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Le titre lui échapperait-il ? Arne Slot menacé de licenciement à Liverpool en raison de ses résultats en Ligue des champions, tandis qu'une ancienne star des Reds réagit à une saison qui « ouvre les yeux »
La défense du titre s'est effondrée après un mercato record
Slot a toujours dû faire face à une tâche ardue dans le Merseyside après avoir accepté de succéder à Jürgen Klopp à la tête de l'équipe. Il semblait toutefois totalement insensible à cette pression lorsqu'il a offert un vingtième titre de champion à ce club des plus ambitieux.
Les bases semblant en place pour bâtir une nouvelle dynastie des Reds, des sommes colossales ont été dépensées lors du mercato estival de 2025, Florian Wirtz et Alexander Isak devenant les transferts les plus chers de l'histoire du football britannique. Cet investissement colossal n'a toutefois guère porté ses fruits.
Les espoirs de défendre avec succès le titre de Premier League se sont évanouis il y a quelque temps, et il reste encore du travail à accomplir pour assurer une place dans le top 5 et la qualification pour la Ligue des champions 2026-2027. Ne pas atteindre cet objectif pourrait s'avérer coûteux.
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Slot sera-t-il limogé si Liverpool ne se qualifie pas pour la Ligue des champions ?
Heskey le reconnaît d'ailleurs : l'ancien attaquant des Reds, s'exprimant en partenariat avec ToonieBet, a déclaré à GOAL : « La Ligue des champions est vraiment, vraiment importante. Ne pas se qualifier pour la Ligue des champions pourrait être difficile à accepter. Il en aura besoin, pour être honnête. La saison a été très, très intéressante pour Arne, car tout ce pour quoi nous l’avions félicité la saison dernière ne s’est pas produit du tout cette saison. Cela a été une révélation pour lui et pour tout le monde. »
Slot refuse de jeter l'éponge. Liverpool est en quarts de finale de la FA Cup, où il affrontera Manchester City, et n'a qu'un but de retard à rattraper lors de son match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Galatasaray.
Slot a répondu à ceux qui considèrent la saison de Liverpool comme perdue d’avance : « Cette saison, je pense qu’on peut dire sans se tromper et en toute honnêteté que ça a été beaucoup plus difficile que la saison dernière. Mais malgré tout, nous sommes capables de remporter des titres, nous sommes en quarts de finale de la FA Cup et en huitièmes de finale en Europe.
Je pense que nous avons un effectif qui a déjà montré cette saison que nous nous sommes améliorés. Et ces joueurs pourront encore progresser considérablement dans les années à venir. Donc, comme je l’ai dit à maintes reprises, l’avenir s’annonce radieux pour Liverpool. »
Carragher réagit face à la réaction hostile du public d'Anfield envers Slot
Slot pourrait bien ne pas être là pour voir cet avenir radieux se réaliser, la légende de Liverpool Jamie Carragher faisant partie de ceux qui ont prédit que des changements pourraient être à l'ordre du jour. Il a été la cible des huées des supporters d'Anfield après un match nul décevant (1-1) face à Tottenham, menacé de relégation.
Il a déclaré à Sky Sports : « C'est inquiétant, compte tenu des performances de Liverpool cette saison. Le plus important, c'est à quel point c'est inquiétant pour l'entraîneur. Je pense qu'il y a une différence entre la plupart des supporters que l'on voit en ligne et ceux qui se rendent au stade. Ce n’est pas facile pour le public de Liverpool de se retourner contre un entraîneur qui a remporté un titre il y a moins d’un an, mais j’ai senti un grand changement dimanche dans la façon dont le public percevait l’équipe et l’entraîneur.
« Les huées à la fin, c'étaient de véritables huées de la part d'un public mécontent et déçu. Je pense qu'il va être très difficile maintenant pour Arne Slot de regagner leur confiance. Une fois que l'on a perdu ce public, il est vraiment difficile de le regagner. »
Carragher a ajouté : « Le style de jeu n’a pas aidé, mais je reviens sans cesse sur le fait qu’il y a des joueurs qui sont arrivés au club cette saison pour des sommes colossales, des joueurs talentueux, mais sont-ils des joueurs de Liverpool ?
« Je ne vais pas tout mettre sur le dos de l’entraîneur. Il a certainement participé au recrutement, donc oui, il est responsable de leur arrivée, mais est-il comme Jürgen Klopp en termes de pressing sur tout le terrain ? Non. Il voulait un peu plus de contrôle, mais on a vu qu’avec les bons joueurs qu’il avait la saison dernière, ils pouvaient encore remporter le championnat.
« Aujourd’hui, il dispose d’un profil de joueurs différent, et celui-ci n’est pas adapté à ce qu’il faut faire en Premier League. Mais comme on le sait pour toutes les équipes, c’est l’entraîneur qui prend les coups. »
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À quand remonte la dernière fois où Liverpool n'a pas participé à la Ligue des champions ?
Slot est parfaitement conscient que la responsabilité de tout éventuel échec cette saison lui incombera entièrement. Il est lié par un contrat à Anfield jusqu’à l’été 2027, mais il se pourrait bien que cet accord soit résilié 12 mois plus tôt. La dernière fois que Liverpool n’a pas participé à la Ligue des champions, c’était lors de la saison 2023-2024 – la dernière saison de Klopp à la tête de l’équipe – et le club tient absolument à éviter que cette situation ne se reproduise.
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