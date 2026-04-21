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Le titre de la Ligue des champions comme objectif majeur : Hansi Flick laisse entendre qu'il pourrait prolonger son contrat avec le FC Barcelone

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H. Flick

L'entraîneur Hansi Flick a réitéré publiquement son souhait de rester au FC Barcelone.

« C’est bien sûr mon intention », a déclaré l’ancien sélectionneur national lorsqu’on lui a demandé si la prolongation de son contrat jusqu’en 2028 était déjà acquise pour lui.

  • Récemment, le président du club, Joan Laporta, a déclaré que Hansi Flick préfère attendre la fin de la saison avant d’aborder son avenir ; l’entraîneur s’est montré légèrement plus prudent.

    « Je pense qu’il mérite la prolongation de contrat, mais il préfère analyser la situation à la fin de la saison et décider ensuite de la suite », avait récemment déclaré Laporta, ajoutant : « Si nous obtenons une année supplémentaire, la prolongation est déjà dans la poche. »

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  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Hansi Flick vise la victoire en Ligue des champions avec le FC Barcelone.

    Après avoir longtemps botté en touche, Flick a enfin reconnu qu’il voulait rester au-delà de 2027. « Oui, j’aimerais prolonger mon contrat, mais ce n’est pas le moment d’en parler, car nous entrons dans une phase décisive », a-t-il déclaré avant la rencontre de championnat contre le Celta Vigo mercredi (21h30, DAZN). Il souhaite toutefois « remporter la Ligue des champions avec le Barça et être l’entraîneur du club lorsque le stade sera achevé », a-t-il déclaré.

    Avec neuf points d’avance sur son poursuivant, le Real Madrid, Barcelone se dirige vers le titre à sept journées de la fin. Pour Flick, ce serait un deuxième trophée avec les Catalans lors de sa deuxième saison, et un cinquième titre au total.

  • Le bilan de Hansi Flick au FC Barcelone en chiffres


    Jeux

    110

    Victoires

    83 matches nuls

    Matchs nuls

    10 défaites

    Défaites

    17 titres

    Titres

    1 titre de champion d’Espagne (2025), 1 Coupe d’Espagne (2025) et 2 Supercouples d’Espagne (2025, 2026).


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