Le Tottenham Supporters' Trust appelle à une « action d'urgence » alors que la pression s'intensifie sur Igor Tudor dans le contexte de la pire série de résultats de l'histoire du club, vieille de 143 ans

Les retombées du massacre de Madrid ont été immédiates, le THST publiant une déclaration cinglante appelant à une « action d'urgence ». Qualifiant la performance de « honte totale », le groupe de supporters a ciblé les problèmes systémiques au sein du club, de la stratégie de recrutement du conseil d'administration au manque de direction claire. La déclaration disait : « La performance était une honte totale et symptomatique de l'état désastreux dans lequel se trouve actuellement les Spurs. De la période des transferts de janvier aux nominations à la direction, le manque de leadership et l'absence totale de personnes ayant une expérience des Spurs pour éclairer ces décisions. Où est passé l'audace ? Où sont les échos de la gloire ? »

Ils ont également adressé un avertissement sévère au président non exécutif Peter Charrington et au conseil d'administration, soulignant la montée de la tension parmi les supporters. « Des mesures d'urgence sont nécessaires, car nous sommes actuellement en train de somnambuler au bord d'une falaise », poursuit la déclaration. « Être supporter des Spurs n'a jamais été aussi difficile, mais les supporters ne resteront pas les bras croisés à regarder le club continuer à décliner. Au minimum, ceux qui se trouvent à Madrid devraient se faire rembourser leurs billets de match. Mais tout ce qui nous importe vraiment, c'est que le club nous rende fiers. Nous sommes là pour soutenir l'équipe et être le 12e homme. Mais nous méritons tous beaucoup plus que cela. »