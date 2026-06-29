Le transfert du joueur convoité semble avoir échoué : un grand club de Premier League va-t-il désormais tout miser sur Said El Mala, de Cologne ?

Selon plusieurs sources concordantes, le Paris Saint-Germain serait en pole position pour recruter Diomande, un accord ayant déjà été trouvé entre le club français et l’international ivoirien.

Si le transfert de l’Ivoirien vers la capitale française se concrétise, Liverpool devra se tourner vers d’autres options sur le marché des transferts. Dans ce cas, El Mala apparaîtrait comme la priorité des Reds.

Pour El Mala, ce départ vers l’Angleterre représenterait une nouvelle étape majeure dans son ascension fulgurante. Après son transfert du Viktoria Cologne vers son grand voisin l’été dernier, l’ailier de 19 ans s’est immédiatement imposé comme un joueur clé et un chouchou des supporters de l’« Effzeh » lors de la dernière saison de Bundesliga, avec 13 buts et cinq passes décisives à son actif.

Récemment, un transfert déjà bien avancé vers le FC Brentford a échoué, le jeune joueur s’étant personnellement opposé à ce départ au dernier moment, malgré une offre de contrat lucrative et l’accord de principe de la direction de Cologne pour laisser partir ce joyau.