Le « triangle des Bermudes » se complète avec l'absence de Rodri : City face au scénario cauchemardesque de Manchester United

En une seule soirée, après une lourde défaite face à Arsenal en Community Shield, l'Etihad Stadium semblait faire ses adieux en silence à son âge d'or. La défaite 3-0 contre Arsenal en Community Shield ne fut pas un simple résultat passager dans une rencontre au caractère amical, mais bien le premier signe clair que le projet bâti sur plus d'une décennie commençait à se fissurer jusque dans ses fondations.

Le départ de Txiki Begiristain, le directeur sportif de Manchester City, celui de l'entraîneur espagnol de génie Pep Guardiola, ainsi que le départ imminent de Rodri, transforment les Citizens d'une machine à dominer invincible en une équipe en quête d'une nouvelle identité en terre inconnue.

Aujourd'hui, le club anglais se trouve face à une question cruciale qui résonne dans les couloirs du football anglais : les Citizens peuvent-ils éviter le sort qu'a connu leur rival Manchester United après le départ de Sir Alex Ferguson ? Ou le départ simultané des trois piliers va-t-il les contraindre à repartir presque de zéro, sous la pression des résultats et l'envolée des attentes ? La réponse n'est plus théorique, elle commence à se dessiner sur le terrain.

Quiconque prend les rênes de City derrière les héros qui ont façonné l'ère dorée – les joueurs, la direction et le staff technique – se retrouvera face à un défi immense. Enzo Maresca, qui a succédé à Pep Guardiola, l'a rapidement compris.

Entraîneur compétent, il a réussi avec Leicester City et Chelsea et remporté des titres, mais il s'est heurté au mur Arsenal lors de son premier test officiel, l'équipe s'inclinant sur une défaite retentissante avec le sentiment que les jours difficiles ont réellement commencé à l'Etihad Stadium.