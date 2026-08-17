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Manchester Cityai

Traduit par

Le « triangle des Bermudes » se complète avec l'absence de Rodri : City face au scénario cauchemardesque de Manchester United

FEATURES
P. Guardiola
Rodri
Manchester City
Premier League
Arsenal vs Manchester City
Arsenal
Community Shield
E. Maresca
S. Ferguson
Manchester United
Espagne
Angleterre
Pays de Galles
Italie
Écosse

La chute lors du premier véritable test après l'ère Guardiola

En une seule soirée, après une lourde défaite face à Arsenal en Community Shield, l'Etihad Stadium semblait faire ses adieux en silence à son âge d'or. La défaite 3-0 contre Arsenal en Community Shield ne fut pas un simple résultat passager dans une rencontre au caractère amical, mais bien le premier signe clair que le projet bâti sur plus d'une décennie commençait à se fissurer jusque dans ses fondations.

Le départ de Txiki Begiristain, le directeur sportif de Manchester City, celui de l'entraîneur espagnol de génie Pep Guardiola, ainsi que le départ imminent de Rodri, transforment les Citizens d'une machine à dominer invincible en une équipe en quête d'une nouvelle identité en terre inconnue.

Aujourd'hui, le club anglais se trouve face à une question cruciale qui résonne dans les couloirs du football anglais : les Citizens peuvent-ils éviter le sort qu'a connu leur rival Manchester United après le départ de Sir Alex Ferguson ? Ou le départ simultané des trois piliers va-t-il les contraindre à repartir presque de zéro, sous la pression des résultats et l'envolée des attentes ? La réponse n'est plus théorique, elle commence à se dessiner sur le terrain.

Quiconque prend les rênes de City derrière les héros qui ont façonné l'ère dorée – les joueurs, la direction et le staff technique – se retrouvera face à un défi immense. Enzo Maresca, qui a succédé à Pep Guardiola, l'a rapidement compris. 

Entraîneur compétent, il a réussi avec Leicester City et Chelsea et remporté des titres, mais il s'est heurté au mur Arsenal lors de son premier test officiel, l'équipe s'inclinant sur une défaite retentissante avec le sentiment que les jours difficiles ont réellement commencé à l'Etihad Stadium.

  • Le déclin des piliers qui ont bâti la légende change la donne

    Malgré la stabilité de la propriété et le maintien de Ferran Soriano à son poste de cerveau financier et opérationnel, Manchester City a perdu, en moins d'un an, le premier pilier qui l'avait transformé en club de légende : Txiki Begiristain, le meilleur directeur sportif de l'ère moderne, qui a décidé de se retirer discrètement il y a plus d'un an.

    Begiristain a contribué à la transition et a conseillé son successeur Hugo Viana durant les premiers mois, mais la différence est devenue évidente avec le temps. L'homme qui avait fait venir Haaland pour 60 millions et Rodri pour 70 millions, et qui avait bâti une équipe au coût exorbitant compensé par des ventes intelligentes, contrastait avec Viana, qui a déjà dépassé les 130 millions en seulement deux transferts cet été.

    Ce changement d'approche dans les recrutements n'est pas un simple détail administratif, mais un signe que la vision à long terme qui a façonné City commence à évoluer, exactement comme cela s'était produit à Manchester United après le départ de Sir Alex Ferguson.

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  • Pep Guardiola, la légende irremplaçable

    Guardiola constitue le deuxième pilier qui s'effondre au sein du système de City. En plus de son génie tactique et de sa capacité à enchaîner les succès, il disposait d'une influence absolue au sein du club.

    Pep était « intouchable », qu'il gagne ou qu'il perde, une position qu'aucun autre entraîneur — y compris Maresca — ne peut atteindre.

    La différence entre quelqu'un qui sait qu'il est immortel et le reste des entraîneurs se reflète directement sur les résultats et les performances. Lorsque Guardiola s'en va, ce n'est pas seulement le style qui part avec lui, mais aussi le sentiment de certitude et la domination psychologique qu'il a imposée à ses adversaires pendant des années.

    Ce vide ressemble aussi beaucoup à ce qu'a vécu Manchester United après Ferguson, où les expériences sur le banc se sont succédé sans que le club retrouve son prestige d'antan pendant de longues années.

  • Rodri : le pilier dont l'absence menace de faire s'effondrer City

    Le troisième pilier, et le plus décisif, Rodri, est sur le point de quitter le club. Rares sont les milieux de terrain qui ont possédé la capacité de faire passer une équipe entière d'un niveau à un autre, mais avec Rodri, City était une équipe championne, et sans lui, c'était une équipe totalement différente.

    Durant sa précédente période de blessure, une fragilité évidente est apparue au milieu de terrain, et il est devenu manifeste que l'équipe perdait l'équilibre et la discipline qu'apportait le capitaine espagnol. C'est pourquoi son départ imminent apparaît comme un coup dur, difficile à compenser à court terme.

    L'histoire du football regorge d'exemples de clubs qui ont perdu leur joueur pivot et dont le niveau s'est effondré, et City n'est pas une exception envisageable dans cette équation.

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  • Manchester City s'apprête-t-il à lancer un projet en repartant de zéro ?

    La réponse n'est pas simple. D'un côté, le club dispose encore de ressources financières considérables, d'infrastructures modernes et d'une propriété stable. Mais d'un autre côté, la perte des trois cerveaux qui ont bâti le projet signifie que l'équipe entre dans une véritable phase de refondation.

    Maresca est confronté à la tâche de construire une nouvelle identité au milieu de la pression des résultats immédiats, une situation à laquelle il n'a pas encore été confronté au sein d'un club de la dimension de City. La défaite face à Arsenal en Community Shield n'est pas un critère définitif, mais elle a révélé un manque d'équilibre et de solidité qui caractérisaient l'équipe lors des années passées.

    Si les résultats décevants se poursuivent en ce début de saison, le club pourrait se retrouver contraint à une reconstruction quasi complète, exactement comme ce fut le cas pour United après la fin de l'ère Ferguson.

  • Le spectre de Manchester United se profile à l'horizon

    Ce qu'a connu Manchester United après 2013 constitue une leçon amère pour tout club qui perd ses piliers essentiels d'un seul coup : des années de tâtonnements sur les plans administratif et technique, ainsi que des dépenses colossales sans réel retour. City dispose actuellement d'une chance d'éviter le même scénario grâce à la stabilité de sa propriété et à sa planification financière.

    Mais le premier signal est apparu hier, et la crainte de voir l'expérience se répéter est désormais légitime : l'équipe dont Txiki, Pep et Rodri ont été le fondement du succès pourrait ne pas se reproduire avec la même force.

    Les prochains mois détermineront si Manchester City sera capable de franchir cette étape avec le moins de dégâts possible, ou s'il s'engagera dans un long tunnel de reconstruction semblable à celui qu'a vécu son éternel rival pendant des années.