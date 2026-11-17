Lukaku est arrivé à Stamford Bridge en 2011, mais il était alors un diamant brut et, dans l’ouest de Londres, on a estimé ne pas avoir le temps de le faire progresser. Un prêt fructueux à West Brom en a entraîné un autre à Everton, suivi d’un transfert définitif dans le Merseyside.

Le puissant Belge est devenu un buteur régulier en Premier League pendant cinq saisons prolifiques, inscrivant 25 buts lors de l’exercice 2016-2017, avant de rejoindre Old Trafford pour 75 millions de livres (99 millions de dollars). Son bilan à Manchester United n’était pas aussi mauvais que certains voudraient le faire croire : 42 buts en 96 apparitions.

Cédé à l’Inter Milan en 2019, il a remporté le titre de champion d’Italie en Serie A. Son passage prolifique à San Siro a convaincu Chelsea de débourser 98 millions de livres (129 millions de dollars) , mais il n’a passé qu’une saison à 15 buts au club avant de quitter à nouveau la capitale anglaise.

Il a depuis connu d’autres succès avec Naples et figure actuellement dans l’effectif du géant turc Fenerbahçe. Mais Lukaku reçoit-il la reconnaissance que mérite son bilan, alors que son total en sélection atteint 94 buts ?