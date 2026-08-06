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Rodri Real Madrid crest 2025-26Getty/GOAL
Yosua Arya

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Le transfert à 64 M£ de la star de Manchester City Rodri au Real Madrid GELÉ en raison d’exigences contractuelles

Mercato
Rodri
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Le transfert envisagé par le Real Madrid pour le milieu de terrain de Manchester City, Rodri, est au point mort après une rupture des négociations contractuelles. L’international espagnol était ouvert à un retour en Liga, mais d’importants désaccords sur les conditions personnelles et l’indemnité de transfert laissent désormais l’opération au bord de l’échec.

  • Le transfert de Rodri au Real Madrid au point mort

    La poursuite de Rodri par le Real Madrid a été mise à l’arrêt après l’échec des parties à trouver un accord sur les conditions personnelles, selon Fichajes. Âgé de 30 ans, le joueur était ouvert à une arrivée au sein du club espagnol, mais les négociations sont désormais gelées. L’opération a été lancée après la Coupe du monde, où Rodri a été nommé meilleur joueur du tournoi.

    Cependant, la proposition de contrat initiale du Real Madrid était bien en deçà des attentes du joueur. Cette impasse laisse l’un des plus grands feuilletons du mercato estival dans un sérieux doute, alors que le temps presse pour résoudre la situation avant la fermeture du marché des transferts.

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  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    D’importants désaccords subsistent dans les négociations contractuelles

    Selon le même rapport, Rodri recherchait un contrat de quatre ans pour revenir en Espagne après avoir estimé que son cycle en Angleterre était terminé. Cependant, des discussions tendues ces dernières heures ont laissé le milieu de terrain insatisfait de l’offre financière proposée par Madrid.

    Au-delà des conditions personnelles, les deux clubs restent très éloignés dans leurs évaluations respectives. City réclame entre 65 M€ et 75 M€ pour le milieu de terrain, tandis que Madrid espérait conclure un accord autour de 60 M€. Le défi immédiat pour le Real Madrid est de convaincre le joueur de revenir à la table des négociations après que les discussions se sont tendues.

  • Mourinho a identifié Rodri comme cible prioritaire

    Le nouvel entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, a spécifiquement demandé un milieu axial capable d’organiser la relance de l’équipe. Mourinho considérait Rodri comme un profil idéal, capable d’évoluer soit en sentinelle unique, soit dans un milieu à deux. Le milieu de terrain est encore sous contrat à l’Etihad Stadium jusqu’au 30 juin 2027. Cet été représente l’une des dernières occasions pour Manchester City d’exiger une indemnité de transfert significative avant que l’Espagnol n’entre dans sa dernière année de contrat.

    Cependant, Manchester City n’est soumis à aucune pression financière immédiate pour vendre. Le club est disposé à conserver le milieu de terrain à moins qu’il ne demande officiellement à partir et qu’une offre jugée acceptable n’arrive.

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    La balle est dans le camp du Real Madrid

    La prochaine étape dépend entièrement de la volonté de Madrid de sauver l’opération. Le géant espagnol doit décider s’il revient avec une offre salariale améliorée pour satisfaire l’international espagnol. Le Real Madrid devra également augmenter son offre de transfert pour se rapprocher de l’évaluation de City avant la date limite fixée à la fin du mois d’août. Si le club espagnol ne fait pas une nouvelle tentative, Rodri restera en Angleterre à City ou étudiera les quelques options alternatives disponibles en Liga.

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