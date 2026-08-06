Le transfert à 64 M£ de la star de Manchester City Rodri au Real Madrid GELÉ en raison d’exigences contractuelles

La poursuite de Rodri par le Real Madrid a été mise à l’arrêt après l’échec des parties à trouver un accord sur les conditions personnelles, selon Fichajes. Âgé de 30 ans, le joueur était ouvert à une arrivée au sein du club espagnol, mais les négociations sont désormais gelées. L’opération a été lancée après la Coupe du monde, où Rodri a été nommé meilleur joueur du tournoi.

Cependant, la proposition de contrat initiale du Real Madrid était bien en deçà des attentes du joueur. Cette impasse laisse l’un des plus grands feuilletons du mercato estival dans un sérieux doute, alors que le temps presse pour résoudre la situation avant la fermeture du marché des transferts.