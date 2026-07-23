Le Tottenham de De Zerbi exclut Guglielmo Vicario de la tournée en Australie : que se passe-t-il sur le marché des transferts entre la Juventus et Naples ?

Ces derniers mois, le gardienitalien était annoncé à l’Inter, qui a finalement renoncé à débourser les quelque 20 millions d’euros réclamés pour conserver Josep Martínez. Aujourd’hui, Vicario figure sur les tablettes de la Juventus et de Naples, prêtes à le recruter sous la forme d’un prêt avec option d’achat pour renforcer leur but. La Vieille Dame cherche toujours à céder Michele Di Gregorio, tombé dans l’escarcelle des remplaçants lors de la seconde partie de la saison écoulée et désormais hors des plans de Luciano Spalletti. Dibu Martínez demeure la priorité, mais son prix est considéré trop élevé. Aux côtés de David de Gea (Fiorentina) et de Noah Atubolu (Fribourg), Vicario représente donc une solution alternative crédible pour répondre aux besoins de la Juve.