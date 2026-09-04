Chelsea connaît actuellement un net renouveau sous les ordres d’Alonso, après avoir rebondi d’une décevante 10e place la saison dernière. Chelsea a décroché une victoire 3-2 contre Fulham avant de s’imposer de justesse face à Brighton dans un spectaculaire 4-3 le week-end dernier.

Malgré cette force de frappe offensive, Neville estime que la structure d’Arsenal lui donnera l’avantage. Le consultant a souligné que le style ouvert des visiteurs pourrait jouer directement en faveur des champions.

Neville a déclaré : « Ils ne défendront pas de la même manière que Villa, donc je pense qu’Arsenal pourrait en fait se créer encore plus d’occasions offensivement contre Chelsea, mais il faudra aussi être vigilant au fait que Chelsea possède des joueurs offensifs fantastiques. C’est ce qui rend cela vraiment intéressant. Je pense qu’Arsenal va gagner le match, mais c’est un très bon test pour eux et un très bon moment pour voir Chelsea dans les premiers jours de Xabi Alonso.

« Ils ont été tellement enthousiasmants lors de leurs deux premiers matches, mais c’est le test ultime pour eux face aux champions, qui ne commettent pas beaucoup d’erreurs. J’ai hâte d’y être, je pense que ce sera un très bon match. Et je pense qu’Arsenal l’attend vraiment avec impatience. Cela nous en dira beaucoup sur la situation d’Arsenal et de Chelsea, parce que je les ai placés premier et deuxième. »