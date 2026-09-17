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Le transfert de Mykhailo Mudryk, « une chose que Tottenham ferait » et « une recrue de Roberto De Zerbi », mais une ancienne star des Spurs explique pourquoi l’ailier appartenant à Chelsea représente un « risque calculé »
Interdiction levée avant le prêt à Tottenham
Cela pourrait être considéré comme tout à fait peu surprenant, compte tenu du très faible temps de jeu dont il a bénéficié au cours des deux dernières années. Sa dernière apparition avec Chelsea remonte au 28 novembre 2024, avant qu’il ne soit frappé d’une suspension pour de présumées violations des règles antidopage.
Cette suspension de quatre ans a été levée lorsque les charges ont été abandonnées à l’été 2026, permettant à l’attaquant de 25 ans de reprendre sa carrière professionnelle. Durant cette absence forcée, il a reculé dans la hiérarchie à Stamford Bridge.
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L’accord de Tottenham comprend une option d’achat de 75 millions de livres sterling
Mudryk a bien participé à la pré-saison avec Chelsea, sous les ordres du nouvel entraîneur Xabi Alonso, mais il est devenu évident qu’un départ s’ouvrirait durant le mercato estival. Leeds a fait partie des clubs annoncés comme intéressés, mais c’est finalement le visage bien connu de l’ancien entraîneur du Shakhtar Donetsk, De Zerbi, qui est passé à l’action.
Une entrée en jeu de 16 minutes depuis le banc a eu lieu lors d’un match nul vierge contre Nottingham Forest, mais un coup reçu à l’entraînement est survenu depuis, renvoyant Mudryk à l’infirmerie.
Reste à voir quelle place il occupera chez Tottenham cette saison, le club ne manquant pas d’options offensives sur les ailes, et il n’est pas encore déterminé si un accord comprenant une option d’achat de 75 millions de livres (100 M$) offrira une quelconque valeur.
Mudryk est-il un pari que Tottenham n’avait pas besoin de prendre ?
Avec Mudryk de nouveau indisponible, l’ancien milieu de Tottenham Murphy, qui s’exprimait avec l’aimable concours de Snabbare, a déclaré à GOAL, lorsqu’on lui a demandé si l’Ukrainien représentait un pari que De Zerbi et Cie n’avaient pas vraiment besoin de tenter : « Je ne pense pas que ce soit un si gros risque, vu le nombre de joueurs qu’ils ont déjà dans les secteurs offensifs.
« Je pense que c’est un risque calculé, quel qu’ait été le coût du prêt et son salaire sur un an. S’il peut retrouver le niveau dont on a vu des éclairs, il pourrait être un bon renfort pour eux. Et si ce n’est pas le cas, ils peuvent le laisser repartir.
« Et puis, évidemment, avec [Omar] Marmoush capable de jouer à gauche, avec [Mathys] Tel, [Wilson] Odobert, vous savez, [Mohammed] Kudus peut jouer de ce côté, ils ont énormément de joueurs capables d’évoluer sur le côté gauche.
« Donc c’est un risque calculé. Et je pense que cela montre le pouvoir qu’a De Zerbi en ce moment après les avoir maintenus, parce que c’est une recrue de De Zerbi, non ? À 100 %. On ne penserait pas que Tottenham aurait pris ce pari sans lui. Et il a travaillé avec lui. Et parfois, pour un joueur, avoir un entraîneur qui vous connaît et vous soutient, c’est très important. Et c’est quelque chose qui peut fonctionner.
« J’imagine que si on vous avait dit le jour de la clôture du mercato que Mudryk quittait Chelsea, vous auriez probablement dit Tottenham, parce que c’est le genre de chose que Tottenham fait, non ? C’est l’un de ces trucs typiquement Tottenham. Mais je pense vraiment que c’est sans doute un risque qui vaut la peine d’être pris au vu de ce que cela leur a coûté. »
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Le bilan de Mudryk à Chelsea après son transfert à 89 M£
Mudryk a rejoint Chelsea dans le cadre d’un transfert qui pouvait atteindre 89 M£ (119 M$) lors du mercato de janvier 2023. Il n’a inscrit que 10 buts pour Chelsea en 73 apparitions, dont seulement cinq en Premier League.
Il apporterait toutefois des qualités utiles à l’effectif de Tottenham, sa vitesse étant capable de poser des problèmes à n’importe quelle défense adverse, mais le caractère haché de son passage dans le football anglais fait qu’il suscite plus de questions qu’il n’apporte de réponses.
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