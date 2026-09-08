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Le triplé de Ryan Christie inspire Bournemouth vers une large victoire en Carabao Cup, tandis que Marco Rose décroche son premier succès
Rose offre à Bournemouth sa première victoire
Bournemouth a décroché sa première victoire en compétition sous les ordres de son nouvel entraîneur Rose en battant Lincoln City 4-0 au troisième tour de la Carabao Cup. Un triplé de Christie et un but tardif de Rayan ont marqué une soirée tranquille au Vitality Stadium.
L’équipe de Championship a bien entamé la rencontre sur la côte sud, mais les hôtes de Premier League ont rapidement imposé leur autorité. Cette victoire éclatante a permis à Bournemouth de valider sa place au quatrième tour de la compétition.
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Le triplé de Christie propulse son équipe au tour suivant de la coupe
Christie a été l’homme de la soirée au Vitality Stadium, inspirant son équipe avec un triplé sublime. Le milieu de terrain a ouvert le score après seulement sept minutes, en reprenant d’une volée amortie le centre venu de la gauche de Ben Gannon-Doak.
Christie est resté une menace constante et a obligé le gardien de Lincoln, Joe Gauci, à une belle parade juste avant la pause. Il a doublé son total après la reprise en plaçant de la tête un corner de David Brooks. L’international écossais a ensuite complété son triplé d’une finition pleine de sang-froid après que la défense visiteuse n’est pas parvenue à dégager un corner. Ce fut une véritable démonstration de réalisme de la part du joueur des Cherries.
La profondeur d’effectif brille malgré une frayeur initiale
Rose a démontré la profondeur de son effectif en procédant à huit changements par rapport à l’équipe qui a fait match nul 2-2 avec Newcastle samedi. Le gardien débutant Michele Di Gregorio a débuté dans les buts, tandis qu’Alvaro Rodriguez a connu sa première titularisation depuis son transfert estival en provenance d’Elche.
Lincoln s’est brièvement vu offrir une occasion d’égaliser lorsque Di Gregorio a relâché le ballon, mais Ryley Towler a expédié sa tentative au-dessus d’un but désert. Bournemouth a dominé à partir de ce moment-là, Bafode Diakite voyant une tête déviée être détournée.
Le défenseur James Hill a failli inscrire un but exceptionnel au début de la seconde période, mais sa frappe de l’extérieur de la surface a heurté le sommet du poteau. Rodriguez s’est lui aussi montré dangereux de la tête peu avant le deuxième but de Christie.
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Bournemouth prend de l’élan avant le quatrième tour
Lincoln semblait totalement battu à l’approche des derniers instants, mais l’équipe de Premier League n’en avait pas fini. Entré en jeu, Rayan a parachevé le score dans le temps additionnel en concluant une contre-attaque rapide. Décrocher un premier succès sous les ordres de Rose constitue un énorme boost pour Bournemouth, qui valide tranquillement sa place au quatrième tour de la Carabao Cup. L’entraîneur espérera que cette victoire convaincante en coupe servira de référence pour le reste de la saison.
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