La décision de Manchester United de foncer sur Tielemans dans le cadre d’un accord d’une valeur de 35 millions de livres sterling a suscité de nombreux éloges de la part de Given, qui estime que le Belge représente un meilleur rapport qualité-prix que d’autres arrivées de milieu de terrain très médiatisées. S’exprimant auprès de BOYLE Sports, qui propose les dernières cotes sur le football, Given a suggéré que United a réalisé une immense affaire comparé aux 100 millions de livres sterling dépensés pour Sandro Tonali et aux 75 millions de livres sterling pour Bruno Guimaraes ailleurs.

Given a expliqué sa position sur ce transfert en déclarant : « Manchester United a-t-il affaibli son milieu de terrain en n’essayant pas de recruter Sandro Tonali ou Bruno Guimaraes ? Eh bien, je pense que Youri Tielemans est une très bonne recrue, et rappelez-vous qu’Aston Villa a seulement dû le vendre pour des raisons financières, parce qu’ils l’avaient signé libre. C’est frustrant pour Villa parce qu’ils ont deux propriétaires milliardaires, mais c’est ce que disent les règles.

« Recruter Tielemans pour 35 millions de livres sterling quand Sandro Tonali coûtait 100 millions de livres sterling, eh bien c’est en réalité une très bonne opération parce que United obtient un joueur vraiment très expérimenté en club et en sélection. »