La relation entre Ronaldo et le groupe de l’équipe nationale du Portugal a atteint un nouveau plus bas après un échange public entre le sélectionneur Jesus et un proche allié de Ronaldo, Piers Morgan. Le présentateur a exprimé sa colère sur les réseaux sociaux après que Jesus a minimisé un incident récent impliquant le capitaine d’Al-Nassr pendant la trêve internationale. Morgan, qui a mené la célèbre interview choc ayant conduit au départ de Ronaldo d’Old Trafford, n’a pas mâché ses mots dans son évaluation du style de leadership de l’actuel sélectionneur du Portugal.

Dans un message publié sur X, Morgan a adressé une violente charge contre l’entraîneur. « Ce type est le Ten Hag portugais… il veut se faire un nom en jouant les gros durs en essayant d’humilier @cristiano avec un irrespect choquant. Je m’occuperai de lui, avec un point de vue très bien informé, dans l’épisode de ce soir de Football Uncensored », a déclaré Morgan.

La comparaison avec l’ancien entraîneur de Manchester United est particulièrement appuyée, compte tenu de la rupture très médiatisée et acrimonieuse entre Ronaldo et le Néerlandais avant son départ vers la Saudi Pro League.