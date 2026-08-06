Getty Images
Traduit par
Le transfert de la saison ? Manchester United encensé pour l’arrivée de Youri Tielemans à 35 M£, tandis que Senne Lammens est promis à un grand avenir
Le bon coup du mercato estival
La décision de Manchester United de foncer sur Tielemans dans le cadre d’un accord d’une valeur de 35 millions de livres sterling a suscité de nombreux éloges de la part de Given, qui estime que le Belge représente un meilleur rapport qualité-prix que d’autres arrivées de milieu de terrain très médiatisées. S’exprimant auprès de BOYLE Sports, qui propose les dernières cotes sur le football, Given a suggéré que United a réalisé une immense affaire comparé aux 100 millions de livres sterling dépensés pour Sandro Tonali et aux 75 millions de livres sterling pour Bruno Guimaraes ailleurs.
Given a expliqué sa position sur ce transfert en déclarant : « Manchester United a-t-il affaibli son milieu de terrain en n’essayant pas de recruter Sandro Tonali ou Bruno Guimaraes ? Eh bien, je pense que Youri Tielemans est une très bonne recrue, et rappelez-vous qu’Aston Villa a seulement dû le vendre pour des raisons financières, parce qu’ils l’avaient signé libre. C’est frustrant pour Villa parce qu’ils ont deux propriétaires milliardaires, mais c’est ce que disent les règles.
« Recruter Tielemans pour 35 millions de livres sterling quand Sandro Tonali coûtait 100 millions de livres sterling, eh bien c’est en réalité une très bonne opération parce que United obtient un joueur vraiment très expérimenté en club et en sélection. »
- Getty
Révolution des gardiens à Old Trafford
Au-delà du milieu de terrain, Given se réjouit tout autant de l’émergence de Senne Lammens, qu’il décrit comme le gardien le plus complet à Old Trafford depuis le départ de David De Gea. Malgré une erreur très médiatisée pendant la Coupe du monde, l’ancien international de la République d’Irlande insiste sur le fait que Lammens est la solution à long terme aux difficultés qu’a connues United à ce poste.
« Je pense que Senne Lammens a tout », a ajouté Given. « Il a été une vraie bouffée d’air frais pour Manchester United. J’ai été surpris que Ruben Amorim ne l’ait pas titularisé immédiatement après sa signature, parce qu’Andre Onana et Altay Bayındır n’étaient pas au niveau requis, si je suis brutalement honnête.
« Le premier derby de Manchester après sa signature aurait pu être son premier match. City a titularisé Gianluigi Donnarumma immédiatement. Je pense qu’Amorim a hésité parce que Lammens est plus jeune et moins expérimenté pour un match d’une telle ampleur, mais moi aussi, je l’aurais lancé, parce qu’il joue avec un tel calme. Rien ne semble le perturber. »
Surmonter le crève-cœur de la Coupe du monde
Évoquant le moment difficile vécu par le gardien sur la scène internationale, Given a souligné à quel point il est compliqué pour un gardien remplaçant de trouver son rythme. Lammens a commis une erreur coûteuse qui a entraîné l’élimination de son pays de la Coupe du monde, mais Given estime que cette expérience finira par renforcer la mentalité du joueur de 24 ans.
Revenant sur cette erreur, Given a déclaré : « Il a vraiment été malchanceux lors de la Coupe du monde. Je pense que c’est 10 fois plus difficile d’entrer en jeu en tant que gardien qu’en tant que joueur de champ. Si vous êtes milieu de terrain, vous pouvez toucher le ballon, le rejouer en retrait et prendre le pouls du match. La première chose que Lammens a dû faire, c’était gérer une frappe qu’il aurait arrêtée 99 fois sur 100 et la capter.
« Oui, il a fait un échauffement rapide sur le bord du terrain, mais cette frappe aurait été la première fois qu’il touchait vraiment le ballon en probablement deux heures. Il l’a relâché et c’était une très grosse erreur qui a éliminé son pays de la Coupe du monde. Cela laissera des cicatrices mentales, mais il est revenu à Manchester United et il aura le temps de digérer cela. »
- (C)Getty Images
Un avenir assuré pour Manchester United
Les supporters de Manchester United réclament depuis longtemps de la stabilité dans les buts, et Given estime que ces inquiétudes appartiennent enfin au passé avec Lammens dans l’effectif. Il a salué la capacité du gardien à insuffler de la confiance aux défenseurs qui évoluent devant lui, ce qui, selon lui, a fait défaut ces dernières saisons.
En conclusion de son évaluation, Given a déclaré : « J’aime beaucoup Senne Lammens, vraiment beaucoup. Je ne pense pas que Manchester United ait désormais le moindre problème à ce poste dans les buts, alors que le club s’est trompé tellement de fois par le passé. Je pense que Lammens a un très grand avenir devant lui et c’est le genre de gardien qui entre sur le terrain et fait que tout le monde se sent plus en sécurité. Tous ont le sentiment de pouvoir lui faire confiance. Ils savent qu’il sera au moins à 7 ou 8 sur 10 et qu’il va les sauver. »
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles