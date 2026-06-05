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Le transfert de Said El Mala, estimé à 50 millions d’euros, est officiellement tombé à l’eau pour Brentford. La mère du joueur de Cologne a mis fin à l’accord avec le club de Premier League
Les Bees laissent filer une jeune pépite.
Selon Sky et Bild, Brentford n’a pas réussi à recruter l’attaquant de Cologne El Mala malgré une offre conforme aux exigences financières du club allemand. Le club londonien avait pourtant formulé une proposition initiale de 45 millions d’euros, complétée par un bonus potentiel de 5 millions d’euros et une clause de pourcentage à la revente. Si le jeune attaquant, très prometteur, avait manifesté son envie de rejoindre le Gtech Community Stadium, le transfert a finalement capoté : sa mère n’a pas donné son feu vert avant la deadline imposée par Brentford.
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La hiérarchie du club de Cologne se dit prête à entamer des discussions.
Le club de Bundesliga était prêt à donner son feu vert à ce départ historique après avoir activé son réseau pour établir un contact officiel avec le club londonien de l’ouest. Revenant sur les premières négociations, Thomas Kessler, directeur sportif de Cologne, a déclaré : « En tout cas, de mon côté, je suis prêt à discuter. Nous en sommes là. »
L'équipe allemande maintient fermement sa position
Ce transfert avorté aurait représenté une opération financière majeure pour le FC Cologne, surpassant largement le départ d’Anthony Modeste vers Tianjin Quanjian pour 30 millions d’euros en 2017.
Soutenu par Tim Steidten, le nouveau directeur de la planification de l’effectif, le club souhaitait clarifier rapidement la situation sur le marché pour financer ses propres recrutements estivaux. Cependant, El Mala étant sous contrat avec le Geissbockheim jusqu’en 2030 et sans clause libératoire, la direction allemande reste sereine et n’a aucune pression pour baisser son prix de référence de 50 millions d’euros face aux autres prétendants.
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L'ailier essuie un revers sur la scène internationale
El Mala doit désormais se recentrer sur ses obligations en club après avoir manqué de peu la sélection allemande pour la Coupe du monde, le sélectionneur Julian Nagelsmann ayant préféré le dynamisme de Maximilian Beier en contre-attaque.
Expliquant son choix d’écarter le joueur de 19 ans, Nagelsmann a déclaré : « Il a réalisé une excellente deuxième partie de saison et a bien marqué. Bien sûr, il s’intègre aussi très bien au style de jeu de Cologne. La question était : est-il prêt pour notre style de jeu, qui se situe à un autre niveau offensif ? Si vous regardez la carte thermique de Cologne, elle est proche de leur propre but. »
Ayant déjà fait savoir qu’il ne céderait pas à des négociations à bas prix, Cologne réintégrera sans difficulté son joueur vedette, auteur de 13 buts lors de sa première saison, à moins qu’un autre géant ne s’aligne sur son impressionnante demande de transfert.