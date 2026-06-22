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Le transfert de Mason Greenwood est en péril : la Roma, qui espère recruter l’attaquant anglais, doit d’abord vendre des joueurs convoités par Arsenal et le PSG pour financer son offre
L’Olympique de Marseille est sous la pression de la DNCG au sujet du transfert de Greenwood.
Marseille est engagé dans une course contre la montre pour céder Greenwood. La direction du club avait désigné l’attaquant comme principale source de revenus estivaux, escomptant un transfert compris entre 50 et 55 millions d’euros. Ces fonds sont jugés essentiels avant la comparution du club mardi devant la DNCG, gendarme financier du football français.
Pourtant, malgré l’urgence qui prévaut au Stade Vélodrome, les négociations sont actuellement au point mort, selon plusieurs sources. L’AS Rome est récemment apparue comme la principale candidate pour s’attacher les services de Greenwood, mais le géant de la Serie A est lui-même confronté à des contraintes financières. Les Italiens ne peuvent s’engager dans cette acquisition tant qu’ils n’auront pas équilibré leurs comptes pour se conformer aux règles du fair-play financier.
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La Roma et l'écueil du fair-play financier
Selon *Il Messaggero*, l’AS Rome doit générer environ 50 millions d’euros de plus-values avant la fin juin. Cet exercice financier est indispensable pour que le club puisse enregistrer des renforts majeurs comme Greenwood. Par conséquent, l’avenir de l’attaquant anglais dans la capitale italienne dépend entièrement de la capacité des Giallorossi à céder au préalable certains joueurs.
Cette incertitude crée une atmosphère tendue à Marseille, car chaque jour de retard réduit la marge de manœuvre du club sur le marché des transferts. Si l’attaquant anglais se montre favorable à ce départ et aurait déjà trouvé un accord de principe pour un salaire annuel d’environ 5 millions d’euros, le manque de liquidités immédiates chez les Giallorossi empêche pour l’instant de finaliser les signatures.
L'effet domino de Manu Koné
Dans un rebondissement qui lie cette transaction à plusieurs poids lourds du football européen, l’AS Rome envisagerait de « sacrifier » le milieu de terrain Manu Koné pour réunir les fonds nécessaires. Le Français figure en bonne place sur la liste des cibles des géants de la Premier League, Arsenal et Chelsea. Toutefois, le joueur a exprimé en privé son vif désir de concrétiser un transfert de rêve au Paris Saint-Germain, un facteur qui complique considérablement la dynamique actuelle du marché.
Même si le club de la capitale n’a pas encore formulé d’offre, sa simple présence en toile de fond suffit à geler le marché et à contrarier les plans financiers de la Roma.
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Pas d'alternative pour Greenwood
Sans plan B crédible pour Greenwood, l’OM doit croiser les doigts : il faut qu’Arsenal ou Chelsea accélèrent pour Koné, ou que la Roma dénichent une autre solution pour combler son déficit de 50 millions d’euros. En attendant, l’attaquant anglais reste dans le flou, et le dossier financier que Marseille doit présenter à la DNCG demeure tout aussi incertain.