L'objectif principal du FC Barcelone lors de ce mercato est de recruter un attaquant de haut niveau pour remplacer Robert Lewandowski. L'international polonais, qui garantissait régulièrement 30 buts par saison, a laissé un vide considérable en attaque que le directeur sportif Deco cherche désespérément à combler. Bien que Kane ait brièvement été envisagé, le club concentre désormais toute son attention sur Julián Álvarez, de l'Atlético de Madrid.

La piste menant à l’attaquant argentin reste complexe, l’Atlético de Madrid refusant pour l’instant de vendre à un rival direct en Liga.

Selon Marca, Deco préparerait une dernière offensive pour débloquer la situation. Les dirigeants catalans estiment qu’une fois la Coupe du monde terminée, les Rojiblancos pourraient être convaincus de négocier le transfert de l’attaquant de 26 ans, qui a déjà manifesté son envie de changer d’air pour booster sa carrière.