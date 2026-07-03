En raison de blessures récurrentes, parfois graves, Ter Stegen avait perdu sa place de titulaire chez les Catalans au plus tard à l’arrivée de Joan Garcia l’été dernier, et s’était même retrouvé relégué au statut de numéro trois. Pourtant, le gardien de l’équipe d’Allemagne, qui avait manqué la Coupe du monde en raison d’une grave blessure musculaire et d’un manque de temps de jeu, ne souhaitait pas quitter le club dont il portait le brassard.

Mais le Barça, désireux d’économiser son salaire mirobolant pour financer de nouvelles recrues, a déclenché un conflit ouvert, ponctué de brimades. Le club a tenté de le destituer de son rôle de capitaine, avant que le groupe ne s’y oppose. Il a aussi été contraint à s’entraîner seul, à l’écart du groupe, dans l’espoir de le pousser au départ.

Pour protester contre cette mise à l’écart, le gardien a subi une intervention au dos qu’il repoussait depuis longtemps, ce qui a encore attisé le conflit. Le Barça a alors engagé une procédure disciplinaire, et le quotidien Marca a parlé d’une « guerre ouverte ». Selon la presse, le gardien aurait même tardé à signer l’autorisation permettant au club de transmettre son dossier médical à la commission de la Liga.

Contexte : le gardien, écarté par le club, avait estimé sa période d’indisponibilité due à l’opération à « environ trois mois ». Il souhaitait sans doute ainsi envoyer un signal sur le plan de la politique du club : en effet, Barcelone ne pourrait utiliser 80 % de son salaire pour l’enregistrement de nouveaux joueurs que s’il était indisponible pendant au moins quatre mois.