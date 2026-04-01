La polémique trouve son origine dans le passage de De Zerbi à Marseille, où il avait défendu Greenwood en le qualifiant de « bonne personne » malgré les antécédents judiciaires du joueur. Greenwood avait été inculpé en 2022 pour tentative de viol, comportement dominateur et coercitif, ainsi que pour coups et blessures ayant entraîné des lésions corporelles. Le parquet a classé l'affaire sans suite en février 2023 après le retrait de témoins clés. Greenwood avait nié les faits qui lui étaient reprochés.

Soulignant l’impact de l’arrivée de De Zerbi sur la culture du club, le Trust a ajouté : « Nous pensons que ces déclarations, si elles ne sont pas remises en question, créeront une division parmi les supporters à un moment où nous devons tous nous serrer les coudes pour soutenir l’équipe. Les supporters se rallient à l’initiative « All Together, Always », et cette nomination met cette unité à rude épreuve. Si ces remarques reflètent ses opinions sincères, elles jettent une ombre inquiétante sur les valeurs du club que nous aimons.

« Avec cette nomination, les communications du club et de M. De Zerbi doivent réaffirmer clairement et sans équivoque ces valeurs. De plus, ces paroles doivent être soutenues par des actions concrètes, notamment un soutien visible et durable aux associations caritatives et aux organisations qui luttent contre la violence faite aux femmes. »