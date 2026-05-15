Elliott demeurait, hors de tout doute, l’un des jeunes joueurs les plus doués de la planète. Si Tino Livramento et Elliot Anderson ont brillé sous le maillot de l’Angleterre lors du Championnat d’Europe des moins de 21 ans 2025, Elliott s’est imposé comme la véritable étoile de la compétition.
Il a été désigné meilleur joueur du tournoi et a soulevé le trophée pour la deuxième fois ; ses performances éclatantes en Slovaquie ont attiré l’attention du RB Leipzig, à la recherche d’un successeur pour Xavi Simons, annoncé partant.
Compte tenu de la réputation exceptionnelle du club allemand en matière de formation des jeunes talents, un transfert à la Red Bull Arena aurait paru logique. Cependant, Leipzig n’aurait pas été disposé à payer le prix demandé par Liverpool.
Aston Villa, malgré ses propres contraintes financières, a convaincu Liverpool d’accepter un prêt avec option d’achat obligatoire de 35 millions de livres sterling dès que le milieu atteindrait 10 matchs toutes compétitions confondues, formalité accomplie dès ses trois premières apparitions en Premier League après son arrivée à Birmingham le jour de la clôture du mercato.
Néanmoins, Unai Emery l’a remplacé à la mi-temps de son troisième match de championnat, une victoire 3-1 contre Fulham, premier signe d’un certain mécontentement. Depuis, Elliott n’a été aligné d’entrée qu’une seule fois, en Ligue Europa contre Salzbourg le 29 janvier.