Le Tottenham Supporters' Trust met en garde contre le choix du successeur d'Igor Tudor après « une saison marquée par de mauvaises décisions »

Le Tottenham Supporters' Trust n'a pas tardé à faire connaître son sentiment, reflétant la frustration grandissante parmi les fidèles supporters des Spurs. Dans une déclaration cinglante publiée sur les réseaux sociaux, il a adressé un message sans détours au conseil d'administration concernant la crise actuelle. La déclaration disait : « Nous remercions Igor et son équipe pour leurs efforts, et nous leur souhaitons, à lui et à sa famille, de trouver le temps de faire leur deuil. Après une saison marquée par de mauvais choix, espérons que nous verrons désormais un choix judicieux pour le reste de la campagne. Quelqu’un qui comprend le club et qui est à la hauteur de la tâche qui l’attend : maintenir notre place en Premier League. Quelqu’un dont nous pouvons tous être fiers et qui peut apporter le succès et la joie dont notre base de supporters, qui souffre depuis si longtemps, a tant besoin. »











