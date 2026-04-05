Les stades de football regorgent d'émotions capturées par les caméras, et la vingt-septième journée du championnat saoudien a été marquée par de nombreux moments forts, chargés d'émotions diverses : joie intense, tristesse, gratitude ou colère.
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Le tour d'horizon en images... Ronaldo célèbre son centième match... Inzaghi est hors de lui... Et les premières traces laissées par Miti
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Une avancée inattendue pour la star… mais !
Le match phare de cette journée a été celui où Al-Nasr a remporté une large victoire 5-2 contre Al-Najma, vendredi, au stade Al-Awal Park.
Malgré ce large écart, le match a été très disputé, notamment en fin de première mi-temps, lorsque Al-Najma, lanterne rouge du classement, a pris l'avantage sur Al-Nasr, leader, avant que ce dernier ne réplique par un doublé rapide.
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La fête des Hamdan
Le but égalisateur de Al-Nasr a été inscrit par Abdullah Al-Hamdan dans le temps additionnel de la première mi-temps, mais ce qui a le plus marqué les esprits, c'est la célébration.
Après avoir marqué, Al-Hamdan s'est rapidement emparé du ballon et a fait un signe en direction du logo d'Al-Nasr, levant son index pour former le chiffre 1, en référence à la supériorité du « Club mondial » sur ses rivaux.
Cette célébration a été très bien accueillie par les supporters d'Al-Nassr, d'autant plus que le joueur avait rejoint l'équipe il y a seulement deux mois, en provenance du rival traditionnel, Al-Hilal.
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Le duo Mané
Lors de l'attaque suivante, le Sénégalais Sadio Mané a inscrit le deuxième but d'Al-Nassr, avant de marquer également le cinquième but de l'équipe et son deuxième dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps.
Mané a continué de prouver son importance pour Al-Nassr cette saison, notamment en l'absence du Portugais João Félix, suspendu pour ce match.
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Le centième but de Ronaldo
Quant au deuxième doublé, il a été l'œuvre de la star portugaise Cristiano Ronaldo, qui a inscrit les deux buts : le troisième sur penalty et le quatrième d'une superbe frappe depuis l'intérieur de la surface de réparation.
Ronaldo a célébré de la meilleure façon qui soit sa 100e apparition avec Al-Nassr en championnat saoudien Roshen, depuis son arrivée dans le club en janvier 2023, dans le cadre d'un transfert libre, après avoir résilié son contrat avec Manchester United.
Le « Fusée de Madère » a ainsi inscrit son 97e but avec Al-Nassr en Roshen League, se trouvant à seulement trois buts d'un nouveau cap symbolique dans la compétition, mais cette fois-ci au niveau des réalisations.
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La colère de Ronaldo contre Dunga
Mais si Ronaldo était heureux, il était également en colère contre l'Égyptien Nabil Emad Dunga, le milieu de terrain de Al-Najma.
La star portugaise a exprimé sa colère face au fait que Dunga ait simulé une blessure à deux reprises, alors que le score était de 0-0 à la mi-temps.
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La célébration de Ronaldo
Mais il ne fait aucun doute que toutes ces émotions négatives se sont complètement dissipées chez Ronaldo après qu'il eut inscrit un doublé, permis à son équipe de remporter la victoire et de consolider sa place de leader du championnat saoudien.
Cela s'est vu chez « El Don », qui s'est dirigé vers les supporters d'Al-Nassr après la fin du match pour célébrer avec eux comme à son habitude après une victoire, suivi de tous les joueurs de l'équipe.
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Une collaboration inattendue
En revanche, Al-Hilal a concédé le match nul 2-2 face à Al-Taawoun samedi, au stade Kingdom Arena, ce qui complique sa situation dans la course au titre du championnat saoudien.
Ce match nul porte le total de points de Al-Hilal à 65, mais le club se retrouve désormais à 5 points de Al-Nassr, leader du classement, et ne devance Al-Ahli, troisième, que grâce à la différence de buts, à 7 journées de la fin.
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Les premiers objectifs de Miti
Malgré cette défaite, l'attaquant ivoirien Mohamed Kader Miti a récemment connu l'une de ses meilleures soirées, après avoir inscrit le but qui a donné l'avantage au Hilal avant la fin de la première mi-temps.
Il s'agissait du premier but de Miti depuis son arrivée au Hilal en janvier dernier, lors de son cinquième match avec l'équipe, et de son premier en tant que titulaire en championnat.
Curieusement, l'attaquant ivoirien ne devait pas participer au match à l'origine, mais la blessure inattendue du Français Karim Benzema avant le coup d'envoi lui a permis de jouer, puis de marquer ce but.
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Un but de Leonardo… et des occasions manquées
Le deuxième but du Hilal a été inscrit par l'attaquant brésilien Marcos Leonardo, qui a permis à son équipe d'égaliser, mais cela n'a pas suffi pour remporter la victoire par la suite.
Leonardo a lui-même manqué plusieurs occasions avant de marquer le but égalisateur, dont l'une aurait suffi à donner l'avantage 2-0 au « Leader », après un tir direct de Miti.
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La colère d'Inzagi
Il ne fait aucun doute que tous ces éléments ont poussé l'Italien Simone Inzaghi, l'entraîneur de l'Al-Hilal, à fulminer de rage sur la ligne de touche, alors qu'il se tenait dans la zone technique.
Mais cette colère a atteint son paroxysme lorsque son défenseur Hassan Tambakti a manqué l'occasion de marquer le but égalisateur, juste après l'ouverture du score par Al-Taawoun, alors que le but était vide, son gardien Mailsom ayant quitté sa ligne.