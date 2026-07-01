Le BVB prévoit de se renforcer sur les ailes et, selon Sport Bild, aurait « pris des renseignements auprès du TSG Hoffenheim sur les conditions de transfert de Bazoumana Touré ».
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Le « Transferhammer » (coup de tonnerre du mercato) serait lancé : le BVB aurait déjà entamé des démarches pour trouver le successeur d’Adeyemi, et se serait renseigné sur une pépite de la Bundesliga
Toure, éliminé mardi en seizièmes de finale de la Coupe du monde avec la Côte d’Ivoire face à la Norvège (1-2), a été l’une des révélations de la Bundesliga la saison passée. En 30 matchs, l’ailier de 20 ans a inscrit cinq buts et délivré douze passes décisives.
Selon les informations disponibles, l’ailier aurait déjà trouvé un accord avec Hoffenheim : il pourrait partir contre un chèque de 40 millions d’euros. Reste à savoir si le BVB détient les meilleures cartes dans ce bras de fer, car la concurrence internationale se montre pressante.
En Angleterre, Liverpool suit aussi le dossier et voit en ce gaucher le successeur idéal de la légende Mohamed Salah, qui quittera les Reds après neuf ans. Mais, selon les dernières informations, c’est l’Atlético de Madrid qui occupe la pole position.
Grâce à son nouvel actionnaire majoritaire, Apollo Sports Capital, le club madrilène mène une campagne de recrutement ambitieuse et a déjà recruté mardi un autre cadors de Bundesliga, le latéral gauche Alejandro Grimaldo, en provenance du Bayer Leverkusen contre un chèque de 25 millions d’euros.
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« Des millions les séparent » : un accord avec Adeyemi est loin d'être en vue
Polyvalent, Toure pourrait prendre la relève de Karim Adeyemi au BVB. Âgé de 24 ans, l’international allemand est toujours dans l’incertitude. Le Borussia risque de le perdre gratuitement en 2027.
Les discussions sur une prolongation sont pour l’instant au point mort : son agent, Jorge Mendes, aurait formulé des demandes salariales jugées excessives par les dirigeants jaunes et noirs. Selon Sport Bild, les deux parties sont encore « à des millions d’euros d’écart » en termes de salaire annuel et de prime à la signature. Adeyemi percevrait actuellement environ 6,5 millions d’euros par an et en réclamerait plus de dix. Des « tensions » seraient déjà apparues au cours des négociations.
Cette situation incite son entourage à pousser pour un départ dès cet été. Pour l’instant, aucun club n’a toutefois confirmé être disposé à répondre aux exigences du joueur et de son agent. L’ancien Salzbourgeois a récemment été annoncé comme une cible de la Saudi Pro League.
La saison dernière, sous les ordres de Niko Kovac, il était loin d’être un titulaire indiscutable : 28 apparitions en championnat, mais seulement 42 minutes de jeu en moyenne par match. En 2026, il n’a marqué que quatre buts toutes compétitions confondues (Bundesliga et Ligue des champions).
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Le BVB doit s'armer de patience : Sancho sera-t-il une bonne affaire de dernière minute ?
Les dirigeants du Borussia devront faire preuve de patience, non seulement pour Adeyemi, mais aussi s’ils souhaitent recruter Jadon Sancho. Après avoir un temps envisagé un retour du Britannique, les spéculations autour d’un transfert du joueur de 26 ans se sont raréfiées.
Si le directeur sportif Ole Book a bien assisté à plusieurs de ses matchs, aucun mouvement concret n’a encore été entrepris. Le contrat de l’Anglais avec Manchester United a expiré fin juin, et il va donc quitter les Red Devils.
Selon Sport Bild, le BVB n’entrerait dans la course qu’en toute fin de mercato, espérant recruter le droitier, actuellement en attente d’une offre très lucrative, à un prix avantageux. Sancho percevait jusqu’alors un salaire annuel de 15 millions d’euros.
Sancho a connu sa meilleure période lors de son premier passage à Dortmund, de 2017 à 2021. Les Red Devils avaient alors déboursé 85 millions d’euros pour s’attacher ses services. En Angleterre, il n’a guère réussi à retrouver son niveau de la Bundesliga, avec seulement douze buts et six passes décisives en 85 matchs. Prêté au BVB, puis au FC Chelsea et à Aston Villa, il n’a inscrit qu’un but en 39 rencontres sous le maillot du vainqueur de la Ligue Europa.