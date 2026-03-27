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Le temps presse pour Jamal Musiala ! Julian Nagelsmann porte un jugement inquiétant sur les chances de la star du Bayern Munich de participer à la Coupe du monde, alors qu'il est en proie à des blessures
Nagelsmann lance un ultimatum concernant la condition physique
Nagelsmann a clairement indiqué que Musiala menait une course contre la montre pour être prêt pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le joueur de 23 ans était l'un des grands absents de la dernière sélection nationale pour les matchs contre la Suisse et le Ghana, en raison de problèmes récurrents à la cheville qui remontent à l'été dernier.
Lors d'une conférence de presse jeudi, Nagelsmann n'a pas mâché ses mots concernant les critères de sélection pour le tournoi. « L'important, c'est qu'il soit en bonne santé et qu'il ne souffre pas, qu'il puisse jouer en toute liberté à 100 % et atteindre son meilleur niveau. C'est ce qui compte vraiment », a expliqué l'entraîneur.
Alors que l'annonce de la composition de l'équipe pour le tournoi approche à grands pas en mai, la pression est forte sur le meneur de jeu pour qu'il revienne sur le terrain et y reste.
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« Il ne lui reste plus beaucoup de temps »
Nagelsmann a souligné que la réputation seule ne suffisait pas pour garantir une place dans le groupe. La concurrence pour les postes offensifs est féroce, et le staff technique a besoin de joueurs capables de supporter les rigueurs physiques d’un grand tournoi.
« Il ne lui reste plus beaucoup de temps. C'est incontestable. Nous avons beaucoup de très bons joueurs offensifs. Jamal, comme tout le monde, doit être à 100 % s'il veut jouer », a ajouté Nagelsmann.
Malgré cet avertissement sévère, il reste une lueur d’espoir, le sélectionneur laissant entendre qu’un délai de huit semaines offre suffisamment de temps pour un rétablissement complet si le processus de rééducation se déroule comme prévu.
Le Bayern apporte un coup de pouce bienvenu
Alors que les inquiétudes grandissaient quant à sa disponibilité pour l'équipe nationale, une bonne nouvelle est venue du club. Le Bayern Munich a confirmé que le milieu de terrain avait enfin repris l'entraînement sur gazon. Il s'agit d'un pas en avant significatif après que le jeune joueur eut été écarté des terrains suite à une récidive de la blessure contractée lors de la Coupe du monde des clubs l'été dernier.
Le géant de la Bundesliga a révélé que Musiala avait effectué une séance individuelle avec le ballon jeudi matin. Il s'agissait de sa première apparition sur le terrain d'entraînement depuis que ce dernier contretemps avait entraîné une brève pause forcée. Bien qu'il ne soit pas encore de retour à l'entraînement avec l'équipe au complet, le voir avec le ballon aux pieds sera un encouragement tant pour Vincent Kompany que pour la direction de la DFB.
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Le chemin vers la Coupe du monde
Le calendrier du retour de Musiala est crucial, car Nagelsmann prévoit d'annoncer sa sélection provisoire pour la Coupe du monde au cours de la deuxième semaine de mai. L'entraîneur tient absolument à pouvoir compter sur sa star, mais reste prudent compte tenu des récents revers subis par le joueur.
L'Allemagne disputera ses derniers matchs de préparation contre la Suisse à Bâle et le Ghana à Stuttgart sans son principal moteur au milieu de terrain.
Nagelsmann reste optimiste malgré les obstacles, déclarant : « Je crois qu'il peut atteindre 100 %. Il lui reste encore huit semaines. » Pour l'instant, l'objectif principal de Musiala reste de retrouver sa pleine condition physique avec le Bayern afin de s'assurer qu'il figure parmi les 26 joueurs enregistrés auprès de la FIFA début juin.