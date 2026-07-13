Selon plusieurs sources médiatiques concordantes, le transfert de Johan Manzambi à Newcastle United a échoué à l’ultime instant. L’opération semblait pourtant acquise ces derniers jours. Le SC Fribourg pourrait néanmoins réaliser un transfert record vers la Premier League : un accord avec Aston Villa se dessine.
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Le transfert de Johan Manzambi à Newcastle United aurait capoté : un club de Ligue des champions s’est invité dans la course pour recruter la révélation fribourgeoise de la Coupe du monde
Newcastle s'était mis d'accord avec Fribourg sur une indemnité de transfert de 60 millions d'euros. Les Magpies souhaitaient recruter Manzambi pour succéder à Sandro Tonali, lequel s'apprête à rejoindre Tottenham Hotspur pour une somme estimée à plus de 100 millions d'euros. Mais les négociations ont échoué en phase finale, Manzambi ayant refusé de donner son feu vert au transfert.
Le jeune attaquant aurait finalement donné son feu vert à un transfert vers Aston Villa, qualifié pour la Ligue des champions. Newcastle s’est retiré des discussions, tandis que les négociations entre le club rival de Premier League et le SCF s’accélèrent.
Selon Sky, le montant total du dossier, bonus compris, s’élèverait à environ 70 millions d’euros. Si un accord est trouvé entre toutes les parties, Manzambi deviendra le nouveau transfert le plus onéreux de l’histoire du club du Brisgau, surpassant les 25 millions d’euros déboursés pour Kevin Schade (FC Brentford) et Merlin Röhl (FC Everton).
- Getty Images Sport
D'abord brillant, puis blessé : Manzambi a connu des hauts et des bas lors des Championnats du monde.
Lors du tournoi disputé aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le joueur de 20 ans a impressionné par ses performances exceptionnelles sous le maillot de l'équipe nationale suisse. Lors du deuxième match de groupe contre la Bosnie, par exemple, il est entré en jeu à la 71e minute et s'est imposé comme le héros de la rencontre en inscrivant un doublé en fin de match.
Il a ensuite été récompensé par sa première titularisation du tournoi lors du dernier match de la phase de groupes contre le Canada, et a justifié la confiance que lui avait accordée l’entraîneur Murat Yakin en inscrivant un nouveau but et en délivrant une passe décisive. Il a également délivré une passe décisive lors du huitième de finale contre l’Algérie.
Grâce à une victoire 4-3 aux tirs au but contre la Colombie – à laquelle Manzambi n’a pas participé en raison d’une blessure au genou – les Helvètes se sont qualifiés pour les quarts de finale, même sans leur jeune pépite.
En quarts de finale, la Suisse a finalement cédé face aux champions du monde en titre argentins (1-3 après prolongation), toujours sans Manzambi, toujours à l’infirmerie. Après la rencontre, il a serré la main du gardien argentin Emiliano Martínez. Le portier d’Aston Villa a alors lancé, dans un sourire, une invitation à rejoindre Birmingham. Réponse attendue : Manzambi devrait suivre son instinct.
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