Le but égalisateur de Al-Nasr a été inscrit par Abdullah Al-Hamdan dans le temps additionnel de la première mi-temps, mais ce qui a le plus marqué les esprits, c'est la célébration.

Après avoir marqué, Al-Hamdan s'est rapidement emparé du ballon et a fait un signe en direction du logo d'Al-Nasr, levant son index pour former le chiffre 1, en référence à la supériorité du « Club mondial » sur ses rivaux.

Cette célébration a été très bien accueillie par les supporters d'Al-Nassr, d'autant plus que le joueur avait rejoint l'équipe il y a seulement deux mois, en provenance du rival traditionnel, Al-Hilal.