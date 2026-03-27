Le temps presse pour Jamal Musiala ! Julian Nagelsmann porte un jugement inquiétant sur les chances de la star du Bayern Munich de participer à la Coupe du monde, alors qu'il est en proie à des blessures

Nagelsmann a clairement indiqué que Musiala menait une course contre la montre pour être prêt pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le joueur de 23 ans était l'un des grands absents de la dernière sélection nationale pour les matchs contre la Suisse et le Ghana, en raison de problèmes récurrents à la cheville qui remontent à l'été dernier.

Lors d'une conférence de presse jeudi, Nagelsmann n'a pas mâché ses mots concernant les critères de sélection pour le tournoi. « L'important, c'est qu'il soit en bonne santé et qu'il ne souffre pas, qu'il puisse jouer en toute liberté à 100 % et atteindre son meilleur niveau. C'est ce qui compte vraiment », a expliqué l'entraîneur.

Alors que l'annonce de la composition de l'équipe pour le tournoi approche à grands pas en mai, la pression est forte sur le meneur de jeu pour qu'il revienne sur le terrain et y reste.



