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Mark Doyle

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Le transfert le plus désastreux de la saison en Premier League : Harvey Elliott, dont l’avenir à Liverpool s’assombrit après avoir été écarté par Aston Villa

Analysis
H. Elliott
U. Emery
Aston Villa
Liverpool
A. Slot
Premier League
FEATURES
Aston Villa vs Liverpool

Harvey Elliott est indisponible pour affronter Liverpool, son club propriétaire, avec Aston Villa vendredi soir. Même sans cette contrainte, Unai Emery ne l’aurait pas aligné. Et ce n’est pas pour le préserver en vue de la finale de la Ligue Europa de la semaine prochaine contre Fribourg. Elliott n’a pas joué la moindre minute depuis mars, car une seule apparition supplémentaire déclencherait la clause de son contrat de prêt qui obligerait Villa à l’acheter 35 millions de livres (46 millions de dollars) – et le club n’a absolument pas l’intention de laisser cela se produire.

La saison d’Elliott est déjà terminée, même si, en réalité, elle n’a jamais vraiment commencé : Emery a très vite décidé que l’attaquant polyvalent ne rentrait pas dans ses plans. Son retour à Liverpool cet été semblait inévitable depuis longtemps, mais quelles sont ses chances réelles d’y rester ? Après tout, Arne Slot ne l’apprécie guère davantage.

Ci-dessous, GOAL analyse cette situation désespérément triste et tente de déterminer ce que l’avenir réserve à un joueur autrefois considéré comme l’un des meilleurs jeunes talents anglais…

  • Fulham FC v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Le seul regret de Klopp

    Juste avant de quitter Liverpool en mai 2024, Jürgen Klopp a été interrogé sur d’éventuels regrets. L’idole du Kop a répondu : « Je ne ressasse pas le passé en me demandant : “Où avons-nous fait erreur ?” Mais si je dois formuler un regret, c’est peut-être de ne pas avoir donné suffisamment de temps de jeu à Harvey.

    « En janvier, lors d’une phase cruciale et intense où nous étions touchés par une vague de blessures, il a été excellent, sans doute notre meilleur joueur, qu’il évolue sur l’aile droite ou en milieu droit. Puis tout le monde est revenu et il n’a eu que quelques minutes ici et là, sans retrouver le onze de départ. »

    Elliott n’a toutefois aucune rancœur envers Klopp. Ce supporter des Reds depuis l’enfance se dit « extrêmement reconnaissant » envers celui qu’il qualifie de « légende » pour l’avoir « aidé à vivre son rêve », et il avoue même être surpris qu’aucune statue de l’Allemand ne trône encore devant Anfield.



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  • Un début prometteur sous la houlette de Slot

    À l’issue de la saison 2023-2024, la carrière de Elliott semblait prometteuse. Il venait de disputer 53 matchs en une seule saison, un record personnel, et, à 21 ans, il était déjà pressenti pour jouer un rôle majeur sous les ordres du successeur de Klopp, car son profil correspondait parfaitement au poste de numéro 10 dans le système de Slot.

    Ses performances durant la préparation estivale ont conforté cette impression, puisqu’il a démontré cette combinaison de travail acharné et de créativité que l’ancien coach du Feyenoord réclamait de son meneur.

    « Nous construisons le jeu depuis l’arrière, en le plaçant aux bons endroits, puis c’est à lui de tirer le meilleur parti de ces situations, et c’est ce qu’il a fait aujourd’hui avec deux passes décisives », déclara Slot après la victoire 2-1 des Reds sur Arsenal en match amical à Philadelphie, le 1^(er) août 2024, Elliott ayant été à l’origine des deux buts.

  • Liverpool FC v Brentford FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Une sortie indispensable

    En début de saison 2024-2025, Harvey Elliott se retrouve de nouveau sur le banc et ne joue que sept minutes lors des trois premières sorties de Liverpool. Puis, alors qu’il s’entraîne avec les moins de 21 ans anglais, il se fracture le pied.

    Une blessure malvenue, survenue juste avant une série de sept matchs en 21 jours que Slot comptait utiliser pour l’installer davantage dans le onze.

    À son retour, Liverpool tournait à plein régime : Dominik Szoboszlai, véritable machine à presser, brillait au poste de meneur, et Mohamed Salah, au sommet de son art sur l’aile droite, barrait la route d’Elliott, condamné à patienter – un scénario trop familier pour le jeune homme à Anfield.

    Il a certes rappelé son talent en inscrivant, en fin de match et alors qu’il venait du banc, le but de la victoire lors de l’aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, mais il est significatif que ses seules titularisations en Premier League aient eu lieu après que les Reds ont assuré le titre.

    Slot le considérait désormais comme un joueur en trop, et l’arrivée estivale de Florian Wirtz rendait son départ non seulement inévitable, mais nécessaire pour relancer sa carrière.

  • Harvey Elliott Aston Villa 2025-26Getty

    Un mauvais choix

    Elliott demeurait, hors de tout doute, l’un des jeunes joueurs les plus doués de la planète. Si Tino Livramento et Elliot Anderson ont brillé sous le maillot de l’Angleterre lors du Championnat d’Europe des moins de 21 ans 2025, Elliott s’est imposé comme la véritable étoile de la compétition.

    Il a été désigné meilleur joueur du tournoi et a soulevé le trophée pour la deuxième fois ; ses performances éclatantes en Slovaquie ont attiré l’attention du RB Leipzig, à la recherche d’un successeur pour Xavi Simons, annoncé partant.

    Compte tenu de la réputation exceptionnelle du club allemand en matière de formation des jeunes talents, un transfert à la Red Bull Arena aurait paru logique. Cependant, Leipzig n’aurait pas été disposé à payer le prix demandé par Liverpool.

    Aston Villa, malgré ses propres contraintes financières, a convaincu Liverpool d’accepter un prêt avec option d’achat obligatoire de 35 millions de livres sterling dès que le milieu atteindrait 10 matchs toutes compétitions confondues, formalité accomplie dès ses trois premières apparitions en Premier League après son arrivée à Birmingham le jour de la clôture du mercato.

    Néanmoins, Unai Emery l’a remplacé à la mi-temps de son troisième match de championnat, une victoire 3-1 contre Fulham, premier signe d’un certain mécontentement. Depuis, Elliott n’a été aligné d’entrée qu’une seule fois, en Ligue Europa contre Salzbourg le 29 janvier.

  • Aston Villa v AS Roma - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Un véritable imbroglio dont Monchi porte l’entière responsabilité.

    À ce stade, Elliott espérait ardemment revenir à Anfield, Aston Villa ayant clairement signifié qu’il préférerait le laisser sur le banc plutôt que de s’acquitter du montant convenu, en raison de ses difficultés avec le règlement sur la profitabilité et la viabilité (PSR) de la Premier League.

    En février, juste après la clôture du mercato hivernal, Emery a révélé que Villa avait passé les trois mois précédents à tenter de convaincre Liverpool de supprimer la clause d’achat automatique liée au nombre d’apparitions d’Elliott.

    Les Reds ont refusé, légalement et logiquement, de le faire. Malgré les arguments d’Emery, il n’incombait pas aux Merseysiders de modifier les termes d’un accord dont les problèmes financiers n’étaient pas de leur fait.

    Une situation en grande partie attribuable à Monchi : l’ancien directeur sportif de Villa avait recruté un joueur que l’entraîneur ne souhaitait pas, rendant le transfert définitif non pertinent sportivement ni soutenable financièrement pour le club.

  • Harvey Elliott Aston Villa 2025Getty Images

    Marchandises endommagées

    Le problème, bien sûr, est que si les deux clubs ont défendu leurs propres intérêts, ceux d'Elliott ont été totalement négligés.

    Unanimement reconnu comme un « type bien et un professionnel fantastique », le jeune homme avait brillé avec les moins de 21 ans de son pays l’été dernier et espérait logiquement franchir un cap avec l’équipe senior à la Coupe du monde 2026. Au lieu de cela, il voit sa carrière bloquée depuis douze mois sans qu’aucune faute ne lui soit imputable.

    Liverpool aurait pourtant pu tirer parti de sa créativité et de son agressivité durant une saison difficile, marquée par les pépins physiques et le manque de efficacité de ses avant-postes. Mais sous l’ère Slot, ses perspectives de rejouer semblent nulles.

    Interrogé avant le déplacement à Villa Park, Slot s’est montré évasif : il a simplement rappelé que le joueur était « sous contrat » et qu’il reviendrait à Liverpool avant la saison prochaine, regrettant qu’il n’ait « presque pas joué depuis deux ans ».

    Reste à espérer que les récents bruits évoquant un intérêt persistant de Leipzig pour le joueur de 23 ans se concrétisent, afin de lui offrir un nouveau départ, même tardif.

    Reste à savoir si un accord financier pourra enfin être trouvé avec Liverpool. Pour l’instant, une seule certitude : le transfert d’Elliott à Villa Park demeure la transaction la plus désastreuse de la saison de Premier League, du strict point de vue du joueur.

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