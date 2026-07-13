Pour Newcastle : la bulle a bel et bien éclaté. Qualifié pour la Ligue des champions la saison passée après avoir mis fin à une longue disette en battant Liverpool en finale de la Carabao Cup, le club était alors porté par l’euphorie de ses investisseurs publics et comparait son modèle à celui du Paris Saint-Germain qatari. Mais les Reds ont rapidement rappelé aux Magpies leur place dans la hiérarchie de la Premier League en leur arrachant Alexander Isak dans des circonstances particulièrement douloureuses. Si les Magpies avaient réinvesti intelligemment les fonds de ce transfert record, la saison aurait pu être différente. Ils ont au contraire dilapidé des millions en recrutant dans la précipitation Yoane Wissa, Nick Woltemade et Anthony Elanga, un trio dont l’apport s’est avéré insuffisant, et l’équipe d’Eddie Howe a terminé à une modeste 12e place. Le départ d’Anthony Gordon, acté depuis des mois, n’a fait qu’annoncer la couleur ; c’est celui de Sandro Tonali, direction Tottenham, qui a véritablement sonné le glas des ambitions locales. Pire encore, le capitaine Bruno Guimaraes devrait à son tour faire ses valises dans les prochaines semaines, achevant de démanteler le projet sportif. En résumé, les propriétaires saoudiens réduisant leurs investissements sportifs, d’autres déconvenues sont à prévoir. Les supporters ne peuvent même pas se consoler avec ce montant à neuf chiffres, qui risque de toute façon d’être gaspillé. Note : F

Pour Tottenham : Un autre coup retentissant. À peine un jour après avoir déboursé 85 millions de livres pour Mateus Fernandes, les Spurs ont de nouveau battu leur record de transfert avec Tonali. S’agit-il d’un signe de panique ou d’une marque d’ambition ? C’est peut-être juste la preuve d’un marché des transferts complètement fou. Après tout, si Elliot Anderson vaut 116 millions de livres, pourquoi Tonali ne mériterait-il pas un montant similaire ?! L’international italien s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain de Premier League ces deux dernières saisons, et il a encore plus de chances de s’épanouir sous les ordres de son compatriote Roberto De Zerbi que Fernandes. Reste que débourser une telle somme pour un joueur de 26 ans, qui a encore beaucoup à prouver au plus haut niveau, demeure un pari – un pari que les Spurs doivent absolument voir aboutir. Pour l’instant, les supporters s’en moquent. Après des années de frustration face à la prudence – voire à l’avarice – de l’ancien président exécutif Daniel Levy sur le marché des transferts, ils voient enfin leur club écraser ses rivaux de Premier League pour recruter l’un des milieux de terrain les plus convoités du moment. Note : B+

Pour Tonali : un transfert des plus inattendus. On supposait que si Tonali devait quitter le club qui l’avait soutenu pendant sa suspension pour paris illégaux, ce serait pour rejoindre l’une des meilleures équipes d’Europe. Au lieu de cela, il a rejoint une équipe qui a terminé 17e de la Premier League lors des deux dernières saisons. Que s’est-il donc passé ? Aucun club de Serie A n’avait les moyens de satisfaire son souhait supposé de rentrer au pays, et même l’élite anglaise a été, à juste titre, rebutée par les exigences financières de Newcastle. Tonali se retrouve donc à Tottenham, où il s’apprête à passer ses meilleures années – une situation pour le moins surprenante. Toutefois, si De Zerbi reste à la tête des Spurs plus de deux saisons – ce qui reste incertain –, ce transfert pourrait s’avérer bénéfique pour Tonali à long terme. Note : C+

Mark Doyle