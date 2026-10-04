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Le toucher du capitaine ! Buteur, Rodri salue la « maturité » de l’Espagne après avoir mis fin à sa disette de buts à Oviedo
Rodri guide l’Espagne vers une victoire contre une Tchéquie disciplinée
Le capitaine de l’Espagne, Rodri, a livré une prestation influente au milieu de terrain, inscrivant le deuxième but de son équipe lors d’une victoire 3-1 contre la Tchéquie, dans le groupe 3 de l’UEFA Nations League, à Oviedo. Lamine Yamal a ouvert le score dès la sixième minute avant que Rodri ne double la mise d’une frappe précise de loin.
Jiří Sláma a réduit l’écart pour la Tchéquie avant que le remplaçant Mikel Merino ne scelle la victoire de l’Espagne en fin de match.
Ce résultat permet à l’Espagne de conserver trois points d’avance sur l’Angleterre en tête du groupe 3.
- Photo Players Images
La capitaine souligne la résilience de la Tchéquie et la profondeur de l’effectif
S'exprimant après le match, Rodri a reconnu qu'il savait que le sélectionneur de la Tchéquie, Santi Denia, proposerait un redoutable défi tactique. Le milieu de terrain a salué la capacité de l'Espagne à traverser les moments difficiles avec sang-froid malgré de nombreux changements dans le onze de départ.
Rodri a insisté sur le fait que chaque joueur de l'effectif doit rester pleinement prêt.
« Ce fut un match difficile, j'ai dit à Santi que nous le connaissons bien, lui et ses joueurs, et que la Tchéquie est une équipe très bien rodée », a déclaré Rodri à TDP. « Nous avons dû travailler dur pour gagner, mais l'équipe a su jouer ce match avec maturité. Il y a eu beaucoup de changements, pourtant notre équipe continue d'évoluer au plus haut niveau. Nous avons besoin de tout le monde pleinement mobilisé. »
Le milieu de terrain vise à poursuivre sur sa lancée devant le but
Rodri a reconnu que marquer pour la sélection avait une saveur particulière, compte tenu de sa récente disette de buts avec l’Espagne. Le milieu récupérateur de Manchester City espère que sa réalisation en première période lancera d’autres contributions offensives lors des prochains matches.
La victoire de l’Espagne a prolongé son remarquable parcours sans défaite toutes compétitions confondues à 41 matches.
« C’est toujours encore plus spécial de marquer pour la sélection », a ajouté Rodri. « Je ne marquais pas beaucoup ces derniers temps, donc j’espère pouvoir prendre de l’élan maintenant ; c’est important, nous devons tous contribuer au total de buts. »
- Pressinphoto
L’Espagne vise une place en phase à élimination directe contre la Croatie
Rodri et ses coéquipiers se déplacent désormais pour affronter la Croatie le 6 octobre, avec l’objectif de valider officiellement leur place en phase à élimination directe de la Ligue des nations. Le capitaine s’attend à un nouveau test physique exigeant à l’extérieur.
La Tchéquie reste dernière du groupe 3 sans le moindre point.
L’Espagne vise à poursuivre son parcours parfait lors de sa prochaine sortie.
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