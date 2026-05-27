Le « Triple Espresso » est de retour : Mal Swanson, Trinity Rodman et Sophia Wilson figurent dans la sélection de l’équipe nationale féminine des États-Unis pour les matchs au Brésil

Pendant la majeure partie des deux dernières années, l’équipe nationale féminine américaine n’a pu compter que sur une seule joueuse de premier plan : Trinity Rodman, en pointe de l’attaque, tandis que Sophia Wilson et Mallory Swanson s’étaient mises en retrait pour vivre leur grossesse avant de devenir mères de petites filles. Aujourd’hui, Hayes retrouve les trois joueuses d’un seul coup, et ce à un moment crucial.

Le trio a cumulé 10 buts et 5 passes décisives lors des Jeux olympiques de 2024, Swanson ayant inscrit le but de la victoire en finale. Mais il ne s’agit pas seulement de nostalgie. À l’approche des qualifications pour la Coupe du monde, Hayes a clairement indiqué que ces retrouvailles s’inscrivent dans un processus plus large.

« C’est fantastique pour notre équipe, tant sur le terrain qu’en dehors, de retrouver Trinity et nos deux mamans footballeuses dans le même effectif », a déclaré Hayes. « Cependant, nous sommes conscientes de l’importance de se préparer pour les qualifications de la Coupe du monde et de la nécessité pour le groupe de se souder au cours de ce processus. Nous devons tisser des liens entre les joueuses, et avec le peu de temps qui nous reste avant les qualifications, chaque minute compte. »

Le reste de l’effectif suit la formule habituelle de Hayes : des joueuses confirmées associées à des talents plus jeunes et moins expérimentés. Lindsey Horan, Rose Lavelle et Emily Sonnett incarnent la sagesse des aînées, tandis que Riley Jackson et les sœurs Alyssa et Gisele Thompson apportent leur fougue. Trois éléments sont absents pour blessure : la défenseure centrale de Chelsea Naomi Girma, l’attaquante du San Diego Wave Cat Macario et la milieu de terrain de Manchester City Sam Coffey.

Ce groupe commence à ressembler à celui qui abordera les qualifications. Tierna Davidson fait son retour, tandis que quatre joueuses totalisent déjà plus de 100 sélections : Heaps mène la danse avec 176 capes, suivie de Lavelle (120), Sonnett (116) et Swanson (103).

Des sœurs Thompson au retour du « Triple Espresso », en passant par une défense à la profondeur reconnue, l’équipe nationale féminine des États-Unis se rapproche du groupe qui visera une place au Mondial 2027.