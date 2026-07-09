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Andrey Santos GFXGOAL
Tom Maston,Mark Doyle et Krishan Davis

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Le transfert d’Andrey Santos, estimé à 50 millions de livres sterling, de Chelsea à Manchester United, interpelle tous les observateurs. GOAL passe en revue les opérations les plus retentissantes du mercato estival 2026

Opinion
Tottenham
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
Ibrahima Konaté
B. Silva
M. Cucurella
Manchester City
E. Anderson
Bayern Munich
I. Saibari
Chelsea
M. Palestra
Milan AC
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
J. van Hecke
A. Robertson
Manchester United
Ederson
FC Barcelone
A. Gordon
Paris Saint-Germain
Inter
Newcastle
West Ham
Nottingham Forest
Brighton
Atalanta Bergame
PSV
Premier League
LaLiga
Serie A
Ligue 1
FEATURES

Pour nombre de supporters, l’été est la période la plus attendue de l’année, non seulement en raison de la Coupe du monde qui ponctue chaque cycle de quatre ans, mais surtout parce que la fin de la saison rime avec mercato. Le mercato 2026 s’annonce d’ores et déjà bouillant : les grands noms du ballon rond se préparent à s’engager dans des transferts mirobolants avant la clôture des hostilités, fixée au 1er septembre.

Certains transferts profitent à tout le monde, mais souvent un club — ou le joueur — regrette de ne pas avoir négocié autrement.

GOAL est donc là pour vous permettre de savoir qui a le mieux tiré son épingle du jeu dans chaque transfert majeur, avant même que les joueurs ne soient officiellement présentés. Tout au long du mercato estival, nous noterons chaque transfert conclu au fur et à mesure, vous permettant ainsi de suivre les grands gagnants – et les grands perdants – de cette saison de transferts.

Découvrez toutes nos notes ci-dessous et partagez votre avis dans les commentaires.

  • 안드레이 산투스 (Andrey Santos)Getty Images

    9 juillet : Andrey Santos (de Chelsea à Manchester United, 50 millions de livres sterling)

    Du côté de Chelsea : L'été insolite de Chelsea se poursuit, le club ayant accepté de céder l'un de ses jeunes joueurs prometteurs à un rival direct dans la course au top 4 de la Premier League. Andrey Santos semblait bien progresser depuis son retour d'un prêt fructueux au club partenaire de Strasbourg, où il avait intégré l'équipe première. Il a en effet été régulièrement aligné tout au long de la saison 2025-2026 et a souvent impressionné en remplaçant Enzo Fernandez et Moises Caicedo. Si le départ de Fernández se confirme, le nouvel entraîneur Xabi Alonso se retrouvera donc avec un effectif limité dans ce secteur. Cependant, le joueur de 22 ans n’a manifestement pas été jugé intouchable, et l’offre de Manchester United, d’un montant de 48 millions de livres sterling (64 millions de dollars) plus 2 millions de livres de primes, pour un milieu de terrain encore intermittent, s’est avérée trop alléchante pour être refusée. Le modèle « BlueCo » s’applique : Chelsea va enregistrer une plus-value substantielle sur un joueur acheté 16 millions de livres en 2023, alors qu’il était encore un jeune talent prometteur en provenance de Vasco da Gama. Cette décision purement commerciale laisse un goût amer, mais la somme considérable proposée rendait l’offre difficile à refuser. Si Santos explose à Manchester United, ce transfert sera jugé très sévèrement. Note : B-

    Ducôté de Manchester United : un transfert qui interpelle. Après avoir manqué leurs principales cibles au milieu de terrain, Elliot Anderson (parti à Manchester City) et Matheus Fernandes (à Tottenham), les Red Devils se sont tournés en urgence vers Santos pour éviter de débuter la pré-saison, le 18 juillet, avec seulement Mason Mount comme milieu confirmé, Kobbie Mainoo étant encore à la Coupe du monde avec l’Angleterre. Selon certaines sources, les dirigeants mancuniens sont restés « calmes » après l’échec de la piste Fernandes, mais Santos n’est pas du même calibre que leurs cibles initiales et débourser 50 millions de livres pour un joueur que Chelsea était prêt à céder paraît excessif. Les Red Devils sont certes à la recherche de renforts au milieu de terrain après le départ de Casemiro et la grave blessure de Manuel Ugarte, mais ils ont ici payé cher un joueur dont la place de titulaire n’est pas garantie une fois le mercato terminé. Reste qu’à 22 ans, il possède encore une marge de progression significative. Note : C

    Concernant Andrey Santos : Écarté de la sélection brésilienne de Carlo Ancelotti après une saison passée entre banc et terrain à Chelsea, le milieu de terrain chercherait, d’après plusieurs sources, un « temps de jeu régulier en équipe première » qu’il espère trouver chez les Red Devils. Reste à voir s’il disposera de plus de temps de jeu à Old Trafford qu’à Stamford Bridge ; cela dépendra en grande partie des autres recrues mancuniennes, son compatriote Ederson étant également sur le point d’arriver et d’autres joueurs devant probablement suivre dans le cadre de la refonte du milieu de terrain du club. Il pourrait chercher un nouveau départ loin du chaos du board et des changements d’entraîneurs à Chelsea, même s’il n’y a aucune garantie que Manchester United lui offre plus de stabilité à long terme. En revanche, les Red Devils peuvent lui promettre la Ligue des champions, ce qui devrait se traduire par davantage de temps de jeu, puisque son futur ex-club n’a obtenu aucune qualification européenne. Reste que c’est au joueur de s’imposer comme un élément clé dans son nouvel environnement. Note : B

    Krishan Davis

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  • Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    6 juillet : Sandro Tonali (de Newcastle à Tottenham, 100 millions de livres sterling)

    Pour Newcastle : la bulle a bel et bien éclaté. Qualifié pour la Ligue des champions la saison passée après avoir mis fin à son long jeûne de titres en battant Liverpool en finale de la Carabao Cup, le club était alors porté par l’espoir de devenir, grâce à son propriétaire public, l’équivalent anglais du PSG qatari. Mais les Reds ont rapidement rappelé aux Magpies leur place dans la hiérarchie de la Premier League en leur arrachant Alexander Isak dans des circonstances particulièrement douloureuses. Si les Magpies avaient investi judicieusement les 60 millions de livres alors record, la saison aurait pu être différente. Ils ont au lieu de cela dilapidé des millions en recrutant dans la précipitation Yoane Wissa, Nick Woltemade et Anthony Elanga, un trio dont l’apport s’est avéré insuffisant. Résultat : l’équipe d’Eddie Howe a terminé à une modeste 12e place. Le départ d’Anthony Gordon, acté bien avant la fin d’une saison catastrophique, n’a fait que confirmer la tendance. Mais c’est la vente de Tonali à Tottenham, de tous les clubs possibles, qui a véritablement sonné le glas des ambitions locales. Pire encore, le capitaine Bruno Guimaraes devrait à son tour faire ses valises dans les semaines à venir, ce qui achèvera sans doute de démanteler l’équipe. En résumé, les propriétaires saoudiens réduisent leurs investissements sportifs, annonçant de nouveaux déboires à venir. Les supporters ne peuvent même pas se consoler avec ce montant à neuf chiffres, qui risque de toute façon d’être gaspillé. Note : F

    Pour Tottenham : Un autre coup retentissant. À peine un jour après avoir déboursé 85 millions de livres pour Mateus Fernandes, les Spurs ont de nouveau battu leur record de transfert avec Tonali. S’agit-il de signes de panique ou d’une ambition décomplexée ? Peut-être simplement la preuve d’un marché des transferts devenu fou. Après tout, si Elliot Anderson vaut 116 millions de livres, pourquoi Tonali ne mériterait-il pas un montant similaire ? L’international italien s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain de Premier League ces deux dernières saisons et il a encore plus de chances de s’épanouir sous les ordres de son compatriote Roberto De Zerbi que Fernandes. Bien sûr, débourser une telle somme pour un joueur de 26 ans, qui a encore beaucoup à prouver au plus haut niveau, reste un pari – un pari que les Spurs doivent absolument voir aboutir. Pour l’instant, les supporters s’en moquent. Après des années de frustration face à la prudence – voire à l’avarice – de l’ancien président exécutif Daniel Levy sur le marché des transferts, ils voient enfin leur club écraser ses rivaux de Premier League pour recruter l’un des milieux les plus convoités du moment. Note : B+

    Pour Tonali : un transfert des plus inattendus. On supposait que si Tonali devait quitter le club qui l’avait soutenu pendant sa suspension pour paris illégaux, ce serait pour rejoindre l’une des meilleures équipes d’Europe. Il a au contraire rejoint une équipe qui a terminé 17e de la Premier League lors des deux dernières saisons. Que s’est-il donc passé ? Aucun club de Serie A n’avait les moyens de satisfaire son souhait supposé de rentrer au pays, et même l’élite anglaise a été, à juste titre, rebutée par les exigences financières de Newcastle. Tonali se retrouve donc à Tottenham, où il s’apprête à passer ses meilleures années – une situation pour le moins surprenante. Si De Zerbi reste plus de deux saisons – ce qui est loin d’être acquis –, ce choix pourrait alors s’avérer judicieux pour le milieu transalpin. Note : C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 juillet : Denzel Dumfries (de l’Inter au Real Madrid, 20 millions d’euros)

    Côté Inter : On peut s’interroger sur la décision de l’Inter d’avoir inclus une clause libératoire aussi modeste dans le contrat d’un joueur devenu l’une de ses figures de proue, même si une blessure à la cheville et l’opération qui a suivi ont entravé la saison 2025-2026 de Dumfries. Reste que, dans sa meilleure version, il figure parmi les arrière droits les plus offensifs du moment ; or, 20 millions d’euros (17 millions de livres sterling / 23 millions de dollars) représentent une mauvaise affaire pour les Nerazzurri, qui auraient pu tirer bien plus sur le marché actuel d’un joueur sous contrat pour encore deux ans. Pour être honnête, l’Inter avait sans doute les mains liées : lorsque le Néerlandais a prolongé son contrat en septembre 2024, il aurait exigé cette clause, fixée à 25 millions d’euros pour les clubs hors d’Italie à l’été 2025 avant d’être revue à la baisse cette année. Note : C

    Pour Madrid : Le Real réalise une nouvelle opération astucieuse, fidèle à sa réputation de chasseur de bonnes affaires malgré les contraintes financières de la Liga. Dumfries vaut au moins le double des 20 millions d’euros déboursés, une somme bien inférieure aux 30 millions initialement prévus pour recruter un arrière droit capable de rivaliser avec Trent Alexander-Arnold après le départ de la légende Dani Carvajal. Comme son homologue anglais, il reste toutefois davantage un défenseur latéral dont l’apport offensif dépasse souvent l’impact défensif, ce qui pourrait créer un déséquilibre exploitable par les adversaires plus huppés. À 30 ans, il n’incarne certes pas une solution à long terme, mais pour un tel montant, il constitue une solution provisoire tout à fait valable pour au moins deux saisons. Note : A

    Pour Dumfries : ce type de transfert, à ce stade de sa carrière, illustre parfaitement la raison pour laquelle le Néerlandais a insisté pour que cette clause libératoire figure dans son contrat. Arrivé en 2021 en provenance du PSV, il a été un fidèle serviteur de l’Inter, contribuant à 55 buts en 207 apparitions comme arrière droit, et aidant les Nerazzurri à remporter la Serie A en 2023-24 et 2025-26, ainsi qu’à atteindre deux finales de Ligue des champions. Il a sans aucun doute mérité ce qui pourrait bien être son dernier grand transfert, et son faible prix permettra d’alléger quelque peu la pression au Bernabéu. Il sera très intéressant de voir s’il parviendra à évincer Alexander-Arnold de l’équipe, après avoir, selon certaines informations, eu des discussions avec José Mourinho au sujet du rôle qu’il sera amené à jouer. Note : A+

    Krishan Davis

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  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    2 juillet : Elliot Anderson (de Nottingham Forest à Manchester City, 116 millions de livres sterling)

    Ducôté de Forest, les sentiments sont mitigés. Si le club regrettera Anderson, pièce maîtresse de la qualification en Europa League et du parcours jusqu’en demi-finales la saison passée, la direction se frotte les mains : le départ du milieu de terrain, véritable pivot de l’équipe, devrait rapporter une somme colossale. Reste que l’aspect financier ne sera pas un souci. Que le montant réel s’élève à 116 ou à 130 millions de livres (Forest évoque la seconde somme), il s’agit d’une somme colossale pour un joueur acheté 35 millions de livres il y a deux ans. Ainsi, même si Anderson manquera au City Ground, la direction savourera ce coup de maître face à City. Note : A

    Pour Man City : leur nouveau Rodri. Ou, du moins, il vaudrait mieux qu’il le soit. Bien que Rodri n’ait pas encore clairement fait part de ses intentions, tout porte à croire que le lauréat du Ballon d’Or quittera l’Etihad cet été pour retourner dans son Espagne natale – et même s’il ne le fait pas, City avait de toute façon besoin d’un digne héritier pour succéder au joueur de 30 ans. Après tout, ce n’est pas comme si Nico González ou Matheus Nunes avaient jamais vraiment convaincu au poste de numéro 6. Anderson, en revanche, a tout pour plaire. C’est un joueur qui a fait ses preuves en Premier League et qui, la saison dernière, a enregistré plus de touches de balle et remporté plus de duels que n’importe quel autre joueur de l’élite anglaise, ce qui signifie qu’il semble parfaitement adapté au milieu de terrain d’Enzo Maresca. Reste que ce transfert illustre à merveille la « taxe anglaise ». À 23 ans, Anderson est un très bon joueur qui pourrait, à terme, devenir un grand joueur, mais il sort tout juste de deux bonnes saisons à Forest et n’a même pas encore disputé la Ligue des champions. Il est tout simplement impensable que City ait dû débourser un montant à neuf chiffres pour un joueur encore international écossais plutôt qu’anglais. Note : C

    Pour Anderson : le bon choix au bon moment. Le joueur a clairement dépassé le niveau de Forest. Il a démontré qu’il avait le potentiel pour évoluer au plus haut niveau et il va désormais avoir l’occasion de le faire à City. Le montant du transfert s’accompagne d’une pression énorme, et Anderson ne serait pas le premier jeune milieu de terrain anglais prometteur à peiner à l’Etihad. Cependant, à 23 ans, il paraît plus complet que Kalvin Phillips au même âge, d’autant que Rodri ne devrait pas lui barrer l’accès au onze. Même si l’ère post-Guardiola à Manchester City reste incertaine, c’est une chance unique pour lui de s’imposer comme l’un des meilleurs milieux centraux du continent. Note : A+

    Mark Doyle

  • Matheus Fernandes West Ham 2025-26Getty Images

    2 juillet : Matheus Fernandes (de West Ham à Tottenham, 85 millions de livres sterling)

    Pour West Ham, ce transfert colossal atténue considérablement l’impact financier de la relégation. Dès la descente en Championship actée, la vente de joueurs clés s’imposait ; Fernandes, milieu de terrain de grande classe déjà courtisé par les rivaux avant même la dernière journée, figurait en tête de liste. Son départ ne surprend donc personne. Ce qui surprend, c’est que West Ham ait obtenu exactement le montant réclamé pour le Portugais, alors que sa position de négociation semblait défavorable. Pour une fois, la direction des Hammers, souvent critiquée à juste titre, mérite des éloges. Note : A

    Pour Tottenham : Une nouvelle preuve que le club ne fait pas les choses à moitié cet été. Après deux exercices catastrophiques, dont le second a failli se conclure par une relégation, les Spurs ont agi vite pour ne plus jamais se retrouver dans cette position. Si le recrutement de Jan Paul van Hecke pour 52 millions de livres sterling était déjà un message fort, ce coup-ci monte d’un cran. Fernandes, 21 ans, est un joueur très talentueux capable d’évoluer à plusieurs postes et dont on dit depuis longtemps qu’il s’épanouirait dans un effectif plus solide. Il est clair que Roberto De Zerbi le considère comme l’homme de base de son système. Toutefois, l’opération laisse transparaître une certaine fébrilité : déterminés à refondre un milieu de terrain trop limités, les Spurs, déjà prêts à débourser 52 M£ pour Jan Paul van Hecke, ont accepté de payer le prix fort pour devancer Manchester United et s’offrir le Portugais. Par conséquent, ce transfert doit absolument porter ses fruits pour les Spurs – et ce, dès maintenant – sous peine de devenir rapidement un nouveau sujet de critique à l’encontre des propriétaires du club. Pour remettre les chiffres en perspective, le PSG a versé 60 millions d’euros au Benfica pour João Neves, et Fernandes est loin d’être aussi bon que son compatriote de 21 ans ; il doit donc vraiment prouver qu’il en est capable. Note : C+

    Pour Fernandes : un choix surprenant a priori. Le milieu était annoncé dans le viseur de Manchester United, Liverpool ou encore du PSG. Il a finalement opté pour les Spurs, qui ont terminé la saison dernière juste devant West Ham, avec deux points d’avance, ce qui ressemble à un simple déplacement latéral. Néanmoins, les Londoniens devraient être bien plus solides la saison prochaine et Fernandes est précisément le profil de milieu que De Zerbi peut faire exploser. Reste à savoir combien de temps l’Italien restera à Tottenham, aucune des deux parties n’étant réputée pour sa stabilité ; mais le Portugais est certain de débuter, ce qui n’aurait pas été le cas ailleurs. Note : B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich GFXGetty/GOAL

    1er juillet : Ismael Saibari (PSV vers le Bayern Munich, 50 millions d’euros)

    Pour le PSV, l'élimination est à la fois décevante et inévitable. Saibari a conquis trois titres consécutifs sous les couleurs du club et son influence n'a cessé de grandir. Il était donc logique qu'il soit rapidement recruté par l'un des cadors européens. Certains estiment que le PSV aurait pu attendre la fin de la Coupe du monde pour fixer son prix, Saibari pouvant encore monter en valeur en Amérique du Nord ; reste qu’il s’agit d’une belle somme pour un joueur recruté à Genk pour un peu plus de 5 millions d’euros il y a quatre ans. Les fonds ainsi récupérés devraient être réinvestis judicieusement par un club qui, malgré ses ventes récurrentes, continue de domineren Pays-Bas. Note : B 

    Pour le Bayern : une excellente opération. La valeur marchande de Saibari n’avait cessé d’augmenter ces dernières semaines grâce à ses performances sensationnelles sous les couleurs du Maroc. À 25 ans, il a marqué lors des trois matchs de poule de son pays en Coupe du monde, avant de transformer le penalty décisif lors de la victoire en seizièmes de finale contre les Pays-Bas. Cependant, comme l’a révélé le directeur sportif Max Eberl, le Bayern travaillait sur ce dossier depuis plusieurs mois. Aucune décision hâtive donc, mais une conviction ancienne : Saïbari possède la technique, l’engagement et la polyvalence nécessaires pour enrichir une ligne d’attaque déjà redoutable. Nous ne voyons aucune raison de douter de cette évaluation. Note : A

    Pour Saibari : l’été de tous les succès. La Coupe du monde ne pouvait pas mieux se dérouler pour lui : ses performances dynamiques avec une équipe marocaine très impressionnante l’ont fait entrer dans le radar du grand public. Il réalise désormais le classique « transfert de rêve » vers « l’un des plus grands clubs du monde », même si s’imposer dans un onze de départ comprenant Harry Kane, Luis Díaz, Michael Olise et Jamal Musiala risque d’être un véritable casse-tête. Cependant, les meilleures années de Saibari sont encore devant lui ; il savoure logiquement son moment et se sait capable d’apporter une valeur ajoutée à l’effectif bavarois. Vincent Kompany partage cet avis : le profil du Marocain semble mieux correspondre aux besoins du club que celui de Nicolas Jackson. Note : A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1er juillet : Marco Palestra (Atalanta à Chelsea, 47 M£)

    Du côté de l'Atalanta : après avoir finalisé la vente d'Ederson à Manchester United, cette nouvelle opération s'annonce comme une affaire particulièrement astucieuse pour le club. La somme considérable de 55 millions d’euros (47 millions de livres sterling / 62 millions de dollars) versée pour Palestra représente un bénéfice net pour un joueur issu de son centre de formation, mais qui n’a disputé qu’une poignée de matches avec l’équipe première. Le club aurait en effet décidé il y a quelque temps de tirer profit de cette situation plutôt que de réintégrer Palestra après son prêt réussi à Cagliari. À 21 ans, il devient le quatrième transfert le plus onéreux de l’histoire du club. Si l’on peut regretter que Palestra ne reste pas à Bergame pour s’imposer au sein du club qu’il a rejoint à 10 ans, l’intérêt de formations comme l’Inter et Chelsea a rapidement fait évoluer sa réflexion, rendant son départ quasi inévitable. Note : A

    Pour Chelsea : Un indicateur intéressant de l’influence de Xabi Alonso en tant que directeur sportif de Chelsea, plutôt qu’en tant qu’entraîneur principal. L’Espagnol aurait donné son feu vert à ce transfert, et le club a agi rapidement pour conclure un accord avec l’Atalanta, se plaçant en pole position en l’espace de 24 heures pour devancer l’Inter dans la course à Palestra. On s’attendait largement à ce qu’il rejoigne les vainqueurs du Scudetto ; c’est donc certainement un coup de maître en ce sens. Arrière latéral polyvalent, rapide et puissant, Palestra – désigné Défenseur de l’année de la Serie A pour la saison 2025-2026 – devrait s’intégrer au système d’Alonso, que ce soit dans une défense à trois ou à quatre, et il semble capable de répondre aux exigences de la Premier League. Néanmoins, après avoir déboursé jusqu’à 55 millions d’euros, on ne peut s’empêcher de penser que Chelsea a surpayé : un montant colossal aux standards de la Serie A, qui aurait apparemment éclipsé l’offre de l’Inter, et le joueur, âgé de 21 ans, manque encore d’expérience, n’ayant qu’une seule saison de haut niveau à son actif. Un certain risque demeure donc. Note : B

    Pour Palestra : Seul le joueur peut expliquer son choix de Chelsea plutôt que l’Inter, club de son enfance et de ses premiers pas en centre de formation. Mais l’offre des Blues, proche de 100 000 £ par semaine, dépassait largement la proposition des Nerazzurri, ce qui a sans doute pesé lourd dans la balance. Cela dit, Palestra possède toutes les qualités pour réussir en Premier League et semble avoir sauté sur l’occasion de se mesurer à l’élite anglaise. Il sera encouragé par le succès de Riccardo Calafiori à Arsenal, tandis que son compatriote Giovanni Leoni a rejoint Liverpool l’été dernier, signe que de plus en plus de joueurs sont prêts à quitter la Serie A dès le début de leur carrière. Il a sans doute été influencé par la détermination d’Alonso à le faire venir à Stamford Bridge, ce qui laisse penser qu’il pourrait bien devenir un élément clé sous les ordres du nouvel entraîneur. Note : A

    Krishan Davis

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    30 juin : Goncalo Ramos (du Paris Saint-Germain à l'AC Milan, 75 millions d'euros)

    Pour le PSG, c’est le jackpot. Les champions d’Europe peuvent se frotter les mains : un club s’est engagé à leur verser une somme considérable pour un joueur de banc qui n’a pas disputé la moindre rencontre de Ligue des champions la saison passée. Rappelons que l’attaquant portugais devait résoudre les problèmes offensifs du club parisien, mais il a principalement occupé le banc au Parc des Princes, Luis Enrique préférant transformer Ousmane Dembélé en « faux numéro 9 », ce qui n’est guère flatteur pour le joueur ibérique. Pas plus que le fait qu’il demeure encore aujourd’hui la doublure d’un Cristiano Ronaldo de 41 ans en sélection. Les cadors européens ne se pressaient donc pas pour recruter Ramos cet été, et encore moins au prix absurde de 75 millions d’euros. Grâce à cette opération éclatante, le PSG a toutefois réuni plus de la moitié des fonds nécessaires pour recruter Yan Diomande, un joueur qui, lui, devrait réellement renforcer l’attaque parisienne. Note : A+

    Pour Milan : Incroyable, tout simplement incroyable. Mettons les choses au clair d’emblée : Ramos est un bon attaquant. Il a montré un grand potentiel au Benfica et a prouvé qu’il pouvait faire la différence en sortant du banc au PSG en marquant 45 buts en trois saisons. Cependant, son prix n’a aucun sens, surtout pour une équipe milanaise qui n’est pas vraiment à flot financièrement. Conséquence immédiate : supporters, observateurs et journalistes transalpins s’échinent à percer le mystère de cette opération. Si elle pourrait présager un départ imminent de Rafael Leão, la présence de Jorge Mendes a suscité les habituelles théories du complot, tandis que les liens entre Gerry Cardinale et Nasser Al-Khelaïfi sont rappelés à l’appui. Nul ne sait encore pourquoi le club lombard a déboursé une somme record pour l’attaquant. Rappelons-le : il devrait y trouver un buteur efficace, capable de répondre aux attentes de Ruben Amorim au poste de numéro 9. Reste que c’est le transfert le plus cher en Italie depuis l’arrivée de Romelu Lukaku à l’Inter, et que Ramos n’offre pas la même garantie de production offensive. Note : D+

    Pour Ramos : une chance, enfin, pour ce remplaçant de longue date de devenir un véritable leader. On avait cru, après son triplé sous Fernando Santos au Mondial 2022, assister à la naissance d’une star. Mais Roberto Martinez, plutôt que de bâtir l’attaque portugaise autour de cet avant-centre prometteur, a maintenu Ronaldo, bloquant ainsi Ramos pendant des années. Il est vrai qu’il n’a pas suffisamment brillé pour mettre Ronaldo et Martinez sous une réelle pression. Le scénario a été similaire à Paris, où le constat est sans appel : si le PSG disposait d’un effectif enviable d’attaquants phénoménaux, Ramos n’en faisait pas partie. Il n’était qu’un bon joueur à faire entrer en cours de match, un remplaçant capable d’avoir un impact. Mais surtout, il a désormais l’occasion de changer la donne. Ramos va désormais être le fer de lance d’un Milan AC en pleine reconstruction, qui demeure l’un des plus grands clubs mondiaux. La pression sera énorme pour justifier un transfert aussi coûteux, surtout dans un championnat où de tels montants sont rares. À lui de jouer, Gonçalo : le moment est venu de prouver sa valeur. Note : A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 juin : Jan Paul van Hecke (de Brighton à Tottenham, 52 millions de livres sterling)

    Pour Brighton : Le club anglais réalise une nouvelle opération financière astucieuse, consolidant sa réputation de spécialiste du mercato enencaissant 52 millions de livres sterling (70 millions de dollars) pour un joueur recruté 2 millions de livres sterling six ans plus tôt. L’opération est d’autant plus astucieuse que le contrat du Néerlandais à l’Amex Stadium expirait dans moins d’un an. Les Seagulls peuvent donc se féliciter d’avoir tiré une somme aussi importante pour un joueur dont la valeur était précédemment estimée à 70 millions de livres (94 millions de dollars). Le club réinvestira logiquement cette somme dans un successeur à fort potentiel, le jeune espoir des Spurs Luka Vuskovic figurant en bonne place sur leur liste de cibles dans le cadre d’un transfert distinct, après son impressionnant prêt à Hambourg. Les Seagulls disposent par ailleurs d’un solide vivier de défenseurs centraux, avec Lewis Dunk et Olivier Boscagli sous contrat, sans oublier Igor Julio, attendu de retour de son prêt à West Ham. Note : A

    Du côté de Tottenham : Il s’agit clairement d’un transfert impulsé par le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi, qui a déjà travaillé avec Van Hecke à Brighton. On ne peut s’empêcher de penser que les Spurs se sont fait avoir en surpayant ce défenseur central, après la publication d’articles suggérant que Brighton l’évaluait à 70 millions de livres sterling, alors qu’il était sur le point d’entamer la dernière année de son contrat sur la côte sud. Un prix plus réaliste pour un défenseur de ce calibre aurait pu se situer autour de 40 millions de livres (54 millions de dollars), mais Brighton est réputé pour sa fermeté en matière de négociations et Tottenham a peut-être senti qu’il devait agir ; leurs rivaux de Premier League, Chelsea et Liverpool, se seraient en effet montrés intéressés par Van Hecke, tandis que le capitaine des Spurs, Cristian Romero, semble presque certain de partir cet été après une saison agitée, et que son coéquipier en défense centrale, Micky van de Ven, pourrait suivre le même chemin. Tottenham s'offre au moins un défenseur qui a fait ses preuves en Premier League, qui, à 26 ans, n'a pas encore atteint son apogée, qui est un excellent passeur et qui possède cette combativité et ces qualités de leader qui ont tant manqué à l'équipe. L'international néerlandais pourrait bien former une nouvelle paire de défenseurs centraux aux côtés de Marcos Senesi, recruté gratuitement. Note : B-

    Pour Van Hecke : Du point de vue du joueur, ce transfert s’inscrit logiquement. Ayant manifesté son intention de ne pas prolonger à l’Amex, il franchit un cap au milieu de sa carrière et pourrait y voir un tremplin vers de plus grandes choses après s’être imposé en Premier League. Ni Chelsea ni Liverpool n’ont concrétisé leur intérêt supposé ; si Van Hecke veut donc s’imposer comme titulaire dans un club du « Big Six », Tottenham représente un point de départ idéal, même si le club ne disputera pas de compétition européenne cette saison. Ayant déjà travaillé avec le bouillant Italien, il connaît parfaitement le style de jeu que De Zerbi veut imposer, ce qui facilitera son intégration. Les Spurs, qui doivent rebondir après une saison domestique chaotique, disposent ainsi d’une base défensive crédible alors qu’ils traversent une période de transition post-relégation en 2025-2026. Note : A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 juin : Victor Muñoz (d’Osasuna à Liverpool, 34,5 millions de livres sterling)

    Du côté d’Osasuna : À première vue, on pourrait penser qu’Osasuna a réalisé une plus-value substantielle sur un joueur recruté l’été dernier pour seulement 5 millions d’euros, mais le club de Pampelune était handicapé par une clause de revente de 50 % inscrite dans l’accord avec le Real Madrid. Ainsi, 20 des 40 millions d’euros (34,5 M£ / 45 M$) de sa clause libératoire iront directement aux « Blancos », même si le bénéfice net de 15 millions d’euros (13 M£ / 17 M$) demeure conséquent pour un club de la taille d’Osasuna. Le départ de Muñoz était prévisible après une saison au cours de laquelle il a contribué à 12 buts et a été sélectionné dans l’équipe d’Espagne pour la Coupe du monde ; la clause libératoire a donc contraint le club à accepter ce montant. Note : B-

    Pour Liverpool : Première recrue de l’ère Andoni Iraola et nouvel acte de la rivalité entre Liverpool et Newcastle sur le marché des transferts. Les Magpies avaient coché Muñoz pour remplacer à long terme Anthony Gordon, parti à Barcelone, mais, flairant l’occasion, les Reds ont bondi pour leur ravir leur proie alors que les discussions étaient déjà très avancées et que l’offre des Tynesiders semblait acceptée. Les Reds voient déjà l’opération comme un coup de maître, d’autant plus qu’ils s’offrent un jeune ailier prometteur pour un montant qui pourrait s’avérer être une aubaine. Polyvalent, Muñoz peut jouer sur les deux ailes ou dans l’axe, apportant qualité et profondeur après le départ de Mohamed Salah et la blessure d’Hugo Ekitike, qui ont laissé un vide dans l’attaque des Reds. Attaquant direct et rapide, qui défend aussi avec intensité, ce joueur de 22 ans correspond parfaitement au style de jeu du nouvel entraîneur Iraola, qui aurait d’ailleurs insisté pour que le transfert se concrétise. Il devra toutefois veiller à ce que l’arrivée de l’Espagnol n’entrave pas la progression de Rio Ngumoha vers le statut de véritable superstar, même si le club est convaincu que ce ne sera pas le cas. Note : A 

    Pour Muñoz : une fois les offres de Liverpool et de Newcastle acceptées, le choix final lui est revenu, et on ne peut pas lui reprocher d’avoir opté pour Anfield. Âgé de seulement 22 ans, il a déjà mené une carrière itinérante et s’apprête à rejoindre son troisième grand club. Formé à La Masia puis passé par le Real Madrid avant de s’engager à Osasuna il y a un an, il espère cette fois s’installer durablement et éclore comme une star sous les ordres de son compatriote Iraola, qui devrait faciliter son adaptation. Il devra toutefois se battre pour gagner sa place de titulaire, ce qui l’obligera à améliorer son rendement global, d’autant plus que Liverpool devrait toujours tenter de recruter Yan Diomande, l’ailier prodige très coté du RB Leipzig. Il devrait toutefois bénéficier de nombreuses opportunités dans la nouvelle ligne d’attaque des Reds grâce à sa polyvalence. Note : A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 juin : Ibrahima Konaté (Liverpool → Real Madrid, transfert gratuit)

    Du côté de Liverpool, le club s’est retrouvé dos au mur concernant l’avenir de Konaté, une situation qui aurait pu être évitée si le contrat du défenseur n’avait pas été laissé à expiration. S’ils l’avaient prolongé au sommet de son art lors du titre 2024-2025, ils auraient pu récupérer une indemnité de transfert correcte au moment de le céder. Finalement, le Français est parti gratuitement après une saison individuelle catastrophique. Dans ce contexte, il eût été incongru de céder aux exigences salariales exorbitantes du joueur (environ 250 000 £ par semaine selon certaines sources) au cœur d’une saison chaotique, émaillée d’erreurs médiatisées, alors que des négociations laborieuses, étalées sur des mois, n’aboutissaient à rien, malgré l’assurance du joueur, en avril, d’être proche d’un accord. Les Reds ont certes déjà anticipé son départ en recrutant Giovanni Leoni et Jérémy Jacquet, mais l’épisode reste une perte de temps pour tous. Note : D

    Pour le Real Madrid : Le club merengue, qui courtise le joueur depuis longtemps, devrait lui offrir le salaire astronomique qu’il réclame. Même sans indemnité de transfert, ce pari demeure risqué au vu de ses performances médiocres lors de la défense ratée du titre de Liverpool. Rappelons que les Blancos avaient gelé leur intérêt dès novembre dernier, un signal significatif. Le Français reste un bon défenseur lorsqu’il est en forme et, à 27 ans, il n’a probablement pas encore atteint son apogée pour un joueur de son poste. Le Real parie donc sur un retour à son meilleur niveau en Espagne, ce qui pourrait offrir une solution relativement économique à un problème récurrent pour le club ; David Alaba quittera le Bernabéu cet été, Antonio Rüdiger a dépassé son apogée, Éder Militão continue d’être en proie aux blessures et Dean Huijsen est encore très jeune. Konaté n’est toutefois pas vraiment une solution de premier ordre, et ce transfert a tout l’air d’une opération qui pourrait très vite mal tourner, compte tenu de la surveillance intense dont font l’objet les « Blancos », tant de la part des supporters que des médias. Note : B

    Pour Konaté : Le grand gagnant de ce dossier n’est autre que Konaté, qui s’apprête à réaliser son rêve de rejoindre le Real Madrid tout en obtenant le salaire mirobolant qu’il réclamait. Il devra toutefois s’imposer rapidement comme titulaire aux côtés de Huijsen ; dans la fournaise du Bernabéu, la patience sera bien moindre face aux erreurs qui ont entaché sa dernière saison à Anfield. Konaté a suivi la voie tracée par Trent Alexander-Arnold, lui aussi arrivé libre à Madrid, et les galères de l’Anglais lors de sa première saison devraient lui servir de leçon. Mais s’il retrouve vite confiance et son meilleur niveau, il pourra s’imposer comme un maillon clé de l’un des plus grands clubs du monde, au sein du nouveau Real de José Mourinho. Rien n’est moins sûr, toutefois. Note : A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 juin : Bernardo Silva (de Manchester City au Real Madrid, en tant que joueur libre)

    Pour Manchester City, c’est la perte d’une légende. Bernardo est tout simplement l’un des meilleurs footballeurs à avoir jamais évolué en Premier League, un milieu offensif incroyablement travailleur et créatif qui a joué un rôle essentiel dans la longue période de succès des Citizens. Le Portugais incarnait en quelque sorte le joueur idéal de Pep Guardiola, ce qui explique pourquoi le Catalan l’aimait tant et a versé quelques larmes lors des adieux émouvants de Silva à l’Etihad. Guardiola espérait que le joueur de 31 ans achève sa carrière à City, mais ce départ se profilait depuis plusieurs mois. Le voir partir sans indemnité n’est certes pas idéal sur le plan financier, c’est pourtant le minimum qu’il méritait après neuf années d’un service exceptionnel. Son talent, son intelligence et, surtout, sa personnalité vont cruellement manquer aux Citizens. Note : D

    Pour le Real Madrid : deux raisons de sabrer le champagne. Non seulement les « Blancos » ont recruté un joueur d’exception sans débourser un centime, mais ils ont devancé leur rival de toujours, Barcelone, pour s’attacher ses services. Après des mois de spéculations – que Bernardo avait lui-même alimentées –, un transfert au Camp Nou semblait acquis. Cependant, l’arrivée de José Mourinho au Bernabéu a tout changé. « Le Special One » a fait de la signature de son compatriote une priorité, et l’affaire a été conclue en 36 heures. Les meilleurs jours de Silva sont incontestablement derrière lui, mais il a montré, lors de la course au titre de Premier League la saison dernière, qu’il restait capable de s’imposer dans les matchs les plus importants (sa prestation contre Arsenal à l’Etihad était exceptionnelle). Mais ce qui compte peut-être plus que tout, c’est que Bernardo incarne le modèle parfait pour les jeunes joueurs de l’effectif madrilène, incarnant exactement ce que Mourinho attend de ses joueurs : un mélange idéal de talent et de ténacité. On comprend donc aisément pourquoi le Real a devancé le Barça dans la course à l’international portugais. Note : B+

    Pour Bernardo Silva : le départ en Espagne qu’il convoitait depuis si longtemps. Depuis au moins trois étés, voire plus, le milieu offensif était pressenti pour rejoindre l’une des meilleures équipes de Liga. Mais à chaque fois, Guardiola l’avait convaincu de rester une saison de plus à l’Etihad. Cette fois, rien n’a pu le faire changer d’avis : il va enfin porter les couleurs d’un des géants historiques du football européen. Certes, le Real traverse une zone de turbulences et a été détrôné par le Barça en Espagne, mais l’aider à retrouver son trône constitue un défi que le Portugais relèvera avec plaisir. La concurrence est féroce au Real et Silva n’est plus aussi vif qu’auparavant, mais, comme le rappelle Guardiola, les cinq premiers yards se jouent dans la tête ; or, peu de joueurs possèdent une telle rapidité d’esprit que l’ancien capitaine de City. Même s’il aurait pu rejoindre la capitale espagnole plus tôt, l’expérience et les qualités du Portugais lui permettent d’espérer suivre la trajectoire de Luka Modric – autre recrutement de Mourinho au Bernabéu – et de briller en Espagne jusqu’au crépuscule de sa carrière. Note : A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 juin : Marc Cucurella (de Chelsea au Real Madrid, 60 millions d’euros)

    Ducôté de Chelsea, la situation paraît surprenante : arrivé en 2022 après un début d’adaptation difficile, Cucurella s’est imposé comme un pilier de la défense des Blues. Le voir partir avec une perte financière interpelle donc. À son meilleur niveau, l’Espagnol compte parmi les meilleurs à son poste. Cela dit, Chelsea l’avait sans doute surpayé lors de son arrivée en provenance de Brighton pour 60 millions de livres (80 millions de dollars), et comme il aurait manifesté son envie de partir tout en critiquant ouvertement la direction du club, les Blues se contenteront probablement de récupérer jusqu’à 52 millions de livres (69 millions de dollars), estimant qu’il n’était pas intouchable. À 28 ans, le natif de Valence aurait sans doute vu son prix baisser lors des prochains mercatos. Son départ prive un effectif déjà peu expérimenté d’un de ses joueurs les plus chevronnés, mais Chelsea semble faire confiance au jeune Jorrel Hato, ainsi qu’à la future recrue Valentin Barco, pour pallier cette absence. Note : B-

    Côté Real Madrid : tout ce que dit José Mourinho semble être loi, puisque le club entame son mercato estival par une recrue surprise. Les Merengues avaient déjà dépensé des sommes importantes pour un arrière gauche l’été dernier afin de faire revenir Álvaro Carreras en provenance du Benfica, mais cela ne les a pas empêchés de s’intéresser de près à Cucurella, ciblé par leur nouvel (ancien) entraîneur. Un montant de 60 millions d’euros, somme très élevée pour un club qui a généralement fait preuve de prudence sur le marché des transferts ces dernières années, et qui exigera un retour sur investissement immédiat de la part d’un joueur dont le niveau a légèrement baissé ces derniers mois. À l’aube de ses 28 ans, Cucurella devrait être au sommet de son art, mais combien d’années de haut niveau les « Blancos » pourront-ils réellement tirer de lui ? Il possède en tout cas les qualités d’un joueur « à la Mourinho », avec son énergie et son agressivité. Le Real se retrouve désormais avec quatre arrières gauches en équipe première : le nouveau venu, Carreras, Ferland Mendy et Fran García ; il va donc certainement falloir faire des choix en matière de départs. Note : C

    Pour Cucurella : Le latéral est sans doute le grand gagnant de l’opération. Il quitte un Chelsea en pleine dérive pour rejoindre l’un des plus grands clubs de la planète au meilleur moment de sa carrière. Les médias avaient rapporté son désir de retourner en Espagne, déçu par la gestion des Blues à Stamford Bridge, mais personne ne s’attendait à le voir filer au Bernabéu alors que l’Atlético Madrid était aussi sur le coup. Pas étonnant que le dossier se soit bouclé si vite : Cucurella aurait aussitôt donné son feu vert dès l’appel du Real. Repéré par Mourinho, il a les atouts pour s’imposer comme un joueur clé, tandis que Carreras devrait alterner sa présence dans le onze du Portugais. Toutefois, compte tenu du montant considérable de son transfert, il devra faire ses preuves sans tarder, sous peine de s’attirer les foudres des supporters du Bernabéu, réputés pour leur impatience, d’autant plus qu’il entretient des liens avec Barcelone. Note : A

    Krishan Davis


  • Andy RobertsonGetty Images

    5 juin : Andy Robertson (de Liverpool à Tottenham, transfert gratuit)

    Pour Liverpool, un départ chargé d’émotion. Robertson compte parmi les meilleures recrues de l’histoire du club et s’est imposé comme l’un des piliers de l’ère Jürgen Klopp. Arrivé en 2017 en provenance de Hull City pour seulement 8 millions de livres sterling, il a atteint son apogée en tant que meilleur arrière gauche du monde. Néanmoins, ses 32 ans se font sentir, ce qui a poussé Liverpool à anticiper son départ en recrutant Milos Kerkez l’été dernier et à chercher à le céder dès le mercato d’hiver, dans l’espoir de faire revenir Kostas Tsimikas de Rome. Problème : Kerkez n’est toujours pas totalement à l’aise à Anfield, et la saison 2025-2026, éprouvante pour les Reds, a douloureusement révélé à quel point l’expérience, la ténacité et la personnalité de Robertson allaient manquer sur les bords de la Mersey. Les supporters redoutent désormais qu’avec le départ de Salah, le niveau de jeu se dégrade encore davantage l’an prochain. Note : D

    Pour Tottenham : Un recrutement surprenant. Les Spurs avaient déjà tenté de l’enrôler en janvier, sans que la nécessité sportive soit évidente. Certes, l’effectif manquait de profondeur à plusieurs postes, mais le côté gauche n’était pas le plus urgent : Ben Davies venait de se fracturer la cheville, mais les Spurs disposaient encore de Destiny Udogie et du polyvalent Djed Spence, sans oublier le jeune Brésilien Souza, fraîchement arrivé de Santos. L’argument avancé était que Robertson aurait apporté son expérience et son leadership dans un vestiaire en pleine tourmente, et il aurait sans doute aidé le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi à instaurer une culture d’engagement à 100 %. Le fait qu’il arrive gratuitement est un bonus appréciable, mais l’impression persiste que Tottenham n’avait pas vraiment besoin de lui. Note : C

    Pour Robertson : un choix surprenant. On comprend pourquoi le latéral était prêt à partir dès janvier : il avait été relégué sur le banc derrière un joueur peu convaincant et voulait jouer régulièrement en Premier League avant la Coupe du monde, ce que les Spurs semblaient prêts à lui garantir. Il a finalement enchaîné les titularisations en seconde partie de saison, arrivant en Amérique du Nord en bonne condition physique. Son départ d’Anfield était acté : Liverpool ne lui a jamais proposé de prolongation. D’autres clubs, comme la Juventus, étaient pourtant sur les rangs pour s’attacher les services du capitaine de l’Écosse. On peut donc s’interroger sur son choix de rejoindre un club qui n’a échappé à la relégation en Championship qu’à la dernière journée. Néanmoins, Tottenham pourrait s’avérer plus séduisant qu’en janvier, puisque De Zerbi dispose de l’autorité nécessaire pour transformer l’effectif durant l’été. Reste à savoir s’il jouera réellement davantage à Tottenham qu’il ne l’a fait à Liverpool la saison passée. Note : C

    Mark Doyle

  • Ederson Man Utd GFXGetty/GOAL

    2 juin : Ederson (Atalanta à Manchester United, 35 M£)

    Pour l'Atalanta, l'opération Ederson illustre une nouvelle fois la pertinence de son modèle économique. Recruté 23 M€ à Salernitana en 2022, le Brésilien pourrait être cédé à Manchester United pour près du double si toutes les clauses additionnelles sont déclenchées, après quatre saisons d'un niveau exceptionnel couronnées par une victoire historique en Ligue Europa. Remplacer le Brésilien s’annonce difficile, mais c’est précisément le savoir-faire de l’Atalanta : dénicher des diamants bruts pour les céder au plus offrant quelques saisons plus tard. Rappelons que l’Atlético de Madrid était aussi sur le coup, mais l’Atalanta a tenu bon sur le prix, et Manchester United a fini par accepter de payer le montant réclamé pour un joueur dont le contrat ne courait plus que sur un an. Un travail de recrutement une nouvelle fois exemplaire. Note : A

    Pour Manchester United : une recrue judicieuse de la part d’un club réputé pour ses recrutements imprudents. Casemiro ayant quitté Old Trafford, les Red Devils se devaient de recruter un nouveau milieu défensif. Ils ont donc jeté leur dévolu sur un profil similaire, un autre Brésilien adepte du travail de l’ombre, mais capable de relancer. La cote d’Ederson a légèrement baissé au cours des douze derniers mois – ce qui l’a privé de la Coupe du monde avec Carlo Ancelotti, contrairement à Casemiro. Cette baisse de régime s’explique en grande partie par le départ de Gian Piero Gasperini l’été dernier, car Ederson était alors présenté comme le « pilier » de l’équipe qui avait dominé le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso en finale de Ligue Europa 2024. À l’époque, on le voyait filer vers Liverpool ou Manchester City. S’il retrouve ce niveau, il formera un duo de milieu de terrain redoutable avec Kobbie Mainoo – car même s’il n’est pas le Casemiro de la grande époque, il reste un net upgrade par rapport à Manuel Ugarte ! Note : B+

    Pour Ederson : le grand transfert qu’il mérite depuis longtemps. Le Brésilien n’a jamais caché son envie de jouer en Premier League, et il va désormais pouvoir se mesurer à un championnat qui devrait convenir à son profil technique particulier. Il excelle tant dans la récupération que dans la conservation du ballon, tout en représentant une menace dans la surface de réparation. Certains estiment qu’il aurait mieux fait de rejoindre l’Atlético de Diego Simeone, mais Michael Carrick, lui-même ancien milieu défensif de renom, a semble-t-il ramené un peu de stabilité à Old Trafford, jusqu’alors réputé comme une destination à risque pour les joueurs ambitieux. À nos yeux, Ederson possède tous les atouts pour briller à Old Trafford et, ainsi, se rapprocher à nouveau de la Seleção. Note : A

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 mai : Anthony Gordon (de Newcastle à Barcelone, 80 millions d'euros)

    Pour Newcastle : un changement d'approche révélateur. Newcastle s'est battu bec et ongles pour garder Alexander Isak l'été dernier avant de finalement l'autoriser à rejoindre Liverpool. Aussi triste que cela puisse paraître, il aurait été bien préférable de céder immédiatement et de le laisser partir dès qu'il a déposé sa demande de transfert, car les remous provoqués par l'attaquant suédois n'ont en rien aidé Eddie Howe et ses joueurs. Cette fois, les Magpies ont donc agi vite pour céder un autre avant-poste en quête de stabilité, et ce, à un prix fantastique. Gordon est un attaquant travailleur, talentueux et polyvalent – mais ses performances en club comme en sélection ne justifient pas un chèque de 69 millions de livres. Reste désormais à réinvestir intelligemment cette somme, car les fonds perçus pour Isak ont déjà été dilapidés ; attirer des talents de premier plan s’annonce donc plus ardu cet été. Les Magpies ne peuvent plus promettre la Ligue des champions à leurs recrues potentielles, et leur pathétique 12e place en Premier League, combinée à la volonté de Gordon de suivre Isak vers la sortie de St. James’ Park, prouve que Newcastle n’est plus une menace crédible pour l’élite anglaise sous la houlette de propriétaires saoudiens de plus en plus désintéressés. Note : B-

    Pour Barcelone : un signal préoccupant. Le club catalan, contraint depuis des mois par les règles financières strictes de la Liga, vient tout juste de rétablir ses comptes. Son premier geste est donc d’investir 80 millions d’euros sur Gordon, ce qui interpelle. L’international anglais, capable d’évoluer partout sur le front de l’attaque et adepte d’un pressing intense – à l’inverse de Marcus Rashford –, s’avérera sans doute utile. On comprend donc pourquoi Hansi Flick a validé son arrivée. Néanmoins, il est indéniable que le Barça a surpayé. Certes, une bonne Coupe du monde pourrait rehausser l’image de ce transfert, et on rappelle que l’attaquant formé à Liverpool a inscrit 10 buts en Ligue des champions cette saison – mais six de ces réalisations sont intervenues contre le Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, et la moitié sur penalty. Douze buts en 60 apparitions en Premier League constituent un indicateur bien plus fiable du rendement à attendre. Certes, Gordon a le profil d’ailier que recherche Flick et son salaire sera inférieur à celui de Rashford, mais des opportunités plus judicieuses existaient ailleurs. Le Barça semble donc avoir retrouvé plus d’argent que de bon sens. Note : C+

    Pour Gordon : un rêve devenu réalité. Malgré des performances très irrégulières en Premier League, notamment ces deux dernières années, l’Anglais a obtenu le transfert vers un grand club qu’il convoitait depuis des mois. Il a admis avoir été perturbé par les rumeurs précédentes concernant le club de sa ville natale, Liverpool, dont il était supporter dans son enfance, alors qu’il semblait initialement en passe de rejoindre le Bayern Munich cet été. Les Bavarois ont toutefois reculé devant le prix demandé, et c’est là que le bât blesse pour Gordon. L’arrivée éventuelle de Julián Álvarez risquerait de le mettre dans l’ombre, mais la pression sera immense : le Barça n’a pas déboursé 80 millions d’euros pour un joueur de second plan. Il devra donc s’imposer dans un effectif de stars, et ce ne sera pas une mince affaire. Il n’a qu’à demander à Rashford, désormais considéré comme un poids au Camp Nou malgré ses 28 buts et passes décisives lors de sa première saison. Malgré tout, Gordon peine sans doute à réaliser sa chance. Il va passer des côtés d’Anthony Elanga à ceux de Lamine Yamal ! Note : A

    Mark Doyle