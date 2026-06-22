Marseille est engagé dans une course contre la montre pour céder Greenwood. La direction du club avait désigné l’attaquant comme principale source de revenus estivaux, escomptant un transfert compris entre 50 et 55 millions d’euros. Ces fonds sont jugés essentiels avant la comparution du club mardi devant la DNCG, gendarme financier du football français.

Pourtant, malgré l’urgence qui prévaut au Stade Vélodrome, les négociations sont actuellement au point mort, selon plusieurs sources. L’AS Rome est récemment apparue comme la principale candidate pour s’attacher les services de Greenwood, mais le géant de la Serie A est lui-même confronté à des contraintes financières. Les Italiens ne peuvent s’engager dans cette acquisition tant qu’ils n’auront pas équilibré leurs comptes pour se conformer aux règles du fair-play financier.



