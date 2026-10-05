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« Le Ten Hag portugais ! » : Piers Morgan livre un verdict brutal sur Jorge Jesus après son accrochage avec Cristiano Ronaldo
Morgan s’en prend à Jesus à propos de la comparaison avec Ten Hag
La relation entre Ronaldo et le groupe de l’équipe nationale du Portugal a atteint un nouveau plus bas après un échange public entre le sélectionneur Jesus et un proche allié de Ronaldo, Piers Morgan. Le présentateur a exprimé sa colère sur les réseaux sociaux après que Jesus a minimisé un incident récent impliquant le capitaine d’Al-Nassr pendant la trêve internationale. Morgan, qui a mené la célèbre interview choc ayant conduit au départ de Ronaldo d’Old Trafford, n’a pas mâché ses mots dans son évaluation du style de leadership de l’actuel sélectionneur du Portugal.
Dans un message publié sur X, Morgan a adressé une violente charge contre l’entraîneur. « Ce type est le Ten Hag portugais… il veut se faire un nom en jouant les gros durs en essayant d’humilier @cristiano avec un irrespect choquant. Je m’occuperai de lui, avec un point de vue très bien informé, dans l’épisode de ce soir de Football Uncensored », a déclaré Morgan.
La comparaison avec l’ancien entraîneur de Manchester United est particulièrement appuyée, compte tenu de la rupture très médiatisée et acrimonieuse entre Ronaldo et le Néerlandais avant son départ vers la Saudi Pro League.
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La controverse autour de l’échauffement expliquée
La tension découle de la récente victoire 2-1 du Portugal contre la Norvège, lors de laquelle Ronaldo est resté sur le banc des remplaçants pendant toute la durée du match. Bien qu’il lui ait été demandé de s’échauffer, le quintuple Ballon d’Or n’est jamais entré en jeu, ce qui a alimenté de nombreuses spéculations concernant son statut au sein du groupe.
Jesus a ensuite tenté d’expliquer cette décision, suggérant que les médias et les supporters ne s’étaient focalisés sur cet épisode qu’en raison de l’immense stature de Ronaldo dans le football, plutôt que parce qu’il s’agissait d’un camouflet tactique. Le sélectionneur s’est demandé pourquoi des situations similaires impliquant d’autres joueurs ne faisaient pas l’objet du même niveau d’examen intense de la part de la presse.
« Juste parce que c’était lui. Juste parce que c’était lui, et peut-être à juste titre, parce qu’il est un symbole, toute cette histoire d’échauffement ou non, d’entrée en jeu ou non, a été créée », a déclaré Jesus. Il a ensuite défendu son choix en soulignant le deux poids, deux mesures dans la couverture médiatique.
« Combien de joueurs se sont échauffés aujourd’hui sans entrer en jeu ? Combien ? Y aura-t-il un problème avec l’un d’entre eux ? Non », a-t-il ajouté, en insistant sur le fait que ce léger incident n’avait causé aucun dommage durable à sa relation professionnelle avec le capitaine de l’équipe.
Ronaldo quitte le stage de l’équipe nationale
Malgré les tentatives de l'entraîneur pour minimiser le drame, la situation s'est rapidement envenimée lorsque Jesus a informé les médias que Ronaldo ne serait pas non plus titulaire lors du match suivant de Ligue des nations contre le Danemark. Peu après cette annonce, l'attaquant légendaire a pris la décision radicale de quitter le camp de l'équipe du Portugal à la suite d'une discussion privée avec le président de la Fédération portugaise de football, Pedro Proença.
Ce départ a alimenté les informations faisant état d'une fracture importante, laissant entendre que le buteur vétéran estimait que la gestion de son rôle avait été à la fois mal communiquée et personnellement insultante. Depuis, Jesus a tenté de tendre la main, affirmant que la porte restait ouverte à un retour, mais les dégâts dans leur relation de travail semblent considérables.
- IG:@piersmorgan
Le diffuseur promet de révéler la vérité
Morgan a promis de fournir davantage de détails sur ce qu’il qualifie de « manque de respect choquant » envers son ami, affirmant disposer d’informations de l’intérieur sur la nature du conflit. La promesse du présentateur de « régler son compte » à l’entraîneur dans son émission laisse entendre que d’autres révélations pourraient suivre au sujet des conversations qui ont eu lieu à huis clos à Porto.
Alors que le débat continue de faire rage au Portugal, de nombreux supporters restent partagés sur la question de savoir si l’équipe a dépassé son fils le plus célèbre ou si Jesus provoque inutilement une icône nationale afin d’affirmer sa propre autorité.
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