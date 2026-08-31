Le trio argentin à Messi : les mots ne suffisent pas face à ton héritage, tu es le plus grand de l'histoire

Les stars de la sélection argentine ont réagi à l'annonce faite par la légende de l'Albiceleste Lionel Messi de mettre un terme à sa carrière internationale, ce lundi soir.

Messi s'est adressé à ses supporters par le biais d'un communiqué officiel, publié sur son compte Instagram, déclarant : « Après tout ce temps depuis la finale du Mondial, et après une profonde réflexion, je veux annoncer à tous que j'ai décidé de mettre fin à ma carrière en sélection. »

Il a ajouté : « C'était une décision douloureuse, et elle me fait encore mal au plus profond de moi, mais je suis conscient que le moment est venu. »

De nombreuses stars de la sélection qui ont accompagné Messi récemment dans son parcours à la conquête des grands titres, sous la direction du sélectionneur Lionel Scaloni, ont réagi à cette décision avec des sentiments mêlés et des mots de fierté et de gratitude envers ce capitaine historique.