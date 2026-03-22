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« Le transfert de la saison » : Pep Guardiola salue la star de Manchester City après la victoire en Carabao Cup contre Arsenal
O'Reilly, le héros de Wembley
O'Reilly a été la vedette incontestée de la rencontre, inscrivant deux buts en seulement quatre minutes en seconde période pour couler les Gunners. Ce produit du centre de formation, aligné à un poste inhabituel, a livré une performance offensive époustouflante et impitoyable, offrant ainsi à Guardiola son cinquième trophée de la Coupe de la Ligue.
Le premier but est survenu à l'heure de jeu, lorsque O'Reilly a profité d'une erreur de Kepa Arrizabalaga. À peine quatre minutes plus tard, il a repris un centre de Matheus Nunes pour doubler l'avance et laisser Arsenal face à une tâche titanesque. L'équipe du nord de Londres, qui avait dominé les 15 premières minutes du match, n'a pas su réagir face à ce doublé fulgurant.
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Guardiola salue l'impact d'O'Reilly
Guardiola a salué la contribution exceptionnelle de Nico O'Reilly, laissant entendre qu'il pourrait être considéré comme la recrue de la saison. L'entraîneur de Manchester City a révélé avoir eu de longues discussions avec le jeune joueur au début de la saison, soulignant la façon dont O'Reilly s'était adapté au poste d'arrière gauche et avait rapidement fait forte impression.
Il a déclaré : « C'est peut-être la recrue de la saison. Au début de la saison, nous avons eu une longue conversation avec lui. Il a commencé à jouer au poste d'arrière gauche et a beaucoup impressionné. Il peut évoluer à plusieurs postes, c'est un joueur qui se trouve dans le dernier tiers, à un poste qu'il apprécie. Il a inscrit deux buts fantastiques. »
Guardiola salue un Arsenal « imbattable »
Bien que son équipe ait remporté le trophée, Guardiola n’a pas tardé à saluer la qualité de l’équipe d’Arteta, leader de la Premier League. L’entraîneur catalan a insisté sur le fait qu’Arsenal restait la référence du football national, même dans la défaite. « Que dire ? C’est toujours important de remporter un trophée », a déclaré Guardiola après le coup de sifflet final.
« Mais celle-ci était spéciale parce que nous avons connu deux semaines difficiles, et surtout à cause de l’adversaire. Les 15 premières minutes, ils nous ont étouffés. Nous ne pouvions plus respirer. Après cela, nous avons commencé à jouer. Je suis vraiment content, mais Mikel a créé une équipe qui est presque imbattable. Nous ne sommes toujours pas l’équipe qu’est Arsenal, ni ce que nous étions par le passé. Nous avons trouvé le moyen de remporter des titres. »
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« Nous allons essayer » - Guardiola s'exprime sur la course au titre
Alors que les festivités se poursuivent à Manchester, l'attention se reporte rapidement sur la Premier League, où Manchester City est actuellement à la poursuite d'Arsenal. Guardiola a admis que l'écart au classement restait un obstacle de taille pour son équipe, qui cherche à défendre son titre.
« J'aimerais beaucoup avoir neuf points d'avance, pour être honnête », a ajouté Guardiola lorsqu'on l'a interrogé sur la course au titre. « C'est entre leurs mains, nous avons laissé filer des points et cela nous pénalise beaucoup, mais nous allons essayer, nous allons essayer. » City espère que ce triomphe à Wembley lui apportera le coup de pouce psychologique nécessaire pour rattraper les Gunners dans les derniers mois de la saison.
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