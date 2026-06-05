El Mala doit désormais se recentrer sur ses obligations en club après avoir manqué de peu la sélection allemande pour la Coupe du monde, le sélectionneur Julian Nagelsmann ayant préféré le dynamisme de Maximilian Beier en contre-attaque.

Expliquant son choix d’écarter le joueur de 19 ans, Nagelsmann a déclaré : « Il a réalisé une excellente deuxième partie de saison et a bien marqué. Bien sûr, il s’intègre aussi très bien au style de jeu de Cologne. La question était : est-il prêt pour notre style de jeu, qui se situe à un autre niveau offensif ? Si vous regardez la carte thermique de Cologne, elle est proche de leur propre but. »

Ayant déjà fait savoir qu’il ne céderait pas à des négociations à la baisse, le club rhénan devrait donc réintégrer sans difficulté son joueur vedette, auteur de 13 buts lors de sa première saison, à moins qu’un autre géant ne s’aligne sur son impressionnante évaluation.