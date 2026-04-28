Selon Sky et plusieurs autres médias, Gordon est déjà considéré comme la « priorité » du Bayern. L’intérêt du club le plus titré d’Allemagne pour l’international anglais est désormais jugé à la fois fondé et concret. Si Diomande demeure la « cible privilégiée », The Athletic précise que Gordon est très apprécié à la Säbener Straße, où les dirigeants estiment désormais pouvoir finaliser le transfert du joueur de 25 ans.

Le club bavarois aurait déjà entamé des discussions avec l’intéressé, même si aucun contact direct n’a encore eu lieu avec les Magpies. Newcastle espère tirer de cette opération la deuxième plus grosse recette de son histoire, après les 145 millions d’euros perçus lors du transfert d’Alexander Isak à Liverpool l’été dernier.

Même si le joueur ne devrait pas atteindre ce record, les Magpies réclameraient au moins 80 millions d’euros pour cet attaquant polyvalent, sous contrat jusqu’en 2030. Le club, contraint de lever des fonds pour respecter le fair-play financier, est donc disposé à se séparer de son meilleur buteur.