Selon la presse anglaise, le jeune joueur de 19 ans intéresserait de plus en plus le FC Liverpool, les Reds risquant de voir leur tentative de recruter Yan Diomande (RB Leipzig) échouer.
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Le transfert du joueur convoité semble avoir échoué : un grand club de Premier League va-t-il désormais tout miser sur Said El Mala, de Cologne ?
Selon plusieurs sources concordantes, le Paris Saint-Germain serait en pole position pour recruter Diomande, un accord ayant déjà été trouvé entre le club français et l’international ivoirien.
Si le transfert de l’Ivoirien vers la capitale française se concrétise, Liverpool devra se tourner vers d’autres options sur le marché des transferts. Dans ce cas, El Mala apparaîtrait comme la priorité des Reds.
Pour El Mala, ce départ vers l’Angleterre représenterait une nouvelle étape majeure dans son ascension fulgurante. Après son transfert du Viktoria Cologne vers son grand voisin l’été dernier, l’ailier de 19 ans s’est immédiatement imposé comme un joueur clé et un chouchou des supporters de l’« Effzeh » lors de la dernière saison de Bundesliga, avec 13 buts et cinq passes décisives à son actif.
Récemment, un transfert déjà bien avancé vers le FC Brentford a échoué, le jeune joueur s’étant personnellement opposé à ce départ au dernier moment, malgré une offre de contrat lucrative et l’accord de principe de la direction de Cologne pour laisser partir ce joyau.
Le FC Cologne réclame 50 millions d'euros pour laisser partir El Mala.
Sur le plan financier, le club de Bundesliga est en position de force : le contrat du jeune joueur court jusqu’en 2030 et ne comporte aucune clause de résiliation. Le directeur sportif Thomas Kessler a fixé un prix plancher : le « Effzeh » réclame au moins 50 millions d’euros pour son joyau offensif.
Outre les clubs anglais aux moyens financiers importants, le Borussia Dortmund continue de manifester son intérêt. Après le retrait de Brighton & Hove Albion de la course, le BVB est considéré comme le candidat le plus sérieux en Allemagne.
Selon l’Express, les « Noir et Jaune » ne seraient toutefois pas prêts à débourser les 50 millions d’euros réclamés et exploreraient des solutions créatives pour séduire le club rhénan.
Mais Liverpool pourrait désormais contrecarrer les plans du BVB et passer rapidement à l’action.