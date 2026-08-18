Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Tijjani Reijnders transfer grade GFXGOAL
Mark Doyle,Krishan Davis et James Westwood

Traduit par

Le transfert énigmatique de Tijjani Reijnders de Manchester City à Al-Qadsiah signifie probablement que sa carrière au plus haut niveau est déjà terminée : GOAL note les plus gros transferts du mercato estival 2026

Opinion
Inter
Chelsea
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
Manchester City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
FC Barcelone
K. Adeyemi
A. Gordon
Manchester United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
Ibrahima Konaté
M. Cucurella
Bayern Munich
I. Saibari
M. Palestra
Milan AC
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
Paris Saint-Germain
Newcastle
Borussia Dortmund
West Ham
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton
Atalanta Bergame
PSV
Club Bruges
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
FEATURES
M. Godts
Ajax

Pour certains supporters de football, l’été est la période du calendrier qu’ils attendent le plus, et pas seulement parce qu’elle est rythmée par une Coupe du monde tous les quatre ans ! C’est surtout parce que la fin de saison ne veut dire qu’une seule chose : place aux transferts ! Le mercato 2026 se révèle une nouvelle fois très animé, avec plusieurs très grands noms qui bouclent des transferts à prix d’or avant la date limite du 1er septembre.

On sait que certains transferts s’avèrent bénéfiques pour toutes les parties concernées, mais il y en a beaucoup où au moins l’un des clubs, voire même le joueur, se demande ce qui aurait pu se passer s’il avait pris une autre décision à la table des négociations.

GOAL est donc là pour vous permettre de savoir qui a le mieux tiré son épingle du jeu dans chaque transaction majeure, avant même que les joueurs n’aient été officiellement présentés. Tout au long du mercato estival, nous attribuerons des notes à chaque transfert bouclé au moment où il se produit, afin que vous puissiez suivre les grands gagnants, et les perdants, de la saison des transferts.

Découvrez toutes nos notes ci-dessous et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires...

  • Manchester City v Atletico Madrid - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 août : Tijjani Reijnders (Manchester City à Al-Qadsiah, 52 M£)

    Pour City : Sacrée performance ! City est parvenu, d’une manière ou d’une autre, à réaliser un bénéfice modeste mais significatif sur un joueur qui a connu une très mauvaise saison après son arrivée à l’Etihad en provenance de l’AC Milan l’été dernier pour 46,5 M£. Reijnders avait pourtant fait bonne impression au début de son aventure en Premier League, en marquant un but et en offrant une passe décisive pour ses débuts contre les Wolves en août dernier, mais l’ancien entraîneur Pep Guardiola a fini par perdre presque totalement confiance en l’international néerlandais, qui a passé la majeure partie de ses derniers mois à Manchester sur le banc. Le changement d’entraîneur qui a suivi n’a rien fait pour améliorer les chances de Reijnders de relancer sa carrière à City. Au contraire, il a anéanti le peu d’espoir qu’il avait de renverser la situation, le joueur de 28 ans étant vendu au plus offrant afin d’aider à financer une arrivée prévue du favori d’Enzo Maresca, Enzo Fernandez. Ainsi, même si l’on peut tout à fait soutenir que le Néerlandais méritait plus de temps pour prouver sa valeur, City n’allait jamais refuser une offre aussi généreuse pour un remplaçant. Note : B+

    Pour Al-Qadsiah : Encore une démonstration d’ambition, et peut-être la plus marquante à ce jour. Al-Qadsiah s’est forgé une réputation méritée comme l’un des clubs « ascenseur » du football saoudien, mais recruter Reijnders constitue un sérieux signe d’ambition de la part de propriétaires qui croient fermement que Brendan Rodgers est capable de mener une lutte pour le titre cette saison. Le Nord-Irlandais a certainement fait du bon travail depuis sa prise de fonctions en décembre dernier, avec une quatrième place d’Al-Qadisah en Saudi Pro League 2025-2026 due en grande partie à une série record pour le club de 17 matches sans défaite. Reste à savoir si l’ancien entraîneur de Liverpool peut reproduire ce type de forme sur la scène nationale tout en gérant une toute première campagne en AFC Champions League Elite. Cependant, l’arrivée d’un international de la qualité de Reijnders n’a fait que renforcer l’idée que le club soutenu par Saudi Aramco, qui va bientôt emménager dans une toute nouvelle enceinte de 47 000 places, représente la force montante de la SPL. Note : A

    Pour Reijnders : Une décision déroutante, particulièrement à ce stade de sa carrière. Reijnders a quitté Milan pour Manchester parce qu’il voulait lutter pour les plus grands trophées du football de clubs. Alors, pourquoi a-t-il désormais décidé de passer ce qui devrait être les années de pic de sa carrière professionnelle à jouer en Arabie saoudite ? Ce n’est pas comme s’il n’avait pas d’autres prétendants. Bien sûr, Reijnders n’est pas le premier joueur de premier plan à être tenté par les richesses offertes en SPL, et il ne sera certainement pas le dernier. Mais il est difficile de ne pas se demander s’il ne finira pas par regretter sa décision sur le plan sportif. Reijnders est un milieu techniquement doué avec le sens du but, il est clairement trop fort pour Al-Qadsiah et il existe un risque très réel que ce transfert finisse par nuire à ses espoirs de représenter les Pays-Bas lors du prochain Championnat d’Europe. À 28 ans, son temps au plus haut niveau est peut-être déjà terminé. Note : D

    Mark Doyle

    • Publicité
  • Rodri Manchester City 2025-26Getty

    16 août : Rodri (de Manchester City à Barcelone, 65 M£)

    Pour Manchester City : Le départ de Pep Guardiola et de légendes du club comme Bernardo Silva et John Stones aurait déjà été suffisamment douloureux pour les supporters de City, mais perdre leur meilleur joueur va provoquer une véritable inquiétude. On a le sentiment que City est condamné à décliner sans Rodri, qui était le cœur battant de l’équipe et un leader irremplaçable. À la fois principal rempart défensif et meneur de jeu en retrait, Rodri a porté le succès de City sous Guardiola. En effet, City a remporté 74,1 % de ses matches de Premier League lorsque l’Espagnol contrôlait le milieu de terrain, et ce chiffre est tombé à 61,9 % lorsqu’il était absent. Rodri a aussi su répondre présent avec des buts dans les plus grands matches, notamment le but de la victoire en finale de la Ligue des champions 2023 et lors de plusieurs matches décisifs pour le titre en Premier League. Malgré son prix de 116 M£ (156 M$), Elliot Anderson n’a pas le même registre complet, et la possible arrivée d’Ayyoub Bouaddi intervient bien trop tôt dans sa carrière, tant il est jeune et inexpérimenté, pour qu’on puisse attendre de lui qu’il comble ce vide. C’est tout simplement un coup cauchemardesque pour le successeur de Guardiola, Enzo Maresca, qui a un immense chantier devant lui pour ajuster le plan tactique de City et faire en sorte que l’équipe puisse encore lutter pour les plus grands trophées. Note : F

    Pour Barcelone : Un recrutement retentissant qui envoie une onde de choc dans le football européen. Le Barça était déjà le grand favori pour remporter une troisième Liga consécutive, mais cela semble désormais joué d’avance. Le Real Madrid doit accuser le coup après avoir vu sa cible prioritaire rejoindre son grand rival à la place, Rodri ayant choisi le projet déjà bien établi d’Hansi Flick plutôt que le travail de reconstruction de Jose Mourinho dans la capitale espagnole. Rodri pourrait bien être la dernière pièce du puzzle pour permettre au Barça de décrocher sa première Ligue des champions depuis 2015 ; c’est le meilleur milieu défensif du monde et l’homme idéal pour apporter de la stabilité au onze de Flick. Il sera assurément bien plus difficile pour les adversaires de transpercer le Barça dans les phases de transition avec Rodri pour gratter les ballons. Le joueur de 30 ans devrait aussi pouvoir s’intégrer immédiatement, étant donné que l’effectif du Barça est rempli de ses coéquipiers de la sélection espagnole. Il fallait réagir après la perte de Frenkie de Jong, qui ferait face, selon les informations, à une course contre la montre pour rejouer avant la fin de l’année après une blessure aux ligaments du genou, et Rodri est une solution de rêve. Il ne semble pas exagéré de suggérer que le Barça pourrait désormais dominer sur la scène nationale et continentale pendant les deux ou trois prochaines années maintenant qu’il compte dans ses rangs le Ballon d’Or 2024 pour tenir les rênes du jeu. Note : A+

    Pour Rodri : C’est une étape logique de plus pour Rodri après son triomphe en Coupe du monde 2026 et son Ballon d’or remporté avec l’Espagne. Aider City à traverser une période de transition fait pâle figure en comparaison de l’occasion de ramener le Barça tout en haut de la hiérarchie, et aucune autre équipe ne correspond davantage aux principes tactiques auxquels il s’était tant habitué sous Guardiola. C’est aussi un transfert qui pourrait permettre à Rodri de retrouver son pic physique. De graves blessures ont perturbé la carrière de l’ancien joueur de l’Atletico Madrid ces dernières années, et un retour dans le contexte moins exigeant physiquement de la Liga devrait favoriser sa longévité au plus haut niveau. Après avoir déjà remporté deux trophées majeurs au niveau international aux côtés de joueurs comme Pedri, Gavi, Lamine Yamal et Dani Olmo, la transition vers le Camp Nou devrait être fluide pour Rodri, dont on attendra qu’il occupe le même rôle de patron tout-puissant dans lequel il a excellé avec l’Espagne et City au cours des sept dernières années. Il a été rapporté que le Real avait proposé à Rodri un package financier bien plus attractif, mais il a pris la bonne décision en optant pour l’environnement plus sain et plus sûr du Camp Nou, où il pourrait désormais écrire le chapitre le plus fructueux de sa brillante carrière. Note : A

    James Westwood

  • Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    15 août : Cristian Romero (de Tottenham à l’Atletico Madrid, 34 M£)

    Pour Tottenham : Tottenham a accepté une perte d’environ 8 M£ sur son investissement initial en vendant Romero à l’Atlético de Madrid, ce qui constitue une mauvaise opération, peu importe l’angle sous lequel on l’analyse. Certes, le club l’a éloigné de ses rivaux de Premier League, mais à 28 ans, il est en plein dans ses meilleures années et a été l’un des meilleurs joueurs de l’Argentine lors de la Coupe du monde 2026. Tottenham aurait pu, et aurait dû, tenir bon pour obtenir un montant plus élevé. Cela dit, on a aussi le sentiment que le moment était venu pour une séparation. Romero a publiquement remis en cause la stratégie de recrutement du club et son service médical la saison dernière, et a récolté deux cartons rouges pendant que Tottenham luttait pour éviter la relégation. Sa relation avec les supporters s’est détériorée en conséquence, et il est juste de dire qu’il n’a pas été à la hauteur des attentes en tant que capitaine du club. Tottenham a également recruté Jan Paul van Hecke et le compatriote argentin de Romero Marcos Senesi, tout en prolongeant Micky van de Ven avec un nouveau contrat, donc l’effectif reste bien fourni en défense. Romero voulait clairement partir, et les chances de Tottenham de réussir une véritable reconstruction sous Roberto De Zerbi sont meilleures maintenant qu’il a obtenu ce qu’il voulait. Note : B-

    Pour l’Atlético de Madrid : Romero correspond absolument parfaitement au dispositif de l’Atlético de Diego Simeone. C’est un défenseur agressif, porté vers l’avant, qui partage la mentalité de Simeone consistant à gagner à tout prix, ce qui signifie qu’il ne devrait avoir aucun problème à s’adapter au vestiaire très uni du Metropolitano. Après le départ de Nahuel Molina à la Roma, l’arrivée de Romero redonne de la solidité à la ligne défensive de l’Atlético. Il devrait probablement servir de point d’ancrage principal dans la défense à trois de Simeone et s’employer à colmater les brèches qui ont conduit l’équipe à encaisser bien trop de buts la saison dernière, tout en apportant de précieuses qualités de leader. Ce n’est pas seulement une association parfaite, c’est aussi un mouvement intelligent qui devrait grandement aider l’Atlético à réduire l’écart avec Barcelone en tête de la Liga, et potentiellement à se rapprocher de ce titre de Ligue des champions qui le fuit tant. Le fait qu’il ait réussi à l’obtenir pour un bon 20 M£ de moins que sa véritable valeur marchande constitue aussi un énorme bonus. Cela permet potentiellement à l’Atlético de boucler un ou deux autres gros dossiers avant la fermeture du mercato. Note : A

    Pour Romero : Naples et l’Inter, entre autres, s’intéressaient aussi à Romero, mais il n’a toujours eu d’yeux que pour l’Atlético, et le fait d’avoir forcé la conclusion de l’opération lui apportera une grande satisfaction. L’équipe de Simeone est taillée pour ses qualités, et celles-ci seront célébrées au Metropolitano d’une manière qui n’a jamais été le cas dans le nord de Londres. Les critiques en Premier League voyaient Romero comme un joueur à risque en raison de son style physique sans compromis, mais c’est précisément pour cela que l’Atlético l’a recruté. C’est le mouvement idéal au moment idéal pour un joueur ambitieux qui veut lutter pour des trophées et briller chaque année sur la scène de la Ligue des champions. Tottenham ne pouvait pas lui offrir cette plateforme, même si le club semble de nouveau aller dans la bonne direction avec De Zerbi aux commandes. La Liga convient aussi mieux à Romero que la Premier League ; elle se joue sur un rythme plus tactique qui permettra à Romero de couper les lignes de passe et de lire le jeu plus facilement. Il a également quatre coéquipiers en sélection argentine, dont Julian Alvarez et Giuliano Simeone, à disposition pour l’aider à s’intégrer rapidement. Note : A

    James Westwood

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Mika Godts Ajax 2025-26Getty

    15 août : Mika Godts (de l’Ajax au Paris Saint-Germain, 55 M€)

    Pour l’Ajax : Un coup dur sur le plan sportif, mais une excellente opération pour les finances du club. Le directeur technique de l’Ajax, Jordi Cruyff, n’a même pas essayé de cacher qu’il espérait conserver Godts au moins une année de plus. L’ailier a été à peu près le seul motif de satisfaction au cours d’une saison 2025-2026 par ailleurs morose pour le club d’Amsterdam. Godts a été le seul membre de l’effectif à atteindre les deux chiffres à la fois en buts (17) et en passes décisives (15). Le perdre après le début de la nouvelle saison d’Eredivisie constitue donc un sérieux contretemps. Cependant, comme Cruyff l’a en substance admis, l’Ajax n’est tout simplement pas en position de refuser le montant que le PSG a mis sur la table pour son atout le plus précieux. C’est la dure réalité financière dans laquelle le club évolue depuis longtemps et l’espoir est que le dernier grand talent issu de la filière ajaxie, Abdellah Ouazane, aidera à combler le vide laissé par Godts qui, faut-il aussi le rappeler, avait été recruté à 17 ans en provenance de Genk en 2023 pour seulement 1 million d’euros. En ce sens, l’Ajax va simplement continuer à faire ce qu’il sait faire. Mais la question de savoir si l’équipe possède actuellement assez de qualité en attaque pour retrouver la Ligue des champions l’an prochain est désormais largement sujette à débat. Note : B-

    Pour le PSG : Le signe le plus clair jusqu’ici que Bradley Barcola est sur le départ. Depuis le début, il se murmure que le PSG est tout à fait disposé à encaisser un gros chèque pour l’attaquant français, qui était l’homme en trop sur le front de l’attaque la saison dernière, Barcola se retrouvant régulièrement sur le banc lors des grands rendez-vous. Cependant, les doubles champions d’Europe en titre ont habilement fait patienter des clubs comme Liverpool tout en renforçant leur attaque avec des joueurs comme Maghnes Akliouche, Ferran Torres et maintenant Godts, avant de vendre Barcola au plus offrant. Et le plus intéressant, c’est que le départ du joueur de 23 ans devrait probablement couvrir le coût cumulé d’Akliouche, Torres et Godts, qui devrait offrir une solution de qualité en doublure de l’ailier gauche titulaire Khvicha Kvaratskhelia. Note : A

    Pour Godts : Sans doute le test ultime de sa qualité. Après tout, si Barcola n’a pas réussi à s’imposer comme titulaire régulier dans l’équipe parisienne constellée de stars, quelles chances Godts a-t-il d’y parvenir ? Le joueur de 21 ans a une expérience limitée de la Ligue des champions, avec seulement huit apparitions, et n’a même pas intégré la sélection belge pour la Coupe du monde de cet été en Amérique du Nord. On peut évidemment soutenir que Godts ne peut que profiter du fait de s’entraîner aux côtés de joueurs comme Kvaratskhelia et Ousmane Dembele, et il devrait disposer d’un temps de jeu conséquent en Ligue 1 et en Coupe de France, pendant que Luis Enrique fera souffler ses hommes-clés avant et après leurs sorties européennes en semaine. Cependant, on ne peut s’empêcher de se demander s’il s’agit vraiment du bon choix pour Godts à ce moment crucial et formateur de sa carrière, même s’il n’existe probablement pas de meilleur endroit sur la planète actuellement pour qu’un ailier apprenne ce qu’il faut pour s’épanouir au très haut niveau. Note : B

    Mark Doyle

  • Spence TottenhamGetty Images

    14 août : Djed Spence (de Tottenham à l’Inter, 30 M£)

    Pour Tottenham : Quelle que soit la manière dont on l’envisage, il s’agit d’une nouvelle opération de transfert déroutante de la part de Tottenham, qui a dépensé une somme considérable cet été, et sans doute trop, sans récupérer grand-chose grâce aux ventes de joueurs. La cote de Djed Spence n’a jamais été aussi haute, après s’être imposé comme une sorte de héros culte pour l’Angleterre lors de la Coupe du monde grâce à des prestations défensives très solides à la fois à droite et à gauche, lui qui a participé aux huit matches de l’Angleterre en Amérique du Nord. Parmi ses exploits figure un tacle glissé de dernière minute en demi-finale contre l’Argentine, devenu viral. Et pourtant, le club du nord de Londres ne devrait récupérer qu’un total de 30 M£ (40,5 M$) pour le joueur de 26 ans, bonus compris. On peut vraiment soutenir que Spence vaut presque le double au vu de ses performances plus tôt dans l’été, mais aussi du fait qu’il lui reste encore trois ans de contrat, qu’il est très polyvalent, qu’il entre dans ses meilleures années et, bien sûr, de la fameuse « taxe anglaise ». Les Spurs sont au moins bien pourvus au poste de latéral après la signature d’Andy Robertson en transfert libre, avec Pedro Porro apparemment premier choix à droite et Destiny Udogie également dans l’effectif, mais beaucoup de supporters estimeront que Spence est une meilleure option qu’eux tous. Note : D

    Pour l’Inter : Cela ressemble à un vrai coup pour l’Inter, qui a su se rabattre sur Spence après avoir vu l’homme clé Denzel Dumfries partir au Real Madrid à la fin de son contrat et après avoir manqué ses cibles prioritaires Marco Palestra et Anan Khalaili, le premier ayant rejoint Chelsea et le second étant sur le point de signer à Crystal Palace. Le marché était limité, compte tenu du besoin des Nerazzurri d’un piston spécialisé capable de s’intégrer au système à trois défenseurs de Cristian Chivu, mais Spence correspond parfaitement au rôle : latéral porté vers l’avant, aussi à l’aise pour se projeter que pour museler les ailiers adverses, l’international anglais est taillé sur mesure pour combler le vide béant sur le flanc droit de l’Inter. S’il ne pourra pas forcément égaler l’importante menace offensive de Dumfries, Spence représente une amélioration sur le plan défensif et possède aussi la polyvalence nécessaire pour suppléer l’excellent Federico Dimarco à gauche. Les champions d’Italie seront également ravis du montant. Selon certaines informations, Tottenham réclamait 38 M£ (51 M$) il y a environ un mois, mais leur patience et leur refus de paniquer ont porté leurs fruits puisqu’ils s’attachent le joueur de 26 ans à prix cassé. Note : A+

    Pour Spence : Manifestement pas désiré par Roberto De Zerbi, qui a presque complètement remanié la défense de Tottenham cet été, Spence estimera sans aucun doute qu’il passe à quelque chose de plus grand et de meilleur, et à juste titre au vu de ses impressionnantes prestations en Coupe du monde. Bien qu’il ait fini par s’imposer dans le nord de Londres, l’ancien joueur de Middlesbrough a été beaucoup baladé au cours de ses quatre années comme joueur des Spurs, ne disputant pas le moindre match lors de ses deux premières saisons, étant prêté à Rennes, Leeds et Gênes, et étant qualifié de « recrue du club » par Antonio Conte durant le passage raté de l’Italien sur le banc. Après avoir flirté avec la relégation lors de chacune de ses deux saisons comme membre de l’effectif première, il rejoint désormais un club qui sera encore favori pour remporter la Serie A et qui disputera bien sûr la Ligue des champions, après avoir considérablement renforcé sa réputation en Amérique du Nord. L’Inter a recruté plus tôt dans ce mercato le coéquipier de Spence avec l’Angleterre, John Stones, et il devrait aider son collègue défenseur à s’installer avant ce qui s’annonce comme une nouvelle aventure passionnante à San Siro. Note : A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 août : Pep Chavarria (Rayo Vallecano à Chelsea, 22 M€)

    Pour le Rayo : Le finaliste de la Ligue Conférence n’a peut-être pas obtenu autant qu’il l’aurait souhaité pour Pep Chavarria, mais cela constitue tout de même la vente la plus chère de l’histoire du modeste club madrilène. Il a été rapporté que le Rayo a continué à faire monter les enchères pendant les négociations, allant même jusqu’à réclamer à un moment le montant de sa clause libératoire, fixée à 50 M€ (43 M£/58 M$), mais un compromis important a été trouvé après le rejet de l’offre initiale de Chelsea, estimée à 15 M£ (20 M$). En vérité, le club n’était pas en position de force dans les discussions après que Chavarria a clairement fait savoir qu’il voulait rejoindre l’ouest de Londres et, à 28 ans, il n’est pas non plus un jeune talent à très fort potentiel pour lequel le Rayo aurait pu exiger beaucoup plus. Malgré tout, cet argent aidera en partie le Rayo à se renforcer et à s’appuyer sur une deuxième huitième place consécutive en Liga la saison dernière. Note : B

    Pour Chelsea : Chelsea avait évidemment besoin de se renforcer sur le côté gauche de la défense après le départ rapide de Marc Cucurella pour le Real Madrid pendant la Coupe du monde, ce qui a laissé Jorrel Hato comme seul arrière gauche senior reconnu dans l’effectif. Toutefois, des interrogations subsisteront quant à savoir si Chavarria aura le niveau requis, même s’il a été ciblé par Xabi Alonso. Le Rayo est le seul club de l’élite pour lequel il a joué au cours de sa carrière, et il a de grands souliers à chausser, Cucurella étant devenu sans doute l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Hato a affiché une belle forme lors de la dernière partie de la saison passée et jouit d’une très haute estime, si bien que Chavarria jouera très probablement un rôle de doublure et peut-être de mentor pour le jeune Néerlandais. Un package total de 22 M€ (19 M£/25 M$) représente une solution peu coûteuse à un poste problématique par rapport à quelqu’un comme Lewis Hall, valorisé à 60 M£ (81 M$), même si cela finit par n’être qu’une solution à court terme. Note : B-

    Pour Chavarria : Quelle histoire ! Chavarria n’a décroché un transfert vers la deuxième division espagnole qu’à l’âge de 22 ans, lorsqu’il a rejoint le Real Saragosse, et il avait 24 ans lorsqu’il a franchi le cap vers la Liga, après avoir été recruté par l’actuel entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, pour le Rayo en 2022. Il n’a cessé de progresser dans la capitale espagnole, devenant une pièce maîtresse en tant qu’arrière latéral agressif, porté vers l’avant et à l’aise balle au pied, aidant son équipe à atteindre la finale de la Ligue Conférence la saison dernière et disputant l’intégralité des 90 minutes lors de la défaite contre Crystal Palace. Désormais âgé de 28 ans, il réalise un transfert de rêve vers l’un des cadors de Premier League, et il y a toutes les chances qu’il bénéficie de nombreuses opportunités pour faire ses preuves sous les ordres de son compatriote Alonso, qui fait manifestement partie de ses admirateurs. Note : A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 août : Ronald Araujo (de Barcelone à Liverpool, prêt)

    Pour Barcelone : Un mouvement sensé qui place le club dans une meilleure position à l’approche des dernières semaines du mercato estival. Liverpool prendrait en charge l’intégralité du salaire d’Araujo, et compte tenu de son statut parmi les plus gros salaires du Barça, cela libérera de la marge pour que les champions de Liga puissent inscrire davantage de nouvelles recrues. Araujo a été nommé capitaine au Camp Nou vers la fin de la saison dernière, mais n’a été titularisé qu’à 11 reprises en championnat sous les ordres de Hansi Flick en 2025-25. Même si les qualités de leader et l’expérience de l’Uruguayen manqueront, le Barça ne s’appuyait plus sur lui depuis un certain temps pour tenir la charnière. La dure réalité, c’est qu’Araujo n’entrait pas dans les plans de Flick et l’inclusion d’une option d’achat de 55 M€ (47 M£/64 M$) pour Liverpool pourrait permettre au Barça d’empocher une somme importante pour un joueur indésirable l’été prochain. C’était une opportunité inattendue qu’il fallait saisir, même s’il sera peut-être désormais nécessaire pour Flick de recruter un autre défenseur, l’effectif du Barça semblant déjà léger dans tous les secteurs du jeu. Note : B

    Pour Liverpool : Un acte de désespoir. Liverpool verserait 180 000 £ par semaine à Araujo pour atténuer une crise défensive après le départ libre d’Ibrahima Konate au Real Madrid. Avec Joe Gomez et Giovanni Leoni blessés, et l’autre nouvelle recrue Jeremy Jacquet encore en train de retrouver la pleine forme après une opération à l’épaule, Liverpool devait faire venir un autre défenseur central. Araujo peut aussi évoluer au poste d’arrière droit, donc sur le papier il a du sens comme solution provisoire. Cependant, le joueur de 27 ans traîne lui aussi un historique de blessures contrasté et a eu du mal à convaincre au plus haut niveau ces dernières saisons. Reste à voir s’il peut s’adapter rapidement à l’intensité de la Premier League, ou se synchroniser de façon fiable avec le capitaine du club Virgil van Dijk. Liverpool aurait rechigné à payer 60 M£ pour Ezri Konsa, cible du début de mercato, mais un gros investissement sur le défenseur d’Aston Villa et de l’Angleterre aurait représenté une option moins risquée. Araujo arrivera à Anfield avec beaucoup de pression sur les épaules et de nombreuses questions auxquelles répondre. Note : C-

    Pour Araujo : Une chance en or de rejouer semaine après semaine et de retrouver confiance. Araujo a de la chance qu’un autre grand club européen soit venu le chercher malgré ses problèmes de régularité, et il sera conscient des répercussions potentielles en cas d’échec. Il sera sûrement extrêmement motivé à l’idée de faire mentir ses détracteurs, avec l’objectif de reprendre vraiment du plaisir à jouer, après avoir traversé l’an dernier une période difficile qui l’a conduit à demander une pause pour sa santé mentale. Le soutien bouillant du public d’Anfield offrira certainement à Araujo un énorme boost d’adrénaline. C’est aussi un défenseur porté vers l’avant qui apportera une véritable présence aérienne à la défense de Liverpool, tout en correspondant bien au système agressif d’Iraola. Ce nouveau départ pourrait être exactement ce dont l’international uruguayen a besoin, mais il devra éliminer les erreurs de base qui lui ont valu tant de critiques au Camp Nou. Note : B+

    James Westwood

  • Chalobah ChelseaGetty Images

    9 août : Trevoh Chalobah (de Chelsea à Côme, 30 M£)

    Pour Chelsea : Chelsea peut se réjouir d’avoir récupéré un montant assez important pour un défenseur central qui n’a jamais vraiment atteint le plus haut niveau depuis son intégration en équipe première en 2021, et les 25 M£ plus 5 M£ de bonus représentent une plus-value nette pour un joueur issu du centre de formation. Cela dit, il est triste de voir partir l’un des leurs, et Chalobah a été une option solide pendant une période compliquée pour le club, répondant même présent quand il a été rappelé de son prêt à Crystal Palace en janvier 2025 au milieu d’une crise de blessures en défense. Chelsea a toutefois recruté Maxence Lacroix en provenance de Crystal Palace et Levi Colwill est de nouveau apte après sa rupture du ligament croisé antérieur, donc des ventes de joueurs étaient nécessaires puisqu’ils comptaient 10 défenseurs centraux dans leur effectif. Il y a parmi eux de moins bons défenseurs que Chalobah, mais le club semble ne pas avoir résisté à la tentation d’encaisser une plus-value nette. Note : B

    Pour Côme : C’est le reflet des progrès de Côme sous Cesc Fabregas que le club recrute des joueurs de Chelsea en préparation de ses débuts en Ligue des champions en 2026-2027. Le club italien a déjà affiché son ambition en conservant Nico Paz pour une année supplémentaire, et, techniquement, Chalobah va devenir le transfert le plus cher de son histoire. Il reste toutefois à voir qui sortira gagnant de cette opération ; bien qu’il soit international anglais, Chalobah peut se montrer irrégulier et était devenu une cible des critiques pour une partie des supporters de Chelsea, tandis que d’autres se montraient plus indulgents en raison de son lien de 19 ans avec le club. Un package total de 30 M£ (40 M$) semble un peu élevé, mais Côme espérera que l’expérience de Chalobah en Premier League et en Europe se révélera inestimable, et le rythme plus lent de la Serie A pourrait très bien lui convenir. Note : C

    Pour Chalobah : Si l’on est brutalement honnête, Chalobah mérite clairement ce nouveau départ après avoir été baladé par Chelsea pendant plusieurs années. On a le sentiment que la direction des Blues cherche à faire une plus-value sur lui depuis un certain temps ; il a refusé un transfert à Nottingham Forest en 2023, alors que Chelsea était disposé à le vendre, et un an plus tard, il a été privé de son numéro de maillot et prêté à Palace, où il a impressionné, avant d’être rappelé cinq mois plus tard en raison des problèmes de blessures de son club parent. Dix-huit mois plus tard, Chelsea a clairement montré, par son activité sur le marché des transferts, que Chalobah redescendrait dans la hiérarchie malgré le fait qu’il ait été son défenseur central le plus utilisé la saison dernière, et le fait qu’il représente une plus-value nette a évidemment influencé la décision de le laisser partir avant des joueurs comme Wesley Fofana ou Tosin Adarabioyo. À 27 ans, c’est enfin une rupture nette pour le défenseur, qui peut se réjouir de disputer la Ligue des champions et de découvrir une nouvelle culture dans l’une des régions les plus prisées d’Europe, sur les rives du lac de Côme. Il ne serait pas surprenant de le voir bien s’adapter à la vie en Serie A. Note : A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 août : Bruno Guimaraes (de Newcastle à Arsenal, 75 M£)

    Pour Newcastle : Un désastre complet pour Newcastle. Le fait d’avoir laissé partir Sandro Tonali à Tottenham pour 100 M£ a créé un énorme vide au milieu de terrain, mais celui-ci ressemble désormais au Springfield Gorge des Simpson sans Guimaraes, qui a été le meilleur joueur de Newcastle tout au long d’une campagne 2025-2026 mouvementée. Il est injuste d’attendre de la nouvelle recrue Sean Steur qu’il fasse oublier Guimaraes à seulement 18 ans, et irréaliste aussi, sachant que le Néerlandais n’a marqué qu’une seule fois lors de sa première saison complète avec l’équipe première de l’Ajax. Guimaraes a terminé meilleur buteur de Newcastle en Premier League la saison dernière avec neuf buts, et son total de cinq passes décisives était également le meilleur de l’équipe. En tant que capitaine, l’international brésilien a aussi montré l’exemple et a souvent porté ses coéquipiers à bout de bras. Matthias Jaissle aura une tâche monumentale pour stabiliser l’entrejeu une fois qu’il aura officiellement remplacé Eddie Howe sur le banc, et si un remplaçant de Guimaraes avec une expérience suffisante n’est pas trouvé immédiatement, cela pourrait s’avérer impossible. Note : F

    Pour Arsenal : Une opération très intelligente de la part de Mikel Arteta, qui cherche à s’appuyer sur le retour tant attendu d’Arsenal au sommet du football anglais. Guimaraes peut facilement s’installer aux côtés de Martin Odegaard dans un rôle de numéro 8 et alléger la charge créative qui pèse sur le capitaine d’Arsenal. Il apportera plus de dynamisme en attaque et davantage d’agressivité en défense, après avoir remporté plus de duels que n’importe quel joueur d’Arsenal en Premier League la saison dernière. Les supporters d’Arsenal peuvent être certains que Guimaraes sera immédiatement performant compte tenu de son expérience et du fait qu’il correspond parfaitement au style privilégié par Arteta. La force au milieu de terrain a été une raison clé du succès d’Arsenal en 2025-2026, et il est difficile de voir comment un adversaire national pourrait désormais les dominer dans ce secteur maintenant que Guimaraes a complété leur redoutable axe central. Cela pourrait aussi être le cas en Ligue des champions s’ils retrouvent le Paris Saint-Germain, ce qui est très prometteur pour leurs chances de décrocher enfin ce trophée qui les fuit tant. Note : A

    Pour Guimaraes : À 28 ans, c’est le moment idéal pour Guimaraes de franchir un cap et de rejoindre l’un des clubs de l’élite européenne. Il est en pleine force de l’âge, comme il l’a prouvé sans le moindre doute lors de la Coupe du monde, en offrant quatre buts au Brésil tout en rivalisant avec Vinicius Junior par son influence de leader, avant toutefois une élimination cauchemardesque en huitièmes de finale contre la Norvège. Guimaraes avait dépassé Newcastle depuis quelque temps déjà, et Arsenal lui offrira la plateforme nécessaire pour atteindre la catégorie des joueurs de classe mondiale et lutter régulièrement pour les plus grands trophées. Il est techniquement brillant dans les petits espaces, a l’œil pour la passe qui fait la différence et donne le ton avec son activité incessante sans ballon. Ajoutez à cela sa polyvalence et sa mentalité de battant, et Guimaraes coche vraiment toutes les cases pour devenir un héros culte taillé sur mesure pour les fidèles d’Arsenal, un joueur qui ne sera absolument pas impressionné par l’énorme prix de son transfert. Note : A+

    James Westwood


  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    7 août : Franco Mastantuono (du Real Madrid à la Fiorentina, prêt)

    Pour le Real Madrid : Envoyer Mastantuono en prêt constitue un nouveau revers pour la cellule de recrutement madrilène après des problèmes d’adaptation similaires rencontrés par le prodige brésilien Endrick. Bien sûr, le club espérera que Mastantuono retrouve son rythme en Italie de la même manière qu’Endrick l’a fait à Lyon, mais rien n’est garanti. La Serie A est un championnat impitoyable sur les plans physique et tactique, et beaucoup dépendra de la rapidité avec laquelle Mastantuono s’adaptera. Si ce n’est pas le cas, il y a un risque qu’il revienne à Madrid l’été prochain encore plus en manque de confiance et avec une valeur marchande nettement revue à la baisse. À l’inverse, le Real pourrait ne toujours pas avoir d’utilité pour Mastantuono même s’il réussit à la Fiorentina, après avoir bouclé les arrivées de Yan Diomande et Bernardo Silva, ce qui le fait encore reculer dans la hiérarchie de l’effectif. On peut dire que Mastantuono a été mal géré par son club propriétaire, et il y a désormais de nombreux obstacles sur sa route pour relancer sa carrière madrilène. Note : F

    Pour la Fiorentina : Un excellent recrutement à faible risque pour la Viola, qui cherche à rebondir après une saison 2025-2026 décevante, même si elle devra prendre en charge une part significative de son salaire annuel de 3,5 M€. Mastantuono apportera sans aucun doute davantage de qualité à l’effectif de Fabio Grosso, ainsi que de la polyvalence, puisque le joueur de 18 ans peut évoluer en numéro 10 ou sur l’aile droite, et il aura à cœur de faire taire ses détracteurs et de retrouver l’équipe nationale argentine. C’est aussi un mouvement intelligent pour la Fiorentina, car Mastantuono possède la double nationalité argentine et italienne, ce qui signifie qu’elle peut encore recruter deux joueurs non issus de l’UE en provenance de championnats étrangers dans le respect des règles de Serie A avant la fermeture du mercato. Nouer une bonne relation avec Madrid pourrait aussi déboucher sur des opérations similaires à l’avenir, surtout si Mastantuono s’épanouit au Stadio Artemio Franchi. Note : A+

    Pour Mastantuono : Une énorme déception. Mastantuono est arrivé au Real avec beaucoup de bruit médiatique, pour un montant de 63 M€ qui ressemblait à une affaire au vu des promesses affichées à River Plate. Malheureusement, le passage de l’Argentine à un grand championnat européen s’est révélé trop important. Il a disputé 35 matches avec le Real Madrid en 2025-2026, mais seulement 17 comme titulaire, et son maigre total de trois buts ne justifie guère l’engouement qui l’entourait. Mastantuono a également eu du mal avec une blessure persistante à l’aine, et sa frustration était évidente dans son langage corporel, surtout lorsqu’il a été expulsé pour avoir inutilement contesté la décision de l’arbitre lors d’une défaite contre Getafe. Il est clair que l’adolescent a encore beaucoup à apprendre sur le plan de la maturité, et un transfert en Serie A lui offrira l’espace nécessaire pour le faire loin des projecteurs intenses du Bernabéu. C’est évidemment un coup d’arrêt dans la carrière de Mastantuono, mais il n’y a pas d’option d’achat dans l’accord conclu avec la Fiorentina, donc ses rêves de réussir dans la capitale espagnole ne sont pas encore totalement anéantis. Note : D-

    James Westwood

  • James Trafford Leeds crest 2026Getty/GOAL

    6 août : James Trafford (de Manchester City à Leeds, 45 M£)

    Pour Manchester City : Il faut vraiment s’interroger sur la gestion de James Trafford par City et Pep Guardiola. Recruté à nouveau en provenance de Burnley l’été dernier après être parti en 2023 pour devenir titulaire ailleurs, il devait enfin être le numéro 1 à l’Etihad Stadium la saison dernière après le départ d’Ederson. Mais seulement trois matches après le début de la nouvelle campagne, le club a jugé bon de faire venir Gianluigi Donnarumma, l’un des meilleurs gardiens du monde, en provenance du PSG, le faisant immédiatement reculer dans la hiérarchie. City s’est forgé une réputation en privilégiant sans états d’âme les impératifs économiques à l’émotion et au sentiment, et d’un point de vue financier, le club sera très heureux d’avoir réalisé un bénéfice assez important sur un joueur pour lequel il a finalement payé 27 M£ à Burnley il y a 12 mois et qui n’était qu’un gardien de coupe sous Guardiola la saison dernière. Il est dommage de voir encore un jeune issu du centre de formation, très coté et avec un potentiel pour l’équipe première, s’en aller, mais c’est ainsi que fonctionne le modèle économique de City, pour le meilleur ou pour le pire. Note : C+

    Pour Leeds : Cela ressemble à un énorme coup pour Leeds, qui s’est renforcé discrètement cet été et qui pourrait être l’un des outsiders pour une qualification européenne s’il joue bien ses cartes la saison prochaine. Trafford rejoint à Elland Road le très convoité agent libre Harry Wilson et le très estimé défenseur de Bosnie-Herzégovine Tarik Muharemovic, apportant une solution de haut niveau à un poste qui posait problème aux Whites. Considéré comme le futur numéro 1 de l’Angleterre, le joueur de 23 ans était également très apprécié par Newcastle et aurait pu avoir l’embarras du choix parmi les équipes de Premier League. Le fait qu’il ait choisi Leeds est significatif, et il doit croire que le club peut remonter au classement et éviter de lutter pour le maintien sous Daniel Farke la saison prochaine. Le montant global de 45 M£ (60,5 M$) est conséquent pour quelqu’un qui vient de passer une saison complète dans un simple rôle de doublure, mais si Trafford atteint son plein potentiel dans le Yorkshire, alors Leeds pourrait très bien réclamer le double de cette somme à l’un des grands clubs européens dans les années à venir. Note : B+

    Pour Trafford : Une deuxième tentative loin de Manchester City pour Trafford, qui a enfin une réelle chance de s’imposer durablement comme numéro 1 en Premier League, sauf relégation surprise à l’issue de la saison 2026-2027. Le gardien avait clairement besoin d’un nouveau départ, après avoir parlé ouvertement la saison dernière de son besoin de jouer davantage, et il espérera que ce transfert le mette sur la voie pour succéder à Jordan Pickford, désormais âgé de 32 ans, comme numéro 1 de l’Angleterre. Trafford sera en concurrence directe avec le gardien d’Everton en Premier League, et s’il parvient à faire remonter Leeds au classement tout en attirant l’attention de Thomas Tuchel, il a toutes les chances d’obtenir une opportunité après avoir été inclus dans le groupe du tacticien allemand pour la Coupe du monde malgré son statut de doublure à City. Certains s’interrogeront sur la décision de rejoindre Leeds plutôt que des clubs comme Newcastle ou ceux du soi-disant « big six », mais Trafford sera l’indiscutable numéro 1 à Elland Road et la pression sera bien moindre sur ses épaules. Il croira discrètement pouvoir utiliser ce transfert comme tremplin vers encore mieux. Note : B+

    Krishan Davis

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    6 août : Yan Diomande (du RB Leipzig au Real Madrid, 140 M€)

    Pour le RB Leipzig : Réaliser une plus-value de 120 M€ sur un joueur recruté il y a seulement un an, c'est une opération exceptionnelle pour le RB Leipzig. Des joueurs comme Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai et Dani Olmo ont tous peaufiné leur jeu à la Red Bull Arena avant de passer à l'échelon supérieur, et Diomande pourrait bien devenir leur plus grande réussite à ce jour. Cependant, il sera très difficile de le remplacer. Diomande a été la force motrice du RB Leipzig dans sa course vers une troisième place en Bundesliga la saison dernière, et a développé une relation presque télépathique avec le milieu vedette du club, Christoph Baumgartner. Sans les dribbles électrisants de Diomande, sa finition précise et sa qualité de passe vers l'avant, Leipzig pourrait avoir du mal à retrouver les places qualificatives pour la Ligue des champions. Cela dit, Leipzig n'en est pas à son coup d'essai quand il s'agit d'encaisser sur ses meilleurs actifs ; en réalité, tout son modèle de transferts repose là-dessus. Le club s'en remettra et dénichera bientôt une nouvelle pépite, et si Diomande s'adapte immédiatement au Real, cela ne fera que renforcer sa réputation de dénicheur de talents d'élite. Note : B-

    Pour le Real Madrid : Le Real Madrid a surpayé pour Diomande, mais cela semble être le seul moyen de s'attacher ses priorités sur le marché actuel. Le club avait clairement besoin de davantage de solutions sur les côtés, Rodrygo n'étant pas attendu de retour avant 2027 alors qu'il poursuit sa récupération après une opération du ligament croisé antérieur, et Diomande est suffisamment polyvalent pour évoluer sur les deux ailes. Il a été avancé que l'adolescent avait été recruté pour remplacer Vinicius Junior, alors qu'Arsenal pousse pour signer le Brésilien, mais Diomande a évolué à droite lors de la majorité de ses 36 apparitions avec Leipzig la saison dernière. Il pourrait être le complément parfait pour le latéral offensif Trent Alexander-Arnold, et correspond idéalement au 4-2-3-1 préféré de Jose Mourinho, avec la vitesse et l'agilité nécessaires pour déséquilibrer les défenses, ainsi que la puissance et l'intensité pour se battre à la récupération. Diomande est encore brut, mais il a montré une capacité à apprendre vite, et sa familiarité avec la Liga devrait aussi faciliter le processus d'adaptation. Devancer notamment le PSG et Liverpool pour obtenir la signature de Diomande montre aussi que Madrid reste le club le plus attractif de la planète, même après deux saisons sans trophée. Note : B

    Pour Diomande : Un transfert de rêve pour couronner une ascension vers les sommets sans précédent. La plupart des supporters occasionnels ignoraient l'existence de Diomande à la même époque l'an dernier, lorsqu'il a rejoint Leipzig pour 20 M€ en provenance de Leganes, relégué de Liga en 2024-2025. En effet, Diomande n'avait disputé que 10 matches de championnat lors de son unique saison à Leganes, après avoir débuté dans la réserve du club, mais Leipzig était convaincu de son immense potentiel. Il s'est rapidement affirmé comme une trouvaille exceptionnelle pour le club allemand, avec 23 contributions décisives toutes compétitions confondues lors de sa première saison complète chez les professionnels. Une convocation pour la Coupe du monde a suivi, et Diomande s'en est admirablement sorti sur la plus grande scène alors que la Côte d'Ivoire a atteint les seizièmes de finale. À ce moment-là, le joueur de 19 ans était devenu une cible pour une foule de grands clubs européens, mais il n'avait sans doute jamais imaginé que Madrid viendrait frapper à sa porte. Reste à voir comment Diomande gérera la pression du Bernabéu et une étiquette à 140 M€, mais le simple fait qu'il se retrouve dans cette situation est déjà vraiment remarquable, ce qui fait de lui un gagnant quoi qu'il arrive. Note : A+

    James Westwood

  • Salah TrabzonsporGetty Images

    6 août : Mohamed Salah (de Liverpool à Trabzonspor, libre)

    Pour Liverpool : Salah aurait probablement dû quitter Anfield au terme de la campagne 2024-2025, en apothéose, à la hauteur de la constance surhumaine qu'il avait affichée sous le maillot de Liverpool lors des huit années précédentes. Cependant, il n'a pas été surprenant de voir Salah accepter l'offre de prolongation de deux ans du club après avoir mené l'équipe vers le titre de Premier League sous les ordres d'Arne Slot, et personne n'aurait pu prédire à quel point son déclin serait brutal la saison suivante. L'Égyptien n'a inscrit que 12 buts et délivré 10 passes décisives toutes compétitions confondues, alors que Liverpool a terminé cinquième de Premier League sans remporter le moindre trophée, et il s'en est publiquement pris à Slot ainsi qu'à la direction du club après avoir été contraint de s'asseoir sur le banc. Plusieurs membres de l'effectif ont affiché un niveau dramatiquement inférieur aux attentes, notamment les recrues record Alexander Isak et Florian Wirtz, mais Salah a été le principal responsable de la rupture de l'harmonie dans le vestiaire en raison de sa mauvaise attitude. Liverpool a aussi semblé meilleur sans Salah sur le terrain, car son efficacité offensive s'est éteinte et son manque d'implication défensive a été exposé après le départ de Trent Alexander-Arnold. Avec le recul, Liverpool n'aurait jamais dû enfreindre sa règle de longue date consistant à ne pas offrir de contrats de plusieurs années aux joueurs de plus de 30 ans. Son nouveau contrat, rapporté à 400 000 £ par semaine, a finalement été résilié d'un commun accord, un gaspillage d'argent et de temps pour toutes les parties concernées. Ne même pas obtenir d'indemnité de transfert pour Salah, qui était depuis longtemps une cible de la Saudi Pro League, est aussi une aberration. Note : D

    Pour Trabzonspor : L'un des plus gros coups de l'histoire de la Super Lig turque. Les meilleures années de Salah sont certainement derrière lui à 34 ans, mais faire signer le joueur de l'année PFA 2025 pour deux ans reste un exploit incroyable pour un club de la dimension de Trabzonspor, qui n'a remporté la Super Lig qu'une seule fois au cours de ce siècle et reste nettement dans l'ombre de Galatasaray et Fenerbahce. Le club espère logiquement réduire l'écart avec ses grands rivaux après avoir attiré l'un des meilleurs buteurs et créateurs de sa génération. C'est un transfert libre de rêve qui devrait aussi considérablement renforcer le rayonnement mondial de Trabzonspor, dans la continuité de la récente prolongation du prêt du gardien de Manchester United Andre Onana. Si Salah parvient à créer immédiatement une vraie entente avec Paul Onuachu, co-meilleur buteur la saison dernière avec 22 buts en championnat pour Trabzonspor, ils pourraient lutter pour la première place et réaliser un beau parcours en Ligue Europa. Note : A

    Pour Salah : Quoi qu'on en dise, passer du statut de meilleur joueur de Premier League à celui d'agent libre rejoignant la Turquie en l'espace de 12 mois est une humiliation pour Salah. Il a payé le prix fort pour s'être placé au-dessus des besoins de Liverpool et de ses coéquipiers, s'aliénant au passage même ses supporters les plus fidèles, et il est désormais destiné à finir en sourdine sa brillante carrière. Il semblerait qu'aucun autre grand club en Europe n'ait manifesté d'intérêt pour l'ancien joueur de la Roma, ce qui est accablant compte tenu de son statut d'agent libre. Salah devrait retrouver son sens du but en Turquie, mais uniquement parce qu'il s'agit d'une énorme baisse de niveau. Ce transfert ne fait rien pour renforcer son héritage, et il regrettera sûrement en privé la manière dont les choses se sont terminées à Anfield. S'il avait mis son ego de côté, Salah ferait partie d'un nouveau départ enthousiasmant sous les ordres du nouvel entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, au lieu de peiner à rester pertinent dans un championnat de second rang. Note : D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 août : Jordan Henderson (Brentford à Chelsea, libre)

    Pour Brentford : Un cas étrange pour Brentford, qui n’allait jamais vraiment se mettre en travers de la route de Henderson, 36 ans, lorsque Chelsea est venu frapper à la porte, allant même jusqu’à lui faciliter la tâche en résiliant son contrat. L’international anglais était toutefois un élément important de ce que Keith Andrews a construit de manière inattendue au Gtech Stadium la saison dernière, avec 32 apparitions en Premier League et une place de titulaire la plupart du temps. Son départ a donc laissé un vide important dans un milieu de terrain qui avait déjà besoin d’être renforcé après le départ définitif de Frank Onyeka vers Coventry et le transfert de l’ancien capitaine Christian Norgaard à Arsenal l’été dernier. Après un mercato jusque-là discret, les Bees sont passés à l’action de manière spectaculaire ; le milieu défensif malien de Lens, Mamadou Sangare, très coté, a signé pour un montant record pour le club de 41 M£ (55 M$) afin de remplacer l’international anglais. Les qualités de leader de Henderson seront toutefois presque impossibles à remplacer. Note : C

    Pour Chelsea : Avec Danny Welbeck qui rejoint lui aussi Stamford Bridge, cela représente un sacré virage par rapport à la précédente stratégie de transferts de Chelsea, très critiquée, qui consistait à tenter d’empiler certains des meilleurs jeunes talents dans l’espoir aveugle qu’ils deviennent un jour des stars de l’élite. Capitaine vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions, vénéré pour ses qualités de leader, et qui compte l’ancien entraîneur de Chelsea et actuel sélectionneur de l’Angleterre Thomas Tuchel parmi ses nombreux admirateurs, Henderson apportera toutes les qualités que les Blues recherchent dans leur volonté d’injecter de l’expérience, de la stabilité et de la maturité dans un effectif qui en a cruellement manqué ces dernières années. S’il y aura des interrogations sur ce qu’il apporte d’un point de vue footballistique, il est assez clair que le joueur de 36 ans n’a pas été recruté pour ses qualités sur le terrain, mais plutôt pour ce qu’il apportera en dehors. Cependant, il a montré la saison dernière qu’il pouvait être une présence rassurante, et son tempérament ainsi que son savoir-faire pourraient être inestimables dans ces situations de détail où Chelsea a souvent flanché. Il devra toutefois convaincre les supporters, compte tenu de son passé à Liverpool, mais on a le sentiment que la Coupe du monde a été assez transformatrice pour sa réputation, puisqu’il a montré sa personnalité en se rendant disponible et en s’entraînant même après avoir souffert d’une fracture du bras accidentelle à la suite du huitième de finale contre le Mexique. Note : B+

    Pour Henderson : À 36 ans, c’était une opportunité tout simplement trop belle pour être refusée par Henderson, et il n’aura même pas à déménager puisqu’il passe d’un club de l’ouest londonien à un autre. L’ancien capitaine de Liverpool deviendra vraisemblablement immédiatement l’un des lieutenants les plus fiables d’Alonso, et la responsabilité qui lui sera confiée dans le vestiaire sera sans doute très attirante pour lui à ce stade de sa riche carrière. En plus d’apporter en dehors du terrain, il devra contribuer à l’avènement d’une nouvelle ère hors du terrain, alors que les Blues cherchent à refondre leur culture et à transformer un jeune effectif prometteur en candidat régulier aux grands titres. Cela ressemble à une mission dont Henderson se délectera, et on ne parierait pas contre sa réussite. Un contrat de deux ans, qui le lie jusqu’à ses 38 ans, âge auquel il pourrait très bien prendre sa retraite de toute façon, n’est que la cerise sur le gâteau. Note : A+

    Krishan Davis

  • Barco-ChelseaGetty/GOAL

    2 août : Valentin Barco (Strasbourg à Chelsea, montant non divulgué)

    Pour Strasbourg : Chelsea aurait déboursé 34 M£ (46 M$) pour recruter Barco en provenance de son club frère, un montant important compte tenu de son manque d'expérience au plus haut niveau. Il s'agit du 13e deal conclu entre les deux clubs depuis le début de la campagne 2025-2026, mais seulement du troisième transfert définitif, et Strasbourg sera triste de voir l'Argentin partir. Barco a été impliqué sur six buts en Ligue 1 la saison dernière, aidant le club à terminer dans le top 8 pour la deuxième année de suite, et il a aussi joué un rôle clé dans son parcours jusqu'aux demi-finales de la Conference League. Capable d'évoluer à la fois comme meneur de jeu en retrait et comme numéro 8 box-to-box, Barco a apporté une vraie verticalité à Strasbourg grâce à sa qualité de passe progressive, et il a ratissé chaque mètre de terrain sans ballon. La nature de la relation entre Strasbourg et Chelsea rend inévitable la perte de ses meilleurs talents, mais le départ de Barco pourrait être très préjudiciable à ses chances de progresser vers une qualification en Ligue des champions. Note : C-

    Pour Chelsea : Recruter Barco était presque une évidence pour Chelsea après sa saison de la révélation à Strasbourg, et le joueur de 22 ans a aussi acquis une notoriété mondiale après son accrochage bouillant avec Jude Bellingham lors de la Coupe du monde. Il est peu probable que Barco s'impose immédiatement comme titulaire régulier à Chelsea, mais il correspond idéalement au système fluide et axé sur le contrôle de Xabi Alonso. Le jeune joueur offrira à Alonso une option supplémentaire aussi bien à la base du milieu que sur le côté gauche, Barco s'étant d'abord fait connaître comme latéral. Avec son énorme qualité technique et son agressivité, Chelsea pourra compter sur Barco pour faire circuler le ballon dans le camp adverse et se dépenser sans compter pour le récupérer. Sa présence atténuera certainement le coup si Enzo Fernandez finit par être attiré par le Real Madrid, et il a encore un fort potentiel à exploiter. Note B+

    Pour Barco : Une deuxième chance en Premier League qu'il n'imaginait probablement pas arriver aussi vite après son départ de Brighton, où il n'a joué que pendant huit mois avant d'être prêté à Séville puis à Strasbourg, qui l'a acheté définitivement l'été dernier. Barco a beaucoup appris au cours des deux dernières saisons, et sa transition vers le milieu de terrain à Strasbourg l'a forcé à travailler l'aspect physique de son jeu. Il sera bien mieux préparé cette fois à l'intensité du football anglais, et Alonso est l'entraîneur idéal pour lui faire franchir un cap. L'expérience de travailler avec Lionel Messi & Cie sur la scène intimidante de la Coupe du monde sera aussi très utile à Barco, malgré le fait qu'il n'a joué que 19 minutes dans le tournoi avec l'Argentine. Il devra peut-être aussi s'habituer à un rôle secondaire à Chelsea, mais s'il se montre patient et assimile autant de savoir que possible auprès d'Alonso et des cadres de Chelsea, Barco pourrait devenir un membre important de l'ambitieux projet BlueCo dans les années à venir. Note : B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1er août : Danny Welbeck (Brighton à Chelsea, 5 M£)

    Pour Brighton : Il est en réalité difficile de surestimer à quel point c’est un coup dur pour Brighton, qui se voit privé de l’homme qui était de loin son meilleur buteur la saison dernière et le troisième meilleur buteur de toute son histoire à égalité. Le club n’en voudra certainement pas à Danny Welbeck de partir, surtout quand une opportunité aussi improbable s’est présentée à lui à l’âge de 35 ans, mais cela n’en restera pas moins douloureux. L’entraîneur Fabian Hurzeler sera déterminé à trouver un remplaçant digne de ce nom, d’autant que le jeune attaquant grec très prometteur Stefanos Tzimas est toujours sur la touche après avoir subi la redoutée rupture du ligament croisé antérieur en décembre. À l’heure actuelle, son compatriote Charalampos Kostoulas et l’attaquant allemand Georginio Rutter sont leurs seules options, même si Evan Ferguson est de retour après son prêt à la Roma. On ne sait pas encore clairement vers qui ils se tourneront sur le marché des transferts, mais il ne serait pas surprenant que le nom de Liam Delap ait été évoqué lors des discussions avec Chelsea au sujet du transfert de Welbeck à Stamford Bridge. Note : D

    Pour Chelsea : Chelsea avait indiqué il y a quelque temps déjà qu’il chercherait des joueurs ayant fait leurs preuves en Premier League, « matures » et « émotionnellement solides », alors qu’il laisse derrière lui sa politique de transferts axée sur la jeunesse après une nouvelle campagne terriblement décevante sous la direction de BlueCo. Welbeck apporte assurément tout cela en abondance malgré le fait qu’il soit au crépuscule de sa carrière. Et il ne serait pas là pour faire le nombre. Bien qu’il ait désormais 35 ans, l’attaquant de Brighton sort de la meilleure saison de sa carrière de 18 ans en Premier League sur le plan des buts marqués à ce jour (13), son deuxième meilleur total étant arrivé en 2024-2025. Il a même inscrit neuf buts et délivré deux passes décisives en 19 apparitions en championnat contre Chelsea, le premier sous le maillot de Sunderland dès 2010 et le plus récent en avril de cette année. Il semble parti pour jouer les doublures de Joao Pedro, ce qui signifie que les Blues ont du travail à faire au niveau des départs, avec Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha et Shim Mheuka parmi les nombreux attaquants sous contrat au club. La signature de Welbeck est évidemment un pari à court terme, mais Chelsea espère que sa présence et son leadership pourront avoir un effet à long terme. Il a montré qu’il était toujours parfaitement capable de répondre présent. Note : B+

    Pour Welbeck : À ce stade de sa carrière, c’était une opportunité que Welbeck ne pouvait tout simplement pas laisser passer. Il peut désormais ajouter Chelsea à un CV déjà impressionnant, où il aura l’occasion de travailler avec un entraîneur très respecté en la personne de Xabi Alonso et, vraisemblablement, se verra accorder une influence importante dans le vestiaire alors que le club cherche à retrouver de la stabilité et du leadership. Il ne sera pas un titulaire régulier, mais il y a toutes les chances qu’il obtienne beaucoup de minutes en sortie de banc lorsque Pedro sera ménagé, tandis qu’il devrait mener l’attaque lors des premiers tours des coupes. Un contrat de deux ans signifie également que, si Chelsea se qualifie, il pourrait avoir une dernière opportunité de disputer la Ligue des champions en 2027-2028. Welbeck retrouvera aussi Pedro, avec qui il avait noué une belle connexion à Brighton et pour qui il pourrait être le mentor parfait, tout comme pour Delap si les Blues décident de le conserver. Note : A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 juillet : John Stones (de Manchester City à l'Inter, libre)

    Pour Man City : Le départ chargé d’émotion de John Stones a été confirmé à la fin de la saison du club, mais il était en vérité inévitable. Le défenseur a été miné par les blessures durant tout son passage à Man City, mais particulièrement au cours des deux dernières années de son contrat, ce qui rendait toujours peu probable une prolongation. L’ancien entraîneur de City, Pep Guardiola, avait laissé entendre dès le début de la saison 2025-26 que Stones faisait face à un défi de taille pour obtenir un nouveau contrat, et un problème à la cuisse survenu pendant l’hiver, qui l’a écarté pendant 18 matches, a probablement anéanti ses chances à cet égard. Néanmoins, le défenseur central a tout de même vécu une décennie brillante à l’Etihad, devenant un élément clé de l’arrière-garde et aidant le club à réaliser un célèbre triplé en 2022-23, dont cette toute première Ligue des champions tant convoitée. Stones entre sans aucun doute dans la légende du club malgré ses problèmes physiques, mais une séparation avait probablement du sens à ce stade. Même s’il était encore sous contrat, il n’aurait de toute façon pas rapporté une grosse indemnité de transfert. Après que le joueur de 32 ans a été associé à Chelsea, City sera sans doute aussi heureux qu’il ne rejoigne pas un rival de Premier League. Note : B

    Pour l’Inter : Évidemment, compte tenu de ses pépins physiques, ce transfert comporte un risque important pour l’Inter, même s’il s’agit d’une arrivée libre. Cependant, le club espérera avoir compensé ce risque en convainquant Stones de signer un contrat de deux ans qui vaudrait, selon certaines informations, environ 115 000 £ par semaine, soit nettement moins que ce qu’il gagnait à l’Etihad. Désormais, les vainqueurs du Scudetto n’ont plus qu’à espérer que l’international anglais pourra rester en forme, car de sérieuses questions se poseront sur sa solidité physique. Lorsqu’il est à son meilleur niveau, il reste l’un des meilleurs défenseurs centraux relanceurs du moment, comme il l’a montré avec plusieurs prestations solides lors de la Coupe du monde plus tôt dans l’été. La Serie A est en quelque sorte un refuge pour les joueurs vétérans, et l’Inter doit croire que le rythme plus lent en Italie aura un impact physique moindre sur un joueur dont le corps l’a souvent trahi en Premier League. Stones remplace Francesco Acerbi qui, à 38 ans, constituait peut-être la preuve que l’Anglais pouvait potentiellement jouer encore de nombreuses années dans un championnat moins intense. Les Nerazzurri peuvent aussi voir cela comme une sorte de coup, après avoir, selon certaines informations, devancé notamment Chelsea et Arsenal dans ce dossier. Note : B

    Pour Stones : Stones avait probablement besoin d’un nouveau départ, et il espérera laisser définitivement ses problèmes physiques derrière lui en Italie. Non seulement c’est l’occasion de découvrir un nouveau championnat et une nouvelle culture, mais il continuera aussi à lutter pour des trophées majeurs, tant sur la scène nationale qu’européenne, au sein du club qui est actuellement la force dominante en Italie. Il ne le sait peut-être pas encore mais, à 32 ans, Stones pourrait bien avoir prolongé sa carrière de quelques années en troquant l’intensité de la Premier League contre le rythme plus lent de la Serie A, et à ce stade avancé de sa carrière il devrait être parfaitement adapté à la vie là-bas. Il retrouvera son ancien coéquipier à City Manuel Akanji à San Siro et se sentira capable de débuter dans le système à trois défenseurs de Cristian Chivu aux côtés du brillant Alessandro Bastoni. Cela pourrait, à son tour, lui permettre de rester dans la course au niveau international, s’il souhaite poursuivre sa carrière avec l’Angleterre au-delà de l’été après la déception d’une élimination en demi-finale de la Coupe du monde. Note : A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 juillet : Maxence Lacroix (Crystal Palace à Chelsea, 52 M£)

    Pour Palace : Cela fait moins de deux ans que Palace a déboursé seulement 18 M£ pour recruter Lacroix en provenance de Wolfsburg, alors âgé de 24 ans, donc le club sera ravi d’avoir presque triplé sa mise en si peu de temps, preuve une nouvelle fois de l’efficacité de son modèle économique. Le défenseur central s’est développé exactement comme le club l’espérait, en devenant un élément clé des effectifs vainqueurs de la FA Cup et de la Ligue Europa Conférence au cours des deux dernières saisons sous Oliver Glasner. Au vu de ses performances en tant que défenseur dominant et à l’aise balle au pied, Palace s’attendait à susciter de l’intérêt pour l’international français et aurait été conscient du désir de Lacroix de se tester au plus haut niveau. Le club peut estimer qu’il aurait pu obtenir davantage, compte tenu de l’inflation du marché, mais cet argent sera malgré tout très utile pour équilibrer les comptes après les grosses dépenses consenties par Palace en janvier pour Brennan Johnson et Jorgen Strand Larsen. Note : A-

    Pour Chelsea : BlueCo poursuit sa volonté d’ajouter davantage d’expérience et de qualité de Premier League. Chelsea avait désespérément besoin d’une refonte de sa hiérarchie en défense centrale, aucune de ses options actuelles, embrouillées, ne s’imposant comme une solution fiable à long terme, à l’exception de Levi Colwill, de retour en forme. Mis à part l’international anglais, c’est un peu le chaos ; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi et Mamadou Sarr ont tous laissé entrevoir plus qu’ils n’ont réellement apporté, et leurs avenirs sont donc incertains. Par conséquent, il a été rapporté que Chelsea pourrait même aller chercher un autre défenseur central après l’arrivée de Lacroix, Jacobo Ramon, de Côme, figurant parmi les noms évoqués, ce qui signifierait probablement plusieurs départs au sein du groupe actuel. Le club de l’ouest de Londres estimera probablement que, même si le prix est un peu élevé, 52 M£ (69 M$) représentent une valeur correcte sur le marché actuel pour un défenseur central aguerri à la Premier League et international français confirmé qui approche de ses meilleures années. En outre, Lacroix est un leader dont l’équipe avait grand besoin sur le terrain. L’associer à Colwill donne immédiatement à Chelsea une charnière centrale au profil solide sur laquelle bâtir. Il s’agit maintenant de se débarrasser des éléments superflus et peut-être d’ajouter encore un peu de qualité et d’expérience, et cela pourrait commencer avec Disasi dans le sens inverse. Note : B+

    Pour Lacroix : Ces deux dernières années ont été exceptionnelles pour Lacroix, qui a remporté les premiers trophées majeurs de sa carrière, est devenu international français A et a disputé une Coupe du monde au cours de ses deux saisons comme joueur de Palace. Le joueur de 26 ans est connu pour vouloir se tester davantage et évoluer au plus haut niveau, et il a largement mérité l’opportunité de franchir un cap en rejoignant cet été un club du soi-disant « big six », après des performances constamment solides dans le sud de Londres. Un transfert à Chelsea ressemble à l’issue parfaite pour lui : il reste dans la capitale et peut s’attendre à intégrer directement le onze de départ de Xabi Alonso comme défenseur central droit, compte tenu des limites de joueurs comme Fofana et Chalobah, et de l’incertitude entourant leurs avenirs respectifs. Lacroix est devenu un héros culte à Selhurst Park, et un bon début sous les ordres d’Alonso le verrait rapidement devenir une figure populaire dans son nouvel environnement. Note : A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 juillet : Elliot Anderson (de Nottingham Forest à Manchester City, 116 M£)

    Pour Forest : Des sentiments peut-être mitigés. D’un côté, Forest sera triste de voir Anderson partir, étant donné qu’il a joué un rôle si important dans la qualification du club pour la Ligue Europa, puis dans son parcours jusqu’aux demi-finales la saison dernière. Anderson était la pièce maîtresse de l’équipe. Absolument tout passait par lui, donc le remplacer ne sera pas facile. Au moins, l’argent ne sera pas un problème. Que le montant réel soit de 116 M£ ou de 130 M£, Forest affirme que c’est le second, c’est une somme colossale pour un joueur recruté pour seulement 35 M£ il y a deux ans. Donc, même si Anderson manquera évidemment au City Ground, le sentiment dominant au niveau de la direction sera la satisfaction, parce que Forest a vraiment fait une excellente affaire face à City. Note : A

    Pour Manchester City : Leur nouveau Rodri. Ou, du moins, il ferait mieux de l’être. Même si Rodri n’a pas encore clarifié ses intentions, tout indique que le vainqueur du Ballon d’Or va quitter l’Etihad cet été pour revenir dans son Espagne natale, et même s’il ne le fait pas, City avait de toute façon besoin d’un digne héritier au trône du joueur de 30 ans. Après tout, ce n’est pas comme si Nico Gonzalez ou Matheus Nunes avaient vraiment convaincu dans le rôle de numéro 6. Anderson a toutefois le profil. C’est un joueur confirmé de Premier League, qui a touché plus de ballons et gagné plus de duels que n’importe quel autre joueur de l’élite anglaise la saison dernière, ce qui signifie qu’il semble parfaitement correspondre au milieu de terrain d’Enzo Maresca. On ne peut toutefois tout simplement pas nier qu’il s’agit là de l’exemple ultime de la « taxe anglaise ». Anderson est un très bon joueur qui, à 23 ans, pourrait finir par devenir un grand joueur. Mais il reste sur deux bonnes saisons à Forest et n’a même pas encore joué en Ligue des champions. Il n’y a tout simplement aucune chance que City ait dû payer une indemnité à neuf chiffres pour Anderson s’il représentait encore l’Écosse au niveau international, plutôt que l’Angleterre. Note : C

    Pour Anderson : Le bon choix au bon moment. Anderson a clairement dépassé Forest. Il a montré qu’il avait le potentiel pour jouer au plus haut niveau et il va maintenant avoir l’occasion de le faire à City. Le montant du transfert va entraîner énormément de pression, et Anderson ne serait pas le premier jeune milieu anglais prometteur à connaître des difficultés à l’Etihad. Cependant, le joueur de 23 ans semble être un footballeur plus complet que Kalvin Phillips au même âge, et la très, très grande différence entre leurs situations respectives, c’est qu’il ne semble pas que Rodri sera un obstacle entre Anderson et une place de titulaire. Donc, même s’il y a beaucoup d’incertitudes autour de l’après-Pep Guardiola à City, c’est une occasion en or pour lui de s’imposer comme l’un des meilleurs milieux centraux d’Europe. Note : A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 juillet : Alejandro Garnacho (Chelsea à Aston Villa, prêt)

    Pour Chelsea : Chelsea sera ravi de s’être débarrassé de Garnacho aussi vite cet été, un joueur qui aurait très facilement pu être difficile à vendre au vu de son passage d’une seule saison oubliable dans l’ouest de Londres et du prix élevé fixé par le club, à savoir 42,5 M£ (57 M$). Il y a un peu plus de 10 jours, il a été rapporté que les Blues avaient autorisé Garnacho à manquer la préparation de pré-saison afin de finaliser un transfert loin de Stamford Bridge, et ce départ s’est rapidement concrétisé sous la forme d’un prêt à Aston Villa comprenant une obligation d’achat conditionnelle. Il a été rapporté que ces conditions sont très faciles à remplir, et l’Argentin a déjà signé un contrat de quatre ans à Villa. On ne sait pas encore à ce stade quel sera le montant, mais on peut imaginer qu’il ne sera pas très loin de l’évaluation de Chelsea, ce dont le club sera très satisfait, surtout après avoir tout juste signé Morgan Rogers en provenance du club des Midlands pour un montant record dans l’histoire du club. Note : A

    Pour Aston Villa : Au vu de l’inefficacité de Garnacho pendant son passage à Chelsea, il s’agit d’un transfert qui fera retentir quelques signaux d’alarme chez les supporters de Villa. L’entraîneur principal Unai Emery aurait apparemment été le moteur de cette opération, puisqu’il voulait un ailier rapide, et l’espoir sera que le technicien espagnol puisse redonner confiance à Garnacho. Mais il semble qu’il y ait un risque important, car Garnacho paraît privé depuis un certain temps de la vivacité et de l’assurance qui faisaient de lui un talent aussi remarquable lors de son passage à Manchester United. Le joueur de couloir ne semble pas capable de reproduire les statistiques offensives de Rogers, et de sérieuses questions se poseront s’il ne répond pas aux attentes alors que les Villans seront toujours obligés de l’acheter à la fin de la saison, et probablement pour une grosse somme. L’accord constitue aussi un moyen assez effronté de contourner les règles financières, dans la mesure où il est clairement conçu pour maximiser les profits tirés des dossiers Rogers et Garnacho aux yeux de l’UEFA, qui considérerait cela comme un échange si l’ailier argentin partait de manière permanente cet été, et la différence entre les montants serait donc déduite. Note : C

    Pour Garnacho : Pour un deuxième nouveau départ en l’espace d’un an, Garnacho sera sûrement déterminé à faire de cette opportunité une réussite, au risque sinon de voir sa carrière glisser vers la médiocrité. Emery a le don de tirer le meilleur de joueurs qui avaient auparavant déçu, et le départ de Rogers signifie qu’une place est à prendre dans le onze de départ de Villa. Toutefois, l’Argentin se tromperait s’il pense qu’il y aura moins de pression sur ses épaules loin d’un club du soi-disant « Big Six », alors que le public de Villa Park est particulièrement exigeant après qu’une qualification en Ligue des champions a de nouveau été obtenue, un atout pour la nouvelle recrue. Garnacho se méfiera sans doute aussi du sort d’Harvey Elliott, qui avait rejoint Villa depuis Liverpool l’été dernier dans le cadre de ce qui ressemblait à un prêt avec obligation d’achat conditionnelle très abordable ; il lui suffisait simplement de disputer 10 matches de Premier League. Cependant, il a été écarté par Emery et a rarement figuré dans le groupe les jours de match. L’entraîneur a des antécédents en la matière, et Garnacho devra prouver sa valeur. Note : B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 juillet : Christos Tzolis (Club Bruges à Arsenal, 34 M£)

    Pour Bruges : Même si Tzolis vaudrait certainement davantage s’il évoluait dans l’un des cinq grands championnats européens, le Club Bruges sera très satisfait de ce qui constitue une vente record dans l’histoire du club pour un joueur recruté il y a seulement deux ans pour 6,5 M€ en provenance de Fortuna Dusseldorf. Les négociations semblent également avoir été assez fluides, Arsenal ayant finalement répondu aux exigences financières des champions de Belgique pour l’ailier. Le club vendeur était en position de force après la signature d’un nouveau contrat par Tzolis il y a un an. Une telle somme représente énormément pour une équipe de Jupiler Pro League, et Bruges cherchera à la réinvestir intelligemment après avoir repris le titre à l’Union Saint-Gilloise la saison dernière. Note : A

    Pour Arsenal : Le champion de Premier League avait besoin de renforts sur les côtés après le départ de Leandro Trossard pour Besiktas après la Coupe du monde, et Tzolis coche de nombreuses cases en tant que remplaçant. L’international grec a réalisé une excellente saison individuelle en 2025-2026, avec un total impressionnant de 51 contributions décisives (22 buts, 29 passes décisives) toutes compétitions confondues, contribuant grandement au titre de champion de Bruges et à sa qualification pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Il y a évidemment une part de risque dans ce transfert, même si le montant semble intéressant dans le marché actuel ; Tzolis a énormément souffert lors de son premier passage en Premier League avec Norwich City, même s’il était alors très jeune et que les Canaries étaient condamnés à la relégation, donc des interrogations subsisteront quant à sa capacité à transposer sa forme affichée en Belgique au football anglais. Arsenal espère que Tzolis a tiré des enseignements de cette expérience, et le joueur possède l’impact physique et la vitesse pour réussir. Arsenal devra peut-être faire preuve de patience pour voir la meilleure version du joueur de 24 ans, mais il devrait au minimum constituer au départ une option utile dans la rotation. Note : B+

    Pour Tzolis : L’ailier fait son retour en Premier League avec quelque chose à prouver après son passage raté à Norwich, porté par le fait qu’il a relancé sa carrière en Belgique après des prêts initiaux au FC Twente et à Dusseldorf. Le défi consiste désormais à maintenir les standards très élevés qu’il a fixés avec Bruges dans un championnat bien plus difficile, mais tout indique qu’il a les qualités pour réussir. Selon certaines informations, Tzolis voulait seulement rejoindre Arsenal et avait fait de leur intérêt sa priorité, il sera donc sûrement ravi que le transfert ait abouti. Maintenant, le plus dur commence alors qu’il cherche à s’imposer dans le nord de Londres. Note : A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 juillet : Karim Adeyemi (Borussia Dortmund au FC Barcelone, 29 M€)

    Pour Dortmund : Probablement le mieux qu’ils pouvaient faire dans ces circonstances. Il ne restait qu’un an de contrat à Adeyemi et il n’y avait aucune chance qu’il en signe un nouveau. Par conséquent, Dortmund n’avait pas d’autre choix que de le vendre cet été pour éviter de perdre gratuitement l’an prochain un actif assez précieux. Adeyemi vaut évidemment plus que les 22 M€ que Dortmund va recevoir immédiatement, mais il ne faut pas oublier qu’il a connu pas mal de blessures et a manqué de régularité tout au long de ses quatre années au Signal Iduna Park. Le BVB a aussi bien travaillé en obtenant un pourcentage à la revente dans son contrat. Note : B

    Pour Barcelone : Un recrutement potentiellement très malin. Nous avons énormément critiqué le Barça au fil des années pour sa gestion du marché des transferts, et à juste titre, mais il faut rendre à César ce qui lui appartient : cela pourrait s’avérer être une excellente opération. Adeyemi n’a pas encore été à la hauteur de son statut de prochaine grande star du football allemand, mais il n’a encore que 24 ans, ce qui fait de lui une alternative plus jeune, moins chère et plus rapide à Marcus Rashford. Peut-être plus important que tout le reste, Hansi Flick pense pouvoir tirer le meilleur d’un joueur à qui il avait offert ses débuts en sélection il y a cinq ans. Note : B+

    Pour Adeyemi : Un transfert parfaitement programmé. Adeyemi avait l’air d’un futur superstar lorsqu’il a rejoint Dortmund en provenance du Red Bull Salzbourg en mai 2022, mais cela ne s’est jamais vraiment concrétisé pour lui. Il y a sans aucun doute eu des signes la saison dernière qu’il pouvait enfin réaliser son potentiel, mais un transfert au Camp Nou représente malgré tout une évolution incroyable pour l’ailier né à Munich. La bonne nouvelle, c’est qu’il ne subira pas une pression énorme compte tenu du montant du transfert. En effet, on attendra bien davantage d’Anthony Gordon dans les premières semaines de la nouvelle saison, et cela devrait grandement faciliter la vie d’Adeyemi, qui a la polyvalence et la vitesse pour devenir un membre vraiment important d’une ligne d’attaque barcelonaise profondément remaniée cet été. En clair, cela ressemble au bon choix au bon moment pour Adeyemi, qui n’aura pas de meilleure plateforme pour enfin réaliser son potentiel. Note : A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 juillet : Morgan Rogers (d’Aston Villa à Chelsea, 117 M£)

    Pour Villa : Un rappel brutal de sa place dans la hiérarchie de la Premier League. Si Rogers avait rejoint Arsenal, tout juste sacré champion, cela aurait été une chose. Cependant, Villa a terminé quatrième la saison dernière, soit six places et 13 points devant Chelsea, et disputera la Ligue des champions cette année, alors que les Blues n’ont aucune compétition continentale à attendre du tout. Et pourtant, le tenant du titre de la Ligue Europa a été totalement impuissant pour empêcher son bien le plus précieux de filer à Stamford Bridge. Évidemment, d’un point de vue financier, c’est une opération absolument incroyable pour Villa. Le club avait recruté Rogers à Middlesbrough il y a seulement deux ans et demi pour un montant initial de 8 millions de livres sterling. Il l’a désormais vendu pour près de 15 fois cette somme, ce qui représente un pactole considérable qui contribuera grandement à aider Villa à trouver un remplaçant tout en renforçant aussi l’effectif d’Unai Emery ailleurs. Cependant, les supporters sont extrêmement frustrés en ce moment, car ils estiment que c’est une nouvelle preuve que les riches propriétaires du club sont entravés par les règles financières de la Premier League. Note : B+

    Pour Chelsea : Un sacré coup. On s’attendait à ce que Rogers prenne la direction du nord de Londres cet été plutôt que de l’ouest. Cependant, malgré les supposés problèmes budgétaires causés par l’échec de la saison dernière à se qualifier pour la Ligue des champions, Chelsea a nettement devancé Arsenal pour recruter l’un des attaquants les plus convoités de Premier League. Comment ? C’est bien la question que tout le monde se pose en ce moment, beaucoup s’attendant désormais à voir un membre de la « bomb squad » des Blues débarquer à Villa Park avant la fermeture du mercato, et pour un montant grossièrement gonflé. Ce qui semble plus probable, toutefois, c’est que des progrès aient été réalisés en coulisses concernant la recherche d’un nouveau point de chute pour Enzo Fernandez et que la vente de l’Argentin, désireux de partir, couvrira presque entièrement le coût de la signature de Rogers. Il est impossible de nier que Chelsea a énormément surpayé pour un joueur de 23 ans avec seulement deux saisons correctes de Premier League à son actif, et un seul but en 22 sélections avec l’Angleterre. Cependant, une ligne offensive composée de Rogers, Cole Palmer, Estevao et Joao Pedro pourrait assurément faire de gros dégâts sous les ordres de Xabi Alonso la saison prochaine. Note : B

    Pour Rogers : Un surprenant retournement de situation, du moins vu de l’extérieur. On présumait que Rogers avait à cœur de rejoindre l’Emirates, où il aurait été censé prendre la place du récemment parti Leandro Trossard sur le côté gauche de l’attaque d’Arsenal de Mikel Arteta. Cependant, il est désormais rapporté qu’Alonso lui a fait changer d’avis, lui qui a évidemment réalisé un excellent travail avec des joueurs comme Florian Wirtz au Bayer Leverkusen. Toutefois, nous soupçonnons fortement que l’argent et du temps de jeu garanti dans une équipe plus faible ont joué des rôles encore plus déterminants dans le transfert surprise de Rogers à Stamford Bridge. En toute honnêteté, même si Chelsea est un club terriblement mal géré et en perpétuel mouvement, c’est un transfert qui pourrait très bien réussir à Rogers, en particulier parce qu’il va désormais jouer en Premier League aux côtés de son bon ami et ancien coéquipier à Manchester chez les jeunes, Palmer. En effet, nous pourrions bien voir quelques célébrations « cold » pendant les matches de Chelsea la saison prochaine ! Note : B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 juillet : Youri Tielemans (d'Aston Villa à Manchester United, 35 M£)

    Pour Villa : Un coup dur. La propension de Tielemans à se blesser est depuis longtemps une source de frustration à Villa Park, mais lorsqu'il est en forme, c'est un footballeur fantastique, et il était impossible de surestimer son importance dans le plan de jeu d'Unai Emery la saison dernière. L'équipe de l'Espagnol a énormément souffert alors que Tielemans était absent en raison d'une blessure à la cheville plus tôt cette année, ne remportant qu'un seul des sept matches de Premier League disputés sans le Belge. Puis, une fois de retour dans le onze de départ, Villa a terminé la saison en boulet de canon en finissant quatrième de Premier League et en remportant la Ligue Europa, avec un but spectaculaire de Tielemans en finale. Étant donné qu'il lui restait aussi deux ans de contrat, le perdre pour seulement 35 M£ est vraiment très difficile à accepter, d'autant plus qu'Amadou Onana est parti pour une longue absence en raison d'une blessure au ligament croisé antérieur. Note : D

    Pour United : Une très belle surprise. Rien n'indiquait que United préparait une offre pour Tielemans jusqu'à ce qu'il apparaisse que le transfert était proche de la concurrence. Par conséquent, le club mérite d'être salué pour avoir agi avec autant de détermination et de discrétion. Tielemans ne correspond clairement pas au profil d'âge que United recherchait cet été et il a évidemment déjà beaucoup de kilomètres au compteur, même pour un joueur de 29 ans. Mais son arrivée apaisera une partie de la panique autour d'Old Trafford après l'échec du dossier Ederson, la grave blessure de Manuel Ugarte avec l'Uruguay, et l'impossibilité pour United de conclure les dossiers de ses principales cibles au milieu de terrain, Elliot Anderson, Sandro Tonali et Mateus Fernandes. Tielemans est un joueur confirmé de Premier League qui a souligné sa classe à la Coupe du monde. Il apportera donc de la profondeur, de l'expérience, de la polyvalence et de la qualité, autant d'éléments très nécessaires au milieu de terrain de United après le départ de Casemiro à la fin de la saison dernière, et à ce prix-là, il pourrait bien s'avérer être l'un des recrutements de la saison. Note : B+

    Pour Tielemans : Le genre d'opportunité dont peut-être même lui pensait qu'elle lui avait échappé. Tielemans est depuis longtemps annoncé dans l'un des cadors de la Premier League mais, après avoir eu 29 ans en mai, il ne semblait pas vraiment que cela allait se produire pour l'ancien milieu de terrain de Leicester City à ce stade de sa carrière, et cela aurait été très bien ainsi. Villa est en soi un immense club. Cependant, United est incontestablement à un autre niveau en termes de prestige, ce qui fait de ce transfert un immense pas en avant pour Tielemans, qui savourera sans aucun doute l'occasion d'exposer sa merveilleuse qualité de passe et son énorme technique sur l'une des plus grandes scènes du football. Note : A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 juillet : Andrey Santos (de Chelsea à Manchester United, 50 M£)

    Pour Chelsea : L’étrange été de Chelsea se poursuit avec l’accord trouvé pour vendre l’un de ses jeunes joueurs prometteurs à un rival direct dans la course au top 4 en Premier League. Andrey Santos semblait bien progresser après son retour de prêt réussi au club partenaire de Strasbourg pour intégrer l’équipe première, en enchaînant les apparitions tout au long de la saison 2025-2026 et en impressionnant souvent lorsqu’il remplaçait Enzo Fernandez et Moises Caicedo. Si Fernandez part, comme cela semble probable, le nouvel entraîneur Xabi Alonso se retrouvera alors avec très peu d’options. Cependant, le joueur de 22 ans n’a clairement pas été jugé intouchable, et l’offre de United de 48 M£ (64 M$), plus 2 M£ de bonus, pour un milieu de terrain qui n’est pas encore un titulaire indiscutable était manifestement trop belle pour être refusée. C’est le modèle BlueCo en action : Chelsea s’apprête à réaliser une plus-value significative sur Santos, recruté en 2023 comme jeune joueur à fort potentiel en provenance du club brésilien de Vasco da Gama pour 16 M£. Cette décision commerciale cynique laisse un goût un peu amer, mais le montant important proposé signifie que l’offre était probablement trop belle pour être refusée. En revanche, si Santos devient un talent de classe mondiale à Old Trafford, ce n’est pas un deal dont on se souviendra avec affection. Note : B-

    Pour Man Utd : Un de ces transferts qui laissent un léger sentiment d’incompréhension de la part de tout le monde. Après avoir manqué ses cibles prioritaires au milieu, Elliot Anderson et Matheus Fernandes, partis respectivement à Manchester City et Tottenham, United s’est tourné vers Santos dans la panique pour éviter un scénario où Mason Mount serait son seul milieu senior reconnu au moment du début de sa pré-saison le 18 juillet, alors que Kobbie Mainoo est toujours à la Coupe du monde avec l’Angleterre. Il a été rapporté que les décideurs de United étaient « calmes » après l’échec de la piste Fernandes, mais Santos n’est pas au même niveau que leurs cibles précédentes, et un package à 50 M£ est élevé pour un joueur dont Chelsea était clairement disposé à se séparer. Manchester United a besoin de renforts dans l’entrejeu après le départ de Casemiro et la grave blessure subie par Manuel Ugarte, mais le club a surpayé ici pour quelqu’un qui ne sera pas un titulaire garanti une fois le mercato terminé. L’espoir sera qu’à 22 ans, il a encore une belle marge de progression. Note : C

    Pour Santos : Peut-être poussé par le fait d’avoir été écarté de la sélection du Brésil de Carlo Ancelotti après une saison où il a alterné le bon et le moins bon dans l’équipe de Chelsea, il a été rapporté que Santos quittait les Blues à la recherche de « temps de jeu régulier en équipe première ». Reste à voir s’il obtiendra plus de minutes à Old Trafford que celles qui lui ont été accordées à Stamford Bridge, et beaucoup dépendra aussi des autres recrues de United, d’autres arrivées étant probables dans le cadre de la refonte du milieu du club. Santos peut estimer avoir besoin d’un nouveau départ loin du chaos au niveau de la direction et du défilé sur le banc à Chelsea, même si rien ne garantit que United puisse offrir davantage de stabilité à long terme. Le club peut toutefois lui offrir la Ligue des champions, ce qui signifiera naturellement plus de minutes puisque son futur ex-employeur n’a pas réussi à se qualifier pour une quelconque compétition européenne. En pratique, il appartiendra au joueur de faire en sorte de s’imposer comme une pièce maîtresse dans son nouvel environnement. Note : B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 juillet : Sandro Tonali (de Newcastle à Tottenham, 100 M£)

    Pour Newcastle : La bulle a bel et bien éclaté ! Quand Newcastle s’est qualifié pour la Ligue des champions la saison dernière, après avoir mis fin à sa disette de trophées en créant la surprise face à Liverpool en finale de la Carabao Cup, les supporters rêvaient de voir leur club financé par un État devenir la réponse anglaise au Paris Saint-Germain soutenu par le Qatar. Cependant, Liverpool a ensuite rappelé brutalement aux Magpies quelle était leur place dans la hiérarchie de la Premier League en leur arrachant Alexander Isak dans les circonstances les plus cruelles qui soient. Si Newcastle avait bien dépensé ce montant, alors record britannique, les choses auraient peut-être quand même pu bien tourner. Au lieu de cela, des millions de livres ont été gaspillés dans des achats paniques comme Yoane Wissa, Nick Woltemade et Anthony Elanga, ce qui a conduit l’équipe d’Eddie Howe à terminer 12e du classement. Il était clair qu’Anthony Gordon allait partir bien avant la fin d’une campagne catastrophique, mais c’est le départ de Tonali pour Tottenham, parmi toutes les équipes possibles, qui représente vraiment la mort d’un rêve. Et le plus traumatisant pour les fans, c’est que ce n’est probablement même pas le coup de grâce, puisque le capitaine Bruno Guimaraes est lui aussi certain de partir dans les semaines à venir. En gros, avec des propriétaires saoudiens qui réduisent leurs investissements dans le sport, d’autres malheurs sont à venir, ce qui signifie que les supporters ne peuvent même pas se consoler avec l’indemnité à neuf chiffres, qui sera probablement dilapidée elle aussi. Note : F

    Pour Tottenham : Encore une signature retentissante. Un jour seulement après avoir bouclé un transfert historique de 85 M£ pour Mateus Fernandes, Spurs a décidé de battre encore une fois son record de transfert pour Tonali. S’agit-il de signes de désespoir ou de marques d’ambition ? Le débat reste ouvert. C’est peut-être simplement la preuve d’un marché des transferts devenu fou. Après tout, si Elliot Anderson vaut 116 M£, pourquoi Tonali ne coûterait-il pas un montant similaire ?! L’international italien a incontestablement prouvé qu’il faisait partie des meilleurs milieux de terrain de Premier League au cours des deux dernières saisons et il semble avoir encore plus de chances de s’épanouir sous les ordres de son compatriote Roberto De Zerbi que Fernandes. Bien sûr, dépenser autant d’argent pour un joueur de 26 ans qui a encore beaucoup à prouver au très haut niveau reste un pari, et un pari que Spurs a désespérément besoin de voir réussir. Pour l’instant, toutefois, les fans ne s’en soucieront probablement pas. Après des années de frustration face à l’approche prudente, voire pingre, du marché des transferts supervisée par l’ancien président exécutif Daniel Levy, ils ont désormais vu leur club laisser des rivaux de Premier League loin derrière pour recruter l’un des milieux de terrain les plus convoités du marché. Note : B+

    Pour Tonali : Un transfert des plus inattendus. On partait du principe que si Tonali quittait le club qui l’avait soutenu pendant sa suspension pour paris illégaux, ce serait pour l’une des équipes les plus fortes d’Europe. Il a au contraire rejoint une équipe qui a terminé 17e de Premier League lors de chacune des deux dernières saisons. Alors, que s’est-il passé ? De toute évidence, il n’y avait aucune chance qu’un club de Serie A dispose des liquidités suffisantes pour exaucer le souhait, rapporté, de Tonali de rentrer au pays, et même l’élite anglaise a été, de façon compréhensible, refroidie par le prix demandé par Newcastle. Résultat, Tonali s’est retrouvé à Tottenham, où il s’apprête désormais à passer ses meilleures années, ce qui est indéniablement étrange. Cela dit, si De Zerbi reste à Spurs plus de deux saisons, et c’est un grand « si », ce transfert pourrait peut-être bien tourner pour Tonali sur le long terme... Note : C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 juillet : Denzel Dumfries (de l’Inter au Real Madrid, 20 M€)

    Pour l’Inter : Il faut s’interroger sur la décision de l’Inter d’inclure une clause libératoire aussi faible dans le contrat d’un joueur devenu l’une de ses figures les plus importantes, même si une blessure à la cheville puis une opération ont entravé la campagne 2025-26 de Dumfries. Néanmoins, il reste l’un des meilleurs latéraux offensifs du moment lorsqu’il est en forme, donc 20 M€ (17 M£/23 M$) représentent une très mauvaise affaire pour l’Inter, qui aurait pu réclamer bien davantage sur le marché actuel pour un joueur à qui il restait encore deux ans de contrat. Les mains de l’Inter étaient peut-être liées, cela dit ; lorsque le Néerlandais a prolongé son contrat en septembre 2024, il aurait apparemment exigé cette clause, fixée à 25 M€ pour les clubs hors d’Italie à l’été 2025 avant de baisser cette année. Note : C

    Pour Madrid : Cela ressemble à une nouvelle très belle opération pour le Real, qui est en train de se forger une réputation de chasseur de bonnes affaires alors qu’il compose avec les règles financières strictes de la Liga. Dumfries vaut au moins le double du montant payé par le Real Madrid, et cette indemnité est bien inférieure aux 30 M€ que le Real Madrid aurait, selon certaines informations, mis de côté pour recruter un nouveau latéral droit afin de concurrencer Trent Alexander-Arnold après le départ de la légende du club Dani Carvajal. Cependant, comme son homologue anglais, Dumfries est un autre défenseur du côté droit qui est sans doute plus efficace vers l’avant que dans son travail défensif, ce qui laisse Madrid avec une certaine forme de déséquilibre à ce poste, que de meilleures équipes pourraient exploiter. À 30 ans, il n’est pas non plus exactement une solution à long terme, mais pour un montant aussi faible, il est difficile de contester qu’il puisse au moins être une bonne solution d’attente pendant quelques saisons. Note : A

    Pour Dumfries : Ce type de transfert, à ce stade de sa carrière, est exactement la raison pour laquelle Dumfries aura voulu faire inclure cette clause libératoire dans son contrat. Il a été un serviteur loyal de l’Inter depuis son arrivée du PSV en 2021, avec 55 contributions sur but en 207 apparitions depuis le poste de piston droit, tout en aidant les Nerazzurri à remporter le titre de Serie A en 2023-24 puis en 2025-26, et à atteindre deux finales de Ligue des champions. Il a assurément mérité ce qui sera potentiellement son dernier grand transfert, et son prix peu élevé signifie que la pression sera quelque peu allégée au Bernabéu. Il sera très intéressant de voir s’il maintient Alexander-Arnold hors de l’équipe, après avoir, selon certaines informations, eu des discussions avec Jose Mourinho au sujet du rôle qu’il occupera. Note : A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 juillet : Mateus Fernandes (de West Ham à Tottenham, 85 M£)

    Pour West Ham : Une indemnité énorme qui contribuera grandement à amortir l’impact économique d’une relégation de Premier League. Il était clair dès la descente des Hammers que plusieurs ventes importantes seraient nécessaires, et Fernandes était l’un de leurs atouts les plus précieux, un milieu de terrain de classe qui attirait déjà les regards admiratifs de clubs rivaux avant même que leur sort ne soit scellé lors de la dernière journée de la saison. Son départ n’a donc absolument rien de surprenant. Ce qui est choquant, en revanche, c’est que West Ham ait réussi à obtenir exactement ce qu’il réclamait pour le Portugais malgré une position de négociation assez défavorable. Pour cela, la direction du club, à juste titre très critiquée, mérite quelques rares félicitations. Note : A

    Pour Tottenham : Une nouvelle preuve que le club ne plaisante pas cet été. Après deux campagnes calamiteuses, dont la seconde a failli se terminer par une relégation, Spurs a agi vite pour s’assurer de ne plus jamais se retrouver dans cette situation, et si le paiement de 52 M£ pour Jan Paul van Hecke était une déclaration d’intention, on est ici dans une autre dimension. Fernandes est un joueur de 21 ans très talentueux. Il peut évoluer à plusieurs postes et donne depuis longtemps l’impression d’être un joueur qui s’épanouirait dans une équipe plus forte. Il est également clair que Roberto De Zerbi le juge parfait pour son style de jeu. Cependant, un parfum de désespoir entoure indéniablement cette opération. Tottenham, comme l’a montré aussi son intérêt pour Sandro Tonali, est déterminé à faire tout le nécessaire pour refondre son milieu de terrain médiocre et était donc prêt à surpayer Fernandes pour repousser l’intérêt de clubs comme Manchester United. Par conséquent, ce transfert doit vraiment fonctionner pour Spurs, et tout de suite, sinon il deviendra rapidement un nouveau bâton pour frapper les propriétaires du club. En effet, juste pour remettre les chiffres en contexte, le PSG a payé Benfica 60 M€ pour Joao Neves, et Fernandes est loin d’être aussi bon que son compatriote de 21 ans, donc il doit vraiment montrer qu’il peut le devenir. Note : C+

    Pour Fernandes : Un choix étrange à première vue. Fernandes a été lié à certains des plus grands noms du football : United, Liverpool et le PSG. Il a finalement atterri à Spurs, l’équipe qui a terminé une place et deux points devant West Ham la saison dernière, ce qui donne à ce transfert des allures de mouvement latéral. Cependant, le club du nord de Londres devrait être bien plus fort la saison prochaine et Fernandes est incontestablement le type de milieu de terrain que De Zerbi pourrait aider à franchir un tout autre palier. Il doit bien sûr y avoir une certaine inquiétude quant au temps que l’Italien restera réellement à Spurs, étant donné qu’aucune des deux parties n’est réputée pour sa stabilité, mais Fernandes entrera directement dans le onze de départ, et cela ne se serait peut-être pas produit ailleurs. Note : B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1er juillet : Ismael Saibari (du PSV au Bayern Munich, 50 M€)

    Pour le PSV : Un départ décevant mais inévitable. Saibari a remporté trois titres consécutifs avec le PSV et son influence n'a cessé de grandir durant cette période. Il n'était donc qu'une question de temps avant qu'il ne soit recruté par l'une des meilleures équipes d'Europe. Certains diront peut-être que le PSV aurait pu attendre après la Coupe du monde avant de fixer un prix pour Saibari, puisqu'il y avait toujours une chance qu'il brille en Amérique du Nord, mais cela reste un beau montant pour un joueur recruté à Genk pour un peu plus de 5 M€ il y a quatre ans. Il est également probable que cet argent soit bien utilisé par un club qui a régulièrement réussi à remporter des trophées aux Pays-Bas tout en devant continuellement vendre ses meilleurs joueurs. Note : B 

    Pour le Bayern : Une opération brillante. La valeur marchande de Saibari n'avait augmenté qu'au cours des dernières semaines en raison de ses performances sensationnelles avec le Maroc, le joueur de 25 ans ayant marqué lors des trois matches de poule de son pays à la Coupe du monde avant de transformer le penalty décisif lors de la victoire en seizièmes de finale contre les Pays-Bas. Cependant, comme l'a déclaré le directeur sportif Max Eberl lorsque le transfert a été officialisé, c'est une opération sur laquelle le Bayern travaillait depuis un certain temps. Il ne s'agissait pas d'une réaction à chaud face à un joueur quelconque en train de se faire un nom lors d'une Coupe du monde ; les Bavarois étaient convaincus depuis longtemps que Saibari possédait le bon mélange de technique, de volume de jeu et de polyvalence pour apporter une contribution significative à une ligne d'attaque déjà exceptionnelle, et nous ne voyons rien qui remette cette évaluation en cause. Note : A

    Pour Saibari : Le meilleur été de sa vie. La Coupe du monde ne pouvait vraiment pas mieux se passer pour Saibari, qui a tapé dans l'œil du supporter moyen grâce à ses prestations dynamiques en attaque au sein d'une très impressionnante équipe du Maroc. Désormais, il a réalisé le transfert de rêve classique vers « l'un des plus grands clubs du monde », même si se faire une place dans un onze de départ avec Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise et Jamal Musiala pourrait tourner au cauchemar ! Cependant, les meilleures années de Saibari sont encore devant lui, il est actuellement sur un nuage et il croit logiquement pouvoir devenir un ajout très utile à l'effectif du Bayern. Vincent Kompany est manifestement du même avis, car Saibari semble sans aucun doute mieux correspondre au style de jeu de son équipe que Nicolas Jackson. Note : A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1er juillet : Marco Palestra (d’Atalanta à Chelsea, 47 M£)

    Pour l’Atalanta : Après son accord pour vendre Ederson à Manchester United, cela ressemble à une nouvelle opération particulièrement avisée pour l’Atalanta. Le package conséquent de 55 M€ (47 M£/62 M$) pour Palestra représente un pur bénéfice pour un joueur issu de son centre de formation, mais qui n’a disputé qu’une poignée de matches avec l’équipe première, le club ayant apparemment décidé il y a quelque temps déjà d’encaisser plutôt que de réintégrer Palestra après son prêt réussi à Cagliari. À 21 ans, il devient la quatrième vente la plus chère de l’histoire du club et, même s’il est peut-être regrettable que Palestra ne reste pas à Bergame pour s’imposer dans le club qu’il a rejoint à l’âge de 10 ans, une fois que des clubs comme l’Inter et Chelsea ont manifesté leur intérêt, il a eu la tête tournée et il semblait toujours probable qu’il serait très difficile de le retenir. Note : A

    Pour Chelsea : Un indicateur intéressant de l’influence de Xabi Alonso en tant que manager de Chelsea, plutôt qu’entraîneur principal. L’Espagnol aurait donné son feu vert à cette opération, et le club a agi rapidement pour trouver un accord avec l’Atalanta, se hissant en position de force en l’espace de 24 heures pour détourner Palestra de l’Inter. Il était largement attendu chez le champion d’Italie, donc c’est assurément un joli coup dans ce sens. Arrière latéral polyvalent, rapide et puissant, Palestra, nommé défenseur de l’année en Serie A pour 2025-2026, est censé correspondre au système d’Alonso dans une défense à trois comme à quatre, et il devrait être bien armé pour les exigences de la Premier League. Cependant, après avoir déboursé jusqu’à 55 M€, Chelsea donne le sentiment d’avoir trop payé : c’est une somme énorme à l’échelle de la Serie A, qui aurait apparemment largement surpassé l’offre de l’Inter, et il reste encore brut à 21 ans avec seulement une saison convaincante au plus haut niveau à son actif. Cela représente donc un certain risque. Note : B

    Pour Palestra : Seul Palestra lui-même pourra répondre à la question de savoir pourquoi il a choisi Chelsea plutôt qu’un transfert à l’Inter, dont il a fréquenté le centre de formation lorsqu’il était enfant et qu’il serait censé avoir soutenu, mais le fait que l’offre de contrat des Blues, selon les informations publiées, soit proche de 100 000 £ par semaine, soit plus du double de ce que les Nerazzurri avaient proposé, peut en partie l’expliquer. Cela dit, Palestra a tous les atouts pour réussir en Premier League et a visiblement sauté sur l’occasion de se tester dans l’élite anglaise. Il sera encouragé par la réussite de Riccardo Calafiori à Arsenal, tandis qu’un autre jeune Italien, Giovanni Leoni, a rejoint Liverpool l’été dernier, signe que davantage de joueurs sont prêts à quitter la Serie A tôt dans leur carrière. Il a très bien pu être convaincu par la détermination d’Alonso à l’attirer à Stamford Bridge, ce qui laisse penser qu’il pourrait devenir une pièce maîtresse sous les ordres du nouveau manager. Note : A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 juin : Goncalo Ramos (du Paris Saint-Germain à l’AC Milan, 75 M€)

    Pour le PSG : Jackpot ! Les champions d’Europe vont se frotter les mains après avoir trouvé quelqu’un prêt à leur verser une somme aussi ridicule pour un joueur de rotation qui n’a pas débuté un seul match de Ligue des champions la saison dernière. Ramos, rappelons-le, était censé être la réponse au problème du PSG en attaque, mais il a passé l’immense majorité de son temps au Parc des Princes sur le banc, puisque Luis Enrique a trouvé une meilleure solution en transformant Ousmane Dembele en « faux neuf », ce qui ne plaide guère en faveur du Portugais. Et le fait qu’il joue encore les seconds rôles derrière un Cristiano Ronaldo de 41 ans en sélection n’aide pas non plus. Ainsi, les meilleures équipes du monde ne se bousculaient pas vraiment pour recruter Ramos cet été, et certainement pas pour la somme absurde de 75 M€. Avec une seule opération sensationnelle, cependant, le PSG a récupéré plus de la moitié de l’argent dont il aura besoin pour signer Yan Diomande, un joueur qui améliorera réellement son attaque. Note : A+

    Pour Milan : Hallucinant, tout simplement hallucinant. Évacuons tout de suite un point : Ramos est un bon attaquant. Il a montré un énorme potentiel à Benfica et a prouvé qu’il pouvait avoir un impact en sortie de banc au PSG en inscrivant 45 buts sur trois saisons. Cependant, son prix n’a aucun sens, en particulier pour un Milan qui n’est pas vraiment dans l’opulence. En conséquence, supporters, consultants et journalistes en Italie cherchent actuellement à comprendre ce qui s’est exactement passé. Si ce transfert pourrait bien signifier que Rafael Leao quittera bientôt San Siro, le fait que Jorge Mendes soit impliqué a inévitablement alimenté de nombreuses théories du complot, tandis qu’il a aussi été souligné que le propriétaire de Milan, Gerry Cardinale, entretient de bonnes relations avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. Personne ne sait avec certitude, toutefois, pourquoi Milan s’est senti obligé de payer un montant record pour Ramos. Là encore, soyons clairs, nous pensons qu’il marquera des buts en Serie A, d’autant qu’il devrait offrir tout ce que Ruben Amorim attend de son numéro 9. Mais il s’agit de la recrue la plus chère en Italie depuis la signature de Romelu Lukaku par l’Inter, et Ramos n’offre en réalité rien qui s’approche de la même garantie en termes de buts. Note : D+

    Pour Ramos : Une opportunité attendue depuis longtemps pour cet éternel second rôle de devenir l’homme de premier plan. Nous avons pensé, lorsque Ramos a inscrit un triplé avec le Portugal de Fernando Santos lors de la Coupe du monde 2022, qu’une star était née. Cependant, au lieu de construire l’attaque du Portugal autour d’un avant-centre au vrai potentiel, le successeur de Santos, Roberto Martinez, a choisi de continuer avec Ronaldo, freinant ainsi Ramos pendant des années. Cependant, il faut aussi dire qu’il n’a pas fait un travail particulièrement remarquable pour mettre une véritable pression sur Ronaldo et Martinez. L’histoire a été similaire à Paris, où le consensus général veut que, si le PSG possédait une collection enviable d’attaquants phénoménaux, Ramos n’en faisait pas partie. Il était simplement un bon joueur à faire entrer en cours de match, un remplaçant capable d’avoir de l’impact. Surtout, il a désormais la chance de changer ce récit. Ramos va être la pointe de lance d’un nouveau Milan, qui reste l’un des plus grands clubs du football mondial. La pression sur lui pour justifier son prix va être énorme, car même s’il s’agit déjà d’un gros montant, il est absolument gigantesque pour un club de Serie A. À toi de jouer, Goncalo, il est temps de prouver ta valeur... Note : A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 juin : Jan Paul van Hecke (de Brighton à Tottenham, 52 M£)

    Pour Brighton : Encore une opération très avisée de la part de Brighton, qui renforcera sa réputation de l’un des meilleurs clubs vendeurs en empochant 52 M£ (70 M$) pour un joueur recruté pour seulement 2 M£ il y a six ans. L’opération est d’autant plus intéressante que le contrat de Van Hecke à l’Amex Stadium devait expirer dans seulement 12 mois. Le club se réjouira donc d’avoir obtenu une indemnité aussi importante pour le défenseur néerlandais, même s’il avait été précédemment rapporté qu’il était évalué à 70 M£ (94 M$). Cette somme sera inévitablement réinvestie dans un remplaçant à fort potentiel, avec notamment le prometteur de Tottenham Luka Vuskovic dans le viseur, dans le cadre d’un transfert distinct après son prêt impressionnant à Hambourg. Brighton ne manque d’ailleurs pas vraiment d’options en défense centrale, avec Lewis Dunk et Olivier Boscagli dans son effectif, tandis qu’Igor Julio doit revenir de son prêt à West Ham. Note : A

    Pour Tottenham : Il s’agit clairement d’un transfert voulu par le nouvel entraîneur principal Roberto De Zerbi, qui a travaillé avec Van Hecke durant son passage à Brighton, mais difficile de ne pas avoir le sentiment que Tottenham s’est fait avoir en surpayant le défenseur central après la parution de ces informations selon lesquelles Brighton l’évaluait à 70 M£, malgré le fait qu’il était sur le point d’entrer dans la dernière année de son contrat sur la côte sud. On pourrait penser qu’un accord à prix réduit pour un joueur de sa qualité aurait dû coûter de manière réaliste quelque chose aux alentours de 40 M£ (54 M$), mais Brighton a la réputation d’être un négociateur redoutable et Tottenham a peut-être estimé devoir agir ; ses rivaux de Premier League, Chelsea et Liverpool, auraient été intéressés par Van Hecke, tandis que le capitaine du club Cristian Romero semble presque certain de partir cet été après une saison agitée, et son compère en défense centrale Micky van de Ven pourrait suivre le même chemin. Tottenham récupère au moins un défenseur aguerri à la Premier League qui, à 26 ans, n’a pas encore atteint son pic, possède une belle qualité de relance et le type de combativité et de leadership qui lui a cruellement manqué. L’international néerlandais pourrait bien former une nouvelle charnière centrale avec Marcos Senesi, arrivé libre. Note : B-

    Pour Van Hecke : Du point de vue du joueur, c’est un transfert qui a beaucoup de sens. Après avoir apparemment clairement fait savoir qu’il ne prolongerait pas son séjour à l’Amex, Van Hecke franchit un palier par rapport à Brighton à mi-parcours de sa carrière et pourrait très bien voir cela comme un tremplin vers encore plus grand après s’être imposé en Premier League. Chelsea et Liverpool n’ont vraisemblablement pas concrétisé leur intérêt annoncé, donc s’il veut être un titulaire garanti dans un club du soi-disant « Big Six », Tottenham pourrait être le point de départ idéal, même si le club ne peut lui offrir aucune compétition européenne. Ayant déjà travaillé avec l’Italien au tempérament bouillant, Van Hecke saura exactement comment De Zerbi veut jouer, ce qui devrait l’aider à s’intégrer rapidement. Pour Tottenham, la marge de progression est réelle après une nouvelle campagne nationale désastreuse, et une association avec Senesi paraît très solide sur le papier, au moins, en donnant à l’équipe une base défensive solide alors que le club du nord de Londres entre dans ce qui sera probablement une période de transition après avoir écarté la menace de la relégation en fin de saison 2025-2026. Note : A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 juin : Victor Munoz (d'Osasuna à Liverpool, 34,5 M£)

    Pour Osasuna : À première vue, on pourrait croire qu’Osasuna a réalisé une très belle plus-value sur un joueur recruté l’été dernier pour seulement 5 M€, mais le club de Pampelune allait toujours être handicapé par une lourde clause de revente de 50 % incluse dans son accord avec le Real Madrid. Cela signifie que 20 M€ de sa clause libératoire de 40 M€ (34,5 M£/45 M$) reviennent au Real Madrid, même si un gain de 15 M€ (13 M£/17 M$) reste significatif pour un club de la taille d’Osasuna. Le départ de Munoz semblait toujours probable après une saison au cours de laquelle il a été impliqué sur 12 buts et a obtenu une convocation dans le groupe de l’Espagne pour la Coupe du monde, et la clause libératoire signifiait qu’Osasuna n’avait pas vraiment la main sur le montant du transfert. Note : B-

    Pour Liverpool : La première recrue de l’ère Andoni Iraola, et un nouvel épisode dans la rivalité entre Liverpool et Newcastle sur le marché des transferts ! Newcastle avait identifié Munoz comme le remplaçant idéal à long terme d’Anthony Gordon, qui a rejoint Barcelone, mais Liverpool, flairant une opportunité de marché, a surgi pour détourner l’opération malgré des discussions déjà très avancées et une offre des Magpies qui aurait, selon les informations, été acceptée. Liverpool considérera déjà cela comme un petit coup, mais le club sera aussi ravi d’avoir recruté un jeune ailier aussi coté pour un montant qui pourrait s’avérer être une bonne affaire. Munoz peut évoluer sur les deux ailes comme dans l’axe, apportant une qualité et une profondeur d’effectif bienvenues après le départ de Mohamed Salah et la blessure de Hugo Ekitike, qui ont laissé un énorme vide dans l’attaque de Liverpool. Attaquant direct et rapide, qui travaille aussi beaucoup défensivement, le joueur de 22 ans semble correspondre parfaitement au style de jeu du nouvel entraîneur Iraola, qui aurait lui-même poussé pour que l’opération se fasse. Il devra toutefois veiller à ce que le jeune Espagnol ne bloque pas la progression de Rio Ngumoha vers le statut de véritable superstar, même si le club serait convaincu que ce ne sera pas le cas. Note : A 

    Pour Munoz : Après que Liverpool et Newcastle ont tous deux vu leurs offres acceptées, il faut penser que le choix entre les deux revenait au joueur, et on ne peut pas vraiment reprocher à Munoz d’avoir choisi un transfert à Anfield. Bien qu’il n’ait encore que 22 ans, il a déjà connu un début de carrière assez nomade et il s’agira déjà de son troisième grand club. Formé dans le célèbre centre de formation La Masia de Barcelone, il s’est ensuite retrouvé au Real Madrid avant de rejoindre Osasuna il y a seulement un an. Cette fois, Munoz espérera s’installer et s’imposer durablement comme une star dans son nouvel environnement, et son compatriote Iraola devrait être l’entraîneur idéal pour l’aider à s’adapter. Il devra se battre pour gagner une place de titulaire, et cela pourrait l’obliger à améliorer son rendement global alors que Liverpool devrait encore tenter de recruter l’ailier très coté du RB Leipzig, Yan Diomande, mais il devrait tout de même avoir de nombreuses opportunités dans la nouvelle attaque de Liverpool grâce à sa polyvalence. Note : A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 juin : Ibrahima Konate (Liverpool au Real Madrid, libre)

    Pour Liverpool : Liverpool était vraiment pris entre le marteau et l’enclume en ce qui concernait l’avenir de Konate, mais cette situation aurait pu être évitée si le contrat du défenseur n’avait pas été laissé filer en premier lieu. Si Liverpool l’avait prolongé lorsqu’il était au sommet de son art pendant la campagne victorieuse en 2024-2025, le club aurait alors pu exiger une indemnité correcte au moment de s’en séparer, mais le Français est finalement parti libre après une saison individuelle désastreuse. En l’état, il aurait été franchement bizarre que Liverpool cède aux exigences salariales vertigineuses de Konate, qui s’élevaient, selon certaines informations, à environ 250 000 £ par semaine, au milieu d’une campagne décousue marquée par une série d’erreurs très médiatisées, alors que des négociations éprouvantes traînaient depuis des mois et des mois pour finalement n’aboutir à rien, malgré le fait que le joueur ait affirmé en avril être proche d’un accord. Liverpool a au moins déjà recruté de potentiels remplaçants en Giovanni Leoni et Jeremy Jacquet, mais cela reste malgré tout une énorme perte de temps pour tout le monde. Note : D

    Pour le Real Madrid : On peut donc supposer que le Real Madrid offrira à Konate, cible de longue date, le type de salaire astronomique qu’il recherche, ce qui, malgré l’absence d’indemnité de transfert à payer, représente un risque au vu de la faiblesse du défenseur central tout au long de la pâle défense du titre de Liverpool. Il convient de rappeler que le Real Madrid aurait décidé de mettre fin à son intérêt pour le joueur dès novembre de l’année dernière, ce qui en dit long. Le Français est un bon défenseur dans un bon jour et, à 27 ans, il n’a probablement pas encore atteint ses meilleures années à ce poste. Le Real parie en réalité sur le fait qu’il retrouvera sa meilleure forme en Espagne, et il pourrait représenter une solution relativement peu coûteuse à un secteur problématique pour le club ; David Alaba quittera le Bernabeu cet été, Antonio Rudiger a passé son meilleur niveau, Eder Militao continue d’être miné par les blessures et Dean Huijsen est encore très jeune. Konate est toutefois loin d’être une solution de tout premier plan, et ce transfert a tout d’un mouvement qui pourrait très vite mal tourner compte tenu de l’examen intense auquel le Real Madrid est soumis, de la part des supporters comme des médias. Note : B

    Pour Konate : Le grand gagnant de cette situation est certainement Konate, qui s’apprête à obtenir à la fois son transfert rêvé au Real Madrid et le salaire XXL qu’il convoite. Il devra toutefois rapidement s’adapter comme titulaire potentiel aux côtés de Huijsen ; dans le chaudron qu’est le Bernabeu, il y aura beaucoup moins de patience pour le type d’erreurs qui a plombé sa dernière saison à Anfield. Konate a suivi les traces de Trent Alexander-Arnold en bouclant un transfert libre à Madrid, et les difficultés connues par l’Anglais lors de sa première saison doivent servir d’avertissement. Toutefois, s’il parvient à retrouver rapidement sa confiance et sa meilleure forme, il a l’opportunité de s’imposer comme un rouage essentiel dans l’un des plus grands clubs du monde au sein du nouveau Real version Jose Mourinho. Reste à savoir s’il en est capable, et cela est loin d’être garanti. Note : A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 juin : Bernardo Silva (de Manchester City au Real Madrid, libre)

    Pour Manchester City : la perte d’une légende. Bernardo est tout simplement l’un des meilleurs footballeurs à avoir jamais joué en Premier League, un milieu offensif merveilleusement travailleur et inventif qui a été absolument essentiel à la période de succès durable de Manchester City. En effet, le Portugais était en quelque sorte le joueur parfait pour Pep Guardiola, ce qui explique pourquoi le Catalan l’aimait tant et a même versé quelques larmes lors des adieux émouvants de Silva à l’Etihad. Guardiola espérait que le joueur de 31 ans terminerait sa carrière à City, mais ce départ se profilait depuis un certain temps. Le voir partir libre n’est évidemment pas idéal d’un point de vue financier, mais c’est le moins qu’il méritait après neuf années de services exceptionnels. Malgré tout, son talent, son intelligence et, peut-être plus que tout, sa personnalité vont énormément manquer à City. Note : D

    Pour le Real Madrid : deux raisons de célébrer. Non seulement le Real Madrid a récupéré un joueur d’une qualité exceptionnelle sans indemnité de transfert, mais il a aussi grillé la priorité à son grand rival, le FC Barcelone, pour s’attacher ses services. Après des mois de spéculations, dont certaines avaient même été commentées par Bernardo lui-même, un transfert au Camp Nou semblait acquis. Cependant, l’arrivée de Jose Mourinho à Bernabeu a clairement tout changé. « The Special One » a fait de la signature de son compatriote une priorité et l’opération a été bouclée en 36 heures à peine. Les tout meilleurs jours de Silva sont incontestablement derrière lui, mais il a montré lors de la course au titre en Premier League la saison dernière qu’il reste capable de peser sur les plus grands matches, comme l’a prouvé sa prestation exceptionnelle contre Arsenal à l’Etihad. Plus important encore, Bernardo est probablement le modèle idéal pour les plus jeunes membres de l’effectif madrilène, l’incarnation de ce que Mourinho veut de ses joueurs, ce mélange parfait de talent et de ténacité. Dans ce contexte, on comprend facilement pourquoi le Real a détourné Bernardo au Barça. Note : B+

    Pour Bernardo Silva : le transfert en Espagne qu’il recherchait depuis si longtemps. Depuis au moins les trois derniers étés, voire plus, Silva a été lié à un transfert vers l’un des plus grands clubs de Liga. Mais, encore et encore, Guardiola l’a convaincu de passer une saison de plus à l’Etihad. Cette fois, rien ne pouvait faire changer Bernardo d’avis, et il aura enfin l’occasion d’évoluer pour l’une des superpuissances traditionnelles du football européen. Certes, Madrid traverse une période difficile, après avoir été détrôné au sommet du football espagnol par le Barça, mais aider Mourinho à le remettre sur son trône est un défi qu’il relèvera sans aucun doute avec enthousiasme, et plaisir. La concurrence est féroce au Real et Silva n’est plus tout à fait aussi dynamique qu’autrefois, mais, comme l’a souligné Guardiola, les cinq premiers mètres sont dans la tête et, dans ce domaine, peu de joueurs sont aussi rapides que l’ancien capitaine de City. Ainsi, même s’il est peut-être dommage qu’il n’ait pas rejoint Madrid un peu plus jeune, Bernardo a l’expérience et la qualité pour imiter Luka Modric, que Mourinho avait fait venir à Bernabeu, en brillant en Espagne jusqu’à la fin de la trentaine. Note : A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 juin : Marc Cucurella (de Chelsea au Real Madrid, 60 M€)

    Pour Chelsea : Cela semble être un dossier étrange pour Chelsea ; Cucurella est un joueur devenu une pièce maîtresse défensive des Blues depuis son arrivée en 2022 après des débuts peu prometteurs, donc le voir partir à perte a de quoi surprendre. À son meilleur niveau, il fait sans doute partie des meilleurs joueurs du monde à son poste. Cela dit, Chelsea avait clairement surpayé au départ en recrutant l’Espagnol en provenance de Brighton pour 60 M£ (80 M$), et étant donné qu’il aurait, selon certaines informations, fait savoir en coulisses son intention de partir et qu’il s’est montré ouvertement critique envers la manière dont le club est géré, les dirigeants seront probablement satisfaits de récupérer jusqu’à 52 M£ (69 M$), après avoir estimé qu’il n’était pas intouchable. En effet, ils auraient même pu avoir du mal à obtenir davantage lors des prochains marchés pour un joueur qui fêtera ses 28 ans en juillet. Le départ de Cucurella signifie aussi qu’un effectif en cruel manque d’expérience perd l’un de ses éléments les plus aguerris, mais Chelsea doit être convaincu que le jeune Jorrel Hato peut combler ce vide, tout comme la recrue attendue Valentin Barco. Note : B-

    Pour le Real Madrid : On dirait que tout ce que dit Jose Mourinho est exécuté, puisque le Real Madrid lance son recrutement anticipé avec une signature surprise. Le club a beaucoup dépensé pour un arrière gauche l’été dernier afin de faire revenir Alvaro Carreras au Bernabeu depuis Benfica, mais cela ne l’a pas empêché de casser à nouveau sa tirelire pour Cucurella, qui aurait été identifié comme une cible par son nouveau (ancien) entraîneur. Une indemnité de 60 M€ est très élevée pour une équipe qui a adopté une approche assez frugale sur le marché des transferts ces dernières années, et cela nécessitera un retour immédiat sur investissement de la part d’un joueur dont la forme a quelque peu baissé ces derniers mois. Bientôt âgé de 28 ans, Cucurella devrait être au sommet de son art, mais pendant combien d’années supplémentaires le Real Madrid pourra-t-il raisonnablement profiter de ses qualités au plus haut niveau ? Il présente au moins le profil typique d’un joueur « Mourinho » avec son énergie et son agressivité. Le Real se retrouve désormais avec quatre arrières gauches d’équipe première : le nouveau venu, Carreras, Ferland Mendy et Fran Garcia, donc il faudra forcément du mouvement dans le sens des départs. Note : C

    Pour Cucurella : Sans aucun doute le principal bénéficiaire de cette opération, Cucurella a atteint son objectif en quittant un Chelsea sans cap pour rejoindre l’un des plus grands clubs de la planète à l’apogée de sa carrière. Il avait été largement rapporté que le défenseur voulait revenir en Espagne, après s’être désillusionné de la manière dont BlueCo menait ses affaires à Stamford Bridge, mais personne ne s’attendait à le voir prendre la direction du Bernabeu malgré l’intérêt de l’Atletico Madrid. Il n’est donc pas surprenant que l’opération ait été bouclée si rapidement, Cucurella ayant vraisemblablement dit oui immédiatement lorsque le Real s’est manifesté. Étant donné qu’il semblait avoir été désigné par Mourinho, il a aussi de fortes chances de s’imposer comme un joueur clé, Carreras devant probablement alterner dans le onze du Portugais. Cependant, au vu du montant important de l’opération, il doit répondre présent immédiatement, sous peine de s’attirer les foudres du public notoirement impatient du Bernabeu, d’autant plus compte tenu de ses liens avec Barcelone. Note : A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 juin : Andy Robertson (de Liverpool à Tottenham, libre)

    Pour Liverpool : Un départ émouvant. Robertson figure sans difficulté parmi les meilleures recrues de l'histoire du club, personnage clé de l'ère Jurgen Klopp, recruté pour seulement 8 millions de livres sterling en provenance de Hull City dès 2017 et, à son apogée, il était sans doute le meilleur arrière gauche du monde. Il est toutefois indéniable que l'âge commençait à rattraper le joueur de 32 ans, ce qui explique pourquoi Liverpool a rapidement tenté de le remplacer en faisant venir Milos Kerkez l'été dernier, et l'aurait même vendu pendant le mercato hivernal s'il avait pu rappeler Kostas Tsimikas de la Roma. Le problème désormais, c'est que Kerkez ne s'est toujours pas totalement adapté à Anfield, tandis qu'il est devenu douloureusement évident lors d'une éprouvante campagne 2025-2026 pour Liverpool que l'expérience, la ténacité et la personnalité de Robertson vont énormément manquer dans le Merseyside. En effet, l'inquiétude chez les supporters est désormais que le départ de Robertson, ainsi que celui de Mohamed Salah, ne fasse encore baisser les standards la saison prochaine. Note : D

    Pour Tottenham : Un transfert toujours surprenant. Spurs a évidemment tenté de recruter Robertson en janvier, mais il était difficile de comprendre exactement pourquoi. L'effectif de Tottenham manquait peut-être de qualité et de profondeur dans plusieurs zones du terrain, mais le poste d'arrière gauche n'en faisait pas vraiment partie. Ben Davies venait certes de se fracturer la cheville, mais Spurs pouvait toujours compter sur Destiny Udogie et le polyvalent Djed Spence, tandis que le jeune Brésilien Souza venait d'arriver de Santos. L'argument était que Robertson aurait été un ajout important dans un vestiaire en plein désordre, et il peut assurément aider le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi à instaurer une nouvelle culture de l'engagement à 100 % au sein de l'effectif. Le fait qu'il arrive finalement libre est un petit bonus appréciable, mais le sentiment demeure que Tottenham n'avait pas nécessairement besoin de Robertson. Note : C

    Pour Robertson : Une décision déroutante. On peut comprendre pourquoi Robertson était prêt à quitter Liverpool en janvier. Il avait été relégué au rang de doublure derrière un joueur qui ne performait pas particulièrement bien et voulait jouer régulièrement en Premier League à l'approche de la Coupe du monde, ce que Spurs semblait apparemment prêt à lui offrir. Robertson a finalement débuté plus de matches lors de la seconde moitié de saison qu'il ne l'aurait sans doute imaginé, ce qui veut dire qu'il est dans une forme correcte au moment de partir pour l'Amérique du Nord, mais il n'a jamais été question qu'il reste à Anfield, car Liverpool ne lui a jamais proposé de prolongation. Il avait cependant d'autres options que Spurs, la Juventus figurant parmi les clubs annoncés comme intéressés par le capitaine de l'Écosse. Il est donc un peu étrange qu'il ait décidé de rejoindre un club qui n'a évité la relégation en Championship que de justesse lors de la dernière journée de la saison. Robertson pourrait toutefois estimer que Tottenham est une option plus attrayante aujourd'hui qu'en janvier, étant donné que De Zerbi est incontestablement capable d'améliorer considérablement Spurs pendant l'été. Nous ne sommes toutefois toujours pas convaincus que Robertson jouera réellement beaucoup plus dans le nord de Londres qu'il ne l'a fait à Liverpool la saison dernière. Note : C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 mai : Anthony Gordon (Newcastle vers Barcelone, 80 M€)

    Pour Newcastle : Un changement d’approche révélateur. Newcastle s’est battu bec et ongles pour conserver Alexander Isak l’été dernier avant de le laisser finalement rejoindre Liverpool sur le tard. Aussi triste que cela puisse paraître, il aurait été bien préférable de céder immédiatement et de le laisser partir dès qu’il a soumis une demande de transfert, car le trouble causé par l’attaquant suédois n’a rendu aucun service à Eddie Howe ni à ses joueurs. Newcastle a donc rapidement agi pour se débarrasser d’un autre attaquant désireux de partir, et pour une somme fantastique. Gordon est un attaquant travailleur, talentueux et polyvalent, mais il n’a jamais rien fait, ni en club ni en sélection, qui laisse penser qu’il vaut 69 M£. Bien sûr, le défi pour Newcastle consiste désormais à investir cet argent intelligemment, car le club a complètement gaspillé ce qu’il a reçu pour Isak, et attirer des talents de premier plan ne sera pas plus facile cet été. Newcastle ne peut plus offrir la Ligue des champions à de potentielles recrues, et sa pathétique 12e place en Premier League, ajoutée au désir de Gordon de suivre Isak vers la sortie à St. James’ Park, prouve que Newcastle n’est plus une menace sérieuse pour l’élite anglaise sous des propriétaires saoudiens de plus en plus désintéressés. Note : B-

    Pour Barcelone : Un signe vraiment inquiétant. Barcelone n’est plus en mesure de dépenser de grosses sommes pour des joueurs depuis un certain temps déjà en raison de ses difficultés, bien documentées, à respecter les strictes règles financières de La Liga, donc cela n’augure rien de bon que son premier mouvement, après avoir enfin remis de l’ordre chez lui, soit de dépenser 80 M€ pour Gordon. L’international anglais devrait assurément se révéler un renfort utile. Il peut jouer à peu près partout sur le front de l’attaque et c’est une machine au pressing, contrairement à Marcus Rashford, donc il est facile de comprendre pourquoi Hansi Flick a donné son feu vert à l’arrivée de Gordon. Toutefois, on ne peut tout simplement pas échapper au fait que le Barça a surpayé. Certes, Gordon pourrait réaliser une bonne Coupe du monde, ce qui présenterait alors le prix sous un jour plus favorable, et il a également été souligné que le Scouser a marqué 10 fois dans la Ligue des champions cette saison, mais six de ces buts sont arrivés contre Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, et la moitié sur penalty. Douze buts lors de ses 60 dernières apparitions en Premier League constituent un indicateur bien plus fiable du type de rendement offensif que les supporters du Barça devraient attendre de leur dernière recrue. Donc, même si Gordon est plus susceptible d’offrir à Flick ce qu’il attend d’un ailier, et qu’il touchera un salaire inférieur à celui de Rashford, il y avait de meilleures affaires à faire ailleurs, ce qui suggère que le Barça recommence à avoir plus d’argent que de bon sens. Note : C+

    Pour Gordon : Un rêve devenu réalité. Malgré des performances très irrégulières en Premier League, particulièrement au cours des deux dernières années, Gordon a obtenu le transfert vers un grand club qu’il semblait convoiter depuis un bon moment. Il a lui-même admis que son esprit avait été troublé par de précédents liens avec Liverpool, le club de sa ville natale, qu’il supportait également lorsqu’il était enfant, tandis qu’au départ, il semblait devoir rejoindre le Bayern Munich cet été. Cependant, le Bayern a logiquement reculé devant le prix demandé, et c’est là que réside désormais le grand défi auquel Gordon est confronté. L’arrivée possible de Julian Alvarez détournerait une bonne partie de l’attention portée au joueur de 25 ans, mais il sera tout de même soumis à une énorme pression pour justifier son prix, car le Barça n’a pas payé 80 M€ pour un joueur de complément. Gordon doit prouver qu’il mérite d’être titulaire dans une équipe pleine de stars, et cela ne sera pas facile. Il suffit de demander à Rashford, qui semble désormais ne plus être indispensable au Camp Nou malgré un total cumulé de 28 buts et passes décisives lors de sa première saison au Barça. Malgré tout, Gordon a sans doute du mal à croire à sa chance. Il va passer d’Anthony Elanga à Lamine Yamal à ses côtés ! Note : A

    Mark Doyle