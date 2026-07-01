Toure, éliminé mardi en seizièmes de finale de la Coupe du monde avec la Côte d’Ivoire face à la Norvège (1-2), a été l’une des révélations de la Bundesliga la saison passée. En 30 matchs, l’ailier de 20 ans a inscrit cinq buts et délivré douze passes décisives.

Selon les informations disponibles, l’ailier aurait déjà trouvé un accord avec Hoffenheim : il pourrait partir contre un chèque de 40 millions d’euros. Reste à savoir si le BVB détient les meilleures cartes dans ce bras de fer, car la concurrence internationale se montre pressante.

En Angleterre, Liverpool suit aussi le dossier et voit en ce gaucher le successeur idéal de la légende Mohamed Salah, qui quittera les Reds après neuf ans. Mais, selon les dernières informations, c’est l’Atlético de Madrid qui occupe la pole position.

Grâce à son nouvel actionnaire majoritaire, Apollo Sports Capital, le club madrilène mène une campagne de recrutement ambitieuse et a déjà recruté mardi un autre cadors de Bundesliga, le latéral gauche Alejandro Grimaldo, en provenance du Bayer Leverkusen contre un chèque de 25 millions d’euros.