Le titre d’« homme du match » de la Coupe du monde reste entouré de mystère : deux trophées, un vote controversé et Mbappé qui brise la règle

La remise du trophée au meilleur joueur du match est l’un des rituels les plus familiers de la Coupe du monde : la star désignée quitte la pelouse pour monter sur le podium et poser pour la photo officielle avec le trophée. Peu de spectateurs savent toutefois que cette cérémonie dissimule des détails invisibles, à commencer par l’existence de deux versions différentes du trophée, sans compter le processus de sélection du lauréat, souvent critiqué car le vote du public privilégie les stars, la FIFA se réservant le droit d’intervenir dans certains cas.

La FIFA prévoit en effet deux versions du trophée : l’une arborant le logo de Michelob ULTRA, sponsor officiel de la récompense, l’autre restant totalement vierge de toute marque afin d’être remise à des mineurs ou à des joueurs qui ne souhaitent pas être associés à des boissons alcoolisées.

À l’issue de chaque rencontre, le lauréat se rend dans l’espace dédié pour recevoir le trophée et poser pour la photo officielle devant le panneau publicitaire. Dans chaque stade, deux exemplaires sont préparés à l’avance : l’un arborant le logo du sponsor, l’autre ne portant que la mention « Meilleur joueur du match ».

La FIFA précise que l’exemplaire sans logo est utilisé pour respecter des considérations religieuses, à la demande du joueur, et qu’il est automatiquement remis au vainqueur lorsqu’il est mineur, conformément à la législation en vigueur dans le pays hôte, selon le journal espagnol « Marca ».

Si un joueur invoque des convictions religieuses, il peut demander à recevoir la version neutre. Pour les mineurs, la FIFA impose systématiquement cette version afin de respecter la législation locale.

Aux États-Unis, pays hôte de la compétition, l’âge légal de consommation d’alcool est fixé à 21 ans et non à 18 ans comme dans de nombreux pays, ce qui explique pourquoi des joueurs comme Lamine Yamal reçoivent systématiquement la version sans logo.