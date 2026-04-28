Selon The Athletic, le FC Bayern Munich aurait désigné Yan Diomande (RB Leipzig) comme sa principale cible de transfert pour l’été prochain. Mais, le club bavarois jugerait l’opération trop onéreuse et se tournerait désormais vers Anthony Gordon (Newcastle United) comme alternative privilégiée.
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Le transfert d'Anthony Gordon au Bayern Munich pourrait-il échouer à la dernière minute ? Le champion de Bundesliga se tourne déjà vers une autre cible de premier plan
L'intérêt pour Gordon demeure vif.
Selon Sky et plusieurs autres médias, Gordon est déjà considéré comme la « priorité » du Bayern. L’intérêt du club le plus titré d’Allemagne pour l’international anglais est désormais jugé à la fois fondé et concret. Si Diomande demeure la « cible privilégiée », The Athletic précise que Gordon est très apprécié à la Säbener Straße, où les dirigeants estiment désormais pouvoir finaliser le transfert du joueur de 25 ans.
Le club bavarois aurait déjà entamé des discussions avec l’intéressé, même si aucun contact direct n’a encore eu lieu avec les Magpies. Newcastle espère tirer de cette opération la deuxième plus grosse recette de son histoire, après les 145 millions d’euros perçus lors du transfert d’Alexander Isak à Liverpool l’été dernier.
Même si le joueur ne devrait pas atteindre ce record, les Magpies réclameraient au moins 80 millions d’euros pour cet attaquant polyvalent, sous contrat jusqu’en 2030. Le club, contraint de lever des fonds pour respecter le fair-play financier, est donc disposé à se séparer de son meilleur buteur.
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La course pour recruter Diomande, 100 millions d'euros
Gordon, cible de premier plan du Bayern, peut concurrencer Luis Díaz sur l’aile gauche, épauler Harry Kane dans l’axe ou jouer en soutien, derrière Serge Gnabry et Jamal Musiala.
Cette polyvalence lui confère un avantage concurrentiel, certes minime mais réel, sur Diomande, qui a fait une entrée fracassante lors de sa première saison en Bundesliga avec Leipzig, mais qui est avant tout un ailier. Néanmoins, l’Ivoirien de 19 ans a immédiatement fait sensation. En 33 matches officiels disputés jusqu’à présent, il a inscrit 13 buts et délivré neuf passes décisives – des chiffres qui ont attiré l’attention dans toute l’Europe, et pas seulement à Munich.
Selon Bild, sa nouvelle agence Roc Nation aurait déjà rencontré le Paris Saint-Germain et Liverpool. En interne, Leipzig estime sa valeur à au moins 100 millions d’euros. Des informations récentes évoquent une vente cet été, avec un prêt d’une saison supplémentaire au club allemand.
Cependant, le patron de Red Bull, Oliver Mintzlaff, exclut tout départ l’été prochain. « Si j’étais directeur sportif, je ne vendrais pas ce jeune joueur qui n’a même pas encore disputé une saison complète avec nous, quel que soit le prix. Il a encore une marge de progression et peut prendre encore plus de valeur », a-t-il déclaré vendredi dernier sur Sky.
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Le Bayern serait en pole position pour recruter Gordon.
Si le Bayern Munich échoue à recruter Diomande cet été, il sera bien placé pour s’offrir Gordon, dont l’indemnité de transfert serait plus abordable. Selon The Telegraph, les dirigeants de Newcastle United sont de plus en plus convaincus que le gardien souhaite relever un nouveau défi et cherchera à changer d’air. Le fait que les Magpies ne se soient pas qualifiés pour les compétitions européennes joue également en faveur du club bavarois.
Le gardien aurait suivi de près la rapide adaptation de Michael Olise au club et verrait désormais un transfert à Munich comme la « prochaine étape logique » de sa carrière, d’après le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri.
Yan Diomande vs Anthony Gordon
Joueurs Matchs (2025-26) Buts Passes décisives Minutes jouées Yan Diomande 33 13 9 2 464 Anthony Gordon 46 17 5 2 869 minutes