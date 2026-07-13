Lors du tournoi disputé aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le joueur de 20 ans a impressionné par ses performances exceptionnelles sous le maillot de l'équipe nationale suisse. Lors du deuxième match de groupe contre la Bosnie, par exemple, il est entré en jeu à la 71e minute et s'est imposé comme le héros de la rencontre en inscrivant un doublé en fin de match.

Il a ensuite été récompensé par sa première titularisation du tournoi lors du dernier match de la phase de groupes contre le Canada, et a justifié la confiance que lui avait accordée l’entraîneur Murat Yakin en inscrivant un nouveau but et en délivrant une passe décisive. Il a également délivré une passe décisive lors du huitième de finale contre l’Algérie.

Grâce à une victoire 4-3 aux tirs au but contre la Colombie – à laquelle Manzambi n’a pas participé en raison d’une blessure au genou – les Helvètes se sont qualifiés pour les quarts de finale, même sans leur jeune pépite.

En quarts de finale, la Suisse a finalement cédé face aux champions du monde en titre argentins (1-3 après prolongation), toujours sans Manzambi, toujours à l’infirmerie. Après la rencontre, il a serré la main du gardien argentin Emiliano Martínez. Le portier d’Aston Villa a alors lancé, dans un sourire, une invitation à rejoindre Birmingham. Réponse attendue : Manzambi devrait suivre son instinct.