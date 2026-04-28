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Le transfert de Cole Palmer à Manchester United est-il envisageable ? Chelsea connaît désormais l’élément « déterminant » de ce dossier, tandis que l’ex-Bleu Joe Cole livre une confession « de premier plan »
Manquer la qualification pour la Ligue des champions pourrait coûter cher à Chelsea.
Cette situation pourrait avoir de lourdes conséquences pour les Blues, alors que les rumeurs de départ se multiplient déjà dans l’ouest londonien. Enzo Fernández, auteur d’une performance qui a propulsé le club en finale de la FA Cup, n’a jamais caché son ambition de s’installer à Madrid.
Palmer envisagerait lui aussi de plier bagage : le joueur de 23 ans se préparerait à quitter les projecteurs de la capitale pour retourner dans sa ville natale, dans le nord-ouest de l’Angleterre.
- Specsavers
Palmer parviendra-t-il à finaliser un transfert qui le ramènerait à Manchester ?
Ayant grandi en tant que supporter de Manchester United avant de passer par le centre de formation de Manchester City, Chelsea pourrait peiner à faire abstraction de ses sentiments lors des négociations de transfert. Le club, réticent à se séparer de Palmer – devenu une superstar mondiale sous ses couleurs –, réclamerait une somme considérable en cas de vente, mais pourrait-il être contraint de céder ?
Interrogé sur le sujet, Cole, triple champion d’Angleterre et ancien meneur des Blues – qui a récemment repris les crampons pour inscrire un but avec le Warley FC, la « meilleure pire équipe » de Specsavers, lors d’une victoire 3-1 –, a confié à GOAL : « Évidemment, nous voulons qu’il reste à Chelsea, c’est un joueur formidable pour le club. Il l’est toujours.
« La situation à Chelsea dépend beaucoup de la Ligue des champions pour nombre de ces joueurs. Quel que soit la durée des contrats, on ne veut pas de joueurs mécontents. Si, en tant que club, on ne lui offre pas la possibilité de jouer, au minimum, il va chercher un autre horizon. Parce qu’il veut jouer au plus haut niveau. Tout dépendra donc de la Ligue des champions. Nous en saurons plus cet été. »
Le football anglais forme-t-il assez de joueurs du calibre de Palmer ?
Le milieu de terrain, auteur de 53 buts en 126 matchs sous le maillot bleu, a paraphé un nouveau bail le liant au club jusqu’en 2033.
Ce milieu de terrain énigmatique a conservé son esprit « grassroots » depuis ses débuts chez les professionnels, avec un style de jeu décontracté qui rappelle ceux qui aiment taper dans le ballon entre amis au parc.
Interrogé sur la capacité du football anglais à produire suffisamment de joueurs de ce profil, alors que les jeunes talents affrontent aujourd’hui plus de distractions que jamais, Cole – lui-même issu du même milieu – a répondu : « Oui, c’est le cas. Nous avons Morgan Rodgers, Phil Foden, Cole Palmer. Jude Bellingham appartient à cette catégorie, même s’il possède un répertoire technique légèrement différent.
Je le pense vraiment. On commence à le voir avec Max Dowman, Ethan Nwaneri et les autres jeunes d’Arsenal, des numéros 10 talentueux et techniques.
Si je devais pointer un manque, ce serait celui d’un successeur à Harry Kane. Le poste de numéro 9 est peut-être notre talon d’Achille : autrefois, nous en regorgions, aujourd’hui nous nous appuyons presque exclusivement sur Harry. Bien sûr, il est encourageant de voir Ollie Watkins à nouveau buteur, mais dans l’ensemble, je reste convaincu que nous disposons d’un vivier suffisant de joueurs techniques. »
Palmer sera-t-il retenu dans la liste des Three Lions pour la Coupe du monde 2026 ?
L'Angleterre dispose d'une pléthore d'options offensives alors qu'elle vise un nouveau sacre mondial sur le sol nord-américain, sous la direction de Thomas Tuchel, chargé de tirer le meilleur parti d'un vivier de talents en constante expansion.
Cole, qui a disputé une phase finale de Coupe du monde et comptabilisé 56 sélections avec les Three Lions, fera partie des observateurs attentifs de Palmer, lequel s’apprête à vivre un été potentiellement charnière pour sa carrière, aussi bien en club qu’en équipe nationale.
La métamorphose du Warley FC est relatée par Specsavers dans sa série YouTube « Best Worst Team ». Regardez Joe Cole dans l’épisode 9 et abonnez-vous à la chaîne YouTube « Best Worst Team » de Specsavers pour suivre le parcours de l’équipe.