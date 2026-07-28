Alonso a réussi ses débuts sur le banc de Chelsea avec une victoire, mais son équipe a dû s’employer dans un spectaculaire succès 6-4 contre les Western Sydney Wanderers. Le score a incroyablement basculé à cinq reprises lors d’une rencontre effrénée à l’Accor Stadium.

Malgré une pelouse très abîmée après un week-end de matches de rugby, Chelsea a aligné un onze de départ jeune, avec des joueurs d’expérience comme Tosin Adarabioyo, Liam Delap et Dario Essugo. Le débutant Dastan Satpayev a donné l’avantage aux Blues très tôt, mais les hôtes australiens ont profité à plusieurs reprises d’une défense fébrile pour entretenir le chaos.