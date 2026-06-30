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Le transfert de Harry Kane vers le FC Barcelone est « totalement exclu » : le champion d’Espagne a officiellement renoncé à l’attaquant du Bayern Munich, et les raisons de ce revirement sont désormais clarifiées
Le Barça se tourne désormais vers Julián Álvarez.
L'objectif principal du FC Barcelone lors de ce mercato est de recruter un attaquant de haut niveau pour remplacer Robert Lewandowski. L'international polonais, qui garantissait régulièrement 30 buts par saison, a laissé un vide considérable en attaque que le directeur sportif Deco cherche désespérément à combler. Bien que Kane ait brièvement été envisagé, le club concentre désormais toute son attention sur Julián Álvarez, de l'Atlético de Madrid.
La piste menant à l’attaquant argentin reste complexe, l’Atlético de Madrid refusant pour l’instant de vendre à un rival direct en Liga.
Selon Marca, Deco préparerait une dernière offensive pour débloquer la situation. Les dirigeants catalans estiment qu’une fois la Coupe du monde terminée, les Rojiblancos pourraient être convaincus de négocier le transfert de l’attaquant de 26 ans, qui a déjà manifesté son envie de changer d’air pour booster sa carrière.
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Kane opte pour la stabilité du Bayern plutôt que pour la Liga.
Le recrutement de Kane en Espagne a été écarté, tant par la direction du FC Barcelone que par l’attachement du joueur à sa vie en Bavière. Le capitaine de l’équipe d’Angleterre aurait fait savoir au Barça qu’il était bien installé en Allemagne et n’avait aucune intention de quitter l’Allianz Arena. Cette position ferme a convaincu les Blaugrana que tenter de recruter l’attaquant de 32 ans serait un exercice vain.
Par ailleurs, le Bayern Munich ne souhaite pas se séparer de son buteur. Contrairement à la situation qui avait conduit Lewandowski à imposer son départ pour la Catalogne il y a quatre ans, Kane n’est pas disposé à engager un bras de fer public avec le géant allemand. L’attaquant prolifique devrait même entamer des discussions en vue d’une prolongation de contrat, fort d’une saison 2025-2026 historique au cours de laquelle il a inscrit la bagatelle de 61 buts toutes compétitions confondues.
Solutions internes et plan B offensif
Si la piste Alvarez venait à échouer, le FC Barcelone privilégierait ses propres ressources plutôt que de réaliser un recrutement coûteux sur le marché des transferts. Le staff technique estime que la charge offensive peut être assumée par les attaquants actuels, plusieurs d’entre eux étant capables d’évoluer en « faux numéro 9 » ou en position centrale. Ce plan interne souligne la volonté du club d’éviter tout achat précipité en période de surveillance financière accrue.
Dani Olmo, Ferran Torres et Lamine Yamal sont évoqués pour occuper ces positions centrales et préserver la fluidité offensive sans recourir à un avant-centre traditionnel.
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Ses performances en Coupe du monde assoient un peu plus le statut de Kane.
Le refus de Kane d’envisager un transfert intervient alors que sa cote est au plus haut. Ses performances sous les ordres de Thomas Tuchel avec l’équipe d’Angleterre lors de la Coupe du monde ont été sensationnelles, confirmant une fois de plus que le Bayern a eu raison de ne pas le laisser partir. Ayant déjà franchi la barre des 80 buts en sélection, l’attaquant reste le finisseur le plus redoutable du football mondial, un atout qui avait initialement fait de lui une recrue très convoitée par la direction du Barça.
Finalement, la loyauté de Kane envers le Bayern, associée à la préférence de Barcelone pour un profil plus jeune, en l’occurrence Alvarez, a rapidement clos ce feuilleton estival.