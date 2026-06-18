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Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL
Tom Maston,Mark Doyle et Krishan Davis

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Le transfert d’Ibrahima Konaté au Real Madrid pourrait rapidement tourner au cauchemar, à la suite d’une dernière saison difficile à Liverpool. GOAL passe en revue les opérations les plus retentissantes du mercato estival 2026

Opinion
Real Madrid
Ibrahima Konaté
B. Silva
M. Cucurella
Liverpool
V. Munoz
Tottenham
J. van Hecke
A. Robertson
Manchester United
Ederson
FC Barcelone
A. Gordon
Chelsea
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Newcastle
Brighton
Atalanta Bergame
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FEATURES

Pour certains fans de football, l'été est la période de l'année qu'ils attendent avec le plus d'impatience – et pas seulement parce qu'elle est marquée par la Coupe du monde tous les quatre ans ! C'est plutôt parce que la fin de la saison ne signifie qu'une seule chose : c'est l'heure des transferts ! Le mercato 2026 s'annonce une nouvelle fois très animé, avec plusieurs grands noms qui devraient signer des contrats juteux avant la date limite du 1er septembre.

Certains transferts profitent à tous les protagonistes, mais dans bien des cas un club – ou le joueur – se demande ce qu’il serait advenu d’un choix différent lors des négociations.

GOAL vous dit donc, avant même la présentation officielle des joueurs, qui a le mieux tiré son épingle du jeu dans chaque transfert majeur. Tout au long du mercato estival, nous noterons chaque opération au fur et à mesure, afin que vous puissiez suivre les grands gagnants et les grands perdants de cette fenêtre de transferts.

Consultez l’intégralité de nos notes ci-dessous et partagez votre avis dans les commentaires.

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 juin : Ibrahima Konaté (Liverpool → Real Madrid, transfert gratuit)

    Du côté de Liverpool, le club se trouvait dos au mur concernant l’avenir de Konaté ; une situation qui aurait pu être évitée si le défenseur n’avait pas été laissé libre de partir. S’ils l’avaient prolongé au sommet de son art, lors du titre 2024-2025, ils auraient pu récupérer une indemnité de transfert correcte au moment de le céder. Finalement, le Français a quitté Anfield gratuitement après une saison personnelle désastreuse. Dans ce contexte, il aurait été incohérent de céder aux exigences salariales exorbitantes du joueur (environ 250 000 £ par semaine selon certaines sources) au cœur d’une saison chaotique, ponctuée d’erreurs médiatisées, alors que des négociations laborieuses, étalées sur plusieurs mois, n’avaient débouché sur rien, malgré l’optimisme affiché par le joueur en avril. Les Reds ont certes déjà anticipé son départ en recrutant Giovanni Leoni et Jérémy Jacquet, mais l’épisode demeure une perte de temps pour tout le monde. Note : D

    Pour le Real Madrid : le club merengue, qui courtise Konaté depuis des mois, devrait lui offrir le salaire astronomique qu’il réclame. Même si aucun frais de transfert ne sera à débourser, c’est un pari audacieux au vu des performances irrégulières du central lors de la campagne défensive décevante de Liverpool. Rappelons que les Blancos avaient gelé leur intérêt en novembre dernier, avant de le réactiver. Quand il est en forme, le Français reste un bon défenseur central, et, à 27 ans, il n’a sans doute pas encore atteint son apogée. Le Real mise donc sur un rebond de son niveau en Espagne pour colmater une brèche défensive à moindre coût ; David Alaba quittera le Bernabéu cet été, Antonio Rüdiger a déjà franchi son apogée, Éder Militão reste fragile et Dean Huijsen est encore tendre. Konaté n’est toutefois pas une garantie, et ce transfert pourrait vite tourner au fiasco, tant la surveillance des « Blancos » par les supporters et les médias est intense. Note : B

    Pour Konaté : Le grand gagnant de ce feuilleton est sans conteste le joueur, qui s’apprête à rejoindre le Real Madrid tout en obtenant le salaire mirobolant qu’il réclamait. Il devra toutefois s’imposer rapidement comme titulaire aux côtés de Huijsen ; dans la fournaise du Bernabéu, la patience sera bien moindre face aux erreurs qui ont entaché sa dernière saison à Anfield. Il a suivi la voie tracée par Trent Alexander-Arnold, dont les déboires lors de sa première saison madrilène doivent lui servir d’avertissement. Si le Français retrouve rapidement son niveau et sa confiance, il pourra s’imposer comme un élément clé du nouveau projet merengue confié à José Mourinho. Rien ne garantit toutefois qu’il y parvienne. Note : A

    Krishan Davis

    • Publicité
  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 juin : Victor Muñoz (d’Osasuna à Liverpool, 34,5 millions de livres sterling)

    Du côté d’Osasuna : en apparence, le club pourrait sembler avoir réalisé une plus-value substantielle sur un joueur acquis seulement l’été dernier pour 5 millions d’euros. Toutefois, le club de Pampelune souffre d’une clause de revente de 50 % inscrite dans l’accord avec le Real Madrid. Ainsi, 20 des 40 millions d’euros (34,5 M£ / 45 M$) de sa clause libératoire iront directement au Real Madrid, mais le solde de 15 millions d’euros (13 M£ / 17 M$) constitue tout de même une somme appréciable pour un club de la taille d’Osasuna. Le départ de Muñoz était prévisible après une saison au cours de laquelle il a contribué à 12 buts et a été sélectionné dans l’équipe d’Espagne pour la Coupe du monde, et la clause libératoire a fait que le club avait les mains liées en ce qui concerne le montant du transfert. Note : B-

    Pour Liverpool : Première recrue de l’ère Andoni Iraola, ce transfert ravive la rivalité estivale avec Newcastle. Les Magpies voyaient en Muñoz le successeur idéal d’Anthony Gordon, parti à Barcelone, mais les Reds, flairant l’occasion, ont surgi pour souffler leur cible alors que les discussions avec les Tynesiders étaient déjà très avancées. Les Reds voient déjà l’opération comme un coup de maître et se félicitent d’avoir attiré un jeune ailier prometteur pour une somme qui pourrait s’avérer être une aubaine. Muñoz peut jouer sur les deux ailes ou dans l’axe, apportant la qualité et la profondeur nécessaires après le départ de Mohamed Salah et la blessure d’Hugo Ekitike, qui ont laissé un vide dans l’attaque des Reds. Attaquant direct et rapide, qui défend aussi avec intensité, le joueur de 22 ans correspond parfaitement au profil recherché par le nouvel entraîneur Iraola, qui aurait d’ailleurs insisté pour que le transfert se concrétise. Il faudra toutefois veiller à ce que l’arrivée de l’Espagnol n’entrave pas la progression de Rio Ngumoha vers le statut de véritable superstar, même si le club est convaincu que ce ne sera pas le cas. Note : A 

    Pour Muñoz : après l’acceptation des offres de Liverpool et de Newcastle, le choix final semble avoir été laissé au joueur, et on ne peut pas lui reprocher d’avoir opté pour Anfield. Âgé de seulement 22 ans, il a déjà mené une carrière itinérante et s’apprête à rejoindre son troisième grand club. Formé à La Masia puis passé par le Real Madrid, il avait rejoint Osasuna il y a seulement un an. Cette fois, il espère s’installer durablement et devenir une véritable star, et son compatriote Iraola semble l’entraîneur idéal pour l’accompagner. Il devra toutefois se battre pour gagner sa place de titulaire, ce qui l’obligera à élever son niveau de performance, d’autant plus que Liverpool devrait toujours tenter de recruter Yan Diomande, l’ailier prodige très coté du RB Leipzig. Sa polyvalence lui offrira néanmoins de nombreuses opportunités au sein de la nouvelle ligne d’attaque des Reds. Note : A

    Krishan Davis

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 juin : Jan Paul van Hecke (de Brighton à Tottenham, 52 millions de livres sterling)

    Brighton réalise une opération financière remarquable en cédant Van Hecke pour 52 millions de livres (70 millions de dollars), alors que le club l’avait recruté 2 millions de livres six ans plus tôt. L’opération est d’autant plus réussie que le contrat du Néerlandais à l’Amex Stadium expirait dans un peu plus d’un an. Le club se félicitera d’avoir tiré une somme aussi importante de la vente de son défenseur, même si, selon certaines sources, sa valeur était auparavant estimée à 70 millions de livres (94 millions de dollars). Ils réinjecteront logiquement cette somme dans un successeur à fort potentiel, le jeune espoir des Spurs Luka Vuskovic figurant sur leur liste après un prêt prometteur à Hambourg. Les Seagulls disposent déjà de plusieurs options en défense centrale : Lewis Dunk, Olivier Boscagli et Igor Julio, bientôt de retour de prêt à West Ham. Note : A

    Du côté de Tottenham : le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi, qui a déjà travaillé avec Van Hecke à Brighton, a piloté l’opération. Certains estiment toutefois que les Spurs ont payé trop cher pour le défenseur central, des articles ayant révélé que Brighton le valorisait à 70 millions de livres sterling alors qu’il entamait sa dernière année de contrat sur la côte sud. Un défenseur de ce calibre aurait pu être acquis pour environ 40 millions de livres (54 millions de dollars), mais Brighton est réputé pour sa fermeté en matière de négociations et Tottenham a sans doute estimé qu’il fallait passer à l’action ; d’autres cadors de Premier League comme Chelsea et Liverpool suivaient aussi le Néerlandais, tandis que le capitaine Cristian Romero devrait partir cet été après une saison tumultueuse et que son partenaire Micky van de Ven pourrait faire de même. Les Spurs disposent désormais d’un défenseur de 26 ans, déjà performant en Premier League, capable de passer un cap, doté d’une excellente relance, d’une combativité et de qualités de leader qui ont fait défaut au club. L’international néerlandais pourrait former une nouvelle charnière avec Marcos Senesi, arrivé libre. Note : B-

    Pour Van Hecke : Du point de vue du joueur, le mouvement est parfaitement logique. Ayant signifié son refus de prolonger à l’Amex, il franchit un cap au milieu de sa carrière et voit sans doute dans ce passage un tremplin vers des ambitions plus grandes après s’être imposé en Premier League. Comme Chelsea et Liverpool n’ont pas concrétisé leur intérêt, Tottenham représente pour lui la meilleure porte d’entrée chez un cador, même si le club ne disputera pas de coupe européenne cette saison. Ayant déjà travaillé avec le fougueux Italien, Van Hecke connaît parfaitement le style de jeu que De Zerbi veut imposer, ce qui devrait faciliter son intégration. Les Spurs, qui doivent rebondir après une nouvelle saison domestique décevante, disposent ainsi d’une base défensive solide en attendant de retrouver les compétitions européennes. Note : A

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 juin : Bernardo Silva (de Manchester City au Real Madrid, en tant que joueur libre)

    Pour Manchester City, c’est la perte d’une légende. Bernardo Silva est tout simplement l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la Premier League, un milieu offensif à la fois travailleur et créatif, pilier de la longue période de succès des Citizens. Véritable incarnation du joueur idéal de Pep Guardiola, il a même arraché quelques larmes au technicien catalan lors de ses adieux émouvants à l’Etihad. Guardiola espérait que le joueur de 31 ans finirait sa carrière à City, mais ce départ se profilait depuis plusieurs mois. Le voir partir sans indemnité n’est certes pas optimal sur le plan financier, mais c’est le minimum qu’il méritait après neuf saisons d’un service exceptionnel. Son talent, son intelligence et, surtout, sa personnalité manqueront cruellement aux Citizens. Note : D

    Pour le Real Madrid : deux raisons de sabrer le champagne. Non seulement les Merengue ont recruté un joueur d’exception sans débourser le moindre centime, mais ils ont aussi devancé leur rival historique, le Barça, dans ce dossier. Pendant des mois, un départ vers le Camp Nou semblait acquis, d’autant que l’intéressé s’était lui-même exprimé sur ces spéculations. Mais l’arrivée de José Mourinho au Bernabéu a tout bouleversé. « The Special One » a fait de la venue de son compatriote une priorité, et l’affaire a été conclue en 36 heures. Si ses meilleurs jours sont derrière lui, Silva a prouvé lors de la course au titre en Premier League la saison passée qu’il pouvait encore peser dans les grands rendez-vous, comme le montre sa performance contre Arsenal à l’Etihad. Mais ce qui compte peut-être plus que tout, c’est que Bernardo représente le modèle parfait pour les jeunes talents madrilènes : il incarne exactement ce que Mourinho attend de ses joueurs, ce mélange idéal de talent et de ténacité. On comprend donc aisément pourquoi le Real a devancé le Barça dans la course à l’international portugais. Note : B+

    Pour Bernardo Silva : le départ en Espagne qu’il convoitait depuis si longtemps. Depuis au moins trois étés, voire plus, le milieu offensif était annoncé dans l’une des meilleures équipes de Liga. Mais à chaque fois, Guardiola l’avait convaincu de rester une saison supplémentaire à l’Etihad. Cette fois, rien n’a fait changer d’avis le joueur, qui va enfin porter le maillot d’un poids lourd historique du continent. Certes, le Real traverse une zone de turbulences et a cédé sa couronne nationale au Barça, mais aider Mourinho à ramener le club sur le toit de l’Espagne constituera pour lui un défi exaltant. La concurrence est féroce au Real et Silva n’est plus aussi vif qu’auparavant, mais, comme le rappelle Guardiola, les cinq premiers mètres se jouent dans la tête, et, sous cet angle, peu de joueurs sont aussi rapides que l’ex-capitaine de City. Même s’il aurait pu arriver plus tôt, l’expérience et le talent de Bernardo lui permettent d’espérer suivre les traces de Luka Modric – que Mourinho avait lui-même recruté – et de briller en Espagne jusqu’à la fin de la trentaine. Note : A+

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 juin : Marc Cucurella (de Chelsea au Real Madrid, 60 millions d’euros)

    Ducôté de Chelsea, la situation paraît surprenante : arrivé en 2022 malgré un début d’aventure peu prometteur, Cucurella s’est imposé comme un pilier de la défense des Blues. Le voir partir en enregistrant une perte financière interpelle donc. À son meilleur niveau, l’Espagnol figure parmi les meilleurs à son poste. Reste que Chelsea l’avait surpayé, déboursant 60 millions de livres (80 millions de dollars) auprès de Brighton, et, face à l’envie manifestée par le joueur de partir ainsi qu’à ses critiques publiques de la direction du club, les Blues se contenteront sans doute de récupérer jusqu’à 52 millions de livres (69 millions de dollars), estimant qu’il n’était pas intouchable. À 28 ans cet été, son prix aurait probablement baissé lors des prochaines fenêtres de transfert. Son départ prive un effectif déjà peu expérimenté d’un de ses joueurs les plus chevronnés, mais Chelsea mise sur le jeune Jorrel Hato et sur la future recrue Valentin Barco pour le remplacer. Note : B-

    Côté Real Madrid : José Mourinho semble dicter la loi des transferts. Les Merengues, déjà actifs l’été dernier pour rapatrier Álvaro Carreras du Benfica, frappent à nouveau fort en début de mercato en recrutant Cucurella, cible prioritaire de leur nouvel (ancien) entraîneur. Un chèque de 60 millions d’euros représente une somme importante pour un club qui, ces dernières années, a privilégié une approche mesurée sur le marché des transferts ; les « Merengues » attendront donc un retour sur investissement immédiat de la part d’un joueur dont le niveau a légèrement baissé ces derniers mois. À l’aube de ses 28 ans, Cucurella devrait être au sommet de son art, mais combien de saisons au plus haut niveau le club madrilène pourra-t-il réellement tirer de lui ? Il possède toutefois les qualités d’un joueur « à la Mourinho », avec son énergie et son agressivité. Le Real compte désormais quatre arrières gauches en équipe première : le nouveau venu, Carreras, Ferland Mendy et Fran García ; il va donc falloir trancher côté départs. Note : C

    Pour Cucurella : Principal bénéficiaire de l’opération, l’arrière gauche réalise son objectif : quitter un Chelsea en pleine dérive pour rejoindre l’un des plus grands clubs mondiaux au sommet de son art. Les médias indiquaient que le joueur voulait rentrer en Espagne, déçu par la gestion des Blues à Stamford Bridge, mais personne ne l’attendait au Bernabéu alors que l’Atlético le suivait aussi. Pas étonnant que le dossier se soit débloqué en un temps record : le joueur aurait donné son accord dès la première approche. Repéré par Mourinho, il a de fortes chances de s’imposer comme un joueur clé, tandis que Carreras devrait alterner les titularisations à ses côtés. Toutefois, au vu du montant considérable de son transfert, il devra rapidement faire ses preuves sous peine de subir la foudre des supporters du Bernabéu, réputés pour leur impatience, d’autant plus qu’il entretient des liens avec le rival barcelonais. Note : A

    Krishan Davis


  • Andy RobertsonGetty Images

    5 juin : Andy Robertson (Liverpool à Tottenham, transfert gratuit)

    Pour Liverpool, son départ est émouvant. Recruté 8 millions de livres auprès de Hull City en 2017, Robertson s’est imposé comme l’une des meilleures recrues de l’histoire du club et l’un des meilleurs arrières gauches du monde à son apogée. Néanmoins, ses 32 ans commençant à se faire sentir, Liverpool a anticipé son départ en recrutant Milos Kerkez l’été dernier et aurait même cédé Robertson dès le mercato d’hiver si le retour de Kostas Tsimikas de la Roma avait pu se concrétiser. Problème : Kerkez ne s’est pas encore imposé à Anfield, et la saison 2025-2026, éprouvante pour les Reds, a démontré à quel point l’expérience, la ténacité et la personnalité de Robertson vont manquer sur la côte de Merseyside. Les supporters redoutent qu’avec le départ de Salah, le niveau de l’équipe se dégrade encore davantage l’an prochain. Note : D

    Pour Tottenham : Un recrutement surprenant. Les Spurs avaient déjà tenté de le recruter en janvier, sans que cela paraisse vraiment nécessaire. Certes, Ben Davies était blessé, mais le poste d’arrière gauche était déjà pourvu avec Destiny Udogie, le polyvalent Djed Spence et le jeune Brésilien Souza, fraîchement arrivé de Santos. L’argument avancé était que Robertson aurait constitué un renfort important pour un vestiaire en plein désarroi – et il aurait certainement pu aider le nouvel entraîneur, Roberto De Zerbi, à instaurer une nouvelle culture d’engagement à 100 % au sein de l’équipe. Le fait qu’il arrive tardivement en tant que joueur libre est un petit bonus appréciable, mais l’impression persiste que Tottenham n’avait pas nécessairement besoin de Robertson. Note : C

    Pour Robertson : un choix surprenant. On comprend pourquoi le joueur voulait partir en janvier : il était devenu remplaçant derrière un arrière gauche aux performances modestes et il voulait jouer régulièrement en Premier League avant la Coupe du monde, ce que Tottenham semblait pouvoir lui garantir. Finalement, il a disputé plus de matches comme titulaire lors de la seconde partie de saison qu’il ne l’imaginait, ce qui lui permet d’arriver en forme en Amérique du Nord ; mais son départ d’Anfield était acté, Liverpool ne lui ayant jamais proposé de prolongation. D’autres destinations étaient pourtant envisageables, la Juventus ayant manifesté son intérêt pour le capitaine écossais. Du coup, on s’interroge : pourquoi avoir choisi un club qui n’a échappé de justesse à la relégation en Championship qu’à la dernière journée ? Il n’empêche, Robertson pourrait découvrir un projet plus séduisant qu’en janvier, puisque De Zerbi possède l’autorité nécessaire pour transformer les Spurs durant l’été. Reste à savoir s’il jouera beaucoup plus qu’à Liverpool la saison passée. Note : C

    Mark Doyle

  • Ederson Man Utd GFXGetty/GOAL

    2 juin : Ederson rejoint Manchester United en provenance d’Atalanta pour 35 millions de livres sterling.

    Pour l’Atalanta, ce transfert confirme une nouvelle fois la pertinence de son modèle économique. Recruté 23 millions d’euros à Salernitana en 2022, Ederson pourrait rapporter près du double si toutes les clauses additionnelles sont activées, Manchester United étant prêt à payer ce prix après quatre saisons d’un niveau exceptionnel, ponctuées par une victoire historique en Ligue Europa. Si son remplacement s’annonce délicat, c’est précisément le talent de l’Atalanta que de transformer des diamants bruts en actifs précieux, cédés quelques années plus tard au meilleur enchérisseur. Rappelons que l’Atlético de Madrid était aussi sur le coup, mais les Bergamasques ont tenu bon sur le montant du transfert et Manchester United a fini par accepter de payer le prix réclamé pour un joueur dont le contrat courait encore pour une seule année. Un travail de recrutement une nouvelle fois remarquable. Note : A

    Pour Manchester United : une recrue judicieuse de la part d’un club souvent critiqué pour ses recrutements imprudents. Casemiro ayant quitté Old Trafford, les Red Devils cherchaient un nouveau milieu défensif ; ils ont donc choisi un profil similaire, un autre Brésilien adepte du pressing qui sait aussi relancer. La cote d’Ederson a légèrement baissé au cours de l’année écoulée – ce qui explique pourquoi il ne figure pas dans la sélection de Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde, contrairement à Casemiro. Cette baisse de régime s’explique en partie par le départ de Gian Piero Gasperini l’été dernier, car, sous l’ère du technicien italien, Ederson était présenté comme le « pilier » de la formation bergamasque qui avait dominé le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso en finale de Ligue Europa 2024. À l’époque, il était annoncé du côté de Liverpool ou Manchester City ; s’il retrouve ce niveau, il pourrait former un duo de milieu de terrain redoutable avec Kobbie Mainoo. Même s’il n’est pas tout à fait au niveau de Casemiro à son apogée, il représente une nette amélioration par rapport à Manuel Ugarte. Note pour United : B+

    Pour Ederson : le grand transfert qu’il mérite depuis longtemps. Le Brésilien n’a jamais caché son envie de jouer en Premier League ; il va enfin pouvoir se mettre à l’épreuve dans un championnat taillé pour ses qualités. À la fois adroit à la récupération et solide dans la relance, il représente même une menace dans la surface adverse. Certains estiment qu’il aurait mieux fait de rejoindre l’Atlético de Diego Simeone, mais Michael Carrick, lui-même ancien sentinelle de renom, a semble-t-il rétabli une certaine stabilité à Old Trafford, jusqu’alors perçu comme une destination risquée pour les joueurs ambitieux. À notre avis, il possède tous les atouts pour briller à Old Trafford et ainsi se rapprocher à nouveau de la sélection brésilienne. Note : A

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 mai : Anthony Gordon (Newcastle à Barcelone, 80 millions d’euros)

    Pour Newcastle : un changement d’approche révélateur. L’été dernier, le club a lutté bec et ongles pour conserver Alexander Isak avant de l’autoriser, bien trop tard, à rejoindre Liverpool. Autant le reconnaître, céder immédiatement au lieu de retenir l’attaquant suédois aurait épargné des remous préjudiciables à Eddie Howe et à son groupe. Cette fois, les Magpies ont coupé court au feuilleton en cédant rapidement un autre avant-centre en quête de nouveaux horizons, et ce pour un chèque mirobolant. Gordon est un attaquant appliqué, doué et polyvalent, mais ses performances en club comme en sélection ne justifient pas les 69 millions de livres réclamés. Reste à savoir si Newcastle saura réinvestir judicieusement cette somme, car le club avait déjà dilapidé les fonds perçus pour Isak et la quête de renforts de premier plan s’annonce tout aussi ardue cet été. Les Magpies ne peuvent plus promettre de Ligue des champions à leurs cibles, et leur pathétique 12e place en Premier League, combinée à la volonté de Gordon de suivre Isak vers la sortie de St. James’ Park, montre que le club n’est plus une menace pour l’élite anglaise sous l’égide de propriétaires saoudiens de plus en plus désintéressés. Note : B-

    Pour Barcelone : un signal préoccupant. Depuis ses difficultés à respecter le fair-play financier de la Liga, le club catalan ne peut plus se livrer à des dépenses somptuaires ; aussi, voir sa première grosse opération après un retour à l’équilibre budgétaire atteindre 80 millions d’euros pour Gordon interpelle. L’international anglais, capable d’évoluer partout sur le front de l’attaque et redoutable dans le pressing, devrait s’avérer utile. Son profil polyvalent explique pourquoi Hansi Flick a validé son arrivée. Néanmoins, il est indéniable que le Barça a surpayé. Certes, une bonne Coupe du monde pourrait donner un aspect plus favorable à ce transfert, et on rappelle que l’attaquant originaire de Liverpool a marqué 10 fois en Ligue des champions cette saison – mais six de ces buts ont été inscrits contre Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, et la moitié sur penalty. Ses 12 buts en 60 matchs de Premier League offrent un indicateur plus fiable de son futur rendement sous le maillot blaugrana. Certes, l’Anglais apportera à Flick ce qu’il attend d’un ailier et touchera un salaire inférieur à celui de Rashford, mais il était possible de dénicher une meilleure affaire ailleurs. Le Barça semble donc déjà dépenser plus que de raison. Note : C+

    Pour Gordon : un rêve exaucé. Malgré des performances irrégulières en Premier League ces deux dernières années, l’Anglais obtient enfin le transfert vers un grand club qu’il convoitait depuis des mois. Il a reconnu avoir été perturbé par les rumeurs le liant à Liverpool, le club de sa ville natale qu’il soutenait enfant, puis par une piste menant au Bayern Munich cet été. Les Bavarois ont eu raison de reculer devant le chèque réclamé, et c’est là que le bât blesse pour l’attaquant de 25 ans : l’éventuelle arrivée de Julian Álvarez risquerait de le mettre sous pression d’entrée, car le Barça n’a pas investi 80 millions pour un simple second rôle. Il devra pourtant prouver qu’il mérite un statut de titulaire dans un effectif déjà blindé de stars, et la tâche s’annonce rude. Il n’a qu’à demander à Rashford : l’Anglais semble déjà en trop au Camp Nou malgré 28 buts et passes décisives lors de sa première saison. Reste que Gordon peine encore à réaliser son rêve. Il va passer de l’ombre d’Anthony Elanga à la lumière de Lamine Yamal. Note : A

    Mark Doyle