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Le traitement « sévère » réservé à Romelu Lukaku, ancien attaquant de Manchester United et de Chelsea : son ex-coéquipier à West Brom défend un recordman sous-estimé
La carrière de Lukaku : Angleterre, Italie et Turquie
Lukaku est arrivé à Stamford Bridge en 2011, mais il était alors un diamant brut et, dans l’ouest de Londres, on a estimé ne pas avoir le temps de le faire progresser. Un prêt fructueux à West Brom en a entraîné un autre à Everton, suivi d’un transfert définitif dans le Merseyside.
Le puissant Belge est devenu un buteur régulier en Premier League pendant cinq saisons prolifiques, inscrivant 25 buts lors de l’exercice 2016-2017, avant de rejoindre Old Trafford pour 75 millions de livres (99 millions de dollars). Son bilan à Manchester United n’était pas aussi mauvais que certains voudraient le faire croire : 42 buts en 96 apparitions.
Cédé à l’Inter Milan en 2019, il a remporté le titre de champion d’Italie en Serie A. Son passage prolifique à San Siro a convaincu Chelsea de débourser 98 millions de livres (129 millions de dollars), mais il n’a passé qu’une saison à 15 buts au club avant de quitter à nouveau la capitale anglaise.
Il a depuis connu d’autres succès avec Naples et figure actuellement dans l’effectif du géant turc Fenerbahçe. Mais Lukaku reçoit-il la reconnaissance que mérite son bilan, alors que son total en sélection atteint 94 buts ?
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Lukaku a-t-il été injustement critiqué à Manchester United et Chelsea ?
Interrogé à ce sujet, Mulumbu, ancien joueur de West Brom, qui s’exprimait dans le cadre d’un partenariat avec Parimatch Online Casino, a confié à GOAL : « C’est drôle, parce que Romelu a très bien réussi en Italie.
« Je sais à quel point il aime le Royaume-Uni et les équipes de Premier League. Il a toujours voulu jouer pour une équipe de Premier League. Mais je pense que nous avons été très sévères avec Romelu, surtout lorsqu’il était à Manchester United. »
« C’est un très bon joueur qui peut aider l’équipe. Il peut marquer, conserver le ballon. Je pense qu’ils ne l’ont pas vraiment bien utilisé lorsqu’il était à Manchester United. »
Lukaku reçoit-il la reconnaissance que mérite son bilan ?
Invité à expliquer pourquoi Lukaku ne bénéficie pas du même respect que certains attaquants de sa génération, Mulumbu a ajouté : « Je pense que les exigences et les attentes à son égard étaient peut-être très élevées. Mais quand on regarde jouer Romelu, on voit que c’est un attaquant qui aime prendre la profondeur. Il peut marquer des buts.
« Mais comme il n’a pas vraiment marqué lors des grands matches quand il était à Chelsea et à Manchester United, je pense qu’il n’a pas reçu la reconnaissance qu’il méritait. En revanche, à l’Inter Milan, il a été tout simplement incroyable. J’étais très triste qu’il ne remporte pas la Ligue des champions, mais il a fait une très belle carrière. »
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L’attaquant belge approche des 100 buts en sélection
Fort de 135 sélections, Lukaku voudra atteindre les 100 buts avec la Belgique avant d’envisager de mettre un terme à sa carrière internationale.
À 33 ans, il cherche aussi à retrouver de l’élan en club, après des débuts poussifs à Istanbul. Mais si son parcours nous a appris quelque chose, c’est qu’il ne faut jamais enterrer un joueur qui divise.
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