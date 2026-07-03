Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano, le prêt d'un an du joueur de 34 ans à l'Ajax Amsterdam est finalisé, les derniers détails ayant été réglés entre les deux clubs. Ter Stegen doit désormais passer prochainement sa visite médicale à Amsterdam.
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Le transfert spectaculaire est désormais acté : Marc-André ter Stegen s’est engagé avec un nouveau club
Selon Romano, le grand club néerlandais prendrait également en charge une grande partie du salaire de ter Stegen au Barça dans le cadre de ce prêt. Le journal « Marca » avait auparavant indiqué que l'Ajax ne paierait de sa poche que 10 % des 20 millions d'euros annuels. Selon certaines informations, ce prêt ne comporterait aucune option d'achat.
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Ter Stegen et le Barça ont livré une « guerre ouverte » lors du mercato estival.
En raison de blessures récurrentes, parfois graves, Ter Stegen avait perdu sa place de titulaire chez les Catalans au plus tard à l’arrivée de Joan Garcia l’été dernier, et s’était même retrouvé relégué au statut de numéro trois. Pourtant, le gardien de l’équipe d’Allemagne, qui avait manqué la Coupe du monde en raison d’une grave blessure musculaire et d’un manque de temps de jeu, ne souhaitait pas quitter le club dont il portait le brassard.
Mais le Barça, désireux d’économiser son salaire mirobolant pour financer de nouvelles recrues, a déclenché un conflit ouvert, ponctué de brimades. Le club a tenté de le destituer de son rôle de capitaine, avant que le groupe ne s’y oppose. Il a aussi été contraint à s’entraîner seul, à l’écart du groupe, dans l’espoir de le pousser au départ.
Pour protester contre cette mise à l’écart, le gardien a subi une intervention au dos qu’il repoussait depuis longtemps, ce qui a encore attisé le conflit. Le Barça a alors engagé une procédure disciplinaire, et le quotidien Marca a parlé d’une « guerre ouverte ». Selon la presse, le gardien aurait même tardé à signer l’autorisation permettant au club de transmettre son dossier médical à la commission de la Liga.
Contexte : le gardien, écarté par le club, avait estimé sa période d’indisponibilité due à l’opération à « environ trois mois ». Il souhaitait sans doute ainsi envoyer un signal sur le plan de la politique du club : en effet, Barcelone ne pourrait utiliser 80 % de son salaire pour l’enregistrement de nouveaux joueurs que s’il était indisponible pendant au moins quatre mois.
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Ter Stegen manque tragiquement la Coupe du monde avec l’Allemagne – Un nouveau départ à l’Ajax
Finalement, le conflit qui durait depuis des semaines s'est apaisé et ter Stegen a même repris sa place dans les cages catalanes en décembre, après son retour. Lors des seizièmes de finale de la Copa del Rey, il a gardé les buts lors de la victoire 2-0 contre Guadalajara.
Son départ du Barça semblait toutefois acté depuis longtemps. Pour préserver ses chances de participer à la Coupe du monde, il a été prêté au FC Gérone durant l’hiver. Il y a immédiatement impressionné lors de ses deux premières sorties, avant de se blesser de nouveau. Lors de son deuxième match sous les couleurs catalanes, il s’est gravement blessé à la cuisse et a dû passer sur le billard.
Il ne jouera plus ensuite de la saison et manque donc la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Auparavant, l’ex-sélectionneur allemand Julian Nagelsmann lui avait promis le poste de gardien titulaire lors du grand rendez-vous international. Finalement, Manuel Neuer, son rival de longue date, a fait son retour après deux ans d’absence et de vives polémiques, sans pouvoir empêcher l’élimination humiliante en seizièmes de finale face au Paraguay.
Pendant ce temps, ter Stegen entame un nouveau chapitre de sa carrière. À l’Ajax, il devrait immédiatement devenir le nouveau numéro un et jouer un rôle clé pour remettre sur les rails le champion en titre, actuellement en crise. Ces dernières années, l’Ajax a perdu son aura de favori incontesté du championnat. Depuis 2022, le club de tradition n’est plus monté sur le trône du football néerlandais. La saison dernière, l’Ajax n’a terminé qu’à la cinquième place.
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