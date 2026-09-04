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« Le test ultime ! » : Gary Neville fait un pronostic audacieux sur Arsenal-Chelsea alors que Xabi Alonso emmène des Blues en pleine bourre à l’Emirates
Arsenal se prépare pour le test du derby londonien
Neville a prédit une victoire d’Arsenal face à Chelsea dans le très attendu derby londonien de dimanche. Les deux équipes abordent ce choc à l’Emirates Stadium après avoir réalisé un début de saison parfait.
Le Chelsea d’Alonso s’est imposé comme un prétendant précoce au titre après une avalanche de buts lors de ses premiers matches. Cependant, Neville s’attend à voir les hôtes se montrer trop forts et a prédit une victoire 2-0 pour les championnes en titre. Arsenal a lancé la défense de son titre avec un succès tranquille 3-0 contre le promu Coventry City, avant de battre Aston Villa 1-0 grâce au but victorieux de Bukayo Saka.
- AFP
Neville salue la menace offensive de Chelsea
La légende de Manchester United estime que la ligne d’attaque de Chelsea posera des problèmes, mais il a finalement misé sur la solidité défensive d’Arsenal. S’exprimant dans le podcast de Sky Sports, Neville a souligné les différences tactiques entre l’équipe d’Alonso et les précédents adversaires d’Arsenal.
« Je pense qu’Arsenal se rendra compte que Chelsea a de meilleurs joueurs offensifs qu’Aston Villa, donc il faudra être vigilant et bien réveillé, a expliqué Neville. Mais je pense que Villa est l’équipe la plus organisée du championnat après Arsenal, je pense qu’elle est vraiment très bien organisée et parfaitement mise en place par Unai Emery. Chelsea n’est pas aussi bien organisé que cela et n’est pas aussi discipliné. »
Un véritable test pour l’équipe d’Alonso
Chelsea connaît actuellement un net renouveau sous les ordres d’Alonso, après avoir rebondi d’une décevante 10e place la saison dernière. Chelsea a décroché une victoire 3-2 contre Fulham avant de s’imposer de justesse face à Brighton dans un spectaculaire 4-3 le week-end dernier.
Malgré cette force de frappe offensive, Neville estime que la structure d’Arsenal lui donnera l’avantage. Le consultant a souligné que le style ouvert des visiteurs pourrait jouer directement en faveur des champions.
Neville a déclaré : « Ils ne défendront pas de la même manière que Villa, donc je pense qu’Arsenal pourrait en fait se créer encore plus d’occasions offensivement contre Chelsea, mais il faudra aussi être vigilant au fait que Chelsea possède des joueurs offensifs fantastiques. C’est ce qui rend cela vraiment intéressant. Je pense qu’Arsenal va gagner le match, mais c’est un très bon test pour eux et un très bon moment pour voir Chelsea dans les premiers jours de Xabi Alonso.
« Ils ont été tellement enthousiasmants lors de leurs deux premiers matches, mais c’est le test ultime pour eux face aux champions, qui ne commettent pas beaucoup d’erreurs. J’ai hâte d’y être, je pense que ce sera un très bon match. Et je pense qu’Arsenal l’attend vraiment avec impatience. Cela nous en dira beaucoup sur la situation d’Arsenal et de Chelsea, parce que je les ai placés premier et deuxième. »
- Getty Images
Le pronostic sur les deux premiers à l’épreuve
Neville avait déjà soutenu Arsenal et Chelsea pour qu’ils terminent aux deux premières places du championnat cette saison, ce qui donne encore plus de poids au choc de dimanche. Le match offrira un premier indicateur crucial pour savoir si Chelsea peut réellement soutenir une lutte pour le titre.
En révélant sa prédiction finale sur The Overlap, il a conclu : « On va dire 2-0 pour Arsenal. Je pense qu’Arsenal va être tellement prêt et solide, ils vont être vraiment agressifs. »
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