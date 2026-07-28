AFP
Traduit par
Le triplé de Joao Pedro sauve Chelsea dans un thriller à 10 buts contre les Western Sydney Wanderers, tandis que Xabi Alonso débute par une victoire
Alonso débute par une victoire chaotique
Alonso a réussi ses débuts sur le banc de Chelsea avec une victoire, mais son équipe a dû s’employer dans un spectaculaire succès 6-4 contre les Western Sydney Wanderers. Le score a incroyablement basculé à cinq reprises lors d’une rencontre effrénée à l’Accor Stadium.
Malgré une pelouse très abîmée après un week-end de matches de rugby, Chelsea a aligné un onze de départ jeune, avec des joueurs d’expérience comme Tosin Adarabioyo, Liam Delap et Dario Essugo. Le débutant Dastan Satpayev a donné l’avantage aux Blues très tôt, mais les hôtes australiens ont profité à plusieurs reprises d’une défense fébrile pour entretenir le chaos.
- Getty Images Sport
Pedro, toujours aussi affamé, encensé par son nouvel entraîneur
Alors que Chelsea était mené de manière inattendue en seconde période, Alonso a lancé une série de remplaçants de premier plan pour sauver le match. L’attaquant brésilien Joao Pedro s’est imposé comme le héros incontesté, inscrivant un triplé express en fin de rencontre pour totalement renverser la situation à Sydney. Alonso s’est réjoui de l’impact de l’avant-centre et de sa mentalité d’élite sur le terrain.
« Il [Pedro] a très faim. Il est vraiment, vraiment déterminé à réaliser une grande saison. Il a marqué beaucoup de buts, mais je pense qu’il veut continuer à en marquer encore et encore », a déclaré Alonso après le match.
Les inquiétudes défensives éclipsent le brio offensif
Malgré toute la qualité du jeu offensif de Chelsea, sa défense perméable donnera à Alonso de sérieux motifs d’inquiétude avant sa première campagne de Premier League. Western Sydney a exposé à plusieurs reprises une arrière-garde rajeunie, qui a constamment semblé en manque de rythme.
Anthony Pantzopoulos et Aydan Hammond ont puni les premières erreurs de Chelsea, tandis qu’un dégagement dévié a permis à Dylan Scicluna de redonner temporairement l’avantage aux hôtes. Même après l’entrée de joueurs habitués à l’équipe première côté Chelsea, une passe maladroite d’Estevao a permis à Awan Lual de glisser un autre but devant Robert Sanchez.
Heureusement pour Chelsea, son immense puissance de feu offensive a masqué ses flagrantes fragilités défensives. Le prometteur Jamie Gittens a poursuivi sur sa lancée en inscrivant le troisième but peu après son entrée en jeu.
- Getty Images Sport
L’équipe d’Alonso attendue au test Tottenham
Si Alonso sera satisfait d’avoir débuté son mandat par une victoire, la performance défensive souligne l’immense travail tactique qu’il reste à accomplir en coulisses. L’Espagnol dispose encore de cinq matches de pré-saison pour resserrer sa ligne défensive et mettre en place un système tactique fiable.
Chelsea devra rapidement corriger son organisation défensive avant un test bien plus relevé ce week-end. Chelsea retrouvera la compétition samedi avec un match amical très attendu contre son rival londonien Tottenham à Sydney.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles