Le transfert d’Ibrahima Konaté au Real Madrid pourrait vite tourner au cauchemar, après une dernière saison difficile à Liverpool. GOAL passe en revue les opérations les plus retentissantes du mercato estival 2026

Pour Manchester City, c’est la perte d’une légende. Bernardo Silva est tout simplement l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la Premier League, un milieu offensif à la fois travailleur et créatif, pilier de la dynastie mancunienne. Véritable incarnation du joueur idéal de Pep Guardiola, il a même fait pleurer le Catalan lors de ses adieux émouvants à l’Etihad. Guardiola espérait que le joueur de 31 ans achève sa carrière à City, mais ce départ se profilait depuis plusieurs mois. Le voir partir sans indemnité n’est certes pas optimal sur le plan financier, mais c’est le minimum qu’il méritait après neuf saisons d’un service exceptionnel. Son talent, son intelligence et, surtout, sa personnalité manqueront cruellement aux Citizens. Note : D

Pour le Real Madrid : deux raisons de sabrer le champagne. Non seulement les « Blancos » ont recruté un joueur d’exception sans débourser un centime, mais ils ont aussi devancé leur rival de toujours, Barcelone. Pendant des mois, un transfert au Camp Nou semblait acquis, jusqu’à ce que l’arrivée de José Mourinho au Bernabéu rebatte les cartes. « The Special One » a fait de la venue de son compatriote une priorité, et l’affaire a été conclue en 36 heures. Si ses plus belles années sont derrière lui, Silva a prouvé lors de la course au titre en Premier League la saison passée qu’il pouvait encore peser dans les grands rendez-vous, comme le montre sa prestation de haut niveau contre Arsenal à l’Etihad. Mais ce qui compte peut-être plus que tout, c’est que Bernardo représente le modèle parfait pour les jeunes talents madrilènes : il incarne exactement ce que recherche Mourinho, ce mélange de talent et de ténacité. On comprend donc aisément pourquoi le Real a devancé le Barça dans la course à l’international portugais. Note : B+

Pour Bernardo Silva : le départ en Espagne qu’il convoitait depuis des années. Depuis au moins trois étés, le milieu offensif était annoncé du côté de la Liga, mais Guardiola l’avait chaque fois convaincu de rester. Cette fois, rien n’a pu le faire changer d’avis. Il aura enfin l’occasion de porter le maillot d’un des géants historiques du continent. Certes, le club traverse une zone de turbulences et a été détrôné par le Barça au sommet du football espagnol, mais aider Mourinho à ramener le club sur le toit de l’Europe est un défi qu’il relèvera sans doute avec plaisir. La concurrence est féroce au Real et Silva n’est plus aussi vif qu’avant, mais, comme le rappelle Guardiola, les cinq premiers mètres se jouent dans la tête, et, sous cet angle, peu de joueurs sont aussi rapides que l’ancien capitaine de City. Même s’il aurait pu rejoindre la capitale espagnole plus tôt, il possède l’expérience et les qualités pour suivre les traces de Luka Modric – que Mourinho avait lui-même recruté au Bernabéu – et briller en Espagne jusqu’à la fin de la trentaine. Note : A+