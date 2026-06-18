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Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL
Tom Maston,Mark Doyle et Krishan Davis

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Le transfert d’Ibrahima Konaté au Real Madrid pourrait vite tourner au cauchemar, après une dernière saison difficile à Liverpool. GOAL passe en revue les opérations les plus retentissantes du mercato estival 2026

Opinion
Real Madrid
Ibrahima Konaté
B. Silva
M. Cucurella
Tottenham
A. Robertson
Manchester United
Ederson
FC Barcelone
A. Gordon
Liverpool
Chelsea
Manchester City
Newcastle
Atalanta Bergame
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FEATURES

Pour certains fans de football, l'été est la période de l'année qu'ils attendent avec le plus d'impatience – et pas seulement parce qu'elle est marquée par la Coupe du monde tous les quatre ans ! C'est plutôt parce que la fin de la saison ne signifie qu'une seule chose : c'est l'heure des transferts ! Le mercato 2026 s'annonce une nouvelle fois très animé, avec plusieurs grands noms qui devraient signer des contrats juteux avant la date limite du 1er septembre.

Certains transferts profitent à toutes les parties, mais dans bien des cas un club – ou le joueur – se demande ce qu’il serait advenu d’un choix différent lors des négociations.

GOAL est donc là pour vous permettre de savoir qui a tiré le meilleur parti de chaque transfert majeur, avant même que les joueurs ne soient officiellement présentés. Tout au long du mercato estival, nous noterons chaque transfert conclu au fur et à mesure, vous permettant ainsi de suivre les grands gagnants – et les grands perdants – de cette saison de transferts.

Consultez l’ensemble de nos notes ci-dessous et partagez votre avis dans les commentaires.

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 juin : Ibrahima Konaté (de Liverpool au Real Madrid, en tant que joueur libre)

    Du côté de Liverpool, le club se trouvait dos au mur concernant l’avenir de Konaté. Cette situation aurait pu être évitée si le défenseur n’avait pas été laissé libre de partir. S’ils l’avaient prolongé au sommet de son art, lors du titre 2024-2025, ils auraient pu récupérer une indemnité de transfert correcte au moment de le céder. Finalement, le Français a quitté Anfield gratuitement après une saison personnelle désastreuse. Dans ce contexte, il aurait été incohérent de céder aux exigences salariales exorbitantes du joueur (environ 250 000 £ par semaine selon certaines sources) au cœur d’une saison chaotique marquée par plusieurs erreurs retentissantes, alors que des négociations laborieuses, étalées sur des mois, n’avaient débouché sur rien, malgré l’assurance du joueur, en avril, d’être proche d’un accord. Les Reds ont certes déjà anticipé son départ en recrutant les jeunes Giovanni Leoni et Jérémy Jacquet, mais l’épisode demeure une perte de temps pour tout le monde. Note : D

    Pour le Real Madrid : le club merengue, qui courtise Konaté depuis longtemps, devrait lui offrir le salaire astronomique qu’il réclame. Même si aucun frais de transfert ne sera versé, ce pari reste risqué au vu des performances médiocres du défenseur central tout au long de la saison chaotique de Liverpool. Rappelons que les Blancos avaient gelé leur intérêt dès novembre dernier, avant de le raviver. Quand il est en forme, le Français reste un défenseur de qualité et, à 27 ans, il n’a sans doute pas encore atteint son apogée. Le Real mise donc sur un rebond de son niveau en Espagne pour colmater une brèche défensive à moindre coût ; David Alaba quittera le Bernabéu cet été, Antonio Rüdiger a dépassé son apogée, Éder Militão continue d’être en proie aux blessures et Dean Huijsen est encore très jeune. Konaté n’est toutefois pas une solution de premier ordre, et ce transfert a tout l’air d’une opération qui pourrait très vite mal tourner, compte tenu de la surveillance intense dont font l’objet les « Blancos », tant de la part des supporters que des médias. Note : B

    Pour Konaté : Le grand gagnant de ce feuilleton est sans conteste l’international français, qui s’apprête à rejoindre le Real Madrid et à toucher le salaire mirobolant qu’il réclamait. Reste à savoir s’il saura s’imposer rapidement comme titulaire aux côtés de Huijsen ; au Bernabéu, la patience est courte et les moindres erreurs sont aussitôt sanctionnées. Il a suivi la voie tracée par Trent Alexander-Arnold, dont les déboires lors de sa première saison madrilène doivent lui servir d’avertissement. Si le Français retrouve rapidement son niveau et sa confiance, il pourra s’imposer comme un maillon essentiel du nouveau projet merengue confié à José Mourinho. Rien ne garantit toutefois qu’il y parvienne. Note : A

    Krishan Davis

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  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 juin : Bernardo Silva (de Manchester City au Real Madrid, en tant que joueur libre)

    Pour Manchester City, c’est la perte d’une légende. Bernardo Silva est tout simplement l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la Premier League, un milieu offensif à la fois travailleur et créatif, pilier de la dynastie mancunienne. Véritable incarnation du joueur idéal de Pep Guardiola, il a même fait pleurer le Catalan lors de ses adieux émouvants à l’Etihad. Guardiola espérait que le joueur de 31 ans achève sa carrière à City, mais ce départ se profilait depuis plusieurs mois. Le voir partir sans indemnité n’est certes pas optimal sur le plan financier, mais c’est le minimum qu’il méritait après neuf saisons d’un service exceptionnel. Son talent, son intelligence et, surtout, sa personnalité manqueront cruellement aux Citizens. Note : D

    Pour le Real Madrid : deux raisons de sabrer le champagne. Non seulement les « Blancos » ont recruté un joueur d’exception sans débourser un centime, mais ils ont aussi devancé leur rival de toujours, Barcelone. Pendant des mois, un transfert au Camp Nou semblait acquis, jusqu’à ce que l’arrivée de José Mourinho au Bernabéu rebatte les cartes. « The Special One » a fait de la venue de son compatriote une priorité, et l’affaire a été conclue en 36 heures. Si ses plus belles années sont derrière lui, Silva a prouvé lors de la course au titre en Premier League la saison passée qu’il pouvait encore peser dans les grands rendez-vous, comme le montre sa prestation de haut niveau contre Arsenal à l’Etihad. Mais ce qui compte peut-être plus que tout, c’est que Bernardo représente le modèle parfait pour les jeunes talents madrilènes : il incarne exactement ce que recherche Mourinho, ce mélange de talent et de ténacité. On comprend donc aisément pourquoi le Real a devancé le Barça dans la course à l’international portugais. Note : B+

    Pour Bernardo Silva : le départ en Espagne qu’il convoitait depuis des années. Depuis au moins trois étés, le milieu offensif était annoncé du côté de la Liga, mais Guardiola l’avait chaque fois convaincu de rester. Cette fois, rien n’a pu le faire changer d’avis. Il aura enfin l’occasion de porter le maillot d’un des géants historiques du continent. Certes, le club traverse une zone de turbulences et a été détrôné par le Barça au sommet du football espagnol, mais aider Mourinho à ramener le club sur le toit de l’Europe est un défi qu’il relèvera sans doute avec plaisir. La concurrence est féroce au Real et Silva n’est plus aussi vif qu’avant, mais, comme le rappelle Guardiola, les cinq premiers mètres se jouent dans la tête, et, sous cet angle, peu de joueurs sont aussi rapides que l’ancien capitaine de City. Même s’il aurait pu rejoindre la capitale espagnole plus tôt, il possède l’expérience et les qualités pour suivre les traces de Luka Modric – que Mourinho avait lui-même recruté au Bernabéu – et briller en Espagne jusqu’à la fin de la trentaine. Note : A+

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 juin : Marc Cucurella (de Chelsea au Real Madrid, 60 millions d’euros)

    Ducôté de Chelsea, la situation paraît surprenante : arrivé en 2022 malgré un début d’aventure peu prometteur, Cucurella s’est imposé comme un pilier de la défense des Blues. Le voir partir en enregistrant une perte financière interpelle donc. À son meilleur niveau, l’Espagnol figure parmi les meilleurs à son poste. Reste que Chelsea l’avait surpayé, déboursant 60 millions de livres (80 millions de dollars) auprès de Brighton, et, alors qu’il a manifesté son désir de partir tout en critiquant ouvertement la direction du club, les Blues se contenteront sans doute de récupérer jusqu’à 52 millions de livres (69 millions de dollars), estimant qu’il n’était pas intouchable. À 28 ans cet été, son prix aurait probablement baissé lors des prochaines fenêtres de transfert. Son départ prive un effectif déjà peu expérimenté d’un de ses joueurs les plus chevronnés, mais Chelsea mise sur le jeune Jorrel Hato et sur la future recrue Valentin Barco pour le remplacer. Note : B-

    Côté Real Madrid : José Mourinho semble dicter la loi des transferts, et le club entame le mercato par une recrue surprise. Les Merengues avaient déjà investi lourdement sur un autre arrière gauche l’été dernier pour rapatrier Álvaro Carreras en provenance du Benfica, mais cela ne les a pas empêchés de lorgner sur Cucurella, ciblé par leur nouvel (et ancien) entraîneur. Un chèque de 60 millions d’euros représente une somme importante pour un club qui, ces dernières années, a privilégié une approche financière prudente sur le marché des transferts ; les Merengue attendront donc un retour sur investissement immédiat de la part d’un joueur dont la forme a légèrement fléchi ces derniers mois. À quelques semaines de ses 28 ans, Cucurella doit encore prouver qu’il peut maintenir son niveau de performance sur la durée. Il possède toutefois les qualités d’un joueur « à la Mourinho », avec son énergie et son agressivité. Le Real compte désormais quatre arrières gauches en équipe première : le nouveau venu, Carreras, Ferland Mendy et Fran García ; il va donc certainement falloir faire le tri parmi les départs. Note : C

    Pour Cucurella : Principal bénéficiaire de l’opération, l’Espagnol a réussi son coup : quitter un Chelsea en pleine tourmente pour rejoindre l’un des plus grands clubs de la planète au meilleur moment de sa carrière. Les médias avaient rapporté son souhait de retourner en Espagne, déçu par la gestion des Blues à Stamford Bridge, mais personne ne l’attendait au Bernabéu alors que l’Atlético le suivait aussi. Pas étonnant que le dossier se soit débloqué en un temps record : le joueur aurait donné son accord dès la première approche. Repéré par Mourinho, il a de fortes chances de s’imposer comme un élément clé, tandis que Carreras devrait alterner les titularisations à son poste. Toutefois, au vu du montant considérable de son transfert, il devra rapidement faire ses preuves sous peine de subir la foudre des supporters du Bernabéu, réputés pour leur impatience, d’autant plus qu’il entretient des liens avec le rival barcelonais. Note : A

    Krishan Davis


  • Andy RobertsonGetty Images

    5 juin : Andy Robertson (Liverpool à Tottenham, transfert gratuit)

    Pour Liverpool, son départ est émouvant. Recruté 8 millions de livres auprès de Hull City en 2017, Robertson s’est imposé comme l’une des meilleures recrues de l’histoire du club et l’un des piliers de l’ère Jürgen Klopp. À son apogée, il était tout simplement le meilleur arrière gauche du monde. Néanmoins, ses 32 ans commençant à se faire sentir, Liverpool a anticipé son départ en recrutant Milos Kerkez l’été dernier et aurait même cédé Robertson dès janvier si le retour de Kostas Tsimikas de Rome avait été possible. Problème : Kerkez ne s’est pas encore imposé à Anfield, et la saison 2025-2026, éprouvante pour les Reds, a démontré à quel point l’expérience, la ténacité et la personnalité de Robertson vont manquer sur la côte de Merseyside. Les supporters redoutent qu’avec le départ de Salah, le niveau de l’équipe se dégrade encore davantage l’an prochain. Note : D

    Pour Tottenham : Un recrutement surprenant. Les Spurs avaient déjà tenté de le recruter en janvier, sans que cela paraisse vraiment nécessaire. Certes, Ben Davies venait de se fracturer la cheville, mais le poste d’arrière gauche était déjà pourvu avec Destiny Udogie, le polyvalent Djed Spence et la jeune recrue brésilienne Souza. L’argument avancé était que Robertson aurait constitué un renfort important pour un vestiaire en pleine tourmente – et il aurait certainement pu aider le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi à instaurer une nouvelle culture d’engagement à 100 % au sein de l’effectif. Le fait qu’il arrive tardivement en tant que joueur libre est un petit bonus appréciable, mais l’impression persiste que Tottenham n’avait pas nécessairement besoin de Robertson. Note : C

    Pour Robertson : un choix surprenant. On comprend pourquoi le joueur voulait partir en janvier : il était devenu remplaçant derrière un arrière gauche aux performances modestes et il voulait jouer régulièrement en Premier League juste avant la Coupe du monde, ce que Tottenham semblait prêt à lui garantir. Finalement, il a enchaîné plus de titularisations que prévu lors de la seconde partie de l’exercice, ce qui lui permet d’arriver en forme côté américain. Son départ était acté : Liverpool ne lui a jamais proposé de prolongation. D’autres destinations étaient pourtant possibles, la Juventus ayant manifesté son intérêt pour le capitaine écossais. Du coup, on s’interroge : pourquoi avoir choisi un club qui n’a échappé de justesse à la relégation en Championship qu’à la dernière journée ? Il n’empêche que, depuis janvier, l’arrivée de Roberto De Zerbi pourrait rendre les Spurs plus séduisants aux yeux de Robertson, tant l’Italien est capable de métamorphoser l’équipe durant l’été. Reste à savoir s’il jouera beaucoup plus qu’à Liverpool la saison passée. Note : C

    Mark Doyle

  • Ederson Man Utd GFXGetty/GOAL

    2 juin : Ederson rejoint Manchester United en provenance d’Atalanta pour 35 millions de livres sterling.

    Pour l’Atalanta, ce transfert confirme une nouvelle fois la pertinence de son modèle économique. Recruté 23 M€ à Salernitana en 2022, Ederson pourrait rapporter près du double si toutes les clauses additionnelles sont activées, Manchester United étant prêt à payer ce prix après quatre saisons d’un niveau exceptionnel, ponctuées par un titre historique en Ligue Europa. Si son remplacement s’annonce délicat, c’est précisément le talent de l’Atalanta : repérer des diamants bruts pour les céder, quelques années plus tard, au meilleur prix. Rappelons que l’Atlético de Madrid était aussi sur les rangs, mais l’Atalanta a tenu bon sur le montant du transfert et Manchester United a finalement accepté de payer le prix demandé pour un joueur dont le contrat courait encore pour une seule année. Un travail de recrutement une nouvelle fois remarquable. Note : A

    Pour Manchester United : une recrue judicieuse de la part d’un club souvent critiqué pour ses recrutements imprudents. Casemiro ayant quitté Old Trafford, les Red Devils cherchaient un nouveau sentinelle ; ils ont donc choisi un profil similaire, un autre Brésilien adroit dans l’interception et capable de relancer. La cote d’Ederson a légèrement baissé au cours de l’année écoulée – ce qui explique son absence de la sélection de Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde, contrairement à Casemiro. Cette baisse de régime s’explique en partie par le départ de Gian Piero Gasperini l’été dernier, car, sous l’ère du technicien italien, Ederson était présenté comme le « pilier » de la formation bergamasque qui avait dominé le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso en finale de Ligue Europa 2024. À l’époque, il était annoncé du côté de Liverpool ou Manchester City ; s’il retrouve ce niveau, il pourrait former un duo de milieu de terrain redoutable avec Kobbie Mainoo. Même s’il n’est pas tout à fait au niveau de Casemiro à son apogée, il représente une nette amélioration par rapport à Manuel Ugarte. Note : B+

    Pour Ederson : le grand transfert qu’il mérite depuis longtemps. Le joueur n’a jamais caché son envie de découvrir la Premier League, et il va enfin pouvoir exprimer ses qualités dans un championnat qui lui convient à merveille. À la fois récupérateur et relayeur, il représente aussi une menace dans la surface adverse. Certains estiment qu’il aurait mieux fait de rejoindre l’Atlético de Diego Simeone, mais Michael Carrick, lui-même ancien sentinelle de renom, a semble-t-il rétabli une certaine stabilité à Old Trafford, jusqu’alors perçu comme une destination risquée pour les joueurs ambitieux. À notre avis, Ederson possède tous les atouts pour briller à Old Trafford et ainsi se rapprocher d’une nouvelle sélection avec le Brésil. Note : A

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 mai : Anthony Gordon (de Newcastle à Barcelone, 80 millions d'euros)

    Pour Newcastle, un changement d’approche significatif. Le club a lutté avec acharnement pour conserver Alexander Isak l’été dernier, avant de finalement le laisser filer vers Liverpool. Autant le reconnaître, céder immédiatement au lieu de s’obstiner aurait épargné des remous inutiles à Eddie Howe et à son groupe. Cette fois, les Magpies ont agi vite pour céder un autre avant-centre en quête de nouveaux horizons, et ce pour un chèque mirobolant. Gordon est un attaquant travailleur, talentueux et polyvalent, mais ses performances en club ou en sélection ne justifient pas les 69 millions de livres sterling déboursés. Reste à savoir si Newcastle saura réinvestir judicieusement cette somme, car le club avait déjà dilapidé les fonds perçus pour Isak et attirer des talents de haut niveau s’annonce aussi ardu cet été. Les Magpies ne peuvent plus promettre de Ligue des champions à leurs cibles, et leur pathétique 12e place en Premier League, combinée à la volonté de Gordon de suivre Isak vers la sortie de St. James’ Park, montre que Newcastle n’est plus une menace pour l’élite anglaise sous l’ère des propriétaires saoudiens, de plus en plus désintéressés. Note : B-

    Pour Barcelone : un signal préoccupant. Depuis ses difficultés à respecter le fair-play financier de la Liga, le club catalan ne peut plus se permettre des dépenses somptuaires ; aussi, débourser 80 millions d’euros pour Gordon dès que sa situation s’est assainie n’est pas un signe encourageant. L’international anglais, capable d’évoluer partout sur le front de l’attaque et redoutable dans le pressing, devrait s’avérer utile ; Hansi Flick l’a d’ailleurs validé. Néanmoins, il est indéniable que le Barça a surpayé. Certes, une bonne Coupe du monde pourrait donner un aspect plus favorable à ce transfert, et on rappelle que l’attaquant originaire de Liverpool a marqué 10 fois en Ligue des champions cette saison – mais six de ces buts ont été inscrits contre Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, et la moitié sur penalty. Ses 12 buts en 60 matchs de Premier League offrent un indicateur plus fiable de sa future contribution offensive. Certes, Gordon répond au profil recherché par Flick et touchera un salaire inférieur à celui de Rashford, mais des options plus économiques existaient, ce qui suggère que le Barça dépense encore trop. Note : C+

    Pour Gordon : un rêve exaucé. Malgré des performances irrégulières en Premier League ces deux dernières années, l’Anglais obtient enfin le transfert vers un grand club qu’il convoitait depuis des mois. Il a reconnu avoir été perturbé par les rumeurs l’envoyant au club de son cœur, Liverpool, puis au Bayern Munich, avant que Barcelone ne sorte le chéquier. Les Bavarois ont finalement reculé devant le chèque réclamé, et c’est là que le bât blesse pour l’attaquant de 25 ans : l’éventuelle arrivée de Julian Álvarez réduirait son exposition médiatique, mais la pression demeurera immense, car le Barça n’a pas investi 80 millions d’euros pour un simple second rôle. Il devra pourtant s’imposer dans un effectif déjà garni de stars, et la tâche s’annonce rude. Il n’a qu’à demander à Rashford, aujourd’hui considéré comme un poids mort au Camp Nou malgré ses 28 buts et passes décisives lors de sa première saison. Reste que Gordon peine encore à réaliser son rêve : il va troquer les duos avec Anthony Elanga pour des associations avec Lamine Yamal. Note : A

    Mark Doyle