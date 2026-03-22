« Le transfert de la saison » : Pep Guardiola salue la star de Manchester City après la victoire en Carabao Cup contre Arsenal

O'Reilly a été la vedette incontestée de la rencontre, inscrivant deux buts en seulement quatre minutes en seconde période pour couler les Gunners. Ce produit du centre de formation, aligné à un poste inhabituel, a livré une performance offensive époustouflante et impitoyable, offrant ainsi à Guardiola son cinquième trophée de la Coupe de la Ligue.

Le premier but est survenu à l'heure de jeu, lorsque O'Reilly a profité d'une erreur de Kepa Arrizabalaga. À peine quatre minutes plus tard, il a repris un centre de Matheus Nunes pour doubler l'avance et laisser Arsenal face à une tâche titanesque. L'équipe du nord de Londres, qui avait dominé les 15 premières minutes du match, n'a pas su réagir face à ce doublé fulgurant.