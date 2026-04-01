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Mason Greenwood Roberto De ZerbiGetty Images
Adhe Makayasa

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Le Tottenham Supporters' Trust qualifie les propos « profondément choquants » de Roberto De Zerbi à l'égard de Mason Greenwood de « source de grave inquiétude » après la nomination de l'ancien entraîneur de Marseille

R. De Zerbi
M. Greenwood
Tottenham
Premier League
Marseille
Ligue 1

Le Tottenham Hotspur Supporters’ Trust a fait part de ses « graves inquiétudes, qui vont bien au-delà de la simple controverse », suite à la nomination de Roberto De Zerbi, invoquant le soutien ouvert qu’il avait apporté à Mason Greenwood lorsqu’il était à Marseille. Cette controverse survient à un moment délicat pour le club du nord de Londres, qui peine à préserver sa cohésion tout en luttant contre une relégation potentielle en Premier League.

  • L'arrivée d'un nouveau dirigeant suscite des tensions

    L'arrivée de De Zerbi, qui a signé un contrat de cinq ans, a été éclipsée par ses liens passés avec Greenwood en Ligue 1. Le Tottenham Supporters’ Trust, aux côtés de groupes tels que Proud Lilywhites et Women of the Lane, avait fait part de son opposition à cette nomination avant qu’elle ne soit officialisée mardi. Les supporters sont particulièrement mécontents du moment choisi, estimant que le passé de l'entraîneur risque de diviser la base de supporters alors que l'équipe se trouve dans une position précaire, près du bas du classement.

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  • Greenwood De ZerbiGetty Images/GOAL

    La confiance exige une réaffirmation des valeurs

    Le Supporters' Trust a publié une longue déclaration dans laquelle il exprime son opposition à l'embauche de l'Italien, soulignant le contraste entre ses propos passés et l'identité supposée du club. Il a déclaré : « Bien que nous reconnaissions le nombre limité d'entraîneurs ayant une expérience récente en Premier League, ainsi que la nécessité d'agir de toute urgence alors que les Spurs sont menacés de relégation, cette nomination soulève des inquiétudes graves et profondes, et de nombreux supporters nous ont contactés pour nous exhorter à faire part de la force de ce sentiment. Les commentaires de De Zerbi au sujet de Mason Greenwood étaient inutiles, malvenus et profondément offensants pour un nombre important de supporters et, sans aucun doute, auront alarmé les victimes de violences masculines. »

  • Des supporters divisés en pleine crise

    La polémique trouve son origine dans le passage de De Zerbi à Marseille, où il avait défendu Greenwood en le qualifiant de « bonne personne » malgré les antécédents judiciaires du joueur. Greenwood avait été inculpé en 2022 pour tentative de viol, comportement dominateur et coercitif, ainsi que pour coups et blessures ayant entraîné des lésions corporelles. Le parquet a classé l'affaire sans suite en février 2023 après le retrait de témoins clés. Greenwood avait nié les faits qui lui étaient reprochés.

    Soulignant l’impact de l’arrivée de De Zerbi sur la culture du club, le Trust a ajouté : « Nous pensons que ces déclarations, si elles ne sont pas remises en question, créeront une division parmi les supporters à un moment où nous devons tous nous serrer les coudes pour soutenir l’équipe. Les supporters se rallient à l’initiative « All Together, Always », et cette nomination met cette unité à rude épreuve. Si ces remarques reflètent ses opinions sincères, elles jettent une ombre inquiétante sur les valeurs du club que nous aimons.

    « Avec cette nomination, les communications du club et de M. De Zerbi doivent réaffirmer clairement et sans équivoque ces valeurs. De plus, ces paroles doivent être soutenues par des actions concrètes, notamment un soutien visible et durable aux associations caritatives et aux organisations qui luttent contre la violence faite aux femmes. »

  • FBL-EUR-C1-UNION SG-MARSEILLEAFP

    Une lutte acharnée pour éviter la relégation

    De Zerbi doit immédiatement relever le défi de regagner la confiance d'un public désabusé tout en menant une lutte acharnée pour le maintien en Premier League, à commencer par un déplacement crucial à Sunderland le 12 avril. Ces débuts marquent le début d'une série de sept matchs consécutifs pour conclure la saison 2025-2026, les Spurs ne comptant actuellement qu'un point d'avance sur la zone de relégation.

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