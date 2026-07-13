Pour Brighton : Le club anglais réalise une nouvelle opération financière astucieuse, consolidant sa réputation de spécialiste du mercato en cédant un joueur pour 52 millions de livres (70 millions de dollars), soit 26 fois le montant déboursé il y a six ans. L’opération est d’autant plus astucieuse que le contrat du Néerlandais à l’Amex Stadium expirait dans moins d’un an. Les Seagulls peuvent donc savourer cette plus-value substantielle, même si certains observateurs estimaient sa valeur à 70 millions de livres (94 millions de dollars) il y a peu. Le club réinvestira logiquement cette somme dans un successeur à fort potentiel, le jeune espoir des Spurs Luka Vuskovic étant notamment dans leur viseur dans le cadre d’un transfert distinct, après son impressionnant prêt à Hambourg. Brighton dispose d’ailleurs déjà de plusieurs options en défense centrale, avec Lewis Dunk et Olivier Boscagli sous contrat, ainsi qu’Igor Julio, attendu de retour de son prêt à West Ham. Note : A
Du côté de Tottenham : Il s’agit clairement d’un transfert impulsé par le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi, qui a déjà travaillé avec Van Hecke à Brighton. On ne peut s’empêcher de penser que les Spurs se sont fait avoir en surpayant ce défenseur central, après la publication d’articles suggérant que Brighton l’évaluait à 70 millions de livres sterling, alors qu’il était sur le point d’entamer la dernière année de son contrat sur la côte sud. Un prix plus raisonnable, autour de 40 M£ (54 M$), semblait envisageable, mais Brighton est réputé pour sa fermeté à la table des négociations et Tottenham a sans doute craint de laisser filer sa cible ; leurs rivaux de Premier League, Chelsea et Liverpool, se seraient en effet montrés intéressés par Van Hecke, tandis que le capitaine des Spurs, Cristian Romero, semble presque certain de partir cet été après une saison agitée, et que son coéquipier en défense centrale, Micky van de Ven, pourrait suivre le même chemin. Les Spurs s'offrent tout de même un défenseur de 26 ans, déjà expérimenté en Premier League, capable de passer un cap, doté d'une bonne relance et de l'autorité qui a fait défaut à l'arrière-garde londonienne. L'international néerlandais pourrait former une nouvelle charnière avec Marcos Senesi, arrivé libre. Note : B-
Pour Van Hecke : Du point de vue du joueur, ce transfert s’inscrit logiquement dans sa carrière. Ayant manifesté son intention de ne pas prolonger à Brighton, il franchit un cap au milieu de sa carrière et pourrait y voir un tremplin vers de plus grandes choses après s’être imposé en Premier League. Ni Chelsea ni Liverpool n’ont finalement concrétisé leur intérêt supposé ; du coup, si Van Hecke veut s’imposer comme titulaire dans un club du « Big Six », Tottenham représente un point de départ idéal, même si le club ne disputera pas de compétition européenne cette saison. Ayant déjà travaillé avec le bouillant Italien, il connaît parfaitement le style de jeu que De Zerbi veut imposer, ce qui devrait faciliter son intégration. Les Spurs, qui doivent rebondir après une saison domestique chaotique, disposent ainsi d’une base défensive crédible alors qu’ils entrent dans une période de transition, ayant évité de justesse la relégation en 2025-2026. Note : A
Krishan Davis