblige chaque joueur à donner le meilleur de lui-même.

    Au cœur de cette équation se distingue le milieu de terrain vedette Abdullah Zaid, connu pour sa capacité à contrôler le rythme du jeu et à créer des occasions. C'est le joueur sur lequel le staff technique compte pour être le moteur principal de l'attaque bleue lors de ce dernier match. Ses capacités à effectuer des passes précises et à dribbler sous pression font de lui une arme redoutable face à n'importe quelle défense.

    Par ailleurs, Al-Hilal mise sur la complicité entre Zaid et le reste des stars de l'équipe afin de créer des occasions offensives en continu et d'atteindre une cohésion tactique qui augmente les chances de l'équipe d'obtenir le résultat escompté. La performance collective, associée au talent d'Abdullah Zaid, pourrait bien être le facteur décisif pour déterminer le champion de la saison.


  • Buteur de Al-Nasr

    Al-Nasr espère voir son buteur Saad Haqwi briller à nouveau lors de la dernière journée du championnat, alors que l'équipe cherche à remporter les trois points indispensables pour consolider sa place dans la course au titre.

    Le retour de Haqwi représente un véritable coup de pouce pour l'équipe sur le plan offensif, grâce à sa capacité à marquer et à créer des occasions dans les moments décisifs.

    Cependant, la tâche ne sera pas facile pour Al-Nassr, qui affrontera son rival de toujours, Al-Hilal, lors du derby de Riyad, un match toujours très disputé et passionnant, qui exige un maximum de concentration et de préparation de la part de tous les joueurs.

    Cette confrontation intervient à un moment crucial, où Al-Nassr mise sur la cohésion de l'équipe et l'exécution rigoureuse de ses tactiques, en espérant que son buteur Saad Haqawi sera l'élément décisif capable de faire pencher la balance en faveur des Jaunes et de réjouir ses supporters en cette fin de saison.