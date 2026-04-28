Ayant grandi en tant que supporter de Manchester United avant de passer par le centre de formation de Manchester City, Chelsea pourrait peiner à faire abstraction de ses sentiments lors des négociations de transfert. Le club, réticent à se séparer de Palmer – devenu une superstar mondiale sous ses couleurs –, réclamerait une somme considérable en cas de vente, mais pourrait-il être contraint de céder ?

Interrogé sur le sujet, Cole, triple champion d’Angleterre et ancien meneur des Blues – qui a récemment repris les crampons pour inscrire un but avec le Warley FC, la « meilleure pire équipe » de Specsavers, lors d’une victoire 3-1 –, a confié à GOAL : « Évidemment, nous voulons qu’il reste à Chelsea, c’est un joueur formidable pour le club. Il l’est toujours.

« La situation à Chelsea dépend beaucoup de la Ligue des champions pour nombre de ces joueurs. Quel que soit la durée des contrats, on ne veut pas de joueurs mécontents. Si, en tant que club, on ne lui offre pas la possibilité de jouer, au minimum, il va chercher un autre horizon. Parce qu’il veut jouer au plus haut niveau. Tout dépendra donc de la Ligue des champions. Nous en saurons plus cet été. »