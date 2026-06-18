Goal.com
En directBillets

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL
Tom Maston,Mark Doyle et Krishan Davis

Traduit par

Le transfert d’Ibrahima Konaté au Real Madrid pourrait rapidement tourner au cauchemar après une dernière saison difficile à Liverpool. GOAL passe en revue les opérations les plus retentissantes du mercato estival 2026

Opinion
Real Madrid
Ibrahima Konaté
B. Silva
M. Cucurella
Tottenham
A. Robertson
Manchester United
Ederson
FC Barcelone
A. Gordon
Liverpool
Chelsea
Manchester City
Newcastle
Atalanta Bergame
Premier League
LaLiga
Serie A
FEATURES

Pour certains fans de football, l'été est la période de l'année la plus attendue – et pas uniquement en raison de la Coupe du monde tous les quatre ans. La fin de la saison rime avant tout avec mercato. Le mercato 2026 s'annonce d'ores et déjà bouillant, avec plusieurs grands noms qui devraient s'engager dans des clubs prestigieux avant la clôture des transferts, fixée au 1er septembre.

Certains transferts profitent à toutes les parties, mais dans bien des cas un club – ou le joueur – se demande ce qu’il serait advenu s’il avait négocié autrement.

GOAL vous dit donc, avant même la présentation officielle des joueurs, qui a le mieux tiré son épingle du jeu dans chaque transfert majeur. Tout au long du mercato estival, nous noterons chaque opération au fur et à mesure, afin que vous puissiez suivre les grands gagnants et les grands perdants de cette fenêtre de transferts.

Découvrez toutes nos notes ci-dessous et partagez votre avis dans les commentaires.

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 juin : Ibrahima Konaté (de Liverpool au Real Madrid, en tant que joueur libre)

    Du côté de Liverpool, le club se trouvait dos au mur concernant l’avenir de Konaté. Cette situation aurait pu être évitée si le défenseur n’avait pas été laissé libre de partir. S’ils l’avaient prolongé au sommet de son art, lors du titre 2024-2025, ils auraient pu récupérer une indemnité de transfert correcte au moment de le céder. Finalement, le Français a quitté Anfield gratuitement après une saison personnelle désastreuse. Dans ce contexte, il aurait été incohérent de céder aux exigences salariales exorbitantes du joueur (environ 250 000 £ par semaine selon certaines sources) au cœur d’une saison chaotique, ponctuée d’erreurs médiatisées, alors que des négociations laborieuses, étalées sur plusieurs mois, n’avaient débouché sur rien, malgré l’optimisme affiché par le joueur en avril. Les Reds ont certes déjà anticipé son départ en recrutant Giovanni Leoni et Jérémy Jacquet, mais l’épisode demeure une perte de temps considérable pour tout le monde. Note : D

    Pour le Real Madrid : le club merengue, qui courtise Konaté depuis longtemps, devrait lui offrir le salaire astronomique qu’il réclame. Même sans frais de transfert, c’est un pari risqué au vu des performances médiocres du défenseur central tout au long de la piètre défense du titre de Liverpool. Rappelons que les Blancos avaient même envisagé de renoncer à leur intérêt pour le joueur dès novembre dernier, ce qui en dit long. Quand il est en forme, le Français reste un défenseur de qualité et, à 27 ans, il n’a sans doute pas encore atteint son apogée. Le Real mise donc sur un rebond en Espagne, et ce recrutement pourrait offrir une solution peu coûteuse à un secteur problématique. David Alaba partira cet été, Antonio Rüdiger a passé son apogée, Éder Militão reste fragile et Dean Huijsen est encore tendre. Konaté n’est toutefois pas une garantie, et ce pari pourrait vite tourner au vinaigre sous la surveillance étroite des « Blancos », tant de la part des supporters que des médias. Note : B

    Pour Konaté : Le grand gagnant de ce feuilleton est sans conteste le joueur, qui s’apprête à réaliser son rêve de rejoindre le Real Madrid tout en décrochant le salaire mirobolant auquel il aspire. Il devra toutefois s’imposer rapidement comme titulaire aux côtés de Huijsen ; dans la fournaise du Bernabéu, on fera preuve de bien moins de patience envers les erreurs qui ont entaché sa dernière saison à Anfield. Il a suivi la voie tracée par Trent Alexander-Arnold, dont les déboires lors de sa première saison madrilène doivent lui servir d’avertissement. Si le Français retrouve rapidement son niveau et sa confiance, il pourra s’imposer comme un élément clé du nouveau projet merengue confié à José Mourinho. Rien ne garantit toutefois qu’il y parvienne. Note : A

    Krishan Davis

    • Publicité
  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 juin : Bernardo Silva (de Manchester City au Real Madrid, en tant que joueur libre)

    Pour Manchester City, c’est la perte d’une légende. Bernardo Silva est tout simplement l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la Premier League, un milieu offensif à la fois travailleur et créatif, pilier de la longue période de succès des Citizens. Véritable incarnation du joueur idéal de Pep Guardiola, il a même fait verser des larmes à son mentor catalan lors de ses adieux émouvants à l’Etihad. Guardiola espérait que le joueur de 31 ans finirait sa carrière à City, mais ce départ se profilait depuis plusieurs mois. Le voir partir sans indemnité n’est certes pas optimal sur le plan financier, mais c’est le minimum qu’il méritait après neuf saisons d’un service exceptionnel. Son talent, son intelligence et, surtout, sa personnalité manqueront cruellement aux Citizens. Note : D

    Pour le Real Madrid : deux raisons de sabrer le champagne. Non seulement les « Blancos » ont recruté un joueur d’exception sans débourser un centime, mais ils ont aussi devancé leur rival de toujours, Barcelone. Pendant des mois, un transfert au Camp Nou semblait acquis, jusqu’à ce que l’arrivée de José Mourinho au Bernabéu rebatte les cartes. « The Special One » a fait de la venue de son compatriote une priorité, et l’affaire a été conclue en 36 heures. Si ses plus belles années sont derrière lui, Silva a prouvé lors de la course au titre en Premier League la saison passée qu’il pouvait encore peser dans les grands rendez-vous, comme le montre sa performance majeure contre Arsenal à l’Etihad. Mais ce qui compte peut-être plus que tout, c’est que Bernardo représente le modèle parfait pour les jeunes talents madrilènes : il incarne exactement ce que recherche Mourinho, ce mélange de talent et de ténacité. On comprend donc aisément pourquoi le Real a devancé le Barça dans la course à l’international portugais. Note : B+

    Pour Bernardo Silva : le départ en Espagne qu’il convoitait depuis si longtemps. Depuis au moins trois étés, voire plus, le milieu offensif était annoncé dans l’une des meilleures équipes de Liga. Mais à chaque fois, Guardiola l’avait convaincu de rester une saison supplémentaire à l’Etihad. Cette fois, rien n’a pu le faire changer d’avis. Il va enfin porter le maillot d’un géant historique du continent. Certes, le Real traverse une zone de turbulences et a été détrôné par le Barça en Espagne, mais aider Mourinho à ramener le club sur le toit de l’Europe est un défi qu’il relèvera avec enthousiasme. La concurrence est féroce au Real et Silva n’est plus aussi vif qu’auparavant, mais, comme le rappelle Guardiola, les cinq premiers mètres se jouent dans la tête, et, sous cet angle, peu de joueurs sont aussi rapides que l’ex-capitaine de City. Même s’il aurait pu arriver plus tôt, l’expérience et le talent de Bernardo lui permettent d’espérer suivre la voie de Luka Modric – que Mourinho avait lui-même recruté – et de briller en Espagne jusqu’à la fin de la trentaine. Note : A+

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 juin : Marc Cucurella (de Chelsea au Real Madrid, 60 millions d’euros)

    Ducôté de Chelsea, la situation paraît surprenante : arrivé en 2022 malgré un début d’aventure peu prometteur, Cucurella s’est imposé comme un pilier de la défense des Blues. Le voir partir en enregistrant une perte financière interpelle donc. À son meilleur niveau, l’Espagnol figure parmi les meilleurs à son poste. Reste que Chelsea l’avait surpayé, déboursant 60 millions de livres (80 millions de dollars) auprès de Brighton, et, face à l’envie manifestée par le joueur de partir ainsi qu’à ses critiques publiques de la direction du club, les Blues se contenteront sans doute de récupérer jusqu’à 52 millions de livres (69 millions de dollars), estimant qu’il n’était pas intouchable. À 28 ans cet été, son prix aurait sans doute baissé lors des prochaines fenêtres de transfert. Son départ prive un effectif encore tendre d’un de ses joueurs les plus expérimentés, mais les Blues misent sur le jeune Jorrel Hato et sur la future recrue Valentin Barco pour le remplacer. Note : B-

    Côté Real Madrid : José Mourinho semble dicter la loi des transferts. Les Merengues, déjà actifs l’été dernier pour rapatrier Álvaro Carreras du Benfica, frappent de nouveau en début de mercato avec une recrue surprise. Cucurella, ciblé par le nouvel (et ancien) entraîneur, arrive pour environ 60 M€. Un chèque de 60 millions d’euros représente une somme importante pour un club qui a affiché une certaine prudence sur le marché ces dernières années, et le joueur, dont le niveau a légèrement baissé ces derniers mois, devra rapidement justifier cet investissement. À quelques semaines de ses 28 ans, Cucurella est censé être au sommet de son art, mais les Merengue doivent déjà se demander combien de saisons de haut niveau ils pourront tirer de lui. Il possède toutefois les qualités d’un joueur « à la Mourinho », avec son énergie et son agressivité. Le Real se retrouve désormais avec quatre arrières gauches en équipe première : le nouveau venu, Carreras, Ferland Mendy et Fran García. Il va donc certainement falloir faire des choix en matière de départs. Note : C

    Pour Cucurella : Principal bénéficiaire de l’opération, le joueur réalise son objectif : quitter un Chelsea en pleine dérive pour rejoindre l’un des plus grands clubs mondiaux au sommet de sa carrière. Les médias indiquaient que le défenseur voulait rentrer en Espagne, déçu par la gestion des Blues à Stamford Bridge, mais personne ne l’attendait au Bernabéu alors que l’Atlético s’intéressait aussi à lui. Pas étonnant que le dossier se soit débloqué en un temps record : le joueur aurait donné son accord dès la première approche. Repéré par Mourinho, il a de fortes chances de s’imposer comme un joueur clé, tandis que Carreras devrait alterner les titularisations à son poste. Toutefois, au vu du montant considérable de son transfert, il devra rapidement faire ses preuves sous peine de subir la foudre des supporters du Bernabéu, réputés pour leur impatience, d’autant plus qu’il entretient des liens avec le rival barcelonais. Note : A

    Krishan Davis


  • Andy RobertsonGetty Images

    5 juin : Andy Robertson (de Liverpool à Tottenham, transfert gratuit)

    Pour Liverpool, son départ est émouvant. Recruté 8 millions de livres auprès de Hull City en 2017, Robertson s’est imposé comme l’une des meilleures recrues de l’histoire du club et l’un des meilleurs arrière gauches du monde à son apogée. Néanmoins, ses 32 ans commençant à se faire sentir, Liverpool a anticipé son départ en recrutant Milos Kerkez l’été dernier et aurait même cédé Robertson dès le mercato d’hiver si le retour de Kostas Tsimikas de Rome avait pu se concrétiser. Problème : Kerkez ne s’est pas encore imposé à Anfield, et la saison 2025-2026, éprouvante pour les Reds, a démontré à quel point l’expérience, la ténacité et la personnalité de Robertson vont manquer sur la côte de Merseyside. Les supporters redoutent qu’avec le départ de Salah, le niveau de l’équipe se dégrade encore davantage l’an prochain. Note : D

    Pour Tottenham : Un recrutement surprenant. Les Spurs avaient déjà tenté de le recruter en janvier, sans que cela paraisse vraiment nécessaire. Certes, Ben Davies était blessé, mais le poste d’arrière gauche était déjà pourvu avec Destiny Udogie, le polyvalent Djed Spence et le jeune Brésilien Souza, fraîchement arrivé de Santos. L’argument avancé était que Robertson aurait constitué un renfort important pour un vestiaire en plein désarroi – et il aurait certainement pu aider le nouvel entraîneur, Roberto De Zerbi, à instaurer une nouvelle culture d’engagement à 100 % au sein de l’effectif. Le fait qu’il arrive tardivement en tant que joueur libre est un petit bonus appréciable, mais l’impression persiste que Tottenham n’avait pas nécessairement besoin de Robertson. Note : C

    Pour Robertson : un choix surprenant. On comprend pourquoi le joueur voulait partir en janvier : il était devenu remplaçant derrière un arrière gauche aux performances modestes et il voulait jouer régulièrement en Premier League juste avant la Coupe du monde, ce que Tottenham semblait prêt à lui garantir. Finalement, il a disputé plus de matches comme titulaire lors de la seconde partie de saison que prévu, ce qui lui permet d’arriver en forme côté nord-américain. Son départ était toutefois acté : Liverpool ne lui a jamais proposé de prolongation. D’autres clubs, comme la Juventus, s’étaient pourtant manifestés pour le capitaine écossais. Du coup, son choix de rejoindre un club qui a frôlé la relégation lors de la dernière journée interpelle. Néanmoins, l’arrivée de De Zerbi, capable de faire progresser rapidement les Spurs, rend le projet plus séduisant qu’en janvier. Reste à savoir s’il jouera beaucoup plus qu’à Liverpool la saison passée. Note : C

    Mark Doyle

  • Ederson Man Utd GFXGetty/GOAL

    2 juin : Ederson rejoint Manchester United en provenance d’Atalanta pour 35 millions de livres sterling.

    Pour l’Atalanta, ce transfert confirme une nouvelle fois la pertinence de son modèle économique. Recruté 23 millions d’euros à Salernitana en 2022, Ederson pourrait rapporter près du double si toutes les clauses additionnelles sont activées, Manchester United étant prêt à payer ce montant après quatre saisons d’un niveau exceptionnel, ponctuées par une victoire historique en Ligue Europa. Si son remplacement s’annonce délicat, c’est précisément le genre de défi que l’Atalanta aime relever : dénicher des talents, les faire éclore, puis les céder au meilleur prix quelques saisons plus tard. Rappelons que l’Atlético de Madrid était aussi sur le coup, mais les Bergamasques ont tenu bon sur le montant du transfert et Manchester United a fini par accepter de payer le prix réclamé pour un joueur dont le contrat courait encore pour une seule année. Un travail de recrutement une nouvelle fois remarquable. Note : A

    Pour Manchester United : une recrue judicieuse de la part d’un club souvent critiqué pour ses recrutements imprudents. Casemiro ayant quitté Old Trafford, les Red Devils cherchaient un nouveau milieu défensif ; ils ont donc choisi un profil similaire, un autre Brésilien adepte du pressing qui sait aussi relancer. La cote d’Ederson a légèrement baissé au cours de l’année écoulée – ce qui explique pourquoi il ne figure pas dans la sélection de Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde, contrairement à Casemiro. Cette baisse de régime s’explique en partie par le départ de Gian Piero Gasperini l’été dernier, car, sous l’ère du technicien italien, Ederson était présenté comme le « pilier » de la formation bergamasque qui avait dominé le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso en finale de Ligue Europa 2024. À l’époque, il était annoncé du côté de Liverpool ou Manchester City ; s’il retrouve ce niveau, il pourrait former un duo de milieu de terrain redoutable avec Kobbie Mainoo. Même s’il n’est pas tout à fait au niveau de Casemiro à son apogée, il représente une nette amélioration par rapport à Manuel Ugarte. Note pour United : B+

    Pour Ederson : le grand transfert qu’il mérite depuis longtemps. Le Brésilien n’a jamais caché son envie de jouer en Premier League, et il va désormais pouvoir exprimer son profil technique unique dans un championnat qui lui convient à merveille. À la fois capable de récupérer et de conserver le ballon, il représente aussi une menace dans la surface de réparation. Certains estiment qu’il aurait mieux fait de rejoindre l’Atlético de Diego Simeone, mais Michael Carrick, lui-même ancien sentinelle de renom, a semble-t-il rétabli une certaine stabilité à Old Trafford, jusqu’alors perçu comme une destination risquée pour les joueurs ambitieux. À notre avis, Ederson possède tous les atouts pour briller à Old Trafford et ainsi se rapprocher d’une nouvelle sélection avec la Seleção. Note : A

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 mai : Anthony Gordon (de Newcastle à Barcelone, 80 millions d'euros)

    Pour Newcastle : un changement d’approche révélateur. L’été dernier, le club a lutté bec et ongles pour conserver Alexander Isak avant de l’autoriser, bien trop tard, à rejoindre Liverpool. Autant le reconnaître, céder immédiatement au lieu de retenir l’attaquant suédois aurait épargné des remous préjudiciables à Eddie Howe et à son groupe. Cette fois, les Magpies ont coupé court au feuilleton en cédant rapidement un autre avant-centre en quête de nouveaux horizons, et ce pour un chèque mirobolant. Gordon est un attaquant travailleur, talentueux et polyvalent, mais ses performances en club ou en sélection ne justifient pas les 69 millions de livres sterling déboursés. Reste à savoir si Newcastle saura réinvestir judicieusement cette somme, car le club avait déjà dilapidé les fonds perçus pour Isak et attirer des talents de haut niveau s’annonce encore plus ardu cet été. Les Magpies ne peuvent plus promettre de Ligue des champions à leurs cibles, et leur pathétique 12e place en Premier League, combinée à la volonté de Gordon de suivre Isak vers la sortie de St. James’ Park, montre que le club n’est plus une menace pour l’élite anglaise sous l’égide de propriétaires saoudiens de plus en plus désintéressés. Note : B-

    Pour Barcelone : un signal préoccupant. Depuis ses difficultés à respecter le fair-play financier de la Liga, le club catalan ne peut plus se permettre des dépenses somptuaires ; aussi, débourser 80 millions d’euros pour Gordon dès que les comptes sont assainis interpelle. L’international anglais, capable d’évoluer partout sur le front de l’attaque et redoutable dans le pressing, devrait s’avérer utile ; Hansi Flick l’a d’ailleurs validé. Néanmoins, il est difficile de ne pas conclure qu’il y a eu surenchère. Certes, une bonne Coupe du monde pourrait donner un nouvel éclat à cette opération, et l’on rappelle que l’attaquant formé à Liverpool a inscrit 10 buts en Ligue des champions cette saison – dont six contre Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, et la moitié sur penalty. Ses 12 buts en 60 matchs de Premier League offrent un baromètre plus fiable de sa future contribution en Catalogne. Certes, l’Anglais apportera à Flick ce qu’il attend d’un ailier et percevra un salaire inférieur à celui de Rashford, mais d’autres options plus économiques existaient. Le Barça aurait donc mieux fait de garder la tête froide plutôt que de dépenser plus par effet d’abondance. Note : C+

    Pour Gordon : un rêve exaucé. Malgré des performances irrégulières en Premier League ces deux dernières années, l’attaquant réalise enfin son transfert vers un grand club. Il avait confessé avoir été perturbé par les rumeurs l’envoyant à Liverpool, son club de cœur durant son enfance, puis il semblait promis au Bayern Munich cet été. Les Bavarois ont eu raison de reculer devant le chèque réclamé, et c’est là que le bât blesse pour l’attaquant de 25 ans : l’éventuelle arrivée de Julian Álvarez risquerait de le mettre sous pression d’entrée, car le Barça n’a pas investi 80 millions pour un simple second rôle. Il devra pourtant gagner sa place de titulaire dans un effectif déjà bien fourni, et la tâche s’annonce rude. Il n’a qu’à demander à Rashford, aujourd’hui en surnombre au Camp Nou malgré 28 buts et passes décisives lors de sa première saison. Reste que Gordon peine encore à réaliser son rêve : il va quitter le banc d’Anthony Elanga pour côtoyer Lamine Yamal. Note : A

    Mark Doyle