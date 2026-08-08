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Lewis Hall Manchester United crest 2026Getty/GOAL
Yosua Arya

Traduit par

Le transfert à 60 M£ de Manchester United bloqué ! Newcastle envoie un message ferme au sujet de Lewis Hall

Mercato
L. Hall
Manchester United
Newcastle
Premier League

Newcastle a fermement rejeté une première prise de renseignements de Manchester United concernant un transfert du latéral gauche Lewis Hall. Manchester United a ensuite été contraint d’explorer d’autres pistes défensives, avec Antonee Robinson, international américain de Fulham et des États-Unis, qui a émergé comme une cible potentielle.

  • Newcastle rejette une première approche de United

    Manchester United a subi un coup dur dans sa quête d’un nouveau latéral gauche après que Newcastle a catégoriquement bloqué une approche pour Hall. Selon talkSPORT, les Red Devils ont récemment soumis une demande de renseignements officielle pour le défenseur de 21 ans.

    Cependant, Newcastle a rapidement repoussé cette approche et a informé INEOS que le joueur n’était absolument pas disponible pour un transfert cet été. Malgré des informations affirmant que Hall lui-même était ouvert à l’idée de rejoindre le géant mancunien, Newcastle reste totalement déterminé à conserver ses services.

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  • Lewis HALL-england-newcastle-202602(C)Getty Images

    Hall considéré comme une pierre angulaire du projet

    Newcastle considère le talentueux latéral anglais comme un élément totalement indispensable de la vision tactique de Matthias Jaissle, nouvel entraîneur principal, à Tyneside. Le même rapport affirme que, malgré les rumeurs répandues d’une valorisation à 60 millions de livres sterling, Newcastle refuse actuellement même de discuter d’un prix, alors que le club cherche à repousser ses rivaux de Premier League.

  • Newcastle déterminé à conserver son défenseur

    Sky Sports a confirmé que l’approche initiale venue d’Old Trafford avait été fermement rejetée il y a près de deux semaines. Le média a également indiqué que Newcastle cherche activement à recruter un autre latéral, ce qui signifie que le club ne peut tout simplement pas se permettre d’en perdre un.

    En outre, des sources estiment en privé qu’il faudrait une somme absolument astronomique pour que le club envisage ne serait-ce que de reconsidérer sa position ferme sur le joueur. Il a été avancé que toute offre acceptée devrait dépasser largement le montant record de 62 M£ en Premier League pour un arrière gauche, établi lorsque Chelsea a recruté Marc Cucurella en provenance de Brighton en 2022.

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  • Antonee Robinson Fulham 2025-26Getty

    Robinson apparaît sur les radars de Manchester United

    Alors qu’un transfert de Hall paraît désormais très improbable, Manchester United et sa direction d’INEOS doivent rapidement se tourner vers d’autres pistes défensives. Le club continue d’évaluer ses besoins définitifs dans l’effectif avant la fermeture officielle du mercato.

    L’international américain de Fulham Robinson a été fortement cité comme une option secondaire crédible. Manchester United doit désormais décider s’il lance une offensive formelle pour Robinson ou s’il consacre plutôt le reste de son budget estival au recrutement d’un milieu central supplémentaire.

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