Du côté d’Osasuna : en apparence, le club pourrait sembler avoir réalisé une plus-value substantielle sur un joueur acquis seulement l’été dernier pour 5 millions d’euros. Toutefois, le club de Pampelune souffre d’une clause de revente de 50 % inscrite dans l’accord avec le Real Madrid. Ainsi, 20 des 40 millions d’euros (34,5 M£ / 45 M$) de sa clause libératoire iront directement au Real Madrid, mais le solde de 15 millions d’euros (13 M£ / 17 M$) constitue tout de même une somme appréciable pour un club de la taille d’Osasuna. Le départ de Muñoz était prévisible après une saison au cours de laquelle il a contribué à 12 buts et a été sélectionné dans l’équipe d’Espagne pour la Coupe du monde, et la clause libératoire a fait que le club avait les mains liées en ce qui concerne le montant du transfert. Note : B-

Pour Liverpool : Première recrue de l’ère Andoni Iraola, ce transfert ravive la rivalité estivale avec Newcastle. Les Magpies voyaient en Muñoz le successeur idéal d’Anthony Gordon, parti à Barcelone, mais les Reds, flairant l’occasion, ont surgi pour souffler leur cible alors que les discussions avec les Tynesiders étaient déjà très avancées. Les Reds voient déjà l’opération comme un coup de maître et se félicitent d’avoir attiré un jeune ailier prometteur pour une somme qui pourrait s’avérer être une aubaine. Muñoz peut jouer sur les deux ailes ou dans l’axe, apportant la qualité et la profondeur nécessaires après le départ de Mohamed Salah et la blessure d’Hugo Ekitike, qui ont laissé un vide dans l’attaque des Reds. Attaquant direct et rapide, qui défend aussi avec intensité, le joueur de 22 ans correspond parfaitement au profil recherché par le nouvel entraîneur Iraola, qui aurait d’ailleurs insisté pour que le transfert se concrétise. Il faudra toutefois veiller à ce que l’arrivée de l’Espagnol n’entrave pas la progression de Rio Ngumoha vers le statut de véritable superstar, même si le club est convaincu que ce ne sera pas le cas. Note : A

Pour Muñoz : après l’acceptation des offres de Liverpool et de Newcastle, le choix final semble avoir été laissé au joueur, et on ne peut pas lui reprocher d’avoir opté pour Anfield. Âgé de seulement 22 ans, il a déjà mené une carrière itinérante et s’apprête à rejoindre son troisième grand club. Formé à La Masia puis passé par le Real Madrid, il avait rejoint Osasuna il y a seulement un an. Cette fois, il espère s’installer durablement et devenir une véritable star, et son compatriote Iraola semble l’entraîneur idéal pour l’accompagner. Il devra toutefois se battre pour gagner sa place de titulaire, ce qui l’obligera à élever son niveau de performance, d’autant plus que Liverpool devrait toujours tenter de recruter Yan Diomande, l’ailier prodige très coté du RB Leipzig. Sa polyvalence lui offrira néanmoins de nombreuses opportunités au sein de la nouvelle ligne d’attaque des Reds. Note : A

Krishan Davis