Pour Manchester City : Le départ de Pep Guardiola et de légendes du club comme Bernardo Silva et John Stones aurait déjà été suffisamment douloureux pour les supporters de City, mais perdre leur meilleur joueur va provoquer une véritable inquiétude. On a le sentiment que City est condamné à décliner sans Rodri, qui était le cœur battant de l’équipe et un leader irremplaçable. À la fois principal rempart défensif et meneur de jeu en retrait, Rodri a porté le succès de City sous Guardiola. En effet, City a remporté 74,1 % de ses matches de Premier League lorsque l’Espagnol contrôlait le milieu de terrain, et ce chiffre est tombé à 61,9 % lorsqu’il était absent. Rodri a aussi su répondre présent avec des buts dans les plus grands matches, notamment le but de la victoire en finale de la Ligue des champions 2023 et lors de plusieurs matches décisifs pour le titre en Premier League. Malgré son prix de 116 M£ (156 M$), Elliot Anderson n’a pas le même registre complet, et la possible arrivée d’Ayyoub Bouaddi intervient bien trop tôt dans sa carrière, tant il est jeune et inexpérimenté, pour qu’on puisse attendre de lui qu’il comble ce vide. C’est tout simplement un coup cauchemardesque pour le successeur de Guardiola, Enzo Maresca, qui a un immense chantier devant lui pour ajuster le plan tactique de City et faire en sorte que l’équipe puisse encore lutter pour les plus grands trophées. Note : F

Pour Barcelone : Un recrutement retentissant qui envoie une onde de choc dans le football européen. Le Barça était déjà le grand favori pour remporter une troisième Liga consécutive, mais cela semble désormais joué d’avance. Le Real Madrid doit accuser le coup après avoir vu sa cible prioritaire rejoindre son grand rival à la place, Rodri ayant choisi le projet déjà bien établi d’Hansi Flick plutôt que le travail de reconstruction de Jose Mourinho dans la capitale espagnole. Rodri pourrait bien être la dernière pièce du puzzle pour permettre au Barça de décrocher sa première Ligue des champions depuis 2015 ; c’est le meilleur milieu défensif du monde et l’homme idéal pour apporter de la stabilité au onze de Flick. Il sera assurément bien plus difficile pour les adversaires de transpercer le Barça dans les phases de transition avec Rodri pour gratter les ballons. Le joueur de 30 ans devrait aussi pouvoir s’intégrer immédiatement, étant donné que l’effectif du Barça est rempli de ses coéquipiers de la sélection espagnole. Il fallait réagir après la perte de Frenkie de Jong, qui ferait face, selon les informations, à une course contre la montre pour rejouer avant la fin de l’année après une blessure aux ligaments du genou, et Rodri est une solution de rêve. Il ne semble pas exagéré de suggérer que le Barça pourrait désormais dominer sur la scène nationale et continentale pendant les deux ou trois prochaines années maintenant qu’il compte dans ses rangs le Ballon d’Or 2024 pour tenir les rênes du jeu. Note : A+

Pour Rodri : C’est une étape logique de plus pour Rodri après son triomphe en Coupe du monde 2026 et son Ballon d’or remporté avec l’Espagne. Aider City à traverser une période de transition fait pâle figure en comparaison de l’occasion de ramener le Barça tout en haut de la hiérarchie, et aucune autre équipe ne correspond davantage aux principes tactiques auxquels il s’était tant habitué sous Guardiola. C’est aussi un transfert qui pourrait permettre à Rodri de retrouver son pic physique. De graves blessures ont perturbé la carrière de l’ancien joueur de l’Atletico Madrid ces dernières années, et un retour dans le contexte moins exigeant physiquement de la Liga devrait favoriser sa longévité au plus haut niveau. Après avoir déjà remporté deux trophées majeurs au niveau international aux côtés de joueurs comme Pedri, Gavi, Lamine Yamal et Dani Olmo, la transition vers le Camp Nou devrait être fluide pour Rodri, dont on attendra qu’il occupe le même rôle de patron tout-puissant dans lequel il a excellé avec l’Espagne et City au cours des sept dernières années. Il a été rapporté que le Real avait proposé à Rodri un package financier bien plus attractif, mais il a pris la bonne décision en optant pour l’environnement plus sain et plus sûr du Camp Nou, où il pourrait désormais écrire le chapitre le plus fructueux de sa brillante carrière. Note : A

James Westwood