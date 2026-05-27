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Le « Triple Espresso » est de retour : Mal Swanson, Trinity Rodman et Sophia Wilson figurent dans la sélection de l’équipe nationale féminine des États-Unis pour les matchs au Brésil
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Réunis
Pendant la majeure partie des deux dernières années, l’équipe nationale féminine américaine n’a pu compter que sur une seule joueuse de premier plan : Trinity Rodman, en pointe de l’attaque, tandis que Sophia Wilson et Mallory Swanson s’étaient mises en retrait pour vivre leur grossesse avant de devenir mères de petites filles. Aujourd’hui, Hayes retrouve les trois joueuses d’un seul coup, et ce à un moment crucial.
Le trio a cumulé 10 buts et 5 passes décisives lors des Jeux olympiques de 2024, Swanson ayant inscrit le but de la victoire en finale. Mais il ne s’agit pas seulement de nostalgie. À l’approche des qualifications pour la Coupe du monde, Hayes a clairement indiqué que ces retrouvailles s’inscrivent dans un processus plus large.
« C’est fantastique pour notre équipe, tant sur le terrain qu’en dehors, de retrouver Trinity et nos deux mamans footballeuses dans le même effectif », a déclaré Hayes. « Cependant, nous sommes conscientes de l’importance de se préparer pour les qualifications de la Coupe du monde et de la nécessité pour le groupe de se souder au cours de ce processus. Nous devons tisser des liens entre les joueuses, et avec le peu de temps qui nous reste avant les qualifications, chaque minute compte. »
Le reste de l’effectif suit la formule habituelle de Hayes : des joueuses confirmées associées à des talents plus jeunes et moins expérimentés. Lindsey Horan, Rose Lavelle et Emily Sonnett incarnent la sagesse des aînées, tandis que Riley Jackson et les sœurs Alyssa et Gisele Thompson apportent leur fougue. Trois éléments sont absents pour blessure : la défenseure centrale de Chelsea Naomi Girma, l’attaquante du San Diego Wave Cat Macario et la milieu de terrain de Manchester City Sam Coffey.
Ce groupe commence à ressembler à celui qui abordera les qualifications. Tierna Davidson fait son retour, tandis que quatre joueuses totalisent déjà plus de 100 sélections : Heaps mène la danse avec 176 capes, suivie de Lavelle (120), Sonnett (116) et Swanson (103).
Des sœurs Thompson au retour du « Triple Espresso », en passant par une défense à la profondeur reconnue, l’équipe nationale féminine des États-Unis se rapproche du groupe qui visera une place au Mondial 2027.
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Groupe au complet
GARDIENNES : Claudia Dickey (Seattle Reign FC), Mandy McGlynn (Utah Royals), Phallon Tullis-Joyce (Manchester United)
DÉFENSEUSES : Tierna Davidson (Gotham FC), Emily Fox (Arsenal FC), Avery Patterson (Houston Dash), Lilly Reale (Gotham FC), Tara Rudd (Washington Spirit), Emily Sonnett (Gotham FC), Gisele Thompson (Angel City FC), Kennedy Wesley (San Diego Wave FC)
MILIEUS DE TERRAIN : Croix Bethune (Kansas City Current), Lindsey Heaps (OL Lyon), Claire Hutton (Bay FC), Riley Jackson (North Carolina Courage), Rose Lavelle (Gotham FC), Olivia Moultrie (Portland Thorns FC), Jaedyn Shaw (Gotham FC), Lily Yohannes (OL Lyon)
ATTAQUANTES : Michelle Cooper (Kansas City Current), Trinity Rodman (Washington Spirit), Emma Sears (Racing Louisville FC ; 19/6), Ally Sentnor (Kansas City Current), Mallory Swanson (Chicago Stars), Alyssa Thompson (Chelsea FC), Sophia Wilson (Portland Thorns FC)
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La préparation de la Coupe du monde se poursuit.
Actuellement deuxième au classement mondial de la FIFA, les États-Unis affrontent le Brésil, sixième nation mondiale. Ces deux matchs amicaux représenteront des tests majeurs pour l’équipe nationale féminine américaine, qui vise à se qualifier pour la Coupe du monde féminine de la FIFA 2027, prévue au Brésil. Les deux sélections se sont déjà rencontrées à 43 reprises, mais seulement six fois sur le sol brésilien. Les stades qui accueilleront ces deux rencontres de préparation abriteront également la Coupe du monde féminine de la FIFA 2027.
« Ce voyage offre à nos joueuses une occasion unique de découvrir le Brésil, sa culture, ses stades et ses supporters passionnés, et surtout de défier les hôtes de la Coupe du monde », a déclaré Hayes. « Peu de défis dans le football international féminin sont comparables à celui d’affronter le Brésil au Brésil, nous sommes donc impatientes de tirer les précieuses leçons que cette expérience nous apportera. »
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Et maintenant ?
L'équipe nationale féminine des États-Unis débutera sa double confrontation face au Brésil le 6 juin à la Neo Química Arena de São Paulo, avant de s'affronter à nouveau le 9 juin à l'Arena Castelão de Fortaleza. Hayes convoquera un groupe de 23 joueuses pour chaque rencontre. Il s'agit du premier déplacement des Américaines au Brésil depuis 2014.