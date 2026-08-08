Manchester United a subi un coup dur dans sa quête d’un nouveau latéral gauche après que Newcastle a catégoriquement bloqué une approche pour Hall. Selon talkSPORT, les Red Devils ont récemment soumis une demande de renseignements officielle pour le défenseur de 21 ans.

Cependant, Newcastle a rapidement repoussé cette approche et a informé INEOS que le joueur n’était absolument pas disponible pour un transfert cet été. Malgré des informations affirmant que Hall lui-même était ouvert à l’idée de rejoindre le géant mancunien, Newcastle reste totalement déterminé à conserver ses services.