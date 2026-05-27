Le transfert de Mathys Tel à Tottenham pourrait bien revenir hanter le dirigeant du Bayern, alors que le club envisage de le limoger malgré les succès enregistrés sous la houlette de Vincent Kompany

La lune de miel qui a suivi le doublé du Bayern sous les ordres de Kompany est rapidement terminée : de nouvelles révélations pointent une profonde agitation au sein de la hiérarchie du club. Malgré les succès sportifs, la situation en coulisses reste instable, le directeur sportif Eberl étant désormais sous le feu des interrogations du conseil de surveillance.

Dans une interview accordée au Spiegel, qui a provoqué une onde de choc au sein du club à quelques heures de la finale de la DFB-Pokal, le président d’honneur Uli Hoeness a publiquement exprimé des réserves sur la prolongation du contrat d’Eberl au-delà de 2027. Il a confirmé que le conseil d’administration restait sceptique à l’égard de l’ancien dirigeant du Borussia Mönchengladbach, estimant les chances de renouvellement à seulement « 60 contre 40 » pour cent à ce stade.