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Le transfert de Mathys Tel à Tottenham pourrait bien revenir hanter le dirigeant du Bayern, alors que le club envisage de le limoger malgré les succès enregistrés sous la houlette de Vincent Kompany
Malgré les bons résultats de Kompany, la pression s’accentue sur Eberl.
La lune de miel qui a suivi le doublé du Bayern sous les ordres de Kompany est rapidement terminée : de nouvelles révélations pointent une profonde agitation au sein de la hiérarchie du club. Malgré les succès sportifs, la situation en coulisses reste instable, le directeur sportif Eberl étant désormais sous le feu des interrogations du conseil de surveillance.
Dans une interview accordée au Spiegel, qui a provoqué une onde de choc au sein du club à quelques heures de la finale de la DFB-Pokal, le président d’honneur Uli Hoeness a publiquement exprimé des réserves sur la prolongation du contrat d’Eberl au-delà de 2027. Il a confirmé que le conseil d’administration restait sceptique à l’égard de l’ancien dirigeant du Borussia Mönchengladbach, estimant les chances de renouvellement à seulement « 60 contre 40 » pour cent à ce stade.
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Le transfert de Tel continue de hanter le conseil d’administration.
Au cœur du mécontentement suscité par le mandat d’Eberl se trouve la gestion des départs de joueurs clés, notamment celui de Tel vers Tottenham Hotspur. Selon certaines sources, les détracteurs internes en Bavière estiment qu’Eberl n’a pas su tirer le meilleur parti de la jeune star française, ni de Kingsley Coman, ce qui a suscité un sentiment de frustration parmi les dirigeants du club quant aux retombées financières de ces départs très médiatisés.
Si l’Abendzeitung assure que les relations quotidiennes entre Eberl et le directeur sportif Christoph Freund demeurent professionnelles, le magazine Kicker brosse un tableau plus sombre : depuis des mois, il affirme que le club le plus titré « n’est plus une équipe soudée » et que sa direction est fracturée par des dissensions sur les stratégies de recrutement et de vente.
Les propos de Hoeness provoquent un tollé au sein du club.
La sortie publique d’Uli Hoeness a suscité un certain malaise au sein du Bayern Munich. Ses déclarations, qui ont exposé les réticences du conseil d’administration à s’engager durablement avec Max Eberl, n’ont pas été appréciées par ses pairs du conseil de surveillance. Cette situation suggère que la lutte de pouvoir au sein du club ne se limite pas au clivage entre direction sportive et instance dirigeante, mais gagne aussi le conseil de surveillance lui-même.
Dans ce contexte, alors que l’avenir d’Eberl reste incertain, la position du président-directeur général Jan-Christian Dreesen apparaît solidement ancrée. Selon l’AZ, la prolongation de son contrat serait une simple « formalité », traduisant une confiance nettement plus marquée envers la direction financière qu’envers la direction sportive du club.
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Le parcours de Tel à Tottenham
Prêté à Tottenham dès février 2025, Tel s’est rapidement imposé avant que les Spurs ne lèvent l’option d’achat estimée à 30 millions de livres sterling, le liant au club jusqu’en 2031. Au cours de l’exercice 2025-2026, l’attaquant a pris part à 38 rencontres toutes compétitions confondues, inscrivant quatre buts et délivrant deux passes décisives, contribuant ainsi à maintenir le club en Premier League lors de la dernière journée.