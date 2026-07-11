Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
FBL-WC-2026-ITA-US-CAN-MEX-PANINIAFP
Karim Malim

Traduit par

Le titre d’« homme du match » de la Coupe du monde reste entouré de mystère : deux trophées, un vote controversé et Mbappé qui brise la règle

FEATURES
Argentine vs Égypte
Argentine
Égypte
Coupe du monde
France vs Maroc
France
Maroc
France vs Espagne
Espagne
L. Yamal
Kylian Mbappé
J. Bellingham
L. Messi
Argentine
Égypte
É.-U.
France
Maroc
Espagne
Angleterre
Algérie
Jordanie

Même photo, mais la coupe change !

La remise du trophée au meilleur joueur du match est l’un des rituels les plus familiers de la Coupe du monde : la star désignée quitte la pelouse pour monter sur le podium et poser pour la photo officielle avec le trophée. Peu de spectateurs savent toutefois que cette cérémonie dissimule des détails invisibles, à commencer par l’existence de deux versions différentes du trophée, sans compter le processus de sélection du lauréat, souvent critiqué car le vote du public privilégie les stars, la FIFA se réservant le droit d’intervenir dans certains cas.

La FIFA prévoit en effet deux versions du trophée : l’une arborant le logo de Michelob ULTRA, sponsor officiel de la récompense, l’autre restant totalement vierge de toute marque afin d’être remise à des mineurs ou à des joueurs qui ne souhaitent pas être associés à des boissons alcoolisées.

À l’issue de chaque rencontre, le lauréat se rend dans l’espace dédié pour recevoir le trophée et poser pour la photo officielle devant le panneau publicitaire. Dans chaque stade, deux exemplaires sont préparés à l’avance : l’un arborant le logo du sponsor, l’autre ne portant que la mention « Meilleur joueur du match ».

La FIFA précise que l’exemplaire sans logo est utilisé pour respecter des considérations religieuses, à la demande du joueur, et qu’il est automatiquement remis au vainqueur lorsqu’il est mineur, conformément à la législation en vigueur dans le pays hôte, selon le journal espagnol « Marca ».

Si un joueur invoque des convictions religieuses, il peut demander à recevoir la version neutre. Pour les mineurs, la FIFA impose systématiquement cette version afin de respecter la législation locale.

Aux États-Unis, pays hôte de la compétition, l’âge légal de consommation d’alcool est fixé à 21 ans et non à 18 ans comme dans de nombreux pays, ce qui explique pourquoi des joueurs comme Lamine Yamal reçoivent systématiquement la version sans logo.

  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    Mbappé… un cas à part

    Kylian Mbappé se distingue dans ce dossier : son recours à la version neutre ne tient ni à son âge ni à des motifs religieux, mais à une position personnelle inébranlable sur l’utilisation de son image à des fins publicitaires.

    Le capitaine des Bleus refuse d'apparaître dans toute campagne promotionnelle liée aux boissons alcoolisées, aux sociétés de paris ou à certains produits alimentaires, une position qui avait déjà provoqué un conflit avec la Fédération française de football en 2022.

    À l’époque, il avait boycoté plusieurs opérations promotionnelles impliquant les sponsors de l’équipe nationale, poussant la FFF à annoncer une révision de la convention sur les droits à l’image des internationaux.

    Le joueur avait alors expliqué que son geste, loin d’être un caprice individuel, s’inscrivait dans une démarche collective visant à mieux protéger l’image de tous les internationaux français.

    Ce différend a aussi tendu les relations avec l’un des sponsors de l’équipe de France, dont un responsable a d’abord évoqué la possibilité de poursuites judiciaires avant de revenir sur ses propos.

    • Publicité
  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le vote du public… une source constante de polémique

    La particularité de ce prix ne réside pas seulement dans l’existence de deux versions du trophée, elle concerne aussi le mode de désignation du lauréat. Le lauréat est désigné par un vote ouvert au public sur le site officiel de la FIFA, sans qu’il soit nécessaire de prouver avoir regardé l’intégralité de la rencontre ni de justifier son choix, ce qui confère aux joueurs jouissant d’une popularité mondiale un avantage évident au détriment d’autres qui ont peut-être réalisé de meilleures performances sur le terrain.

    L’Anglais Jude Bellingham l’a d’ailleurs reconnu lui-même après le match nul et vierge contre le Ghana : « Franchement, je ne méritais pas ce prix, il y avait des joueurs qui ont mieux défendu que moi. »

    La polémique s’est reproduite à plusieurs reprises au cours du tournoi. Lors du match Espagne-Autriche, remporté 3-0 par les Ibériques, Mikel Oyarzabal a inscrit un doublé, mais le prix est revenu à Lamine Yamal, une décision qui a surpris jusqu’au principal intéressé, comme l’a trahi son expression à la remise du trophée.

    Des situations similaires se sont également produites avec Cristiano Ronaldo face à la Croatie, ainsi qu’avec Lionel Messi après le match contre la Jordanie, bien qu’il n’ait joué qu’une demi-heure, sans compter d’autres cas qui ont suscité une vive polémique en raison de la prédominance des grands noms dans le vote du public.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La FIFA peut-elle modifier le résultat ?

    Bien que le prix repose sur le vote du public, le processus n’est pas entièrement automatisé. Comme le précise la FIFA, un responsable vérifie les résultats avant leur validation officielle afin d’écarter toute anomalie, campagne de vote organisée ou tentative de manipulation.

    Par exemple, si un joueur ayant disputé seulement quelques minutes sans influence notable sur la rencontre arrive en tête du scrutin, le résultat ne sera pas validé et pourra être écarté avant l’annonce officielle.

    Toutefois, l’instance ne s’immisce pas dans les simples divergences d’appréciation, même lorsque de nombreux observateurs jugent qu’un autre joueur méritait davantage le prix.

    Reste une évidence : la popularité des grandes stars – Lionel Messi, Kylian Mbappé, Lamine Yamal ou Erling Haaland – leur donne un avantage considérable dans la course aux suffrages, même lorsque le débat fait rage sur l’identité du véritable meilleur joueur de la rencontre.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google