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Le transfert de Morgan Rogers à Manchester United a reçu le feu vert de Michael Carrick, tandis que les Red Devils préviennent Chelsea qu'ils « intensifieront » leurs efforts pour recruter Cole Palmer si la star d'Aston Villa rejoint les Blues
Le soutien de Carrick renforce l’intérêt de Manchester United
Selon TEAMtalk, le projet de recrutement de Rogers par Manchester United bénéficie du soutien sans faille de Carrick, qui a côtoyé l’attaquant à Middlesbrough. L’ancien milieu de terrain aurait vanté sa capacité à s’imposer dans un club du calibre de United. Son avis pèse d’autant plus à Carrington que la stratégie de recrutement menée par INEOS vise des jeunes talents anglais capables de supporter la pression d’Old Trafford.
Polyvalent, l’attaquant de 23 ans peut jouer sur tout le front de l’attaque ou évoluer en tant que milieu créatif, un profil parfaitement adapté aux besoins d’un effectif voué à une profonde refonte estivale.
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L’évaluation de Villa à 80 millions de livres sterling constitue un obstacle majeur.
Aston Villa est déterminé à protéger son joyau et aurait fixé un prix de vente supérieur à 80 millions de livres sterling pour Rogers. Ce montant élevé reflète à la fois la réputation grandissante de l’attaquant et la structure financière de son précédent transfert : Middlesbrough percevra 20 % des bénéfices de toute vente future, contraignant donc Villa à viser un chèque substantiel pour optimiser son retour sur investissement. Sous contrat jusqu’en 2031, Rogers n’est pas poussé vers la sortie. Toutefois, les pertes passées pourraient inciter les dirigeants à entrer en négociations si une proposition jugée satisfaisante se matérialisait.
L’intérêt de Chelsea pour Palmer pourrait déclencher un effet domino.
L’intérêt de Manchester United pour Rogers pourrait déclencher un effet domino impliquant Chelsea et son meneur de jeu vedette, Palmer. Les Red Devils auraient prévenu que, si Rogers signait à Stamford Bridge, ils redoubleraient immédiatement d’efforts pour recruter Palmer auprès des Blues. Un tel scénario placerait Chelsea dans une position délicate, alors qu’il cherche à renforcer son effectif tout en protégeant l’un de ses joueurs les plus influents. Les Blues suivent en effet l’attaquant depuis plus d’un an et estiment qu’il correspond parfaitement à leur projet axé sur la jeunesse. L’avertissement mancunien ajoute toutefois une nouvelle dimension stratégique à la bataille des talents offensifs.
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Et maintenant ?
À l’approche du mercato estival, la concurrence pour s’adjuger les services de Rogers s’apprête à s’intensifier. Manchester United, Chelsea et Arsenal peaufinent déjà leurs stratégies pour se renforcer avant la nouvelle saison, tandis qu’Aston Villa reste ferme sur sa valorisation. Pour Rogers, un transfert vers un club qualifié pour la Ligue des champions s’avérerait particulièrement séduisant, alors qu’il continue de s’imposer comme l’un des talents offensifs les plus prometteurs d’Angleterre à la veille de la Coupe du monde.