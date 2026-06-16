Ils sont rares, mais ils existent : ces joueurs qui, à 13 ans, n’ont attiré l’attention d’aucun recruteur avant d’intégrer, plus tard, le centre de formation d’un club prestigieux et d’y être préparés à une carrière professionnelle. Emmanuel Fernandez en est la preuve vivante. Selon la presse écossaise, le joueur de 24 ans des Rangers de Glasgow est, une nouvelle fois, associé au Borussia Dortmund – une simple rumeur qui suffit déjà à faire sensation. Parti de très bas, il a accompli une ascension que le terme « fulgurante » peine à rendre justice.
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Le terme « ascension fulgurante » est encore un euphémisme dans son cas ! Un joueur de septième division vaut désormais 360 fois plus et est dans le viseur du BVB
Emmanuel Oluwasegun Opeyemi Fernandez, alias « Manny », a grandi à Londres au sein d’une famille d’origine nigériane. Aîné de huit enfants, il chausse ses premiers crampons à l’école primaire sans vraiment se distinguer. Il débute comme attaquant physique, avant d’être repositionné au milieu de terrain, où sa puissance dans les duels fait la différence. Lorsqu’il intègre enfin l’équipe U18 de Brentford, toutes les portes semblent s’ouvrir – en réalité, aucune ne se franchit. À 17 ans, il intègre le centre de formation de Gillingham, puis enchaîne des prêts infructueux dans des clubs peu prestigieux comme Sheppey et Margate, qui se sépare de lui au bout d’un mois.
À la fin de sa formation, il se retrouve sans club. Il rallie alors Ramsgate, en septième division, où il découvre « le côté physique du football », expliquait-il il y a un an. « Là-bas, le ballon ne reste pas longtemps au sol », explique-t-il. Ce championnat, parfait pour un joueur de 1,98 m, lui permet d’améliorer ses qualités défensives, car il a entre-temps été reconverti en défenseur central. Avec succès : au bout d’une saison seulement, il fait un bond de plusieurs échelons et s’engage avec Peterborough, alors en troisième division anglaise.
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Danny Röhl affiche sa confiance en Manny Fernandez.
Issu du monde amateur, Fernandez a logiquement buté sur le mur du haut niveau, quatre divisions au-dessus de son niveau habituel. Pour le rodage, Peterborough l’a donc prêté deux fois : direction Spalding, puis Barnet, afin de grappiller du temps de jeu dans des échelons inférieurs. À l’aube de la saison 2023/24, le jeune homme de 21 ans est revenu au bercail avec un capital confiance limité et une valeur marchande de 50 000 euros. La grande percée se fait encore attendre : il ne totalise que quelques minutes de jeu. Il faut attendre un an pour que l’entraîneur Darren Ferguson, fils de la légende Sir Alex, lui accorde enfin sa confiance et en fasse un titulaire à Peterborough. Son transfert aux Rangers l’été dernier surprend donc tout autant ; le montant de la transaction interpelle même les supporters de Glasgow.
Les Glasgow Rangers ont déboursé trois millions d’euros pour un joueur auteur d’une seule saison convaincante en troisième division anglaise. Sa valeur marchande représentait alors une fraction du montant investi, mais le nouvel entraîneur Danny Röhl, ancien adjoint au Bayern Munich sous Hansi Flick et Niko Kovac, a fermement soutenu son recrutement, convaincu de son potentiel.
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Manny Fernandez a réalisé une percée majeure au cours de la saison écoulée.
Les doutes ont vite été dissipés. Après une brève période d’adaptation, Manny Fernandez s’est imposé comme un pilier des Rangers et a fini par convaincre tout l’entourage du club. Totalement impliqué, il s’est jeté dans chaque duel, a multiplié les tacles glissés, a couru après chaque ballon – et a même inscrit cinq buts en championnat. « J'apporte des qualités de leader, je suis agressif, je gagne la plupart de mes duels aériens et je sais aussi jouer au football », avait-il déjà annoncé aux Rangers avant le début de la saison.
Récompensé pour ses performances, il a été désigné joueur de l’année par les supporters des Rangers, inclus dans l’équipe type de la saison 2025/2026 de Premiership et convoqué en sélection nigériane. Il y a fait ses débuts en mars et a marqué dès son deuxième match, lors du match nul 2-2 contre la Jordanie.
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Manny Fernandez vaut aujourd’hui 360 fois sa valeur marchande de il y a trois ans.
Sa valeur marchande a donc flambé pour atteindre 18 millions d'euros, soit 360 fois le montant qui lui était attribué il y a encore trois ans. Selon le Daily Record, le Borussia Dortmund l’aurait déjà supervisé cet hiver et le suivrait toujours. Les liens passés entre l’entraîneur des Rangers, Röhl, qui s’apprête à rejoindre Salzbourg, et son homologue du BVB, Kovac, pourraient faciliter un transfert, même si Glasgow ne semble pas pressé de se séparer de sa nouvelle star.
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Le BVB pourrait se montrer actif sur le marché des transferts en cas de départ supplémentaire d'un défenseur.
Si le Borussia Dortmund a déjà enrôlé le défenseur central Joane Gadou en provenance de Salzbourg, la situation dans l’axe de la défense pourrait contraindre le BVB à se renforcer à nouveau, éventuellement avec Manny Fernandez. Niklas Süle a quitté le club et Emre Can sera absent plusieurs mois en raison d’une rupture des ligaments croisés. Il reste donc un trio composé de Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck et Luca Reggiani, tous trois évoqués dans plusieurs rumeurs ces dernières semaines.
Le club assure qu’il ne souhaite pas vendre Anton, mais une offre conséquente pourrait le faire changer d’avis. Le cas Schlotterbeck est différent : son contrat inclut une clause de départ activable dès cet été. Si le défenseur central brille lors de la Coupe du monde, il pourrait activer cette clause et partir, malgré sa récente prolongation de contrat et la volonté du BVB de le conserver. À ce propos, le nouvel entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, suivrait de près le dossier Schlotterbeck. De son côté, l’Inter Milan s’intéresserait à Luca Reggiani, fraîchement sélectionné en équipe d’Italie.
Si l’un d’eux venait à partir, le BVB devrait se renforcer à nouveau dans l’axe de la défense et aurait déjà coché le nom de Manny Fernandez. Une condition sine qua non est d’ailleurs remplie : son numéro de maillot est libre au Borussia, et c’est celui qu’il a porté partout depuis le début de sa carrière. « Mon frère est décédé à l’âge de 37 ans et c’est en son honneur que je porte le numéro 37 », a expliqué Manny Fernandez.
Les statistiques de Manny Fernandez pour la saison 2025/26 :
Jeux : 33 Minutes jouées : 2 805 Buts : 6 Passes décisives : 0 0