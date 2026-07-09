Du côté de Liverpool, le club s’est retrouvé dos au mur concernant l’avenir de Konaté, une situation qui aurait pu être évitée si le contrat du défenseur n’avait pas été laissé à expiration. S’ils l’avaient prolongé au sommet de son art lors du titre 2024-2025, ils auraient pu récupérer une indemnité de transfert correcte au moment de le céder. Finalement, le Français est parti gratuitement après une saison individuelle catastrophique. Dans ce contexte, il eût été incongru de céder aux exigences salariales exorbitantes du joueur (environ 250 000 £ par semaine selon certaines sources) au cœur d’une saison chaotique, émaillée d’erreurs médiatisées, alors que des négociations laborieuses, étalées sur des mois, n’aboutissaient à rien, malgré l’assurance du joueur, en avril, d’être proche d’un accord. Les Reds ont certes déjà anticipé son départ en recrutant Giovanni Leoni et Jérémy Jacquet, mais l’épisode reste une perte de temps pour tous. Note : D
Pour le Real Madrid : Le club merengue, qui courtise le joueur depuis longtemps, devrait lui offrir le salaire astronomique qu’il réclame. Même sans indemnité de transfert, ce pari demeure risqué au vu de ses performances médiocres lors de la défense ratée du titre de Liverpool. Rappelons que les Blancos avaient gelé leur intérêt dès novembre dernier, un signal significatif. Le Français reste un bon défenseur lorsqu’il est en forme et, à 27 ans, il n’a probablement pas encore atteint son apogée pour un joueur de son poste. Le Real parie donc sur un retour à son meilleur niveau en Espagne, ce qui pourrait offrir une solution relativement économique à un problème récurrent pour le club ; David Alaba quittera le Bernabéu cet été, Antonio Rüdiger a dépassé son apogée, Éder Militão continue d’être en proie aux blessures et Dean Huijsen est encore très jeune. Konaté n’est toutefois pas vraiment une solution de premier ordre, et ce transfert a tout l’air d’une opération qui pourrait très vite mal tourner, compte tenu de la surveillance intense dont font l’objet les « Blancos », tant de la part des supporters que des médias. Note : B
Pour Konaté : Le grand gagnant de ce dossier n’est autre que Konaté, qui s’apprête à réaliser son rêve de rejoindre le Real Madrid tout en obtenant le salaire mirobolant qu’il réclamait. Il devra toutefois s’imposer rapidement comme titulaire aux côtés de Huijsen ; dans la fournaise du Bernabéu, la patience sera bien moindre face aux erreurs qui ont entaché sa dernière saison à Anfield. Konaté a suivi la voie tracée par Trent Alexander-Arnold, lui aussi arrivé libre à Madrid, et les galères de l’Anglais lors de sa première saison devraient lui servir de leçon. Mais s’il retrouve vite confiance et son meilleur niveau, il pourra s’imposer comme un maillon clé de l’un des plus grands clubs du monde, au sein du nouveau Real de José Mourinho. Rien n’est moins sûr, toutefois. Note : A
Krishan Davis