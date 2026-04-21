Le titre de la Ligue des champions comme objectif majeur : Hansi Flick laisse entendre qu'il pourrait prolonger son contrat avec le FC Barcelone

Récemment, le président du club, Joan Laporta, a déclaré que Hansi Flick préfère attendre la fin de la saison avant d’aborder son avenir ; l’entraîneur s’est montré légèrement plus prudent.

« Je pense qu’il mérite la prolongation de contrat, mais il préfère analyser la situation à la fin de la saison et décider ensuite de la suite », avait récemment déclaré Laporta, ajoutant : « Si nous obtenons une année supplémentaire, la prolongation est déjà dans la poche. »