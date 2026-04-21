« C’est bien sûr mon intention », a déclaré l’ancien sélectionneur national lorsqu’on lui a demandé si la prolongation de son contrat jusqu’en 2028 était déjà acquise pour lui.
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Le titre de la Ligue des champions comme objectif majeur : Hansi Flick laisse entendre qu'il pourrait prolonger son contrat avec le FC Barcelone
Récemment, le président du club, Joan Laporta, a déclaré que Hansi Flick préfère attendre la fin de la saison avant d’aborder son avenir ; l’entraîneur s’est montré légèrement plus prudent.
« Je pense qu’il mérite la prolongation de contrat, mais il préfère analyser la situation à la fin de la saison et décider ensuite de la suite », avait récemment déclaré Laporta, ajoutant : « Si nous obtenons une année supplémentaire, la prolongation est déjà dans la poche. »
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Hansi Flick vise la victoire en Ligue des champions avec le FC Barcelone.
Après avoir longtemps botté en touche, Flick a enfin reconnu qu’il voulait rester au-delà de 2027. « Oui, j’aimerais prolonger mon contrat, mais ce n’est pas le moment d’en parler, car nous entrons dans une phase décisive », a-t-il déclaré avant la rencontre de championnat contre le Celta Vigo mercredi (21h30, DAZN). Il souhaite toutefois « remporter la Ligue des champions avec le Barça et être l’entraîneur du club lorsque le stade sera achevé », a-t-il déclaré.
Avec neuf points d’avance sur son poursuivant, le Real Madrid, Barcelone se dirige vers le titre à sept journées de la fin. Pour Flick, ce serait un deuxième trophée avec les Catalans lors de sa deuxième saison, et un cinquième titre au total.
Le bilan de Hansi Flick au FC Barcelone en chiffres
Jeux
110
Victoires
83 matches nuls
Matchs nuls
10 défaites
Défaites
17 titres
Titres
1 titre de champion d’Espagne (2025), 1 Coupe d’Espagne (2025) et 2 Supercouples d’Espagne (2025, 2026).