Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Le trio argentin à Messi : les mots ne suffisent pas face à ton héritage, tu es le plus grand de l'histoire

Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
Coupe du monde
L. Messi
R. De Paul
L. Paredes
N. Tagliafico
Espagne
Argentine
É.-U.

Des mots touchants du capitaine historique

Les stars de la sélection argentine ont réagi à l'annonce faite par la légende de l'Albiceleste Lionel Messi de mettre un terme à sa carrière internationale, ce lundi soir.

Messi s'est adressé à ses supporters par le biais d'un communiqué officiel, publié sur son compte Instagram, déclarant : « Après tout ce temps depuis la finale du Mondial, et après une profonde réflexion, je veux annoncer à tous que j'ai décidé de mettre fin à ma carrière en sélection. »

Il a ajouté : « C'était une décision douloureuse, et elle me fait encore mal au plus profond de moi, mais je suis conscient que le moment est venu. »

De nombreuses stars de la sélection qui ont accompagné Messi récemment dans son parcours à la conquête des grands titres, sous la direction du sélectionneur Lionel Scaloni, ont réagi à cette décision avec des sentiments mêlés et des mots de fierté et de gratitude envers ce capitaine historique.

  • Rodrigo De Paul : tu es le plus grand de l'histoire

    Rodrigo De Paul, ami proche de Messi en sélection argentine et à l'Inter Miami, a écrit dans une story Instagram : « (Merci pour) ton amour inconditionnel pour notre pays, tes combats intérieurs pour ne jamais abandonner, ta force inébranlable face à l'injustice, toujours, ton leadership et ton humanité envers chaque joueur qui rejoint le groupe pour qu'il se sente à l'aise, et tes délicates attentions envers chaque membre de la sélection nationale. »

    Il a ajouté en conclusion de son message : « Merci à toi, le plus grand joueur de tous les temps. Merci de nous avoir rendus heureux à ce point. Tu n'imagines pas combien de sourires tu as dessinés. Tu es à jamais gravé dans notre mémoire. »

    • Publicité

  • Leandro Paredes : je suis très chanceux d'avoir joué à tes côtés

    Leandro Paredes a adressé un message direct au capitaine de la sélection, dans lequel il a écrit sur Instagram : « Une nouvelle, mais il est clair que les choses ne se sont pas passées ainsi. Merci pour tout ce que tu m'as apporté en tant qu'Argentin, en tant que supporter de la sélection, en tant que coéquipier et en tant qu'ami. »

    Il a poursuivi : « Les mots manquent lorsqu'il s'agit de parler de toi, de ton héritage et de ta grandeur en tant que joueur et, avant tout, en tant qu'homme. J'ai beaucoup de chance d'avoir joué à tes côtés durant ce beau parcours avec notre sélection, ta sélection. »

    Il a conclu : « Je t'aime, "Petit", je te souhaite tout le bonheur du monde, pour toujours ! Notre pays te sera éternellement reconnaissant pour tous les moments inoubliables que tu nous as offerts. »


    Nicolás Tagliafico a également publié une photo le montrant enlacé avec Messi, via une story sur Instagram, se contentant de la phrase : « Merci pour toujours. »

    À lire aussi : des comparaisons impitoyables au rang des grands, Messi quitte l'Argentine sans une fin idéale


  • Les clubs rejoignent le cortège des éliminés

    Les messages d'adieu ne se sont pas limités aux coéquipiers de Messi, puisque les clubs de football argentins ont réagi à cette décision.

    River Plate a publié la photo d'un supporter portant le maillot numéro 10 de la sélection argentine dans les tribunes du stade « El Monumental » à Buenos Aires, arborant un message de reconnaissance destiné au capitaine de la sélection, où il était écrit : « Merci, capitaine ». Le club historique a également publié plusieurs photos de Messi prises dans le même stade, immortalisant certains de ses moments historiques.



    À lire aussi : 15 millions d'euros ne suffisent pas ? Benfica ferme sa porte à Al-Ittihad

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google