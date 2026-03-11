Getty Images Sport
Le Tottenham Supporters' Trust appelle à une « action d'urgence » alors que la pression s'intensifie sur Igor Tudor dans le contexte de la pire série de résultats de l'histoire du club, vieille de 143 ans
Un niveau historiquement bas pour Tottenham
Alors que le club connaît sa pire série de six défaites consécutives, la pression s'intensifie sur le conseil d'administration pour qu'il procède à un nouveau changement au sein de l'équipe technique. La soirée à Madrid a été marquée par le chaos, Tudor devenant le premier entraîneur de l'histoire des Spurs à perdre ses quatre premiers matchs à la tête de l'équipe. Ce début désastreux a vu le gardien remplaçant Antonin Kinsky commettre deux erreurs catastrophiques dans les 17 premières minutes, conduisant à des buts de Marcos Llorente et Julian Alvarez. Entre ces deux buts, Antoine Griezmann a profité d'un glissement de Micky van de Ven, laissant l'équipe de Premier League menée 3-0 avant même que certains fans aient eu le temps de s'installer dans leurs sièges.
Le Supporters' Trust exige un changement immédiat
Les retombées du massacre de Madrid ont été immédiates, le THST publiant une déclaration cinglante appelant à une « action d'urgence ». Qualifiant la performance de « honte totale », le groupe de supporters a ciblé les problèmes systémiques au sein du club, de la stratégie de recrutement du conseil d'administration au manque de direction claire. La déclaration disait : « La performance était une honte totale et symptomatique de l'état désastreux dans lequel se trouve actuellement les Spurs. De la période des transferts de janvier aux nominations à la direction, le manque de leadership et l'absence totale de personnes ayant une expérience des Spurs pour éclairer ces décisions. Où est passé l'audace ? Où sont les échos de la gloire ? »
Ils ont également adressé un avertissement sévère au président non exécutif Peter Charrington et au conseil d'administration, soulignant la montée de la tension parmi les supporters. « Des mesures d'urgence sont nécessaires, car nous sommes actuellement en train de somnambuler au bord d'une falaise », poursuit la déclaration. « Être supporter des Spurs n'a jamais été aussi difficile, mais les supporters ne resteront pas les bras croisés à regarder le club continuer à décliner. Au minimum, ceux qui se trouvent à Madrid devraient se faire rembourser leurs billets de match. Mais tout ce qui nous importe vraiment, c'est que le club nous rende fiers. Nous sommes là pour soutenir l'équipe et être le 12e homme. Mais nous méritons tous beaucoup plus que cela. »
Controverse sur la substitution de Kinsky
Dans un geste qui a mis en évidence les tensions internes, Kinsky a été remplacé après seulement 17 minutes, à la suite d'une discussion visible entre le capitaine Cristian Romero et Tudor sur la ligne de touche. Lorsqu'on lui a demandé si le défenseur argentin avait influencé la décision de remplacer le gardien de but bouleversé, Tudor est resté provocateur, déclarant : « C'est ma décision, bien sûr. » Le manager a refusé de donner plus de détails sur la performance individuelle de son gardien, répondant laconiquement « sans commentaire » aux journalistes après le coup de sifflet final.
Tudor a également tenté d'esquiver les questions concernant son propre avenir, préférant se concentrer sur les problèmes systémiques qui affligent actuellement l'équipe. « Ce n'est pas un sujet qui me concerne. Il ne s'agit pas de mon travail, mais de la manière d'aider l'équipe », a insisté le Croate. « Ce sera toujours ainsi. Je reconnais ce que nous sommes et les problèmes que nous avons. Je reconnais que quelque chose se passe à chaque match. C'est parfois très difficile à expliquer. »
Et ensuite ?
Pour Tottenham, l'objectif passe désormais de la gloire européenne à la simple survie, alors que le club tente d'enrayer sa chute vers la zone de relégation de la Premier League. Tottenham se rendra d'abord à Anfield pour affronter Liverpool en Premier League ce week-end, avant d'accueillir l'Atlético au nord de Londres pour le match retour de leur confrontation en Ligue des champions.
