Avec Mudryk de nouveau indisponible, l’ancien milieu de Tottenham Murphy, qui s’exprimait avec l’aimable concours de Snabbare, a déclaré à GOAL, lorsqu’on lui a demandé si l’Ukrainien représentait un pari que De Zerbi et Cie n’avaient pas vraiment besoin de tenter : « Je ne pense pas que ce soit un si gros risque, vu le nombre de joueurs qu’ils ont déjà dans les secteurs offensifs.

« Je pense que c’est un risque calculé, quel qu’ait été le coût du prêt et son salaire sur un an. S’il peut retrouver le niveau dont on a vu des éclairs, il pourrait être un bon renfort pour eux. Et si ce n’est pas le cas, ils peuvent le laisser repartir.

« Et puis, évidemment, avec [Omar] Marmoush capable de jouer à gauche, avec [Mathys] Tel, [Wilson] Odobert, vous savez, [Mohammed] Kudus peut jouer de ce côté, ils ont énormément de joueurs capables d’évoluer sur le côté gauche.

« Donc c’est un risque calculé. Et je pense que cela montre le pouvoir qu’a De Zerbi en ce moment après les avoir maintenus, parce que c’est une recrue de De Zerbi, non ? À 100 %. On ne penserait pas que Tottenham aurait pris ce pari sans lui. Et il a travaillé avec lui. Et parfois, pour un joueur, avoir un entraîneur qui vous connaît et vous soutient, c’est très important. Et c’est quelque chose qui peut fonctionner.

« J’imagine que si on vous avait dit le jour de la clôture du mercato que Mudryk quittait Chelsea, vous auriez probablement dit Tottenham, parce que c’est le genre de chose que Tottenham fait, non ? C’est l’un de ces trucs typiquement Tottenham. Mais je pense vraiment que c’est sans doute un risque qui vaut la peine d’être pris au vu de ce que cela leur a coûté. »