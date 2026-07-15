Les Merengue seraient censés offrir au joueur de 24 ans l’environnement idéal pour franchir la prochaine étape de son développement, dit-on. Au Bayern, on serait conscient du risque possible d’un départ et l’on scrute donc déjà le marché à la recherche de successeurs potentiels. Selon le rapport, plusieurs candidats figureraient sur la liste, dont notamment Bradley Barcola, coéquipier d’Olise en sélection, du Paris Saint-Germain. L’ailier a joué un rôle majeur dans les récents succès du PSG (entre autres deux titres consécutifs en Ligue des champions) et reste sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en 2028.

Olise, en revanche, est déjà associé au Real Madrid depuis un certain temps. Là-bas, il serait considéré comme le transfert prioritaire absolu du président Florentino Perez, bien que les Merengue aient eux-mêmes publiquement démenti tout intérêt pour le Français : « En réaction à des informations parues dans différents médias au sujet d’un prétendu intérêt de notre club pour le joueur du Bayern Munich Michael Olise, le Real Madrid CF tient à préciser qu’il n’a eu, ni directement ni indirectement, aucun contact avec le joueur mentionné, ses représentants ou quiconque de son entourage. »