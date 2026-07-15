Comme le rapporte Foot Mercato, Michael Olise souhaiterait déjà quitter le champion d’Allemagne record dès cet été. Son objectif : le Real Madrid.
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Le transfert choc s’accélère ! Michael Olise voudrait apparemment rejoindre immédiatement le Real Madrid - le FC Bayern a un remplaçant de renom en vue
Les Merengue seraient censés offrir au joueur de 24 ans l’environnement idéal pour franchir la prochaine étape de son développement, dit-on. Au Bayern, on serait conscient du risque possible d’un départ et l’on scrute donc déjà le marché à la recherche de successeurs potentiels. Selon le rapport, plusieurs candidats figureraient sur la liste, dont notamment Bradley Barcola, coéquipier d’Olise en sélection, du Paris Saint-Germain. L’ailier a joué un rôle majeur dans les récents succès du PSG (entre autres deux titres consécutifs en Ligue des champions) et reste sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en 2028.
Olise, en revanche, est déjà associé au Real Madrid depuis un certain temps. Là-bas, il serait considéré comme le transfert prioritaire absolu du président Florentino Perez, bien que les Merengue aient eux-mêmes publiquement démenti tout intérêt pour le Français : « En réaction à des informations parues dans différents médias au sujet d’un prétendu intérêt de notre club pour le joueur du Bayern Munich Michael Olise, le Real Madrid CF tient à préciser qu’il n’a eu, ni directement ni indirectement, aucun contact avec le joueur mentionné, ses représentants ou quiconque de son entourage. »
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En cas de transfert au Real Madrid : le Bayern Munich pourrait toucher une somme record pour Michael Olise
Mais de nouvelles rumeurs ont récemment refait surface. Le Bild a rapporté que la situation autour d’Olise devenait « un peu dangereuse » pour le Bayern. Selon le quotidien, des signaux en provenance de son entourage laisseraient entendre que le joueur offensif pourrait être à la recherche d’un nouveau défi. Le Real serait son club de rêve, notamment parce que remporter la Ligue des champions avec le Bayern serait jugé plus difficile.
La position des Munichois est toutefois claire : Olise doit rester. Son contrat court encore jusqu’en 2029 et le Français ne dispose d’aucune clause libératoire. Si une vente devait malgré tout avoir lieu, une indemnité énorme serait dans tous les cas nécessaire. Les Madrilènes seraient, selon les informations, prêts à débourser jusqu’à 220 millions d’euros pour la star des ailes, ce qui ferait d’Olise le départ le plus cher de l’histoire du Bayern. Le transfert le plus cher de l’histoire du football reste pour l’instant celui de Neymar, qui a rejoint le PSG depuis le FC Barcelone en 2017 pour 222 millions d’euros.
Après une saison de gala au FC Bayern : Michael Olise figure parmi les candidats au Ballon d'Or
Olise sort d’une saison exceptionnelle. Avec 22 buts et 31 passes décisives en 52 matches, il a fait partie des meilleurs joueurs offensifs d’Europe et figure dans le cercle élargi des candidats au prochain Ballon d’Or. Lors de la Coupe du monde en cours, le Français a également convaincu par ses grandes performances et a délivré six passes décisives. Il n’a toutefois pas pu empêcher l’élimination en demi-finale contre l’Espagne (0-2).
Avec la France, Olise jouera samedi la médaille de bronze mondiale lors du match pour la troisième place contre le perdant de la demi-finale entre l’Angleterre et l’Argentine.
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