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Le Tottenham Supporters' Trust met en garde contre le choix du successeur d'Igor Tudor après « une saison marquée par de mauvaises décisions »
Une série catastrophique se solde par un départ
Tottenham s'est une nouvelle fois mis en quête d'un nouvel entraîneur après avoir confirmé le départ de Tudor d'un commun accord. Le Croate quitte le nord de Londres après un mandat cauchemardesque qui n'aura duré que 44 jours. Le coup de grâce a été porté par une humiliante défaite 3-0 à domicile face à Nottingham Forest. Ce résultat laisse les Spurs en position précaire à la 17e place, avec un seul point d'avance sur la zone de relégation. Bruno Saltor dirigera l'entraînement des joueurs restants pendant la trêve internationale, tandis que la direction réfléchit à la suite des événements.
Les fans réclament un choix judicieux
Le Tottenham Supporters' Trust n'a pas tardé à faire connaître son sentiment, reflétant la frustration grandissante parmi les fidèles supporters des Spurs. Dans une déclaration cinglante publiée sur les réseaux sociaux, il a adressé un message sans détours au conseil d'administration concernant la crise actuelle. La déclaration disait : « Nous remercions Igor et son équipe pour leurs efforts, et nous leur souhaitons, à lui et à sa famille, de trouver le temps de faire leur deuil. Après une saison marquée par de mauvais choix, espérons que nous verrons désormais un choix judicieux pour le reste de la campagne. Quelqu’un qui comprend le club et qui est à la hauteur de la tâche qui l’attend : maintenir notre place en Premier League. Quelqu’un dont nous pouvons tous être fiers et qui peut apporter le succès et la joie dont notre base de supporters, qui souffre depuis si longtemps, a tant besoin. »
Un mandat bref et désastreux
Les attentes étaient grandes lorsque l'ancien entraîneur de la Juventus est arrivé en février pour redresser la barre, mais la réalité s'est avérée bien sombre. Il n'a remporté qu'une seule victoire en sept matches toutes compétitions confondues, une victoire lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l'Atlético de Madrid, qui s'est finalement avérée vaine puisque le club a été éliminé des compétitions européennes. Son bilan en championnat était encore plus inquiétant, avec quatre défaites en cinq rencontres de première division. Mais le plus préjudiciable pour sa réputation a été d'avoir enchaîné trois défaites consécutives lors des derbies londoniens contre Arsenal, Fulham et Crystal Palace, laissant la direction désespérée d'éviter une relégation catastrophique en Championship.
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Quelle sera la prochaine étape pour Tottenham ?
Après cette défaite 3-0 face à Nottingham Forest, Tottenham se retrouve dangereusement proche de la zone de relégation, à la 17e place avec 30 points après 31 matchs. Le club n'a qu'un point d'avance sur West Ham United, 18e, tandis que Burnley et les Wolverhampton Wanderers sont encore plus loin derrière, avec respectivement 20 et 17 points. Le club doit désormais disputer une série cruciale de sept matches pour sauver sa saison, à commencer par un déplacement à Sunderland le 12 avril. Parmi les rencontres décisives pour le maintien, on peut citer un match à l'extérieur contre les Wolves, derniers du classement, le 25 avril, et un match à domicile contre Leeds United, 15e, le 9 mai, ainsi que des tests difficiles contre Aston Villa et Chelsea avant de terminer la saison à domicile contre Everton le 24 mai.