Le transfert de Morgan Rogers à Manchester United a reçu le feu vert de Michael Carrick, tandis que les Red Devils préviennent Chelsea qu'ils « intensifieront » leurs efforts pour recruter Cole Palmer si la star d'Aston Villa rejoint les Blues

Selon TEAMtalk, le projet de recrutement de Rogers par Manchester United bénéficie du soutien sans faille de Carrick, qui a côtoyé l’attaquant à Middlesbrough. L’ancien milieu de terrain aurait vanté sa capacité à s’imposer dans un club du calibre de United. Son avis pèse d’autant plus à Carrington que la stratégie de recrutement menée par INEOS vise des jeunes talents anglais capables de supporter la pression d’Old Trafford.

Polyvalent, l’attaquant de 23 ans peut jouer sur tout le front de l’attaque ou évoluer en tant que milieu créatif, un profil parfaitement adapté aux besoins d’un effectif voué à une profonde refonte estivale.