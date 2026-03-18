Le titre lui échapperait-il ? Arne Slot menacé de licenciement à Liverpool en raison de ses résultats en Ligue des champions, tandis qu'une ancienne star des Reds réagit à une saison qui « ouvre les yeux »

Slot pourrait bien ne pas être là pour voir cet avenir radieux se réaliser, la légende de Liverpool Jamie Carragher faisant partie de ceux qui ont prédit que des changements pourraient être à l'ordre du jour. Il a été la cible des huées des supporters d'Anfield après un match nul décevant (1-1) face à Tottenham, menacé de relégation.

Il a déclaré à Sky Sports : « C'est inquiétant, compte tenu des performances de Liverpool cette saison. Le plus important, c'est à quel point c'est inquiétant pour l'entraîneur. Je pense qu'il y a une différence entre la plupart des supporters que l'on voit en ligne et ceux qui se rendent au stade. Ce n’est pas facile pour le public de Liverpool de se retourner contre un entraîneur qui a remporté un titre il y a moins d’un an, mais j’ai senti un grand changement dimanche dans la façon dont le public percevait l’équipe et l’entraîneur.

« Les huées à la fin, c'étaient de véritables huées de la part d'un public mécontent et déçu. Je pense qu'il va être très difficile maintenant pour Arne Slot de regagner leur confiance. Une fois que l'on a perdu ce public, il est vraiment difficile de le regagner. »

Carragher a ajouté : « Le style de jeu n’a pas aidé, mais je reviens sans cesse sur le fait qu’il y a des joueurs qui sont arrivés au club cette saison pour des sommes colossales, des joueurs talentueux, mais sont-ils des joueurs de Liverpool ?

« Je ne vais pas tout mettre sur le dos de l’entraîneur. Il a certainement participé au recrutement, donc oui, il est responsable de leur arrivée, mais est-il comme Jürgen Klopp en termes de pressing sur tout le terrain ? Non. Il voulait un peu plus de contrôle, mais on a vu qu’avec les bons joueurs qu’il avait la saison dernière, ils pouvaient encore remporter le championnat.

« Aujourd’hui, il dispose d’un profil de joueurs différent, et celui-ci n’est pas adapté à ce qu’il faut faire en Premier League. Mais comme on le sait pour toutes les équipes, c’est l’entraîneur qui prend les coups. »