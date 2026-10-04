Le capitaine de l’Espagne, Rodri, a livré une prestation influente au milieu de terrain, inscrivant le deuxième but de son équipe lors d’une victoire 3-1 contre la Tchéquie, dans le groupe 3 de l’UEFA Nations League, à Oviedo. Lamine Yamal a ouvert le score dès la sixième minute avant que Rodri ne double la mise d’une frappe précise de loin.

Jiří Sláma a réduit l’écart pour la Tchéquie avant que le remplaçant Mikel Merino ne scelle la victoire de l’Espagne en fin de match.

Ce résultat permet à l’Espagne de conserver trois points d’avance sur l’Angleterre en tête du groupe 3.