En début de saison 2024-2025, Harvey Elliott se retrouve de nouveau sur le banc et ne joue que sept minutes lors des trois premières sorties de Liverpool. Puis, alors qu’il s’entraîne avec les moins de 21 ans anglais, il se fracture le pied.

Une blessure malvenue, survenue juste avant une série de sept matchs en 21 jours que Slot comptait utiliser pour l’installer davantage dans le onze.

À son retour, Liverpool tournait à plein régime : Dominik Szoboszlai, véritable machine à presser, brillait au poste de meneur, et Mohamed Salah, au sommet de son art sur l’aile droite, barrait la route d’Elliott, condamné à patienter – un scénario trop familier pour le jeune homme à Anfield.

Il a certes rappelé son talent en inscrivant, en fin de match et alors qu’il venait du banc, le but de la victoire lors de l’aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, mais il est significatif que ses seules titularisations en Premier League aient eu lieu après que les Reds ont assuré le titre.

Slot le considérait désormais comme un joueur en trop, et l’arrivée estivale de Florian Wirtz rendait son départ non seulement inévitable, mais nécessaire pour relancer sa carrière.