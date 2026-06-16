Le terme « ascension fulgurante » est encore un euphémisme dans son cas ! Un joueur de septième division vaut désormais 360 fois plus et est dans le viseur du BVB

Emmanuel Oluwasegun Opeyemi Fernandez, alias « Manny », a grandi à Londres au sein d’une famille d’origine nigériane. Aîné de huit enfants, il chausse ses premiers crampons à l’école primaire sans vraiment se distinguer. Il débute comme attaquant physique, avant d’être repositionné au milieu de terrain, où sa puissance dans les duels fait la différence. Lorsqu’il intègre enfin l’équipe U18 de Brentford, toutes les portes semblent s’ouvrir – en réalité, aucune ne se franchit. À 17 ans, il intègre le centre de formation de Gillingham, puis enchaîne des prêts infructueux dans des clubs peu prestigieux comme Sheppey et Margate, qui se sépare de lui au bout d’un mois.

À la fin de sa formation, il se retrouve sans club. Il rallie alors Ramsgate, en septième division, où il découvre « le côté physique du football », expliquait-il il y a un an. « Là-bas, le ballon ne reste pas longtemps au sol », explique-t-il. Ce championnat, parfait pour un joueur de 1,98 m, lui permet d’améliorer ses qualités défensives, car il a entre-temps été reconverti en défenseur central. Avec succès : au bout d’une saison seulement, il fait un bond de plusieurs échelons et s’engage avec Peterborough, alors en troisième division anglaise.