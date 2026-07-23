Guglielmo Vicario est officiellement sur le marché depuis plusieurs semaines. L’entraîneur de Tottenham, Roberto De Zerbi, a tranché : il mise sur le Tchèque Antonin Kinsky et sur l’ancien gardien de Newcastle, Dubravka, comme alternative. L’ancien numéro un d’Empoli se retrouve donc sur le marché des transferts en tant que gardien titulaire, et un retour en Serie A apparaît comme la solution la plus logique pour toutes les parties. Le dossier a d’ailleurs connu un nouvel emballement après la décision du club londonien d’exclure le portier transalpin de la tournée estivale en Australie.
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Le Tottenham de De Zerbi exclut Guglielmo Vicario de la tournée en Australie : que se passe-t-il sur le marché des transferts entre la Juventus et Naples ?
Le joueur est sur le marché des transferts.
Ces derniers mois, le gardienitalien était annoncé à l’Inter, qui a finalement renoncé à débourser les quelque 20 millions d’euros réclamés pour conserver Josep Martínez. Aujourd’hui, Vicario figure sur les tablettes de la Juventus et de Naples, prêtes à le recruter sous la forme d’un prêt avec option d’achat pour renforcer leur but. La Vieille Dame cherche toujours à céder Michele Di Gregorio, tombé dans l’escarcelle des remplaçants lors de la seconde partie de la saison écoulée et désormais hors des plans de Luciano Spalletti. Dibu Martínez demeure la priorité, mais son prix est considéré trop élevé. Aux côtés de David de Gea (Fiorentina) et de Noah Atubolu (Fribourg), Vicario représente donc une solution alternative crédible pour répondre aux besoins de la Juve.
OPPORTUNITÉS
Du côté du Napoli, la situation est très similaire : pour des raisons différentes, ni Alex Meret ni Vanja Milinkovic-Savic ne constituent des valeurs sûres aux yeux du nouvel entraîneur Massimiliano Allegri. L’entraîneur toscan est prêt à recruter un nouveau gardien, mais il sait aussi que Naples doit d’abord vendre. Pour l’instant, c’est Milinkovic-Savic, arrivé l’an dernier pour environ 20 millions d’euros, qui a le plus de chances de partir. Si le Serbe, actuellement numéro 2 derrière Meret, trouvait un nouveau club, le directeur sportif Manna pourrait passer à l’action, et Vicario est un nom à surveiller de près.
QUEL EST LE POINT SUR VICARIO ?
Avant d’examiner les scénarios du mercato estival, le gardien italien va, dans l’immédiat, s’entraîner à part au centre d’entraînement des Spurs. Comme indiqué, Vicario ne participera pas aux prochaines rencontres amicales contre l’Auckland FC (samedi 25 juillet), le Sydney FC (mercredi 29 juillet) et Chelsea (samedi 1^(er) août) : il restera s’entraîner au centre d’entraînement des Spurs, en attendant de retrouver ses coéquipiers pour le match amical à domicile contre Getafe, le 8 août. À moins qu’il n’ait trouvé sa prochaine équipe avant cette date.
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