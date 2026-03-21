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CM Juventus Inside Spalletti Elkann 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Le tournant inévitable de la Juventus : de l'expérience à moindre coût pour gagner, mais tout le monde est d'accord sur la composition de l'équipe

Le changement de stratégie : moins de place pour les jeunes, place à ceux qui ont l'habitude de gagner

La Juventus envisage une stratégie totalement différente pour le prochain mercato, par rapport aux dernières saisons. La nouvelle (ancienne) frontière s'appelle « paramètres zéro ». Un peu par choix et un peu (beaucoup) par obligation, le club bianconero ne peut plus se permettre de dépenser des sommes colossales pour des joueurs qui ne se montrent pas à la hauteur. Les deux exemples les plus retentissants des derniers mercato sont ceux de Teun Koopmeiners (61 millions) et Lois Openda (45 millions).


Sur instruction directe des propriétaires, ce genre d’opérations devra désormais être évité. On ne dépensera que pour des occasions spéciales qui se présenteraient sur le marché, liées à des champions de valeur avérée ; les paris sont bannis. Sinon, on se tournera vers les transferts à zéro, où le risque d’un flop est amorti tant par le transfert gratuit que par l’expérience du joueur que l’on s’apprête à acheter.


  • EXPÉRIENCE ET VICTOIRE

    En effet, l'expérience et l'habitude de la victoire. Deux éléments que la Juventus semble avoir oubliés ces dernières années. On a beaucoup misé sur les jeunes, à juste titre certes, mais peut-être en exagérant (si l'objectif est de gagner). En 2024-2025, la Juventus disposait même du deuxième effectif le plus jeune de la Serie A après Parme, puis dès cette saison, la Vieille Dame a rectifié le tir, se positionnant en milieu de classement, avec une moyenne d'âge de 26,9 ans. La saison prochaine, on peut s’attendre à ce que cette moyenne augmente encore : tant le passé de la Juventus que les équipes qui ont remporté le titre ces dernières années (l’Inter et Naples) démontrent que l’expérience, en Serie A, compte.


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  • SPALLETTI VEUT UNE ÉQUIPE RÉDUITE MAIS DE QUALITÉ, POUR GAGNER DÈS LE DÉBUT

    Peu de recrues, mais de qualité, donc. Et qu'elles aient de la personnalité et de l'expérience. Et qu'elles ne coûtent pas cher, voire rien, en termes de transfert (le salaire, bien sûr, c'est une autre histoire). C'est un projet auquel on peut adhérer, si l'on veut au moins revenir dans la course à la victoire. C'est l'idée de Luciano Spalletti, qui, avant de renouveler son contrat, insiste pour avoir une équipe immédiatement prête à gagner. C'est l'idée que la direction est également en train d'adopter. Un peu par choix et un peu par obligation, comme nous le disions. Il est en effet difficile d'envisager aujourd'hui un mercato différent de celui des transferts gratuits, sans avoir encore la certitude de disposer des recettes de la Ligue des champions la saison prochaine.

  • LA LAME

    Place donc à l'expérience sans frais : Zeki Celik, né en 1997 ; Leonardo Spinazzola, né en 1993 ; Franck Kessie, né en 1996 ; Marcos Senesi, né en 1997 ; Xaver Schlager, né en 1997 ; Lorenzo Pellegrini, né en 1996 ; Antonio Rüdiger, né en 1993 ; Bernardo Silva, né en 1994 ; Robert Lewandowski, né en 1988 ; Leon Goretzka, né en 1995. C'est pratiquement une équipe entière, et ce sont tous des noms sur lesquels la Juventus réfléchit et se penche. Avec l'ajout du gardien : Alisson Becker, né en 1992, dont le contrat expire dans un an.


    C'est la nouvelle (ancienne) voie de la Juventus, et on ne peut qu'être d'accord.


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