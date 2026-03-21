La Juventus envisage une stratégie totalement différente pour le prochain mercato, par rapport aux dernières saisons. La nouvelle (ancienne) frontière s'appelle « paramètres zéro ». Un peu par choix et un peu (beaucoup) par obligation, le club bianconero ne peut plus se permettre de dépenser des sommes colossales pour des joueurs qui ne se montrent pas à la hauteur. Les deux exemples les plus retentissants des derniers mercato sont ceux de Teun Koopmeiners (61 millions) et Lois Openda (45 millions).





Sur instruction directe des propriétaires, ce genre d’opérations devra désormais être évité. On ne dépensera que pour des occasions spéciales qui se présenteraient sur le marché, liées à des champions de valeur avérée ; les paris sont bannis. Sinon, on se tournera vers les transferts à zéro, où le risque d’un flop est amorti tant par le transfert gratuit que par l’expérience du joueur que l’on s’apprête à acheter.



