Bournemouth a décroché sa première victoire en compétition sous les ordres de son nouvel entraîneur Rose en battant Lincoln City 4-0 au troisième tour de la Carabao Cup. Un triplé de Christie et un but tardif de Rayan ont marqué une soirée tranquille au Vitality Stadium.

L’équipe de Championship a bien entamé la rencontre sur la côte sud, mais les hôtes de Premier League ont rapidement imposé leur autorité. Cette victoire éclatante a permis à Bournemouth de valider sa place au quatrième tour de la compétition.