Le transfert d’Ibrahima Konaté au Real Madrid pourrait vite tourner au cauchemar, après une dernière saison difficile à Liverpool. GOAL passe en revue les opérations les plus retentissantes du mercato estival 2026

Pour Newcastle, un changement d’approche significatif. Le club a lutté avec acharnement pour conserver Alexander Isak l’été dernier, avant de finalement le laisser filer vers Liverpool. Autant le reconnaître, céder immédiatement au lieu de s’obstiner aurait épargné des remous inutiles à Eddie Howe et à son groupe. Cette fois, les Magpies ont agi vite pour céder un autre avant-centre en quête de nouveaux horizons, et ce pour un chèque mirobolant. Gordon est un attaquant travailleur, talentueux et polyvalent, mais ses performances en club ou en sélection ne justifient pas les 69 millions de livres sterling déboursés. Reste à savoir si Newcastle saura réinvestir judicieusement cette somme, car le club avait déjà dilapidé les fonds perçus pour Isak et attirer des talents de haut niveau s’annonce aussi ardu cet été. Les Magpies ne peuvent plus promettre de Ligue des champions à leurs cibles, et leur pathétique 12e place en Premier League, combinée à la volonté de Gordon de suivre Isak vers la sortie de St. James’ Park, montre que Newcastle n’est plus une menace pour l’élite anglaise sous l’ère des propriétaires saoudiens, de plus en plus désintéressés. Note : B-
Pour Barcelone : un signal préoccupant. Depuis ses difficultés à respecter le fair-play financier de la Liga, le club catalan ne peut plus se permettre des dépenses somptuaires ; aussi, débourser 80 millions d’euros pour Gordon dès que sa situation s’est assainie n’est pas un signe encourageant. L’international anglais, capable d’évoluer partout sur le front de l’attaque et redoutable dans le pressing, devrait s’avérer utile ; Hansi Flick l’a d’ailleurs validé. Néanmoins, il est indéniable que le Barça a surpayé. Certes, une bonne Coupe du monde pourrait donner un aspect plus favorable à ce transfert, et on rappelle que l’attaquant originaire de Liverpool a marqué 10 fois en Ligue des champions cette saison – mais six de ces buts ont été inscrits contre Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, et la moitié sur penalty. Ses 12 buts en 60 matchs de Premier League offrent un indicateur plus fiable de sa future contribution offensive. Certes, Gordon répond au profil recherché par Flick et touchera un salaire inférieur à celui de Rashford, mais des options plus économiques existaient, ce qui suggère que le Barça dépense encore trop. Note : C+
Pour Gordon : un rêve exaucé. Malgré des performances irrégulières en Premier League ces deux dernières années, l’Anglais obtient enfin le transfert vers un grand club qu’il convoitait depuis des mois. Il a reconnu avoir été perturbé par les rumeurs l’envoyant au club de son cœur, Liverpool, puis au Bayern Munich, avant que Barcelone ne sorte le chéquier. Les Bavarois ont finalement reculé devant le chèque réclamé, et c’est là que le bât blesse pour l’attaquant de 25 ans : l’éventuelle arrivée de Julian Álvarez réduirait son exposition médiatique, mais la pression demeurera immense, car le Barça n’a pas investi 80 millions d’euros pour un simple second rôle. Il devra pourtant s’imposer dans un effectif déjà garni de stars, et la tâche s’annonce rude. Il n’a qu’à demander à Rashford, aujourd’hui considéré comme un poids mort au Camp Nou malgré ses 28 buts et passes décisives lors de sa première saison. Reste que Gordon peine encore à réaliser son rêve : il va troquer les duos avec Anthony Elanga pour des associations avec Lamine Yamal. Note : A
Mark Doyle